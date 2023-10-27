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    Авторитет Царева на Украине опасен для Киева
    Саудовская Аравия предупредила США о последствиях операции в Газе
    ЕК решилась на передачу Украине доходов от замороженных активов России
    Варлей объяснила свои слова о спецоперации
    ХАМАС: Израиль атаковал Газу с суши, моря и с воздуха
    СМИ: Сектор Газа полностью отрезан от внешнего мира
    Минобороны поменяло название зоны действий миротворцев в Карабахе
    Вильнюс стал на треть славянским городом
    На Украине прошли митинги с призывом провести демобилизацию в ВСУ
    Мнения
    Захар Прилепин Захар Прилепин Царёв знал про киевскую мразь всё

    Сложно не заметить, что покушения происходят на тех, кто на Украине и в Киеве натурально лично бесит самое высокое начальство.

    10 комментариев
    Александр Дементьев Александр Дементьев В феврале 2022 года разбили окно и стало легче дышать

    Ситуация замешательства, пришедшая на смену ожидаемой предсказуемости, сильно встряхнула и взбудоражила общество. Как ни парадоксально, пришло здоровое желание жить.

    8 комментариев
    Игорь Мальцев Игорь Мальцев Сара Вагенкнехт – комсомолка, красавица, «путинистка»

    Сдается, что в Германии есть сейчас достаточно федеральных земель, особенно на Востоке, где знают, что лучше понимать Путина, чем завравшегося Шольца с его безмерным втягиванием во все современные военные конфликты.

    9 комментариев
    27 октября 2023, 12:56

    Рар: Все больше стран ЕС будут против помощи Украине

    Политолог Рар: Все больше стран ЕС будут выступать против поддержки ВСУ

    Рар: Все больше стран ЕС будут против помощи Украине
    @ Michael Kappeler/DPA/Global Look Press

    Tекст: Евгений Поздняков

    В ЕС привыкли давить на небольшие государства, пытающиеся отклониться от общеевропейского мейнстрима. Венгрию и Словакию ждет трудное противостояние с Брюсселем за сохранение независимой позиции. Об этом газете ВЗГЛЯД сказал политолог Александр Рар. Ранее страны Евросоюза не сумели согласовать бюджет с выделением Украине 50 млрд евро.

    «Венгрия и Словакия воспользовались своим правом наложения вето. Однако это будет иметь серьезные последствия для обеих стран. Братиславу и Будапешт начнут лишать денег из фондов развития. Их даже попытаются дисциплинировать моральными аргументами, мол, если вы не с Брюсселем, значит вы поддерживаете «агрессию России», – сказал германский политолог Александр Рар.

    «В ЕС действует простой принцип: с маленькими провинившимися странами никто не договаривается. Что Брюссель может предложить Венгрии и Словакии? Только деньги. Однако Виктор Орбан оказался крепким орешком. Теперь его и Роберта Фицо СМИ будут «жарить» как на сковороде», – рассуждает эксперт.

    «Обычно страны, выпадающие из мейнстрима, быстро туда возвращаются. Однако доводы Орбана о том, что Украина уже проиграла в войне и западная помощь ничего не изменит, по всей видимости, соответствуют действительности. В связи с этим все больше стран ЕС будут выступать против дальнейшей поддержки ВСУ. А в Брюсселе ни при каких обстоятельствах не согласятся с «победой России» – уточняет он.

    «Более того, мы уже видели, как в США, где Конгресс высказался против дальнейшей военной помощи Украине, власти все равно пытаются финансово поддержать ВСУ, но уже за счет обходных вариантов. Полагаю, Брюссель пойдет по тому же пути», – говорит политолог.

    «Но на саммите произошел и еще один важный момент – раскол на почве ситуации на Ближнем Востоке. Большинство стран объединения постепенно переходят на сторону палестинцев. И лишь Германия продолжает твердо стоять на произраильских и проукраинских позициях. Предугадать дальнейшее развитие событий трудно, но, думаю, Вашингтон, Берлин и Париж попытаются всеми силами прогнуть ЕС под свою линию», – резюмирует Рар.

    Ранее страны Евросоюза не сумели согласовать бюджет с выделением Украине 50 млрд евро. В заявлении по итогам первого дня саммита ЕС говорится, что лидеры стран-участниц объединения «после углубленного обмена мнениями» решили «продолжить работу с целью достижения соглашения к концу года».

    Речь идет о масштабном проекте изменения многолетнего бюджета, в который были бы заложены выделения денежной помощи офису Зеленского в размере 50 млрд евро на период с 2024 по 2027 год. По информации издания Politico, против согласования этого предложения выступили премьер-министр Венгрии Виктор Орбан и лидер Словакии Роберт Фицо.

    Отмечается, что поправки должны быть признаны всеми 27 государствами объединения. В качестве основных претензий по данной инициативе Будапешт указал ситуацию с банком ОТР, от которой будет зависеть разблокирование транша для Украины на 500 млн евро из фонда мира ЕС. Орбан подчеркнул, что он ждет делегацию от офиса Зеленского в Венгрии для обсуждения сложившейся проблемы.

    Накануне саммита он также отмечал, что Будапешт не готов давать больше денег ВСУ до тех пор, пока не увидит четкого обоснования данных трат. «В том, что перед нами сейчас, отсутствует профессиональная политическая суть. Так не пойдет», – подчеркнул премьер-министр.

    Подобные действия Венгрия могут привести к ее изоляции в ЕС. Об этом пишет издание The Guardian. Отмечается, что страна достигла пика одиночества, что стало результатом поддержки премьер-министра государства российской позиции. Неназванный дипломат из Евросоюза уточнил, что на месте Украины, он бы не стал делиться планами, «пока Орбан находится в зале».

    В свою очередь, Фицо указал на высокий уровень коррупции на Украине. Ранее он проинформировал Урсулу фон дер Ляйен о том, что Словакия готова оказывать стране исключительно гуманитарную помощь. При этом премьер-министр подчеркнул, что глава Еврокомиссии уважает суверенное право стран-членов не оказывать военную поддержку ВСУ.

    Накануне Урсула фон дер Ляйен предложила Евросоюзу  пересмотреть бюджет сообщества. По ее словам, планируемые траты предлагается увеличить на 66 млрд евро, причем 50 из них должна получить Украина.

    25 октября 2023, 15:50
    Боррель предложил Венгрии выйти из ЕС после слов Орбана об «оккупации»

    Жозеп Боррель указал Орбану на право Венгрии выйти из Евросоюза после слов об оккупации

    Боррель предложил Венгрии выйти из ЕС после слов Орбана об «оккупации»
    @ Philipp von Ditfurth/dpa/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Глава внешнеполитической службы ЕС Жозеп Боррель ответил на слова премьера Венгрии Виктора Орбана об «оккупации» Евросоюза и заявил, что Венгрия может из него выйти.

    Боррель заявил, что не видит никакого сходства между советской оккупацией Будапешта и происходящим в Берлямоне, где расположена штаб-квартира Еврокомиссии в Брюсселе, там нет ни одного танка. Венгрия может выйти из ЕС, потому что у каждой страны есть свой выбор, передает РБК.

    Ранее Орбан во время своей речи в честь праздника 23 октября сравнил членство в Евросоюзе с советской оккупацией. Как заявил премьер, Венгрии приходилось «танцевать, когда играла на дудке Москва», но если «Брюссель и играет на дудке», Будапешт «танцует, как хочет», а когда «не хочет, то не танцует».

    Напомним, в рамках обсуждения решения СССР ввести войска в Чехословакию в 1968 году и в Венгрию в 1956 году глава Российского государства Владимир Путин заявил, что в России «давно уже признали, что эта часть политики Советского Союза была ошибочной». По его словам, такие шаги СССР «вели только к напряжению отношений». Сейчас, как заявил Путин, Запад допускает ту же ошибку, игнорируя интересы других народов.

    Коментарии (29)
    25 октября 2023, 11:41
    Bloomberg сообщил о «постыдной» ссоре лидеров Евросоюза

    Bloomberg: Фон дер Ляйен и Шарль Мишель постыдно поссорились из-за Израиля

    Bloomberg сообщил о «постыдной» ссоре лидеров Евросоюза
    @ CNP/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Между двумя самыми высокопоставленными руководителями Евросоюза – главой Евросовета Шарлем Мишелем и председателем Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен – разгорается конфликт из-за того, что глава ЕК не учитывает согласованную позицию стран ЕС по Израилю и действует автономно, пишет Bloomberg со ссылкой на дипломатов и чиновников.

    В публикации отмечается, что европейские дипломаты «почти единодушны» в критике фон дер Ляйен, некоторые чиновники были вынуждены устранять проблемы в отношениях с арабскими странами после ее поездки в Израиль, где она не отразила должным образом позицию европейских стран по гуманитарной ситуации в секторе Газа, передает РБК со ссылкой на Bloomberg.

    Собеседники агентства охарактеризовали ситуацию как «постыдный раскол в верхах», отметив, что это сказывается на эффективности руководства Евросоюза на фоне конфликтов в Израиле, на Украине и проблем в торговых отношениях.

    Источники напомнили, что позицию ЕС во внешней политике определяют государства – члены союза, но фон дер Ляйен стала фактически символом Евросоюза и завоевала беспрецедентный авторитет благодаря своей напористости.

    Bloomberg напомнил о разногласии среди стран ЕС по Ближнему Востоку. Так, Германия поддерживает Израиль, а Испания выступила с одним из наиболее заметных голосов в поддержку Палестины. Источники отметили, что в случае с Израилем фон дер Ляйен «оскорбила некоторые государства – члены ЕС из-за смелости говорить от их имени».

    Напомним, европейские дипломаты обвиняли фон дер Ляйен в злоупотреблении полномочиями и указали на ее «неуправляемость» после того, как евродипломат отправилась в Израиль с незапланированной и несогласованной поездкой.

    Недовольство этим поступком и прозвучавшими с ее стороны заявлениями привело к составлению письма на имя фон дер Ляйен, под которым подписались почти 800 сотрудников внешнеполитической команды ЕС. В официальном комментарии в ответ на письмо в Еврокомиссии заявили, что поддерживают свободу мнений.

    До этого произошла заочная перепалка между Шарлем Мишелем и фон дер Ляйен из-за Украины. Конфликт разгорелся после интервью Мишеля немецкому изданию, где он раскритиковал внешнеполитические инициативы Еврокомиссии. Он также обвинил Урсулу фон дер Ляйен в превышении внешнеполитических полномочий.

    Немецкий политолог Рар заявил газете ВЗГЛЯД, что конфликт фон дер Ляйен и Мишеля заставляет забыть о блестящем будущем ЕС.

    Коментарии (22)
    26 октября 2023, 15:59
    Боррель поддержал генсека ООН в конфликте с Израилем

    Боррель: ЕС поддержал генсека ООН в его конфликте с Израилем, его слова о ХАМАС исказили

    Боррель поддержал генсека ООН в конфликте с Израилем
    @ Philipp von Ditfurth/dpa/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Евросоюз полностью поддержал генсека ООН Антониу Гутерриша в его конфликте с Израилем, подчеркнув, что его заявление о ХАМАС было искажено, заявил глава внешнеполитической службы ЕС Жозеп Боррель.

    На своей странице в соцсети X (бывший Twitter, ограничен в России) Боррель написал, что ЕС поддерживает работу Гутерриша в поддержку мира и гуманитарного обеспечения Ближнего Востока. Он также подчеркнул, что генсек ООН безоговорочно осудил ужасающие и беспрецедентные террористические акты ХАМАС 7 октября, но его слова исказили, передает ТАСС.

    Ранее генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш отверг обвинения в оправдании действий палестинского движения ХАМАС. Он заявил о неверной интерпретации его слов.

    Напомним,  Гутерриш заявил, что запасы топлива в секторе Газа закончатся в считанные дни, это станет катастрофой. Кроме того, генсек ООН осудил нападение ХАМАС на Израиль 7 октября, отметив, что «важно также признать, что нападения ХАМАС произошли не в вакууме». «Жители Палестины на протяжении 56 лет жили в удушающей оккупации», – заявил он.

    Постоянный представитель Израиля при ООН Гилад Эрдан после этого заявления генсека призвал Гутерриша уйти в отставку, а глава МИД еврейского государства отказался от встреч с ним. В среду Эрдан заявил, что Израиль прекратил выдачу виз представителям ООН из-за позиции Гутерриша по палестино-израильскому конфликту.

    Газета ВЗГЛЯД разбиралась, что означает мощная волна протеста против ООН и как это соотносится с претензиями России к организации.

    Коментарии (20)
    26 октября 2023, 13:50
    Эксперт объяснил критику Пашиняна в адрес Москвы и российских военных баз

    Политолог Лепехин: Пашиняну еще долго придется крутиться как ужу на сковородке

    Эксперт объяснил критику Пашиняна в адрес Москвы и российских военных баз
    @ Сергей Бобылев/ТАСС

    Tекст: Евгений Поздняков

    Одновременное давление со стороны западных партнеров и пророссийского населения заставляет Никола Пашиняна вертеться как ужа на сковородке. В связи с этим армянский премьер изображает политику многовекторности. Об этом газете ВЗГЛЯД сказал политолог Владимир Лепехин. Ранее в Ереване усомнились в целесообразности сохранения присутствия российских военных баз.

    «Нынешнее поведение Пашиняна регламентируется двумя сторонами действительности: теоретической и фактической. Премьер считает, что российских военных баз в Армении быть не должно. Это соотносится с его текущей политикой и соответствует настроениям западных партнеров Еревана», – сказал Владимир Лепехин, гендиректор Института ЕврАзЭС.

    «Однако в реальности страна сталкивается с колоссальными вызовами в сфере безопасности, устоять перед которыми без участия Москвы практически невозможно. Кроме того, большая часть населения Армении сохраняет пророссийские взгляды, а делать что-либо в обход общественного мнения – крайне опасная затея», – отмечает собеседник.

    «Поэтому Пашинян вынужден изображать политику многовекторности. Это хорошо заметно и по его интервью в The Wall Street Journal. Он как бы подтверждает, что не намерен менять текущий статус-кво, говоря о сохранении членства в ОДКБ. А с другой стороны, намекает на то, что российских военных в Армении быть не должно», – подчеркивает эксперт.

    «Главная задача Пашиняна состоит именно в формировании нужной ему риторики. Не думаю, что его слова скоро воплотятся в жизнь. Страна нуждается в защите, а реально обеспечить ее, кроме Москвы, некому», – уточняет собеседник.

    «При этом воззрения Пашиняна на будущее Армении предельно понятны. Он хочет видеть Ереван в составе единого европейского пространства. Речь идет как об интеграции в экономической сфере, так и в части вопросов безопасности. Однако премьер-министр не понимает истинного значения своей страны для западного мира», – считает эксперт.

    «ЕС одинаково важны как Армения, так и Азербайджан. Особых усилий по защите Еревана они предпринимать не собираются. Поэтому Пашиняну еще долгое время придется крутиться как ужу на сковородке, озвучивая противоречивые заявления», – резюмирует Лепехин.

    Ранее премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что не видит преимуществ в продолжающемся присутствии российских военных баз в республике. В интервью The Wall Street Journal он отметил, что страна ищет новых партнеров, так как Москва «не смогла выполнить свои союзнические обязательства». По его словам, произошедшее в Нагорном Карабахе привело к решению о необходимости диверсифицировать отношения в сфере безопасности.

    Несмотря на это, Армения пока сохраняет членство в Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ). Премьер-министр заметил, что сейчас стороны находятся на стадии обсуждения вопросов и ему «не хочется ошибиться в понимании друг друга». Он также заявил, что Ереван не обсуждает вывод российских военных баз со своей территории.

    «Такого вопроса мы не обсуждаем. Мы сейчас больше обсуждаем другие вопросы, пытаемся понять, в чем причина такой ситуации, и, конечно, думаю также, что это будет повесткой рабочих обсуждений между Арменией и Россией, Арменией и ОДКБ», – сказал премьер.

    На слова Пашиняна отреагировали в Кремле. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что усилия в помощи Баку и Еревану выйти на заключение мирного договора продолжаются. Об этом сообщают РИА «Новости». Также он подчеркнул, что «негоже России и Армении общаться через газеты, тем более через Wall Street Journal».

    Это не первое антироссийское высказывание Пашиняна. Выступая ранее на заседании Европарламента, он заявил, что ОДКБ «ничего не сделала», чтобы помочь Еревану во время обострения на армяно-азербайджанской границе два года назад.

    «Через два дня после роспуска парламента, 12 мая 2021 года, азербайджанские военные нарушили границу с Арменией на участке примерно 100 км. Они вторглись на суверенную территорию Армении на глубину до четырех километров», – цитирует Пашиняна ТАСС. ОДКБ, по его мнению, якобы бездействовала.

    При этом он намерен углублять сотрудничество с ЕС. По словам премьер-министра, сейчас правительство государства готово быть «ближе к Евросоюзу настолько, насколько это возможно со стороны Евросоюза».

    Москва, в свою очередь, предлагала Еревану пути решения вопроса с Нагорным Карабахом, но Армения отвергла их. Об этом на пленарном заседании международного дискуссионного клуба «Валдай» сказал президент России Владимир Путин.

    Он отметил, что Москва на протяжении последних 15 лет советовала Армении пойти на компромиссы по данному вопросу, например, вернуть Азербайджану пять районов вокруг Карабаха и оставить два за собой, но власти страны не согласились на это.

    Однако после обострения конфликта в 2020-м представители Еревана на встрече в Праге признали спорный регион частью Азербайджанской Республики и подчеркнули, что признают суверенитет Баку в рамках Азербайджанской ССР, в которую входил и Карабах, добавил Путин.

    Коментарии (25)
    27 октября 2023, 18:45
    ЕК решилась на передачу Украине доходов от замороженных активов России
    ЕК решилась на передачу Украине доходов от замороженных активов России
    @ Monika Skolimowska/dpa/Global Look Press

    Tекст: Кристина Цыцура

    Еврокомиссия в ближайшее время представит механизм, как можно использовать доходы от 211 млрд евро замороженных активов России для финансирования Украины, заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

    По ее словам, доходы от замороженных российских активов сейчас идут только отдельным финансовым институтам ЕС. В ближайшее время будет представлено предложение по использованию доходов от реинвестирования этих средств для помощи Украине, передает ТАСС.

    «Эти средства будут направлены в бюджет Евросоюза, затем оттуда будут распределяться на нужды Украины», – сказала фон дер Ляйен.

    Решение использовать доходы от замороженных российских активов для поддержки Киева было принято саммитом ЕС. Вместе с тем в ходе саммита страны не смогли согласовать программу бюджетной помощи Украине в 50 млрд евро, но отметили, что она останется «приоритетом сообщества», заявил глава Европейского совета Шарль Мишель.

    Ранее сообщалось, что новую помощь Украине заблокировали Бельгия, Венгрия, Словакия и еще ряд стран.

    Коментарии (19)
    27 октября 2023, 16:52
    Санду: Молдавия может войти в ЕС без Приднестровья

    Президент Молдавии заявила о возможности страны войти в ЕС без Приднестровья

    Санду: Молдавия может войти в ЕС без Приднестровья
    @ Xinhua/Global Look Press

    Tекст: Кристина Цыцура

    Молдавия может стать членом Европейского союза и без Приднестровья, заявила лидер республики Майя Санду.

    По словам президента, идеальный путь для Молдавии – это вступление в Евросоюз целиком, но если этого не произойдет, то есть вариант, по которому «сначала в Евросоюз интегрируется правобережье, потом левобережье», передает РИА «Новости» со ссылкой на радиостанцию Vocea Basarabiei.

    Санду заявила, что приднестровский конфликт «возник в результате того, что Москва поддержала сепаратистский режим».

    Ранее власти Молдавии заблокировали в стране 20 российских СМИ.

    Коментарии (26)
    27 октября 2023, 08:19
    Стало известно, почему ЕС не смог согласовать 50 млрд евро для Украины

    Politico: Венгрия и Словакия выступили против выделения 50 млрд евро Украине

    Tекст: Вера Басилая

    Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан и лидер Словакии Роберт Фицо во время саммита ЕС в Брюсселе выступили против выделения Украине пакета помощи в размере 50 млрд евро, сообщила газета Politico со ссылкой на дипломата.

    Газета пишет, что Фицо указал на высокий уровень коррупции на Украине. Отмечается, что поправки в бюджет должны поддержать все 27 стран – членов Евросоюза, передает ТАСС.

    Орбан заявил, что в Будапеште ждут делегацию с Украины, чтобы обсудить с ней ситуацию вокруг венгерского банка OTP, от которой будет зависеть разблокирование транша для Украины на 500 млн евро из Европейского фонда мира.

    Ранее страны ЕС не согласовали бюджет с выделением Украине 50 млрд евро на период с 2024 по 2027 год.

    Накануне глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен предложила Евросоюзу (ЕС) пересмотреть бюджет сообщества. По словам фон дер Ляйен, многолетний бюджет ЕС предлагается увеличить на 66 млрд евро, причем 50 млрд евро из них получит Киев.

    Фицо проинформировал фон дер Ляйен о том, что республика не будет оказывать Украине военную помощь и сосредоточится только на гуманитарной помощи.

    Перед началом саммита Орбан заявил, что правительство Венгрии не поддержит выделение дополнительных средств Украине из бюджета Евросоюза, пока не получит убедительное обоснование трат.

    Коментарии (5)
    26 октября 2023, 19:20
    В бюджете Евросоюза предложили найти деньги для Украины и Газы
    В бюджете Евросоюза предложили найти деньги для Украины и Газы
    @ Moritz Frankenberg/dpa/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Глава Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен предложила Евросоюзу (ЕС) пересмотреть свой бюджет, чтобы найти средства на помощь Украине и сектору Газа.

    По прибытии на двухдневный саммит ЕС в Брюсселе фон дер Ляйен заявила, что ЕК поддерживает Украину и помогает населению Газы, а также работает, чтобы справиться с миграцией, и на эти цели нужны финансы.

    «Все это нуждается в финансирвании, поэтому я предложила пересмотреть бюджет ЕС, и это будет обсуждаться на саммите. Посмотрим, куда это приведет», – сказала глава ЕК, передает ТАСС.

    Ранее Киев получил от Евросоюза девятый транш макрофинансовой помощи на сумму 1,5 млрд евро.

    Коментарии (9)
    27 октября 2023, 11:35
    Дипломаты ЕС заговорили об изоляции Венгрии

    Guardian: Венгрия стала проблемой для Евросоюза и попала в изоляцию

    Дипломаты ЕС заговорили об изоляции Венгрии
    @ Olaf Kruger/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Венгрия постепенно становится изолированной в Евросоюзе, ее поведение может стать угрозой для ЕС из-за отсрочки вступления Швеции в НАТО и близких контактов премьер-министра Виктора Орбана с президентом России Владимиром Путиным, сообщило издание The Guardian.

    Автор статьи в The Guardian отмечает, что Венгрия достигла пика одиночества в Европе, на этом сказались желание Орбана стать «мостом» между Западом и Востоком, а также повлияли результаты выборов в Польше и поддержка Будапештом российской позиции, передает «Прайм».

    Один из высокопоставленных дипломатов Евросоюза отметил, что на месте Украины он бы не стал делиться планами, «пока Орбан находится в зале». При этом европейские чиновники исключают возможности принятия более жестких мер по отношению к Венгрии, так как признаки риска для ЕС отсутствуют, пишет издание.

    Ранее Орбан заявил, что Венгрия продолжит блокировать выплаты Киеву из Европейского фонда мира. Также парламент Венгрии не поддержал предложение оппозиции проголосовать по приему Швеции в НАТО.

    Кроме того, Орбан во время своей речи в честь праздника 23 октября сравнил членство в Евросоюзе с советской оккупацией. Как заявил премьер, Венгрии приходилось «танцевать, когда играла на дудке Москва», но если «Брюссель и играет на дудке», Будапешт «танцует, как хочет», а когда «не хочет, то не танцует».

    Глава внешнеполитической службы ЕС Жозеп Боррель после слов Орбана об «оккупации» предложил Венгрии выйти из Евросоюза.

    Газета ВЗГЛЯД выяснила, решится ли Орбан разорвать отношения с ЕС.

    Коментарии (10)
    25 октября 2023, 02:58
    Боррель предсказал быструю капитуляцию Украины без поддержки ЕС

    Боррель счел Украину неспособной вести боевые действия против России без поддержки ЕС

    Боррель предсказал быструю капитуляцию Украины без поддержки ЕС
    @ Mateo Lanzuela/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Без европейской помощи конфликт на Украине быстро завершится капитуляцией Киева, заявил глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель.

    Боррель заявил, что ему известен способ «быстро закончить» конфликт: «Если я перестану поддерживать Украину, это закончится капитуляцией украинцев». Он выступил против того, чтобы все «закончилось именно так», пишут украинские СМИ со ссылкой на сайт Еврокомиссии.

    По словам Борреля, нельзя позволить России «поставить марионеточное правительство в Киеве и иметь российскую армию на польской границе». Он полагает, что Москва «подумала бы дважды», начинать ли специальную военную операцию на Украине, если бы предвидела, как ЕС и другие союзники Киева будут поддерживать Украину.

    Напомним, Боррель сообщил, что министры иностранных дел Европейского союза не достигли договоренностей о выделении киевскому режиму 500 млн евро из Европейского фонда мира на оружие.

    Коментарии (11)
    27 октября 2023, 12:33
    Орбан: Запад не осмеливается признать поражение Украины на поле боя

    Премьер Венгрии Орбан заявил об отсутствии у Запада смелости признать поражение Украины на поле боя

    Орбан: Запад не осмеливается признать поражение Украины на поле боя
    @ hao Dingzhe/XinHua/Global Look Press

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Запад не осмеливается признать, что Украина не сможет одержать победу на поле боя, хотя для военных экспертов это очевидно, заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в эфире радио Kossuth.

    По его словам, поражение Украины очевидно. «Это уже все военные эксперты говорят и пишут, только политики не смеют сказать, что выбрали плохую стратегию», – пояснил Орбан, передает РИА «Новости».

    Премьер отметил, что еще в начале боевых действий Запад обозначил Киеву свое видение развития событий: «Вы воюете, проливаете кровь – погибло очень много, потери Украины огромны – а мы даем вам деньги и военные средства».

    Европейские политики изначально предполагали победу Украины и в связи с этим могли обещать финансирование. Однако сейчас, по словам Орбана, победа Киева недостижима.

    Напротив, он считает, что «русские не проиграют на фронте» и не может идти речи «о смещении президента России, что изначально входило в стратегию Запада».

    Ранее Орбан заявил, что Венгрия не хочет давать Киеву больше денег, пока не увидит четкого обоснования данных трат.

    Коментарии (10)
    25 октября 2023, 16:36
    В Венгрии отремонтировали мемориал на месте захоронения советских воинов
    В Венгрии отремонтировали мемориал на месте захоронения советских воинов
    @ РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    В венгерском Шарсентмихае после ремонта открыли советское воинское захоронение Великой Отечественной войны, где покоится 141 человек.

    На церемонии открытия присутствовали представители российского посольства в Венгрии и местных властей, передает РИА «Новости». Протоиерей прихода Сергия Радонежского в Будапеште Иоанн Кадар совершил панихиду по погибшим. Военный и военно-воздушный атташе Олег Смирнов поблагодарил местные власти за уважительное отношение к захоронению советских воинов.

    Мемориал находится неподалеку от здания администрации Шарсентмихая, он представляет собой участок с братскими могилами и центральным обелиском с надписью «Слава советским героям. Жители Шарсентмихая 1965 год». Объект отремонтировали при содействии российского посольства в этом году, сообщил руководитель представительства при Минобороны России по военно-мемориальной работе Шерали Мамасолиев.

    В результате работы сотрудников представительства с архивами удалось впервые увековечить на мемориальных плитах имена 132 солдат, отметил Мамасолиев.

    В июле в Австрии восстановили пострадавшее от вандалов советское захоронение.

    Коментарии (8)
    26 октября 2023, 18:35
    Рар: ЕС начнет выкручивать руки лидерам Венгрии и Словакии из-за Украины
    Рар: ЕС начнет выкручивать руки лидерам Венгрии и Словакии из-за Украины
    @ REUTERS/Laszlo Balogh

    Tекст: Илья Абрамов

    Лидеры ЕС будут выламывать руки строптивым представителям Венгрии и Словакии с целью продолжения санкционной политики Брюсселя в отношении Москвы. Об этом газете ВЗГЛЯД сказал германский политолог Александр Рар. Ранее премьер Словакии Роберт Фицо официально отказался предоставлять военную помощь ВСУ, а «мирный план» Владимира Зеленского назвал нереализуемым.

    «Некоторые политики в странах Восточной Европы твердо придерживаются принципов прагматизма. Они считают, что Украина уже проиграла в текущем конфликте, а дальнейшая эскалация в отношении России может привести только к ядерной войне» – сказал германский политолог Александр Рар.

    «У большинства их западных коллег, напротив, в голове преобладают «либеральные ценности» и «мораль». В Брюсселе считают невозможным поражение Украины. Ее отступление будет означать ослабление всего Запада, что якобы противоречит системе европейской безопасности. Этого, по их мнению, допустить никак нельзя», – отмечает он.

    «У Брюсселя и сочувствующих ему национальных правительств стран ЕС всего одна цель – давить санкциями Россию, сломать ее экономику и помочь Украине выиграть войну. Однако решение о дальнейшем пакете ограничений в ЕС может быть принято только единогласно», – подчеркивает собеседник.

    «В ходе грядущего саммита лидеры стран ЕС будут всеми силами выламывать руки строптивым представителям Венгрии и Словакии. Проявят ли Будапешт и Братислава стойкость – большой вопрос. Их могут лишить доступа к общим финансам ЕС или даже угрожать исключением из объединения», – акцентирует эксперт.

    «Думаю, что многие страны Восточной Европы, где прагматизм и интересы бизнеса играют большую роль, чем либеральные ценности, вскоре начнут становиться на курс дипломатического решения конфликта. Даже такая русофобская страна, как Польша, не во всем поддерживает Украину – особенно это касается вывоза зерна. С другой стороны, Россия наверняка учитывает расклад сил в Евросоюзе и со временем, как мне кажется, согласится с теми, кто хочет дипломатического решения конфликта», – резюмировал Рар.

    Ранее премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что не будет предоставлять Украине военную поддержку. Однако Братислава поддерживает гуманитарную и гражданскую помощь соседней стране.

    Премьер также добавил, что поставляющий Украине оружие Евросоюз должен стать миротворцем. Фицо пояснил, что выступает за прекращение боевых действий, и ему без разницы, по какому мирному соглашению они окончатся.

    Он подчеркнул, что договариваться об окончании конфликта должны Россия и США, поскольку украинское руководство «не играет никакой роли». Владимир Зеленский же, по мнению политика, придерживается «абсолютно нереалистичных планов» и выдвигает невыполнимые условия.

    Ранее Фицо уже критиковал поставки оружия Украине. По его мнению, они не приносят ничего, кроме убийств. Он также призвал к немедленному проведению мирных переговоров, а также выступил против антироссийских санкций, поскольку те вредят экономике Словакии, передает его слова The Telegraph.

    Тем временем министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто также призвал к мирным переговорам. «Решение [проблемы] построено вокруг процесса переговоров, оно за переговорным столом. Мы уверены, что каналы коммуникации должны поддерживаться в открытом состоянии», – цитирует политика Telegram-канал Russia Today. Ранее Будапешт заблокировал очередной пакет военной помощи Украине.

    Коментарии (6)
    27 октября 2023, 15:06
    Орбан: Лидеры ЕС не справляются со своей работой

    Премьер Венгрии Орбан: Лидеры ЕС не справляются со своей работой

    Орбан: Лидеры ЕС не справляются со своей работой
    @ AP/TASS

    Tекст: Елизавета Шишкова

    В руководстве Евросоюза нужны перемены, поскольку нынешние лидеры стран сообщества не справляются с ситуацией, в частности с конфликтом на Украине и нелегальной миграцией, заявил радиостанции Kossuth премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, принимающий участие в саммите ЕС в Брюсселе.

    По словам главы венгерского правительства, в Европе обострилась ситуация из-за украинского кризиса и наплыва нелегальных мигрантов. При этом европейские лидеры оказались неспособны предложить хорошие стратегии для решения этих вопросов, передает РИА «Новости».

    Орбан отметил, что лидеры ЕС хороши для мирного времени, но когда «бушует шторм», такие лидеры не справляются.

    Премьер выразил надежду, что выборы в Европарламент в следующем году помогут найти тех людей, которые смогут координировать работу правительств всех стран сообщества в сложной ситуации.

    Ранее Орбан назвал Евросоюз плохой пародией на СССР.

    Коментарии (4)
    26 октября 2023, 12:23
    Лукашенко назвал себя сторонником сохранения Евросоюза
    Лукашенко назвал себя сторонником сохранения Евросоюза
    @ Михаил Метцель/РИА Новости

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Президент Белоруссии Александр Лукашенко на встрече с главой МИД Венгрии Петером Сийярто заявил, что является сторонником сохранения Евросоюза, несмотря на европейские санкции против Минска.

    По словам Лукашенко, в ЕС почему-то считают, что Белоруссия является противниками Евросоюза. «Знаете, мы люди не злопамятные, и несмотря на нынешнюю турбулентность в ЕС и санкции, которые Евросоюз вводит против нас, ... президент Беларуси является ярым сторонником сохранения Европейского союза», – сказал он, передает РИА «Новости».

    Кроме того, Лукашенко заявил, что видит в ЕС один из столпов многополярного мира. Он пояснил, что Евросоюз вместе с США, Китаем, Россией, Индией являются сильными опорами существования всего мира.

    «Если эту опору вырвать из-под этой системы, будет очень плохо для всех», – пояснил президент.

    Он добавил, что Белоруссия является европейским государством и полностью выступает за то, чтобы ЕС существовал и был мощным независимым объединением.

    При этом глава республики считает, что при желании ЕС конфликт на Украине можно было бы закончить.

    Ранее Лукашенко заявил, что вокруг земель России, Белоруссии и Украины «кружат стервятники», готовые заключить союз «хоть с дьяволом», чтобы занять места на политической карте.

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