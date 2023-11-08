Украина загоняет Америку в долги перед Россией

Как решение о конфискации замороженных активов России навредит самим США

Tекст: Андрей Резчиков

Комитет по иностранным делам Палаты представителей Конгресса США поддержал на этой неделе законопроект по наделению правом президента страны конфисковывать суверенные российские активы, а госсекретаря – передавать их в пользу Украины и международных организаций. За законопроект проголосовали 40 конгрессменов, только двое высказались против.

В документе, о котором впервые стало известно в июне этого года, отмечается, что права собственности и доход от конфискованных российских суверенных активов при необходимости переходят к американскому правительству, сейчас они удерживаются в фонде поддержки Украины. Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен заявлял, что США рассматривают варианты совместно с Евросоюзом перенаправить 300 млрд долларов российских активов на экономическое восстановление Украины и другие нужды.

Законопроект предписывает правительству возглавлять скоординированные международные санкции, направленные на заморозку российских активов, совместно с партнерами, включая Европейский союз и страны «Большой семерки» (G7). По итогам встречи глав МИД G7 в Токио было заявлено, что страны «Группы семи» (G7) не станут возвращать России замороженные в начале спецоперации активы до тех пор, пока Москва не согласится выплачивать компенсации Украине.

В Москве предупредили, что возможная конфискация российских активов на Западе повлечет серьезные последствия. «Это незаконно, это противоречит всем возможным правилам. Это будет, разумеется, оспариваться, причем оспариваться бессрочно нашей страной. Это повлечет очень серьезные судебные и юридические издержки для тех, кто такие решения примет и такими решениями воспользуется», – сказал Дмитрий Песков, пресс-секретарь президента России.

В свою очередь глава Банка России Эльвира Набиуллина рассказала о негативных последствиях для мировой финансовой системы в случае конфискации активов РФ. По ее словам, Россия примет все шаги, чтобы защитить свои законные интересы. Глава ЦБ надеется, что механизм обмена замороженных активов инвесторов скоро начнет работать. По ее словам, это позволит защитить права небольших розничных инвесторов.

В начале года юридическая служба Европейского совета разработала план использования замороженных активов российского Центробанка на сумму около 36,8 млрд долларов для финансирования восстановления Украины.

В экспертной среде уверены, что если даже законопроект будет одобрен Конгрессом США, то до Украины деньги вряд ли дойдут.

«Дискуссия вокруг этого вопроса продолжается с самого начала военной спецоперации. В американской экспертной и чиновничьей среде долго раскачивались по одной простой причине – они прекрасно понимают, что подобное решение незаконно с точки зрения не только международного, но их внутреннего права», – считает Денис Денисов, эксперт Финансового университета при правительстве РФ.

Однако сейчас «ресурсы поддержки Украины исчерпываются, внимание переключается на Ближний Восток и на потенциально другие зоны конфликта». «Наделение президента США правом конфисковывать суверенные российские активы – это одна из возможностей диверсифицировать возможности поддержки Украины», – пояснил Денисов.

Любая страна, которая пойдет на такой шаг, автоматически подвергнет себя серьезному риску. «Другие страны, которые инвестируют или обладают активами за рубежом, сильно задумаются о том, насколько обеспечена их неприкосновенность», – добавил эксперт.

«Украина не получит российские деньги, даже если закон примут. В силу борьбы с инфляцией процентные ставки повышены, обслуживать долг стало дорого. Американцы сами ищут средства. Российские конфискованные активы пойдут американцам – либо в счет украинских оборонных поставок, либо в счет украинских долгов. То есть фактически США хотят забрать себе наши деньги», – предположил Александр Разуваев, член набсовета Гильдии финансовых аналитиков и риск-менеджеров.

В США и ЕС есть сомнения в целесообразности передачи замороженных российских активов Украине с учетом того, что большая часть этих средств находится за пределами США. «Вашингтон может отправить Украине только то, что найдет в США. Другое дело, что если они пойдут на такой шаг, то к нему наверняка присоединится Евросоюз. Сейчас говорится о 300 млрд российских замороженных активов, но на самом деле никто точно не знает, сколько конкретно заморожено и сколько можно забрать», – уточнил спикер.

Впрочем, по мнению аналитика, российские активы останутся нетронутыми, а после завершения СВО стороны договорятся о разморозке активов. По его словам, их конфискация произошла в результате уверенности Запада в том, что на фоне санкций и отсутствия резервов «рубль полетит в пропасть как в начале 1990-х», и курс будет составлять 200–300 рублей за доллар. «Ничего этого не случилось.

В качестве асимметричного ответа Россия может национализировать западные инвестиции, вложения на Московской бирже.

В этом случае произойдет национализация российской промышленности, потому что доля иностранцев в торгуемых акциях наших ведущих компаний очень высокая», – предупредил Разуваев.

«По всей видимости, одобрение законопроекта связано с приходом нового спикера Палаты представителей Майка Джонсона. Подобная инициатива политически четко вписывается в проблему фискального консерватизма, который стал активно исповедовать новый спикер», – считает Владимир Васильев, главный научный сотрудник Института США и Канады РАН.

Как пояснил американист, США не хотят помогать Украине за счет средств налогоплательщиков. «Джонсон является фискальным ястребом, то есть он выступает за резкое сокращение госрасходов. Это намек действующей администрации изыскивать другие источники финансирования – вот есть замороженные активы РФ и отсюда изыскивайте средства», – указал Васильев.

Денисов тоже сомневается, что США решатся передать российские активы Украине, потому что «негативные последствия для Соединенных Штатов могут оказаться не меньшими, а то большими, чем для России». «А как на это отреагирует Китай, у которого активов в США значительно больше? То есть любое обострение между двумя странами потенциально будут нести угрозу того, что эти активы будут изъяты.



Даже в рамках современного турбулентного мира это выглядит несколько диковато»,

– указал специалист.

По мнению Васильева, китайские активы в США могут быть заморожены только в том случае, если Пекин начнет свою спецоперацию в отношении Тайваня. «Но и американские активы в Китае очень велики. Тут более серьезная ситуация взаимозависимости. Это палка о двух концах, и в Америке это прекрасно понимают», – подчеркнул собеседник.

В ответ на действия США Россия начнет принимать зеркальные меры, считает Денисов. «В нынешней мировой финансово-экономической конъюнктуре не так много инструментов, которые можно задействовать в рамках подобного противоборства. Кто-то скажет, что России следует обращаться в американские и международные суды, но надо понимать, что решение о конфискации российских активов – политическое. Никто не застрахован от того, что юридическая система США также будет выносить политически мотивированные решения по, казалось бы, хозяйственным спорам», – говорит эксперт, предупреждая о риске впустую потратить огромные финансовые ресурсы на подобную защиту.

По мнению Васильева, российские активы в США никто не собирается возвращать назад. «Это дает Москве возможность ставить российско-американские отношения в зависимость от этой задолженности. Сегодня российская сторона получает некий рычаг, карту для политической игры, возможности для торга. Она может сказать, что прогресс двусторонних отношений зависит от возвращения средств. В условиях роста процентных ставок могут набежать очень большие штрафные санкции, поэтому Россия может поставить США на счетчик», – уверен американист.