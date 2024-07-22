То, что журналистика загибается – это этап становления общества. Называется «Тупой и еще тупее». Но если из этой ямы не выбираться, то наступит момент, когда без фоточки и мемчика люди перестанут понимать слово «тупой».10 комментариев
В Петербурге задержали осквернившего могилу Пригожина местного жителя
На петербургском Пороховском кладбище задержали местного жителя, который, по предварительным данным, наклеил оскорбительные плакаты на одну из могил, сообщили в региональном ГУ МВД, источник уточнил, что речь идет о могиле основателя ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина.
Инцидент произошел в воскресенье около 17.43 мск, охранник кладбища задержал 36-летнего мужчину в состоянии алкогольного опьянения, передает РИА «Новости» со ссылкой на сообщение ведомства.
Задержанный наклеил на могилу три плаката с оскорблениями.
Плакаты изъяли, нарушителя привлекли к административной ответственности за нахождение в общественном месте в состоянии опьянения. На него также завели уголовное дело по статье «Надругательство над телами умерших и местами их захоронения».
Подробностей не приводится. Источник агентства в оперативных службах пояснил, что речь идет о могиле Пригожина.
Напомним, основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин погиб при падении самолета в Тверской области в 2023 году.