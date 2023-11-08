8 ноября 1923 года никому не известный доселе лидер крошечной партии в один день стал национальной знаменитостью. Вот так жадные творцы Версаля, безумный французский политический авантюризм, беззастенчивое ограбление страны иностранными банкирами плюс мечты большевиков о «красных штатах Европы» завязывали узлы будущей европейской трагедии.8 комментариев
В Кремле пообещали ответ на конфискацию Западом российских резервов
Песков: Конфискация резервов России повлечет издержки Западу, Москва ответит на это решение
В США и Европейском союзе последовательно ведут дело к тому, чтобы незаконным образом конфисковать российские замороженные активы, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
Попытки изъять российские авуары Песков назвал незаконными, отметив, что это «противоречит всем возможным правилам». По его словам, Москва намерена оспаривать подобные действия, причем бессрочно. «Это повлечет очень серьезные судебные и юридические издержки для тех, кто такие решения примет и кто такими решениями воспользуется», – приводит его слова ТАСС.
Представитель Кремля пообещал, что Россия проработает ответные меры. «Вряд ли они могут быть зеркальными, но они будут такими, какими они наилучшим образом будут соответствовать нашим интересам», – сказал он.
Ранее комитет по иностранным делам Палаты представителей Конгресса США поддержал законопроект о передаче Украине российских активов. Американские законодатели наделили госсекретаря США правом предоставлять дополнительную помощь Украине, используя активы, конфискованные из Банка России или других иностранных активов России. При этом президент США сможет принимать решение о конфискации суверенных российских активов, находящихся под американской юрисдикцией.