Санкции США оказались бессильны против среднеазиатского бизнеса с Россией

Политолог Притчин: Санкции США не способны подорвать сотрудничество России и Киргизии

Tекст: Евгений Погребняк

Сразу серия мер сигналов о недовольстве Соединенных Штатов сотрудничеством стран Средней Азии с Россией прозвучало в последние дни. Еще 18 июля газета Washington Post со ссылкой на анонимные источники сообщила, что Белый дом готовится ввести санкции против Киргизии, чтобы принудить к прекращению реэкспорта санкционных товаров в Россию. Поводом послужило недавнее задержание на киргизско-казахстанской границе китайских дронов Agras T-30, которые пытались провезти в Россию под видом сельскохозяйственной техники. Данная публикация наделала много шуму, в Бишкеке заявили, что не помогают РФ обходить санкции, и даже пообещали провести тщательную проверку.

20 июля Управление по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) объявило о новых санкциях в отношении ряда организаций. Помимо длинного списка российских компаний, в одном из разделов значились четыре компании из Киргизии. По версии американского Минфина, эти фирмы занимались поставками в Россию «чувствительных товаров двойного назначения предприятиям российского оборонного сектора». Американцы отмечают, что данные компании были созданы в первом полугодии 2022 года.

И вот теперь под свежие американские санкции попали пять российских банков. Один из них, Юнистрим, занимался денежными переводами из стран между Россией и Средней Азии, с ним сотрудничали большинство банков этого региона. В итоге от работы с Юнистримом полностью отказались в Узбекистане, часть банков Казахстана, Киргизии, Грузии и Армении.

Председатель кабинета министра Киргизии Акылбек Жапаров заявил, что страна работает над тем, чтобы санкционные товары не шли туда, куда не велит Америка. «Меры будут приниматься в дальнейшем, чтобы санкционные товары не пересекали нашу границу и не уходили туда, где есть санкции», – сказал Жапаров.



Однако насколько все эти ограничения критичны и для сотрудничества России со странами Средней Азии и для российской экономики в целом? Судя по реакции Москвы, в России не видят оснований для серьезного беспокойства. Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков уже заявлял, что сотрудничество с Бишкеком продолжится: «Мы намерены дальше развивать и наши двусторонние отношения с Киргизией, которыми мы весьма дорожим, и также все форматы нашей совместной интеграции».

И действительно, ограничения в финансовой сфере не смогут коренным образом повлиять на торговые отношения среднеазиатских республик с Россией, поскольку есть и другие финансовые инструменты, которые прямо сейчас бурно развиваются.

Серый импорт из Средней Азии в Россию и вовсе идет с 1990-х годов. В Киргизии сложилась прослойка в сотни тысяч людей, которая работает в этой сфере. Раньше в основном ввозили китайский ширпотреб, а теперь все больше европейских или тех же китайских товаров, которые не хотят напрямую поставлять в Москву. На эту отрасль завязаны интересы влиятельных групп в регионе, отрасль приносит рабочие места многим тысячам простых дальнобойщиков, складских рабочих, рабочих сферы услуг и т. д. Поэтому просто по окрику из Вашингтона не так-то просто закрыть эту индустрию.

«Параллельный импорт есть, этим занимаются частные юридические лица, которые создают специальные компании, занимающиеся подобного рода операциями. Как введение санкций против каких-то конкретных компаний, которые могут быть закрыты сегодня и открыты завтра под другим названием и оформлены на другую фамилию, повлияет на ситуацию в целом?» – задается риторическим вопросом старший научный сотрудник Центра постсоветских исследований ИМЭМО РАН Станислав Притчин.

По мнению Притчина, эти действия выглядят как предупреждение США в адрес стран Средней Азии. Киргизия была выбрана главным объектом этого предупреждения потому, что является наименее значимым для США партнером в регионе. При этом оказывается и политическое давление, призванное оторвать от Москвы ее союзника. Однако шансов на успешные действия США, по мнению эксперта, немного.

«Я сомневаюсь, что санкции могут серьезно повлиять на позицию Киргизии по вопросам сотрудничества внутри Евразийского союза и ОДКБ. Потому что две страны связывают множество нитей,

– говорит Притчин. – Это инвестиции, экономика, даже субсидии, которые платит Россия для поддержания киргизского бюджета на ежегодной основе. А также трудовая миграция, рынки сбыта, военная поддержка. Все это не может быть разрушено только угрозой введения санкций».

По мнению эксперта, даже если против Бишкека американцы введут серьезные санкции, Россия поможет партнеру. «Россия вместе с Китаем являются ключевыми торговыми партнерами, на долю которых приходится большая часть экспорта/импорта. Поэтому даже полномасштабные санкции не смогут помешать этому сотрудничеству, так как именно партнерство с РФ и КНР является залогом экономического развития республики», – считает Станислав Притчин.

Экономические и внешнеполитические факторы для американских санкций всем понятны, но, возможно, в этом есть и внешнеполитический момент, призванный повлиять на политические процессы в самой среднеазиатской республике. Эксперт по международным отношениям из Киргизии Марс Сариев считает, что у США нет возможности наложить на Киргизию действительно серьезные санкции.

«Особо они ничего не смогут сделать, разве что со стороны международных организаций по линии МВФ, ЕБР и других, которые реализуют здесь ряд проектов, могут их заморозить, – сказал Марс Сариев газете ВЗГЛЯД. – Однако у Бишкека в рамках Евразийского экономического союза контактов с Москвой на миллиарды долларов. Поскольку рычагов для экономического давления нет, то Вашингтон присылал сюда своих посланников, я имею в виду Элизабет Розенберг, Дональда Лу, Элизабет Кеннеди Трюдо. От ЕС приезжали Дэвид О'Салливан, Шарль Мишель и другие. Толку эти визиты не принесли, и теперь, видимо, США решили действовать более жестко».

Сариев считает, что утечки в американской прессе по поводу санкций против Киргизии были неслучайны. Он называет их сигналом со стороны властей Соединенных Штатов с требованием прекратить реэкспорт товаров двойного назначения. С другой стороны, это будет уроком для Казахстана и Узбекистана, которых тоже обвиняют в реэкспорте. Но поскольку у Запада нет инструментов для действительно жестких мер в адрес стран Средней Азии, то он может, по мнению Сариева, пойти другим путем – попытаться дестабилизировать ситуацию в этих странах. То есть прибегнуть к старым проверенным цветным революциям.





«Внутренняя политика Киргизской Республики тоже, безусловно, была целью санкций. Сейчас уменьшается влияние прозападных агентов и самого Запада, особенно после арестов по так называемому Кемпир-Абадскому делу, когда были арестованы видные представители прозападной оппозиции. Поэтому да, санкции стали фактором не только внешней политики Киргизии, но и внутренней», – полагает Марс Сариев.

По мнению эксперта, от агентов влияния США в регионе можно ожидать дальнейших провокаций. У Запада еще осталось сильное влияние на неправительственный сектор Киргизии, и он вполне может решиться на дестабилизацию в стране, чтобы создать для России новый очаг напряженности.

«Кроме того, меня настораживает появление английских ЧВКшников в Узбекистане, где они хотят легитимизироваться якобы для борьбы с афганскими террористами. Однако английские ЧВК под контролем британской разведки МИ-6 могут проводить широкого формата операции, поэтому за ними надо пристально следить», – предупреждает эксперт.