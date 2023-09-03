На арену Германии выходит анти-Бербок

Камран Гасанов
Эрдоган не может вернуться из России с пустыми руками
После выдачи преступников Украине и поддержки членства Швеции в НАТО у российской стороны возникли сомнения относительно надежности партнеров в Анкаре. Эрдоган, очевидно, попытается в Сочи развеять эти сомнения.
Тимур Шерзад
Украина идет по стопам Третьего рейха, запуская беспилотники по России
Давая оружие Украине, Запад пытается совместить несовместимые вещи. С одной стороны, хочется нанести стратегическое поражение России на поле боя. С другой – очень не хочется рано или поздно доиграться до массированного ядерного удара.
Алексей Нечаев
Зеленский обнуляет инвестиции украинцев в личную безопасность
Украинцы дистанцировались от возможности рассекать по минам внутри танков Leopard и БМП Bradley, а военкомы строили личное счастье, дачи «і садок вишневий коло хати». Эдакий «Win-Win» по-украински. Но Владимир Зеленский решил вмешаться в эту идиллию.