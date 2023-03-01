Жители Европы прорывают «железный занавес» с Россией и Белоруссией

Фантастическая ситуация складывается на границе между Россией и Евросоюзом – жители стран ЕС массово рвутся в РФ. То же самое происходит и с Белоруссией. И это несмотря на то, что Финляндия, Польша и страны Прибалтики строят с Россией буквально железный занавес, а против России работает гигантская машина западной пропаганды. Однако жители стран ЕС выбирают свободу – и едут на восток. Зачем?

Финляндия начала строительство забора на границе с Россией – там рубят лес и собираются ставить заграждения и разнообразные системы контроля. А началу строительства пресловутого забора предшествовало то, что осенью прошлого года Финляндия запретила въезд к себе российским туристам. Страна кошмарит россиян, пытающихся что-либо вывезти оттуда в РФ.

Российское же руководство, напротив, удержалось от соблазна зеркальных мер и ответило асимметрично – запрещать въезд финнам в РФ не стало. И хотя, как пишут финские СМИ, в их стране количество запросов на российскую визу резко снизилось (по некоторым данным, падение составило 90%), только в течение одной февральской недели границу пересекло 2600 финнов. Что любопытно – многие из них являются так называемыми бензиновыми туристами.

Сюда можно, туда нельзя

Финские журналисты пообщались с некоторыми из этих людей. Так, Ниило Ниинимяки из города Иматра рассказал, что ездит за дешевым бензином в РФ дважды в неделю. Пожилая обитательница городка Руоколахти Туйя Феннандер, также регулярно ездящая заправляться к россиянам, находит в нынешних обстоятельствах даже известную выгоду. «Теперь поездки проходят быстрее, чем раньше, когда приходилось стоять в очереди по много часов, – поведала женщина.

По ее словам, она ездит в Россию за бензином уже шесть лет и отказываться от этой привычки не намерена – ведь разница в цене положительно сказывается на бюджете пенсионерки. Правда, не все окружающие это одобряют. «Я получила два сообщения в интернете, в которых меня критиковали за пополнение путинского военного бюджета», – вспоминает Феннандер. Однако, по ее словам, она не чувствует себя виноватой. Похожей точки зрения придерживаются и прочие «бензиновые туристы». Они винят собственное правительство в том, что оно, не сумев удержать цены на горючее на приемлемом уровне, вынуждает их посещать Россию.

Так, Сирпа Лауримо из Ряяккюля, недавно получившая новую российскую визу, рассказала, что их семья владеет тремя автомобилями. Они давно привыкли заправляться в России, наведываясь туда каждую неделю. «Подсчитала, что сэкономлю 240 евро в месяц, если буду ездить туда еженедельно», – говорит Лауримо. Она не считает, что заправка в России является прямым вкладом в военный бюджет РФ, как то утверждает финская пропаганда. «Эти деньги не для Путина, они для людей», – говорит Лауримо.

Финская таможенная служба оценок моральной стороне посещения российских заправок не дает, но предупреждает о пограничном досмотре. Дело в том, что в настоящее время ввозить в Финляндию российское топливо в канистрах запрещено.

Таможенник Йоуни Йорманайнен жалуется на то, что его коллеги находят канистры с бензином у автомобилистов на границе практически каждую неделю. В подобном случае водителю предоставляют выбрать один из двух вариантов: либо увезти канистру обратно на российскую сторону, либо отдать направляющемуся в РФ человеку. Если человек отказывается и того и от другого, то таможенная служба может изъять запрещенный груз и утилизировать.

Делают хуже своим же

А теперь посмотрим, что происходит на границах Белоруссии и ЕС. В последнее время Польша начала закрывать пропуски на белорусской границе – причем страдают от этого не только белорусы, но и граждане третьих стран.

Так, Варшава сначала закрыла погранпереход «Бобровники», а потом – «Кукурыки-Козловичи», которым пользовались грузовые фуры. Теперь им могут пользоваться лишь машины, зарегистрированные в странах ЕС, Европейской ассоциации свободной торговли (EAT) и в государствах, входящих в соглашение о Европейском экономическом пространстве и Швейцарской Конфедерации. Казахстанские, например, перевозчики ни в одну из этих категорий не входят, а ведь они везут не только экспортные товары в страны ЕС, но и евросоюзные – предприятиям Казахстана. Ограничение на их передвижение – миллионные убытки в обе стороны.

Властям Казахстана пришлось просить поляков разрешить грузовикам проезжать через их границу. Переговоры начались также и с Литвой: чтобы оттуда казахстанскому транспорту разрешили выезжать в Белоруссию, а потом в Россию. Также остается альтернативный маршрут через Каспийское море, но он увеличивает стоимость перевозки в два-три раза из-за вынужденной перегрузки с автомобильного транспорта на морской.

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Таким образом, в Варшаве хотели осложнить жизнь белорусам, но ударили в значительной степени по собственным жителям. Так – внезапно для некоторых поляков! – выяснилось, что Польша зависит от поставок казахстанской нефти.

Издание Niezalezny Dziennik Polityczny пишет, что от действий польских властей страдают также поляки, которые ведут бизнес с белорусскими фирмами, имеют за восточной границей родственников и привыкли пользоваться правом на свободу передвижения. Многие поляки, кстати, также привыкли покупать дешевые белорусские товары, не покидая своей территории, из рук въезжающих перекупщиков. Но сейчас этот бизнес схлопывается.

«Перекупщики еще не знают, как выйти из ситуации... До закрытия Кузницы в 2021 году многие мотались в Польшу каждый день: возили моторные масла, запчасти, бензин, топливо, порошки, даже подгузники. За месяц можно было смело заработать две-три средние зарплаты (от 400 до 900 долларов). Через «Бобровники» ездить было тяжелее, но два-три раза в неделю ходки организовывали. Теперь, с альтернативой в виде еще более медленных литовцев, бизнес стоит под большим вопросом», – отмечает Telegram-канал «Варшавская русалка».

На днях и Литва закрыла погранпереход «Стасилай», предназначенный для грузовых поездов. Свое решение официальный Вильнюс обосновал большим количеством контрабанды, перемещаемой по железной дороге. Это, кстати, правда – многие контрабандисты пытаются ввозить в Литву более дешевые белорусские сигареты, пряча их в поездах. Но есть предположения, что далее литовская сторона по примеру поляков может начать закрывать и КПП, предназначенные для пропуска автомобильного транспорта.

Разрыв многолетних связей

Стоит напомнить, что в прошлом году властями Белоруссии был утвержден безвизовый въезд для граждан Литвы, Латвии и Польши. В последних числах декабря белорусский государственный пограничный комитет отчитался: с начала действия в 2022 году безвизового режима для жителей соседних стран ЕС в Белоруссию проследовали 378 290 иностранцев: 244 017 граждан Литвы, 26 534 негражданина и 86 752 гражданина Латвии, а также 20 987 граждан Польши.

Начальник главного консульского управления Министерства иностранных дел Белоруссии Андрей Кожан отмечает: «Поездки совершаются с разными целями: просто в гости к родственникам, знакомым, друзьям, чтобы посетить места захоронения, для бизнес-контактов, туризма, получения медицинских услуг. С начала введения безвизового порядка мы регулярно получаем слова благодарности за это начинание».

Конечно, властям Польши и стран Прибалтики не нравилось, что их жители ежедневно ездят в Белоруссию и своими глазами видят, что там вовсе не тот адский ад, о котором трубит пропаганда.

Сначала они пытались запугивать граждан белорусскими спецслужбами, но когда и это не сработало – ввели въездные сборы, пошлины, лимиты на ввозимые товары, топливо. Теперь же перешли к еще более радикальным мерам – закрыли пункты пропуска.

Директор областного драматического театра Игорь Гедич назвал закрытие пункта пропуска «Бобровники» надругательством польской власти прежде всего над своими людьми. «Мы понимаем, что это не что иное, как санкционная политика, непримиримое желание задушить нас во всех сферах. Это положение гибридной войны... Такое поведение наших соседей – недружественный и возмутительный шаг», – отмечает Гедич.

Белорусские СМИ посетили последний действующий еще на границе с Польшей переход «Брест – Тересполь». Там собираются нешуточные очереди, в которых люди стоят сутками. Страдают от этого не только белорусы, но и поляки, которые ведут бизнес с белорусскими фирмами. А тут еще представитель польского МИДа Лукаш Ясина предупредил, что страна рассматривает возможность закрытия и этого погранперехода.

«Закрывая погранпереходы, руководство Польши бьет по своим людям.

– говорит белорусский фермер Михаил Середич. – Если власти желают своим гражданам добра, благополучия, они, наоборот, открывают границы и не используют двойных стандартов. Наше фермерское хозяйство в нынешних условиях работает стабильно. Собрали прекрасный урожай яблок, который по качеству не уступает лучшим импортным аналогам. Свою продукцию поставляем в отечественные торговые сети, чтобы сочное, вкусное белорусское яблоко люди могли приобрести по приемлемым ценам. Раньше их могли закупать в Евросоюзе, теперь – нет…»

Геополитическое противостояние Запада с Россией и Белоруссией привело, таким образом, к парадоксальному эффекту. Так называемый свободный мир (как называет себя в том числе Евросоюз) пытается ограничить поездки своих граждан в страны с «тоталитарным режимом», который открыт для посещения граждан со всего мира. Выражение времен холодной войны «они выбирают свободу» сейчас в полной мере можно применить и к тем жителям стран ЕС, которые, несмотря на все ограничения и русофобскую пропаганду, по-прежнему приезжают и в Россию, и в Белоруссию.