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Рар: Сара Вагенкнехт может стать настоящим конкурентом властям Германии
Политолог Рар: Поддержка немцев поможет Саре Вагенкнехт создать новую оппозиционную силу
Опыт, харизма и принципиальная позиция позволили депутату Бундестага Саре Вагенкнехт стать одним из самых популярных политиков в ФРГ. Благодаря этому она может объединить оппозицию и сформировать альтернативную политическую силу. Об этом газете ВЗГЛЯД сказал германский политолог Александр Рар. Ранее Сара Вагенкнехт вошла в тройку самых популярных политиков в Германии.
«Результаты социологических опросов в ФРГ могут давать различные результаты, многое зависит от заказчика. В одном случае исследование выявит высокий уровень популярности Вагенкнехт из Левой партии Германии. В другом покажет широкую общественную поддержку Бербок из Зеленых», – сказал германский политолог Александр Рар.
«Однако у Сары Вагенкнехт действительно есть шанс создать до конца года собственную партию, которая объединила бы левый и правый протестный электорат. Эта политическая сила заняла бы нишу «Альтернативы для Германии» и стала бы настоящим конкурентом действующего правительства», – подчеркнул собеседник.
«Вагенкнехт достаточно долго находится в политике и является узнаваемой личностью. Она прекрасно аргументирует свою позицию и блистает в различных ток-шоу. Кроме того, депутат не сторонница слепого трансатлантизма, в отличие от представителей системных партий», – отмечает он.
«Важно отметить, что Вагенкнехт популярна у населения Германии, так как она выступает за социальную справедливость и за ограничение власти крупных западных олигархов. Ее поддерживает и множество интеллектуалов, которых провластные СМИ ФРГ постоянно пытаются заткнуть», – резюмировал Рар.
Ранее депутат Бундестага Сара Вагенкнехт поднялась на третье место в рейтинге популярности политиков Германии. Об этом свидетельствуют данные опроса социологического института Insa, проведенного по заказу издания Bild. Прежде в аналогичных исследованиях она занимала лишь седьмую позицию.
В настоящий момент ее опережают лишь министр обороны страны Борис Писториус и глава правительства Баварии, председатель Христианско-социального союза Маркус Зедер. При этом глава МИД Германии Анналена Бербок и канцлер Олаф Шольц оказались на 11-м и 12-м местах соответственно.
Мандат Вагенкнехт действует до 2025 года. СМИ пишут, что у нее возникли разногласия с руководством Левой партии. В частности, в феврале парламентарий организовывала акцию в поддержку дипломатического урегулирования конфликта на Украине. В мероприятии приняли участие сторонники «Альтернативы для Германии».