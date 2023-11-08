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    Запад проигнорировал кровавый обстрел Донецка
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    Замглавы МВД Дагестана обвинили в получении двух взяток
    ФСБ задержала в ДНР причастных к корректировке огня по Донецку
    Сarlsberg пригрозил России международным судом
    Польша выдвинула ультиматум Украине
    Страны G7 отказались разблокировать активы России без компенсаций для Украины
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    8 ноября 1923 года никому не известный доселе лидер крошечной партии в один день стал национальной знаменитостью. Вот так жадные творцы Версаля, безумный французский политический авантюризм, беззастенчивое ограбление страны иностранными банкирами плюс мечты большевиков о «красных штатах Европы» завязывали узлы будущей европейской трагедии.

    8 комментариев
    Сергей Миркин Сергей Миркин Мир начал понимать, что Зеленский неадекватен

    Украинский президент – это потенциальная Дейенерис Таргариен нашего мира. Только королева из сериала «Игра престолов» в приступе безумия спалила один город, а из-за психического состояния Зеленского может запылать вся планета. Если его, конечно, вовремя не остановят.

    16 комментариев
    Александр Дементьев Александр Дементьев Релоканты застревают в прошлом и остаются без будущего

    По иронии люди, сбегающие от чего-то в России, консервируют и неизменно воспроизводят ровно те вещи, от которых убегали, но уже за рубежом. Как будто не получается творить что-то оригинальное.

    22 комментария
    8 ноября 2023, 13:24

    В Кремле пообещали ответ на конфискацию Западом российских резервов

    Песков: Конфискация резервов России повлечет издержки Западу, Москва ответит на это решение

    В Кремле пообещали ответ на конфискацию Западом российских резервов
    @ Софья Сандурская/ТАСС

    Tекст: Ольга Никитина

    В США и Европейском союзе последовательно ведут дело к тому, чтобы незаконным образом конфисковать российские замороженные активы, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

    Попытки изъять российские авуары Песков назвал незаконными, отметив, что это «противоречит всем возможным правилам». По его словам, Москва намерена оспаривать подобные действия, причем бессрочно. «Это повлечет очень серьезные судебные и юридические издержки для тех, кто такие решения примет и кто такими решениями воспользуется», – приводит его слова ТАСС.

    Представитель Кремля пообещал, что Россия проработает ответные меры. «Вряд ли они могут быть зеркальными, но они будут такими, какими они наилучшим образом будут соответствовать нашим интересам», – сказал он.

    Ранее комитет по иностранным делам Палаты представителей Конгресса США поддержал законопроект о передаче Украине российских активов. Американские законодатели наделили госсекретаря США правом предоставлять дополнительную помощь Украине, используя активы, конфискованные из Банка России или других иностранных активов России. При этом президент США сможет принимать решение о конфискации суверенных российских активов, находящихся под американской юрисдикцией.

    8 ноября 2023, 04:33
    Комитет Палаты представителей США решил передать Украине активы России

    Комитет по иностранным делам Палаты представителей Конгресса США одобрил законопроект о передаче Украине активов России

    Комитет Палаты представителей США решил передать Украине активы России
    @ Aaron Schwartz/XinHua/Global Look Press

    Tекст: Антон Никитин

    Комитет по иностранным делам Палаты представителей Конгресса США поддержал законопроект о передаче Украине российских активов, свидетельствуют результаты голосования.

    Согласно опубликованным результатам, Комитет по иностранным делам Палаты представителей Конгресса США одобрил законопроект с результатом 40 голосов «за» и два «против», передает РИА «Новости».

    Согласно тексту документа, американские законодатели наделяют госсекретаря США полномочиями предоставлять дополнительную помощь Украине, используя активы, конфискованные из Банка России или других иностранных активов РФ.

    При этом законопроект предполагает, что решение о конфискации суверенных российских активов, находящихся под американской юрисдикцией, сможет принимать американский президент. После этого конфискованные средства переходят на специальный «фонд поддержки Украины».

    В документе отмечается, что все права, права собственности и доход от конфискованных российских суверенных активов при необходимости переходят к правительству Соединенных Штатов, пока они удерживаются в фонде поддержки Украины.

    Средства в указанном фонде, согласно законопроекту, доступны государственному секретарю США с целью «компенсации Украине понесенного урона», включая реконструкцию и восстановление, гуманитарную поддержку населения и другие цели.

    В документе говорится, что государственному секретарю США следует уведомить соответствующие комитеты Конгресса не менее чем за 15 дней до предоставления каких-либо средств из фонда поддержки Украины правительству Украины, любому иному лицу или международной организации.

    Кроме того, законопроект предписывает правительству США возглавлять скоординированные международные санкции, направленные на заморозку российских активов совместно с партнерами, включая Европейский союз и страны семерки (G7).

    Напомним, в конце октября глава ЕК Урсула фон дер Ляйен анонсировала механизм использования доходов от замороженных активов России для финансирования Украины. Председатель Госдумы Вячеслав Володин предупредил, что в случае воровства Европой замороженных средств России от Москвы может последовать симметричный ответ.

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    6 ноября 2023, 14:43
    Лавров назвал условие диалога с Западом

    Лавров: Россия готова к диалогу с Западом при учете российских интересов

    Лавров назвал условие диалога с Западом
    @ Артем Геодакян/ТАСС

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Россия готова к прагматичному диалогу с Западом, если эти страны на деле будут учитывать российские интересы, заявил глава МИД Сергей Лавров, выступая на марафоне общества «Знание» в рамках Международной выставки-форума «Россия».

    «Мы сохраняем при этом открытость и к прагматичному диалогу с западными странами, если они проявят готовность на деле, а не на словах учитывать наши интересы и взаимодействовать на основе взаимной выгоды и взаимного уважения», – сказал он, передает ТАСС.

    По мнению Лаврова, Запад, может быть, рано или поздно осознает бесперспективность нынешнего антироссийского курса. Но этот вопрос следует задавать нынешнему поколению руководителей прежде всего европейских стран, утративших стратегическое видение и слепо следующих в кильватере пагубной американской линии, полагает он.

    Ранее секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев заявил, что обострение на Ближнем Востоке было спровоцировано именно политикой США.

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    6 ноября 2023, 12:42
    В США признали главную ошибку властей относительно Путина

    Foreign Affairs: Власти США неверно поняли, как вести дела с Путиным

    В США признали главную ошибку властей относительно Путина
    @ Reuters

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Американские власти допустили ошибку относительно президента России Владимира Путина, поскольку не поняли, как с ним нужно вести дела, пишет издание Foreign Affairs.

    Отмечается, что если влиятельные политики США будут и дальше неправильно понимать Путина и считать, что единственный способ коммуникации с ним – демонстрация силы, то они рискуют спровоцировать прямой конфликт с Россией, передает Ura.ru.

    Вместо этого США следует искать пути дипломатического разрешения конфликта, включая переговоры и диалог с Москвой.

    Между тем ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что отношения РФ и США находятся на нуле.

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    7 ноября 2023, 20:59
    Эксперт: ДОВСЕ был обречен даже без нового расширения НАТО

    Федор Лукьянов указал на предпосылки выхода России из ДОВСЕ

    Эксперт: ДОВСЕ был обречен даже без нового расширения НАТО
    @ Vladimir Baranov/Global Look Press

    Tекст: Алёна Задорожная

    Договор об обычных вооруженных силах в Европе (ДОВСЕ) подписывался в совершенно других реалиях, которые к сегодняшнему дню не имеют никакого отношения. Выход России из договора стал логичным и закономерным шагом, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Федор Лукьянов. Ранее Россия завершила процесс выхода из ДОВСЕ, а страны НАТО решили бессрочно приостановить свое участие в соглашении.

    «Это был договор совершенно другой эпохи. Изначально он готовился фактически на исходе холодной войны, но еще в период существования Варшавского договора. А вступил в силу он после того, как СССР и ОВД уже не существовало. Позднее в 1999 году документ был адаптирован под новые реалии», – сказал Федор Лукьянов, главный редактор журнала «Россия в глобальной политике», глава Совета по внешней и оборонной политике, научный директор клуба «Валдай».

    «Но адаптированный вариант соглашения в силу так и не вступил, поскольку он не был ратифицирован большинством стран. Примечательно, но западные страны не спешили ратифицировать ДОВСЕ, ссылаясь на якобы невыполнение Россией конкретных вещей, в частности связанных с пребыванием небольшого контингента в Приднестровье. На деле же они пытались выторговать для себя разные преференции», – напоминает политолог.

    «К слову, решение о том, что Москва не будет в полной мере участвовать в договоре, было принято давно, еще в 2007 году. Оно продиктовано тем, что документ на тот период времени практически не работал. Процесс тянулся долго, а сейчас он подошел к логическому завершению», – указывает эксперт.

    «Неудивительно и то, что вслед за Россией другие страны объявили о бессрочной приостановке своего участия, поскольку договор подразумевал именно нашу страну как визави. Сейчас, конечно, можно говорить, что вступление Финляндии в НАТО и рассмотрение аналогичной заявки от Швеции стало последней каплей в чаше терпения. Но я склонен считать, что даже без этого расширения ДОВСЕ был обречен», – заключил Лукьянов.

    Ранее МИД РФ объявил о завершении процедуры выхода России из Договора об обычных вооруженных силах в Европе (ДОВСЕ). В заявлении, опубликованном на сайте ведомства, говорится, что документ, действие которого было приостановлено Россией еще в 2007 году, окончательно ушел в историю.

    На Смоленской площади также указали, что одновременно утратили силу для России еще два юридически обязывающие соглашения, неразрывно связанные с ДОВСЕ: Будапештское соглашение от 3 ноября 1990 года о максимальных уровнях для наличия обычных вооружений и техники шести государств – участников Варшавского Договора и Фланговый документ от 31 мая 1996 года.

    Подчеркивается, что даже формальное сохранение ДОВСЕ стало неприемлемым с точки зрения коренных интересов безопасности России с учетом прямой ответственности стран НАТО за разжигание конфликта на Украине, приема в альянс Финляндии и продолжающегося рассмотрения аналогичной заявки Швеции.

    Вскоре после этого стало известно, что страны НАТО решили бессрочно приостановить участие в ДОВСЕ.

    Напомним, 29 мая президент России Владимир Путин подписал закон о денонсации ДОВСЕ. Кремль возложил ответственность за сложившуюся ситуацию на США.

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    7 ноября 2023, 15:29
    Подлодка США с ракетами Tomahawk прибыла в Персидский залив
    Подлодка США с ракетами Tomahawk прибыла в Персидский залив
    @ U.S. Navy

    Tекст: Ольга Никитина

    Американская атомная подводная лодка класса «Огайо» с крылатыми ракетами Tomahawk («Томагавк») вошла в Персидский залив, сообщили СМИ со ссылкой на данные Пентагона.

    Представители американского военного ведомства заявили Bloomberg, что АПЛ USS Florida размещена в районе Персидского залива «в качестве демонстрации США силы для сдерживания Ирана», передает «Интерфакс».

    Ранее министр обороны Ирана бригадный генерал Мохаммад Реза Аштиани пригрозил США, что по ним будет нанесен «серьезный удар», если Вашингтон не прекратит войну в секторе Газа.

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    7 ноября 2023, 09:34
    В США зависимость от ядерного топлива из России сочли угрозой нацбезопасности

    Власти США сочли зависимость от ядерного топлива из России «угрозой нацбезопасности»

    В США зависимость от ядерного топлива из России сочли угрозой нацбезопасности
    @ EPA/TASS

    Tекст: Ольга Никитина

    Соединенным Штатам необходимо избавиться от зависимости от российского ядерного топлива, это представляет критическую угрозу национальной безопасности страны, считает руководитель американского управления по ядерной энергетике при министерстве энергетики США Кэтрин Хафф.

    Хафф отметила, что США должны избавиться от зависимостей в этой сфере, «особенно от России». Если Вашингтон не предпримет никаких действий, Россия «продолжит удерживать этот рынок», заявила Хафф в интервью газете Financial Times.

    По ее словам, это «действительно важно для национальной безопасности, климата и энергетической независимости» Соединенных Штатов, передает РИА «Новости».

    Она уточнила, что около 20% топлива, которые используются американскими реакторами, идет по контрактам с российскими поставщиками. Это вызывает у чиновницы «серьезную озабоченность».

    Газета ВЗГЛЯД писала ранее, почему США никак не могут избавиться от российского ядерного топлива.

    Коментарии (13)
    8 ноября 2023, 14:14
    Глава Банка России предупредила Запад о последствиях конфискации активов

    Набиуллина: Конфискация активов России за рубежом влечет негатив для мировой финансовой системы

    Глава Банка России предупредила Запад о последствиях конфискации активов
    @ Сергей Бобылев/ТАСС

    Tекст: Ольга Никитина

    Россия примет все шаги, чтобы защитить свои законные интересы; конфискация российских активов за рубежом приведет к негативным последствиям для мировой финансовой системы, заявила глава Банка России Эльвира Набиуллина.

    Набиуллина на форуме Finopolis 2023 отметила, что подобный шаг повлиял бы на развитие глобальной финансовой системы, передает ТАСС.

    Глава ЦБ выразила надежду, что механизм обмена замороженных активов инвесторов скоро начнет работать. По ее словам, это позволит защитить права небольших розничных инвесторов.

    Также Набиуллина заявила, что ЦБ оценивает риски в случае введения санкций в отношении Московской биржи и знает, как действовать в случае реализации такого риска.

    Банк России, по ее словам, всегда предупреждал о рисках владения иностранными ценными бумагами. Она отметила, что российские инвесторы смогли избавиться от иностранных ценных бумаг через торговлю на около 4 млрд долларов. Риск, как отметила председатель ЦБ, уменьшился на эту сумму.

    Набиуллина добавила, что, по оценке ЦБ, около 80% всего объема иностранных ценных бумаг Санкт-Петербургской биржи сосредоточено у квалифицированных инвесторов.

    В Кремле ранее заявили, что в США и Европейском союзе последовательно ведут дело к тому, чтобы незаконным образом конфисковать российские замороженные активы. Там пообещали, что Москва ответит так, чтобы это наилучшим образом соответствовало интересам России.

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    6 ноября 2023, 05:26
    Вашингтон обвинили в попытке переложить заключение мира с Россией на Зеленского

    Figaro заявила о намерении США после поражения на Украине переложить заключение мира с Россией на Зеленского

    Tекст: Антон Антонов

    США потерпели поражение на Украине, сейчас они хотят переложить заключение мира с Россией на украинского президента Владимира Зеленского, чтобы избежать позора, заявил директор по исследованиям Института Хадсона, профессор Бард-колледжа Уолтер Мид.

    Мид считает, что администрация Джо Байдена продолжит поддержкивать Киев, пока Зеленский не согласится на переговоры и отказ от территорий. Такая позиция даст США возможность «успокоить свою совесть и заявить, что украинцы уже все решили сами», передает РИА «Новости» со ссылкой на Figaro.

    Как полагает Мид, США уже потерпели на Украине два поражения: одним стало само начало российской специальной военной операции, другим – результаты украинского контрнаступления. Мид считает, что ситуация для Украины зашла в тупик, и не видит «перспектив победы Америки на Украине».

    Напомним, СМИ заявили, что США и Европа начали обсуждать с Украиной возможные мирные переговоры с Россией и то, от чего Киеву, возможно, придется отказаться для достижения компромисса.


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    7 ноября 2023, 09:39
    СМИ нашли объяснение отказу главы МИД Турции от объятий с Блинкеном

    Hurriyet: Глава МИД Турции Фидан отказался от объятий с госсекретарем США Блинкеном из-за невежливости

    Tекст: Александра Юдина

    Причиной отказа главы МИД Турции Хакана Фидана от объятий с госсекретарем США Энтони Блинкеном стала ранее проявленная главой американской дипломатии невежливость, сообщила газета Hurriyet.

    В турецких СМИ и соцсетях распространены кадры со встречи Фидана и Блинкена, где видно, как после крепкого рукопожатия Блинкен пытается обнять Фидана, делая шаг вперед, но турецкий министр делает шаг назад и продолжает сжимать руку госсекретаря, передает РИА «Новости».

    Как полагает издание Hurriyet, в то время, когда машина Блинкена подъехала к зданию турецкого ведомства, Фидан вышел из машины и встал перед дверью министерства, как это делается для каждого приезжающего министра, при этом в то время, когда разговаривавший по телефону Блинкен не вышел из машины, Фидан вернулся в здание.

    После этого Фидан приветствовал Блинкена, проявившего недостаток дипломатической вежливости, и отклонил попытку госсекретаря США обнять его.

    Ранее турецкие СМИ заметили, что глава МИД Турции Хакан Фидан уклонился от объятий Блинкена во время рукопожатия.

    Напомним, канал Sky News заявил, что поездка Блинкена по ближневосточным государствам обернулась провалом.

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    7 ноября 2023, 12:50
    Экономисты МВФ показали модель разделения мира на два торговых блока

    Экономисты МВФ построили модель, в которой мир разделился на два торговых блока

    Tекст: Александра Юдина

    Экономисты Международного валютного фонда построили модель, при которой мир разделится на два торговых блока, где с одной стороны будут США и ЕС, а с другой – Россия и Китай.

    Эксперты отмечают, что в этом случае геоэкономическая фрагментация приведет к образованию двух никак не взаимодействующих лагерей, передает РИА «Новости».

    Специалисты рассказали, что в последнее время торговые ограничения в секторах сырьевых товаров и полупроводников, которые считаются критически важными для нацбезопасности и стратегической конкуренции, чаще берут верх над глобальной экономической интеграцией и ее общими выгодами.

    Также эксперты из МВФ указывают на то, что две крупнейшие экономики мира – США и Китай – в последние годы ввели ряд двусторонних торговых барьеров.

    По мнению специалистов, эти события могут быть ранними признаками более широкой геоэкономической фрагментации – политически обусловленного разворота экономической интеграции, центральным компонентом которой является международная торговля.

    Кроме того, по прогнозам экспертов, сокращение доступа к экспортным рынкам может привести к взлету цен на многие товары, а некоторые окажутся в дефиците.

    При этом в МВФ считают, что при таком развитии событий больше всего пострадает восточный блок.

    Тем временем стало известно, что Россия и Китай нарастили товарооборот более чем на четверть, а доля расчетов в нацвалютах между Россией и Китаем выросла уже до 90%.

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    7 ноября 2023, 05:15
    В Госдепе заявили о приглашении всех участников АТЭС на саммит в Сан-Франциско

    Госдеп: Администрация США передала приглашения на ноябрьский саммит в Сан-Франциско всем участникам АТЭС, включая Россию

    Tекст: Антон Никитин

    Администрация Соединенных Штатов передала приглашения на ноябрьский саммит в Сан-Франциско всем участникам Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС), включая Россию, заявил старшее должностное лицо США в АТЭС Мэтт Мюррей.

    На вопрос о том, было ли передано официальное приглашение на предстоящий саммит российской стороне, Мюррей сказал, что Соединенные Штаты пригласили на встречу лидеров «все экономики-участницы», передает ТАСС.

    По его словам, США будут выступать в роли хозяев встреч, опираясь как на дух и принципы АТЭС, так и на американские законы и нормы, включая санкции.

    Сотрудник Госдепартамента ушел от прямого ответа на просьбу уточнить, как США отнеслись бы к применению другими участниками АТЭС таких же подходов, то есть учета собственных национальных санкционных и им подобных решений в отношении Вашингтона и тех или иных американских должностных лиц при рассылке приглашений на совещания форума.

    В прошлый четверг в Госдепе заявили о намерении обеспечить надлежащее участие всех экономик АТЭС, включая Россию, в саммите в Сан-Франциско, но «с учетом санкций».

    Российский посол в США Анатолий Антонов подчеркивал, что Москва самостоятельно определит уровень представленности на предстоящем саммите АТЭС в Сан-Франциско.

    Саммит АТЭС пройдет в Сан-Франциско 15–17 ноября.

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    7 ноября 2023, 19:37
    В посольстве России обвинили США в гибели людей на Украине

    Посольство России: США придется взять ответственность за гибель людей от ударов ВСУ американским оружием

    Tекст: Вера Басилая

    Рано или поздно властям США придется «посмотреть правде в глаза» и признать ответственность за гибель ни в чем не повинных людей от террористических ударов ВСУ американским оружием, сообщили в посольстве России в Вашингтоне.

    Российские дипломаты обратили внимание на «провокационные заявления» директора по стратегическим коммуникациям совета нацбезопасности Белого дома Джона Кирби. «Американский чиновник беззастенчиво лгал, что российские военнослужащие намеренно пытают и убивают мирных жителей на Украине», – говорится в комментарии посольства России в Вашингтоне, передает ТАСС.

    В дипмиссии заявили, что безапелляционные и бездоказательные «утверждения о действиях наших солдат поражают своим цинизмом». В посольстве предложили «американцам посмотреть правде в глаза», ведь, по словам, российских дипломатов, рано или поздно власти США признают ответственность за гибель ни в чем не повинных людей от террористических ударов ВСУ произведенным в США оружием.

    Российские дипломаты подчеркнули, что американским политикам необходимо понять, что, «надо, прежде всего, прекратить бездумную накачку киевского режима многомиллиардными военными поставками», чтобы остановить кровопролитие. В посольстве заявили, что США «несут смерть, лишь продлевая конфликт».

    Ранее Путин заявил, что Украина объявила русских некоренной нацией, параллельно истребляя их в Донбассе под аплодисменты Запада. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Украина является несчастной страной, за которую решают США, и платят, как «в такси по счетчику».

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    8 ноября 2023, 06:38
    Рамасвами заявил о превосходстве России над США в гиперзвуковом и ядерном оружии

    Претендент на пост президента США Рамасвами заявил о превосходстве России над США в гиперзвуковом и ядерном оружии

    Tекст: Антон Никитин

    Россия превосходит Соединенные Штаты в сфере ядерного и гиперзвукового оружия, заявил претендент на пост президента США от Республиканской партии бизнесмен Вивек Рамасвами на митинге своих сторонников в Майами.

    Рамасвами заявил, что Россия превосходит США по ядерному потенциалу, а также по гиперзвуковым ракетам. Он также выступил с утверждением, что Россия якобы «находится в альянсе» с Китаем, передает ТАСС.

    В минувшую субботу секретарь Совбеза РФ Николай Патрушев заявил, что Россия является обладателем уникальных стратегических вооружений, в том числе гиперзвукового оружия.

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    8 ноября 2023, 06:59
    США ввели рестрикции якобы за поставки в Россию продукции двойного назначения

    Минторг США ввел экспортные ограничения против трех компаний и семи физлиц за поставки в Россию продукции без лицензий

    Tекст: Антон Никитин

    Министерство торговли США ввело экспортные ограничения в отношении трех компаний и семи физических лиц, подозреваемых Вашингтоном в поставках в Россию продукции двойного назначения без лицензий, следует из ордера.

    Американские власти на 180 дней отказывают в экспортных привилегиях Николаю Гольцеву, Салимджону Насриддинову, Кристине Пузыревой, Владимиру Бочкареву, Павлу Черникову, Екатерине Ветошкиной, Олегу Зенченко, зарегистрированным в США фирмам SH Brothers Group и SN Electronics, а также компании из ОАЭ Suntronic F.Z.E., передает ПРАЙМ.

    Упомянутые в ордере физические лица, живущие в США, Канаде и России, подозреваются в Соединенных Штатах в сговоре с целью экспорта в Россию электроники двойного назначения через упомянутые в ордере юридические лица без разрешительных лицензий.

    В прошлую пятницу Минфин США ввел санкции против гражданки России Екатерины Ждановой за якобы содействие российским предпринимателям в обходе рестрикций.

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    7 ноября 2023, 13:30
    Шойгу: Россия отвергает диктат и политическое давление Запада

    Шойгу: Россия отвергает политическое давление со стороны Запада во главе с США

    Tекст: Ольга Никитина

    Россия отвергает диктат и политическое давление со стороны западных государств во главе с Соединенными Штатами, заявил министр обороны Сергей Шойгу.

    Шойгу на переговорах с главнокомандующим армией Республики Никарагуа Хулио Сесаром Авилесом Кастильо в Москве заявил, что Запад перешел от дипломатии к шантажу и угрозам. По его словам, Россия с Никарагуа и другими единомышленниками намерена противодействовать этому, передает ТАСС.

    Глава военного ведомства отметил, что Россия развивает с Никарагуа равноправное сотрудничество по широкому кругу вопросов, которые представляют взаимный интерес, включая сферу обороны.

    Ранее глава МИД Никарагуа Денис Монкада назвал чествование нациста Ярослава Гуньки в канадском парламенте государственным преступлением.

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    Пять упущенных возможностей Украины урегулировать конфликт с Россией

    Украина упустила шанс заключить выгодное для себя соглашение о мирном урегулировании конфликта. Об этом пишет западная пресса. В экспертном сообществе напоминают, что это не первое «закрывшееся окно возможностей» – ранее таких случаев было как минимум пять. О каких конкретно случаях идет речь и почему Украина из раза в раз упускала шанс на мир? Подробности

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    Зеленский наконец-то нашел повод сказать США «нет»

    Президент Украины Владимир Зеленский отказал американцам в том, о чем они его настойчиво упрашивали – в проведении в 2024 году очередных президентских выборов. Что дает ему силы, чтобы открыто перечить воле США и навязывать себя Украине в качестве диктатора «без срока годности»? Скорее всего, набор личных качеств. Подробности

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    Запад проигнорировал кровавый обстрел Донецка

    Во вторник ВСУ нанесли массированный удар по центру Донецка. По официальным данным, порядка 30 человек ранены и шестеро погибли. На фоне этого Россия запросила проведение срочного заседания Совета Безопасности ООН. В состоянии ли международное сообщество признать правду о преступлениях Украины и почему подобный удар стал возможным? Подробности

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    • Зеленский показал США зубы

      Владимир Зеленский неожиданно для многих взбрыкнул и заявил, что выступает против проведения в 2024 году новых президентских выборов на Украине. Сначала, мол, надо Россию победить. Но провести выборы от Киева требуют американцы. Где Зеленский набрался столько наглости, чтобы им отказать?

    • Францию оккупировали клопы

    • Залужный признал поражение

      Статья главкома ВСУ Валерия Залужного в The Economist – переход на новый этап того, что мы называем специальной военной операцией, а они – войной с Россией. Воевать по-старому украинская армия в альянсе с ВПК, разведкой и инструкторами стран НАТО больше не может. По-старому они уже проиграли.

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