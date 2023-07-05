Антироссийские санкции задушили транспорт Прибалтики

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5 июля, среда  |  Последнее обновление — 17:24  |  vz.ru
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Юань набирает обороты против доллара

Еще одна крупная азиатская экономика решила отказаться от доллара при покупке нефти Oriental Image/Reuters
Сделан еще один практический шаг в расширении торговли в нацвалютах. Индия начала закупать российскую нефть в юанях. Китайский лидер призвал ШОС увеличивать долю национальных валют при торговле. И в авангарде этого тренда, идущего по всему миру, стоит Россия. Почему вместо доллара страны выбирают именно юань?  Подробности...
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Иран открывает новые перспективы для ШОС

Артем Иванов/ТАСС
Двухлетний путь Ирана к вступлению в ШОС закончен. Членство в организации несет выгоды не только Тегерану, но также России и Китаю, остальным участникам ШОС. Что означает присоединение Исламской республики к объединению и как это отразится на будущем евразийского пространства? Подробности...
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Нападение на Милашину выгодно противникам Чечни

В результате нападения Елена Милашина получила закрытую черепно-мозговую травму, переломы пальцев рук кадр из видео
В России потребовали скорейшего расследования нападения на журналистку Елену Милашину и адвоката Александра Немова. Во вторник утром они прибыли в Грозный на оглашение приговора Зареме Мусаевой, жене бывшего судьи Верховного суда республики. С призывом найти и наказать виновных в нападении на журналистку выступили даже ее оппоненты и критики.  Подробности...
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Погромы во Франции усилили позиции союзника России

Французы подсчитывают убытки от беспорядков Aurelien Morissard/AP/ТАСС
Волна беспорядков, прокатившаяся по Франции, принесла стране не только сотни миллионов евро убытков. Похоже, на наших глазах происходит политический сдвиг – президент Макрон стремительно теряет популярность, зато очки набрали другие политики. И среди них Марин Ле Пен – та самая, которая выступала за признание Крыма российским.  Подробности...
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Генерал Суровикин: Военный мятеж сыграет на руку противнику

«Нельзя играть на руку противнику в это тяжелое для страны время», – подчеркнул Суровикин в видеообращении Минобороны России
«Я призываю остановиться, противник только и ждет, когда у нас обострится внутриполитическая обстановка. Нельзя играть на руку противнику». Такими словами генерал Суровикин описал ситуацию, которая сложилась вокруг ЧВК «Вагнер» и ее основателя Евгения Пригожина. В чем заключается суть этого кризиса и почему в нем кровно заинтересованы ВСУ и НАТО?  Подробности...
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Многодетная семья должна стать новой социальной элитой

Джомарт Алиев
Джомарт Алиев, первый проректор РГСУ
Рождение третьего ребенка должно быть знаком перехода в «высшую лигу» с целым комплексом преференций как материального, так и нематериального характера. Подробности...

Воевать с мостами себе дороже

Владислав Исаев
Владислав Исаев, политолог
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Идею новых кочевников сменяет идея новой оседлости

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Столтенберг остался для нового «контрнаступа»

Сколько Запад потратил на Украину

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Со дна Атлантического океана подняли обломки батискафа «Титан»

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    Антироссийские санкции задушили транспорт Прибалтики

    Литовская ассоциация автоперевозчиков увидела «самый большой кризис» из-за санкций против России
    Очереди грузовиков на границе - результат антироссийских санкций
    		  
    5 июля 2023, 17:20
    Фото: REUTERS/Vasily Fedosenko
    Текст: Станислав Лещенко

    На литовско-белорусской границе выстроились очереди из сотен грузовиков. Литву «ждет самый большой кризис в истории транспортного сектора», пророчат специалисты. Но парадокс в том, что кризис этот устроил Прибалтике Запад – и связан он с антироссийскими санкциями. Более того, это лишь часть куда более масштабной картины бедствий транспортной системы Прибалтики.

    Человеку, едущему по литовской дороге, становится ясно, что впереди находится один из КПП на границе с Белоруссией, еще задолго до приближения к государственным рубежам. Безошибочно определить это можно по нескончаемой колонне грузовых фур с грустными водителями, понимающими, что «загорать» здесь им предстоит много часов.

    Нескончаемые очереди

    Как отметил генеральный секретарь Литовской ассоциации автоперевозчиков Linava Зенонас Буйвидас, кризис начался еще в феврале. Буйвидас жалуется, что литовским пограничным пунктам «не хватает мощностей» для увеличения пропускной способности для грузовиков.

    Генсек Linava пытается запугать литовские власти падением репутации Литвы как транзитного государства – не понимая, что правящая коалиция именно к этому и стремится. По его словам, Литву  «ждет самый большой кризис в истории литовской границы и транспортного сектора... Люди... простаивают в очередях по несколько дней и измождены. К тому же сейчас лето, температура воздуха днем может достигать 30 градусов. Представьте, как тяжело может быть в таких условиях», – пытается Буйвидас достучаться до литовских государственных чиновников. Те сохраняют олимпийское спокойствие.

    Очередное увеличение числа грузовиков из Евросоюза и третьих стран в пунктах пропуска на литовско-белорусской границе наблюдается с 1 июня. Начиная с этого дня Польша запретила въезд на свою территорию не только грузовикам, но и всем прицепам и полуприцепам, зарегистрированным в России или Белоруссии. Перевозчикам, зарегистрированным в Союзном государстве, теперь приходится осуществлять перегрузку на иностранные прицепы.

    Власти России и Белоруссии отплатили полякам той же монетой: в частности, РФ запретила проезд по своей территории фурам с польскими номерами (за исключением перевозки критически важных товаров). Что, разумеется, привело к увеличению времени прохождения груза через границу.

    Поляки хотели навредить россиянам и белорусам, но под «дружественный огонь» угодили и литовцы. Дело в том, что Литва находится в транспортной «кишке» – груз, следующий по ее территории сухопутным путем на запад в ЕС, неизбежно должен следовать через Польшу. Ну а поскольку поляки заблокировали почти все свои транспортные КПП на белорусской границе, автоперевозчикам поневоле приходится двигаться в обход и ехать в Белоруссию через Литву. В результате, самые длинные очереди грузовиков образовались в пункте пропуска Мядининкай, где 520 грузовиков простаивают примерно по 50 часов. Хуже всего дела в пунктах пропуска обстоят после выходных, когда время ожидания доходило до 60 часов.

    В конце июня литовский министр транспорта Марюс Скуодис хладнокровно предупредил, что из-за ужесточения контроля соблюдения санкционного режима очереди на контрольно-пропускных пунктах со стороны Литвы в Белоруссию будут только расти. «Очереди грузовиков образовались не просто так, а из-за значительного усиления контроля за выполнением санкций. И я поддерживаю и буду поддерживать таможню в ее работе. В то же время некоторые товары двойного назначения вскоре будут запрещены к перевозке через границу», – сказал министр в интервью литовским СМИ.

    Вот что действительно волнует литовские власти – известия о том, что невзирая на стремление «законопатить все дыры» до сих пор «параллельный импорт» в Россию осуществляется в том числе и транзитом через Литву. Литовские власти неустанно размышляют, как бы ввести все новые «фильтры» для борьбы с подобным импортом, а беды автоперевозчиков для них – дело десятое.

    Невеселое будущее литовского транзита

    В целом объемы следующего через Литву транзита неуклонно снижаются. О продолжающемся падении объемов грузоперевозок в текущем году году сообщила на днях администрация порта в Клайпеде. Правда, там попытались завернуть горькую пилюлю в сладкую обертку. Дирекция литовской гавани проинформировала: «Клайпедский порт сохраняет за собой, невзирая на спад объемов обработки грузов, лидирующие позиции в странах Балтии – и на восточном побережье уступает лишь трем российским конкурентам (имеются в виду Усть-Луга, Приморск и Санкт-Петербург – ВЗГЛЯД)».

    Бодрый тон этого сообщения не вполне соответствует реальности: за пять месяцев текущего года перевалка грузов в Клайпеде уменьшилась на 11% и составила 13,7 млн тонн. Если по итогам 2021-го грузооборот Клайпеды уменьшился на 4,5%, то по результатам 2022 – аж на 21%.

    В последнее время администрация порта ведет лихорадочный поиск новых вариантов грузоперевозок. Кое-что удается найти. Так, в январе 2023-го «Литовские железные дороги» приступили к транзитной перевозке каменного угля из порта в Клайпеде в Польшу. Поляки проявили интерес к этому маршруту после того, как их страна, отказавшись от российских энергоносителей, принялась скупать уголь по всему миру.

    Городское издание «Клайпеда за неделю» с грустью констатирует, что теперь большинство логистических «цепочек» Европы проходят мимо Литвы. Газета пишет, что будущее Литвы, как транзитного государства предстает еще более мрачным, если побывать в Польше. «Достаточно проехать от Елгавы через Йонишкис до Шяуляя, чтобы понять, насколько мрачна реальность в Литве. Даже литовский “автобан” Вильнюс–Каунас–Клайпеда гораздо хуже по качеству (во многих местах ухабы и выбоины), чем многие польские дороги, и значительно уступает большей части латвийских дорог», – отмечает «Клайпеда за неделю».

    Издание ссылается на мнение депутата Европарламента от Латвии Андриса Америкса. Когда-то он был главой правления порта Риги, а теперь является заместителем председателя комитета ЕП по транспорту и туризму Европейского парламента. По словам Америкса, из-за боевых действий на Украине сейчас происходит радикальная перестройка транспортных путей.

    «США и Евросоюз тратят много денег и сил на то, чтобы убрать Россию с транзитных путей Европы. Предпринимаются усилия по созданию альтернативных транспортных коридоров в обход России»,

    – отмечает Америкс. Он добавляет, что в особенности американцев и западноевропейцев интересует создание новых маршрутов в страны Средней Азии – Узбекистан, Таджикистан, Туркменистан и Казахстан. В частности, уже готовы крупные проекты по строительству железных дорог в Казахстане и планируется построить несколько новых портов на Каспии. Америкс утверждает, что в настоящее время в структурах ЕС анализируется «проект международного транспортного коридора через Украину и строительства европейской железнодорожной линии в этой стране после окончания войны».


    Однако ни Латвия, ни Литва в новых схемах транспортного транзита, разрабатываемых ЕС не упоминаются. Эти государства «зажаты» между Россией и Белоруссией – и все транзитные пути, идущие через Прибалтику, как правило, затрагивают территорию одного из этих государств. Таким образом, в обход России - означает и в обход стран Прибалтики. К тому же прибалты до сих пор пользуются оставленной им в «наследство» железнодорожной колеей российского образца. Литва до сих пор не имеет железнодорожной линии европейского образца, ведущей от Каунаса до Клайпеды, что серьезно сужает транзитные перспективы этой страны на будущее.

    Правда, в настоящее время страны Прибалтики осуществляют одиозный долгострой – возводят железнодорожную трассу европейского образца Rail Baltica, которую собираются ввести в эксплуатацию в 2030 году. Однако это больше политический, нежели экономический проект – вряд ли найдется большое количество грузов, чтобы возить их из Польши в Литву, Латвию, Эстонию и обратно. Литва пытается добиться включения участка от Каунаса до Клайпеды в проект Rail Baltica – пока что безуспешно.
     
     
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