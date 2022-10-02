Немецкий депутат Вагенкнехт предупредила о риске ядерной катастрофы из-за Украины

Правительство Германии виновно в затягивании конфликта на Украине, который может закончиться ядерной катастрофой, заявила депутат бундестага от фракции «Левых» Сара Вагенкнехт.

Вагенкнехт отметила, что социал-демократическая партия втягивает страну в конфликт, который может закончиться ядерной катастрофой, и только дипломатические усилия способны предотвратить дальнейшую эскалацию, передает Junge Welt.

По ее словам, экономическая война, которую ведет правящая коалиция, не приносит мира Украине, а только наносит самой Германии больший вред, чем России и приносит «рекордную прибыль Газпрому». Именно правительство, убеждена она, втянуло страну в конфликт, грозящий перерасти в настоящую ядерную катастрофу, путем отправки тяжелых вооружений Киеву.

Депутат подчеркнула, что в результате введенных санкций граждане Германии оказались под ударом энергетического кризиса, их траты на электричество и отопление стремительно растут, а добыча угля как альтернативы газу грозит изменением климата.

Накануне Минобороны Германии Кристине Ламбрехт прибыла в Одессу с необъявленным визитом, она пообещала Киеву в ближайшее время поставить системы ПВО IRIS-T.

Ранее она заявила, что на встрече министров обороны стран Североатлантического альянса в октябре Берлин намерен договориться с партнерами по НАТО о создании совместной системы противоракетной обороны.

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