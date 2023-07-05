Антироссийские санкции задушили транспорт Прибалтики

Литовская ассоциация автоперевозчиков увидела «самый большой кризис» из-за санкций против России

На литовско-белорусской границе выстроились очереди из сотен грузовиков. Литву «ждет самый большой кризис в истории транспортного сектора», пророчат специалисты. Но парадокс в том, что кризис этот устроил Прибалтике Запад – и связан он с антироссийскими санкциями. Более того, это лишь часть куда более масштабной картины бедствий транспортной системы Прибалтики.

Человеку, едущему по литовской дороге, становится ясно, что впереди находится один из КПП на границе с Белоруссией, еще задолго до приближения к государственным рубежам. Безошибочно определить это можно по нескончаемой колонне грузовых фур с грустными водителями, понимающими, что «загорать» здесь им предстоит много часов.



Нескончаемые очереди



Как отметил генеральный секретарь Литовской ассоциации автоперевозчиков Linava Зенонас Буйвидас, кризис начался еще в феврале. Буйвидас жалуется, что литовским пограничным пунктам «не хватает мощностей» для увеличения пропускной способности для грузовиков.



Генсек Linava пытается запугать литовские власти падением репутации Литвы как транзитного государства – не понимая, что правящая коалиция именно к этому и стремится. По его словам, Литву «ждет самый большой кризис в истории литовской границы и транспортного сектора... Люди... простаивают в очередях по несколько дней и измождены. К тому же сейчас лето, температура воздуха днем может достигать 30 градусов. Представьте, как тяжело может быть в таких условиях», – пытается Буйвидас достучаться до литовских государственных чиновников. Те сохраняют олимпийское спокойствие.

Очередное увеличение числа грузовиков из Евросоюза и третьих стран в пунктах пропуска на литовско-белорусской границе наблюдается с 1 июня. Начиная с этого дня Польша запретила въезд на свою территорию не только грузовикам, но и всем прицепам и полуприцепам, зарегистрированным в России или Белоруссии. Перевозчикам, зарегистрированным в Союзном государстве, теперь приходится осуществлять перегрузку на иностранные прицепы.

Власти России и Белоруссии отплатили полякам той же монетой: в частности, РФ запретила проезд по своей территории фурам с польскими номерами (за исключением перевозки критически важных товаров). Что, разумеется, привело к увеличению времени прохождения груза через границу.

Поляки хотели навредить россиянам и белорусам, но под «дружественный огонь» угодили и литовцы. Дело в том, что Литва находится в транспортной «кишке» – груз, следующий по ее территории сухопутным путем на запад в ЕС, неизбежно должен следовать через Польшу. Ну а поскольку поляки заблокировали почти все свои транспортные КПП на белорусской границе, автоперевозчикам поневоле приходится двигаться в обход и ехать в Белоруссию через Литву. В результате, самые длинные очереди грузовиков образовались в пункте пропуска Мядининкай, где 520 грузовиков простаивают примерно по 50 часов. Хуже всего дела в пунктах пропуска обстоят после выходных, когда время ожидания доходило до 60 часов.

В конце июня литовский министр транспорта Марюс Скуодис хладнокровно предупредил, что из-за ужесточения контроля соблюдения санкционного режима очереди на контрольно-пропускных пунктах со стороны Литвы в Белоруссию будут только расти. «Очереди грузовиков образовались не просто так, а из-за значительного усиления контроля за выполнением санкций. И я поддерживаю и буду поддерживать таможню в ее работе. В то же время некоторые товары двойного назначения вскоре будут запрещены к перевозке через границу», – сказал министр в интервью литовским СМИ.



Вот что действительно волнует литовские власти – известия о том, что невзирая на стремление «законопатить все дыры» до сих пор «параллельный импорт» в Россию осуществляется в том числе и транзитом через Литву. Литовские власти неустанно размышляют, как бы ввести все новые «фильтры» для борьбы с подобным импортом, а беды автоперевозчиков для них – дело десятое.

Невеселое будущее литовского транзита



В целом объемы следующего через Литву транзита неуклонно снижаются. О продолжающемся падении объемов грузоперевозок в текущем году году сообщила на днях администрация порта в Клайпеде. Правда, там попытались завернуть горькую пилюлю в сладкую обертку. Дирекция литовской гавани проинформировала: «Клайпедский порт сохраняет за собой, невзирая на спад объемов обработки грузов, лидирующие позиции в странах Балтии – и на восточном побережье уступает лишь трем российским конкурентам (имеются в виду Усть-Луга, Приморск и Санкт-Петербург – ВЗГЛЯД)».

Бодрый тон этого сообщения не вполне соответствует реальности: за пять месяцев текущего года перевалка грузов в Клайпеде уменьшилась на 11% и составила 13,7 млн тонн. Если по итогам 2021-го грузооборот Клайпеды уменьшился на 4,5%, то по результатам 2022 – аж на 21%.

В последнее время администрация порта ведет лихорадочный поиск новых вариантов грузоперевозок. Кое-что удается найти. Так, в январе 2023-го «Литовские железные дороги» приступили к транзитной перевозке каменного угля из порта в Клайпеде в Польшу. Поляки проявили интерес к этому маршруту после того, как их страна, отказавшись от российских энергоносителей, принялась скупать уголь по всему миру.

Городское издание «Клайпеда за неделю» с грустью констатирует, что теперь большинство логистических «цепочек» Европы проходят мимо Литвы. Газета пишет, что будущее Литвы, как транзитного государства предстает еще более мрачным, если побывать в Польше. «Достаточно проехать от Елгавы через Йонишкис до Шяуляя, чтобы понять, насколько мрачна реальность в Литве. Даже литовский “автобан” Вильнюс–Каунас–Клайпеда гораздо хуже по качеству (во многих местах ухабы и выбоины), чем многие польские дороги, и значительно уступает большей части латвийских дорог», – отмечает «Клайпеда за неделю».

Издание ссылается на мнение депутата Европарламента от Латвии Андриса Америкса. Когда-то он был главой правления порта Риги, а теперь является заместителем председателя комитета ЕП по транспорту и туризму Европейского парламента. По словам Америкса, из-за боевых действий на Украине сейчас происходит радикальная перестройка транспортных путей.

«США и Евросоюз тратят много денег и сил на то, чтобы убрать Россию с транзитных путей Европы. Предпринимаются усилия по созданию альтернативных транспортных коридоров в обход России»,

– отмечает Америкс. Он добавляет, что в особенности американцев и западноевропейцев интересует создание новых маршрутов в страны Средней Азии – Узбекистан, Таджикистан, Туркменистан и Казахстан. В частности, уже готовы крупные проекты по строительству железных дорог в Казахстане и планируется построить несколько новых портов на Каспии. Америкс утверждает, что в настоящее время в структурах ЕС анализируется «проект международного транспортного коридора через Украину и строительства европейской железнодорожной линии в этой стране после окончания войны».

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Однако ни Латвия, ни Литва в новых схемах транспортного транзита, разрабатываемых ЕС не упоминаются. Эти государства «зажаты» между Россией и Белоруссией – и все транзитные пути, идущие через Прибалтику, как правило, затрагивают территорию одного из этих государств. Таким образом, в обход России - означает и в обход стран Прибалтики. К тому же прибалты до сих пор пользуются оставленной им в «наследство» железнодорожной колеей российского образца. Литва до сих пор не имеет железнодорожной линии европейского образца, ведущей от Каунаса до Клайпеды, что серьезно сужает транзитные перспективы этой страны на будущее.

Правда, в настоящее время страны Прибалтики осуществляют одиозный долгострой – возводят железнодорожную трассу европейского образца Rail Baltica, которую собираются ввести в эксплуатацию в 2030 году. Однако это больше политический, нежели экономический проект – вряд ли найдется большое количество грузов, чтобы возить их из Польши в Литву, Латвию, Эстонию и обратно. Литва пытается добиться включения участка от Каунаса до Клайпеды в проект Rail Baltica – пока что безуспешно.