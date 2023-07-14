Прибалтика помогает России обманывать европейские санкции

Европейские бизнесмены и чиновники признаются в невозможности закрыть импорт российского леса

Производство туалетной бумаги в Евросоюзе оказалось под угрозой, а все из-за тотального запрета на ввоз российской древесины и изделий из нее. Однако внезапно выяснилось, что проблему эту успешно решает европейский бизнес. Обходить антироссийские санкции мешают бизнесмены Прибалтики, но не только они.

Когда весной прошлого года Евросоюз ввел санкции на экспорт древесины из России в ЕС, госорганы Литвы, Латвии и Эстонии обратились к бизнесменам своих стран со строгим предупреждением. «Импорт древесины и изделий из древесины, включая мебель и бумагу, из России и Беларуси в Латвию является нарушением закона. Латвийские компании, которые продают или используют в производстве древесину и изделия из нее, ввозимые из РФ и Беларуси, должны прекратить импорт из этих двух стран. В качестве наказания на фирмы могут быть наложены штрафы и запрет на реализацию продукции», – заявили, например, в латвийской Государственной службе леса.

Обходные пути



Однако на практике запрет к ввозу в ЕС российской и белорусской древесины и изделий из нее привел к многочисленным затруднениям в странах Евросоюза. Оказалось, что данная статья импорта была для ЕС крайне важной, а ее прекращение привело к трудностям с предметами даже самой первой необходимости – например, с туалетной бумагой.

«Дело в том, что среди древесины, запрещенной к ввозу, оказалась и береза. Ее древесная масса состоит из особых коротких волокон. Ее используют для того, чтобы туалетная бумага была более мягкой. Если за последние шесть месяцев запрет уже вызвал рост цен на паркет, поскольку 80% досок производят из березы, то теперь пришел черед туалетной бумаги: во всем мире она стала тоньше и, увы, дороже», – жаловалось, например, в октябре прошлого года итальянское издание La Repubblica.

Так или иначе, бизнес стал искать всевозможные обходные пути. Эстонские СМИ сообщали о том, что в Евросоюз по-прежнему ввозится древесина из России и Белоруссии. Ушлые бизнесмены обходят санкции с помощью фиктивных накладных, используя транзитные коридоры через государства Средней Азии.

Эстонская пресса ссылается на результаты исследования, проведенного литовскими и оппозиционными белорусскими журналистами. Те отмечают, что некогда Россия и Беларусь являлись одними из крупнейших поставщиков древесины в Евросоюз. Например, в 2021 году соответствующие статьи российского и белорусского экспорта в ЕС оценивались в целом почти в 4,5 млрд евро. После введения санкций лидирующие позиции в этом отношении неожиданно заняли такие страны, как Казахстан и Киргизия, у которых площадь земли, покрытой лесом, составляет менее 6% от общей территории.

По данным Eurostat, импорт древесины из государств Средней Азии начал расти еще за месяц до введения в июне прошлого года санкций против Белоруссии – и продолжил набирать обороты после вступившего в силу в июле запрета на ввоз российского леса. Для сравнения: если за два года обострения конфликта на Украине из среднеазиатских республик было импортировано в ЕС дерева менее чем на полмиллиона евро, то с июня по октябрь 2022-го – уже более чем на 30 млн. По информации статистической службы ЕС, львиная доля «казахстанской» и «киргизской» древесины поступила в Литву, Латвию, Польшу, Германию и Данию.

Литовская и латвийская таможни еще осенью прошлого года обратили внимание на значительный рост импорта древесной продукции с «подозрительными» накладными. И уже в ноябре Вильнюс объявил, что ограничит ввоз этой группы товаров, в качестве стран происхождения которых значатся Казахстан и Киргизия – с тем, чтобы не допустить уклонения от санкций.

«Признаки красноречивы и совершенно неоспоримы», – утверждает гендиректор Таможенного департамента Литвы Вигантас Пайгозинас. Он говорит, что его сотрудники, изучая лесоматериалы, которые везли якобы из Средней Азии, неоднократно находили «пометки на упаковке и дополнительные комплекты документов, которые прямо указывают на то, что этот товар из России или Беларуси».

Пайгозинас жалуется, что контрабандисты все время ищут новые способы, позволяющие обойти запреты. Его латвийские коллеги подтверждают эти слова – по утверждению латышей, проблема усугубляется: зачастую им трудно, практически невозможно выявить истинное происхождение того или иного груза древесины.

«Я знаю лишь то, что сказано в документах»

Aкты обхода санкций беспокоят и Брюссель. Как отметила руководитель представительства Еврокомиссии в Эстонии Вивиан Лоонела, за соблюдение ограничительных мер отвечают не некие надгосударственные ведомства, а сами государства ЕС. «Во избежание этой проблемы в декабре прошлого года Еврокомиссия предложила признать нарушение санкций преступлением во всех странах ЕС», – сказала Лоонела.

Однако страх подвергнуться наказанию не останавливает европейских предпринимателей.

Литовские журналисты, представляющие Organized Crime and Corruption Reporting Project (OCCRP), «вывели на чистую воду» местного бизнесмена и политика Саулюса Гирчиса (члена правления Социал-демократической партии Литвы). Выдавая себя за потенциальных клиентов, журналисты обратились в несколько компаний, подозреваемых в причастности к торговле белорусской древесиной.

Гирчис им продемонстрировал мешки с древесными гранулами, промаркированные логотипом киргизской компании Agro KG. «Видите? Киргизстан. Привозят из Беларуси, но это запрещено – поэтому делают киргизские документы», – откровенно сказал Гирчис замаскированным журналистам. Те поинтересовались, не будет ли у покупателя проблем, если он купит гранулы из страны, попавшей под санкции. В ответ на это Гирчис сказал, что всегда есть возможность сфабриковать надежные документы, подтверждающие происхождение товара из «правильной» страны.

Литовские журналисты связались и с названной Гирчисом компанией Agro KG – уличив ее в конечном итоге в том, что она оформляет фальшивые документы, чтобы обойти запрет на торговлю белорусской древесиной в ЕС. Кроме того, расследователи вышли на действующий в Белоруссии центр сертификации StandartnoBy, который оформлял документы, помогающие обойти санкции. Журналисты позвонили и туда, сказав, что они из польской компании и хотят купить белорусские лесоматериалы. Им предложили сфабриковать на товар киргизские сертификаты.

«Производители пиломатериалов и другой продукции могут показать эти сертификаты на таможне ЕС, чтобы подтвердить, что товары из Киргизстана», – написал представитель StandartnoBy в Telegram-сообщении, приложив пример документа. В итоге журналистам был представлен пример такого документа, выданного киргизской компанией «Сертификат КейДжи» предприятию «КСК Торг».

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Итоги расследования наделали немало шума, а Саулюса Гирчиса исключили из Социал-демократической партии Литвы. Но все это не привело к исчезновению российского и белорусского дерева на рынках ЕС.

Все при деле, все довольны

Время от времени таможенники стран Прибалтики рапортуют об одержанных ими локальных «победах» над незаконной древесиной. Так, в апреле в таможенной службе Литвы отрапортовали, что им удалось пресечь ввоз в страну в обход санкций ЕС очередной партии древесины и продукции деревообработки белорусского и российского происхождения под видом товаров из Казахстана и Киргизстана. «В целях предотвращения этих злоупотреблений и с учетом разъяснений Еврокомиссии литовская таможня в конце прошлого года ужесточила контроль таких товаров. Стали более тщательно проверять представляемые документы», – заявили таможенники.

По их словам, экспортеров российской и белорусской древесины чаще всего подводит небрежность при оформлении сопроводительных документов.

«Был случай, когда в качестве места производства указывался многоквартирный дом, а также были случаи, когда у водителей находили несколько комплектов документов – одни для Беларуси, а другие для литовской таможни», – пояснили в службе. Однако перевозчики товара, читая выставленные в открытый доступ сообщения таможенных служб, мотают информацию на ус и стараются делать свое дело более тщательно, не допуская больше грубых ляпов.

На днях генеральный директор Союза лесной и деревообрабатывающей промышленности Эстонии Хенрик Вялья вновь поднял тему «нелегальной древесины» на рынках ЕС. Вялья испытывает большую досаду. После введения антироссийских и антибелорусских санкций эстонские лесопромышленники воспрянули духом – они рассчитывали заменить российскую древесину местным сырьем и хорошо подзаработать на этом. Однако на деле получилось ровно наоборот – навалившийся на Эстонию энергетический кризис и упадок жилищного строительства привели к массовым сокращениям в деревообрабатывающем секторе. А окончательно добивает эстонских лесопромышленников древесина, поступающая из России и Белоруссии.

Хенрик Вялья пожаловался, что он много раз сообщал государственному налогово-таможенному департаменту о возможном поступлении в страну нелегальной древесины. По словам Вялья, эта проблема крайне волнует весь лесопромышленный сектор Эстонии.

«Нелегальный импорт не только приносит России дополнительные доходы во время войны, но и вредит эстонским предприятиям. Помимо санкций, нелегальный импорт также нарушает постановление ЕС о древесине, которое устанавливает требования по контролю законности всей цепочки поставок. Продажа фанеры из России через третьи страны также позволяет избежать дополнительной антидемпинговой пошлины ЕС в размере 15%.

Таким образом, от запрещенного импорта страдают и местные предприятия, которые соблюдают все стандарты и, соответственно, берут за древесину более высокую цену», – добавил Вялья.

Конечно, сейчас вряд ли кто-то назовет точную цифру по объемам российской древесины, сплавляемой в страны ЕС – организаторы этого промысла заинтересованы в максимальной секретности. Но тут интересен тот факт, что еще в прошлом году в России существенно подешевели пиломатериалы. Отмечалось, что невзирая на введенные санкции лесопользователи не снижают объемов заготовки, а наоборот, испытывают дефицит расчетной лесосеки.

При этом уже тогда эксперты указывали, что альтернативы российским поставкам у Евросоюза, по сути, и нет. В итоге там наладили свою собственную систему «параллельного импорта» – на радость европейским потребителям и российским продавцам, но на горе политикам ЕС, безуспешно пытающимся заткнуть дыры в санкционной плотине.