СВО выявила истинное отношение Финляндии к русским

Одним из самых дотошных исполнителей антироссийских санкций внезапно оказалась страна, отношения с которой десятилетиями являли собой образец добрососедства – Финляндия. Пересекающие границу с Россией стали подвергаться особо пристрастным проверкам, начались суды и уголовные дела за «нарушение санкционного режима». А все потому, что теперь они «всех россиян считают захватчиками». Как такое произошло?

Как известно, в этом году Суоми закрыла въезд россиянам с туристическими визами. Пока еще в этом году российские туристы посещали Финляндию, но, по их словам, рисковали там нарваться на какую-нибудь мелкую подлость.

Так, россияне жаловались на чрезвычайно жесткие методы работы финских таможенников и утверждали, что после предъявления российского паспорта на границе у них отбирали даже бутерброды и воду. Люди опасались делать дорогостоящие покупки – понимая, что на выезде их могут объявить «санкционкой» и отобрать.

«Теперь они всех россиян считают захватчиками», – делились впечатлениями наши соотечественники, побывавшие в Финляндии в этом году. По их словам, финны могли облить автомобиль краской, поцарапать кузов или прикрепить записку, напоминающую о событиях на Украине. Из-за этого некоторые водители, чтобы избежать порчи машин, меняли российские номера на европейские. Другие заклеивали триколор и надпись RUS, однако финские правоохранители предупреждали их о незаконности таких действий.

Вплоть до суда

Сами финны факта подобного обращения с россиянами отнюдь не отрицают – наоборот, пожалуй, даже им гордятся. Обнародованы официальные данные на этот счет. С конца февраля таможня Суоми подвергла «предварительному анализу» около 20 000 грузовых перевозок, осуществлявшихся между Финляндией и Россией. Более «детальные проверки» были проведены в 1200 случаях, а почти 180 дел закончились «предварительным расследованием». Как отрапортовали финские таможенники, это происходило в случаях, когда через границу в Россию перевезли или пытались перевезти наличные деньги, а также товары, экспорт которых в РФ запрещен санкциями Евросоюза. И уже вынесены первые два обвинительных вердикта по этим делам.

Так, в октябре уездный суд региона Кюменлааксо приговорил русскоязычного гражданина Финляндии к трем месяцам лишения свободы условно. Мужчину в июле задержали на пограничном переходе Нуйямаа. У него нашли 800 евро наличными, смарт-часы стоимостью около 800 евро и две клюшки для гольфа стоимостью более 1000 евро. В ходе таможенного расследования выяснилось, что ранее летом мужчина вывез в Россию эхолоты и крупную сумму наличных денег. В течение июня и июля этот человек снял в банкоматах Финляндии 78 000 евро, используя банковские карты – свою и сына. Если верить обнаруженным при нем квитанциям, мужчина приобрел в Финляндии различные товары на сумму 50 000 евро. Оставшиеся 28 000 евро он небольшими партиями перевез в Россию. Им было совершено семь пересечений границы.

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В итоге финский суд постановил, что купленные этим мужчиной клюшки для гольфа и смарт-часы являются «предметами роскоши» – то есть товарами стоимостью более 300 евро. Ведь вывоз из ЕС в Россию «предметов роскоши» тоже попал под запрет. По мнению суда, гражданин нарушил санкции ЕС еще и потому, что вывез в Россию эхолоты и крупную сумму денег. Суд обязал подсудимого передать финскому государству клюшки для гольфа, смарт-часы и 800 евро наличными.

В октябре все тот же суд Кюменлааксо вынес второе решение подобного рода. Оно касается уроженца Белоруссии, который в том же месяце оказался задержан на МАПП «Ваалимаа». По данным суда, мужчина пытался вывезти в Россию конденсаторы стоимостью не менее 22 000 евро. Белоруса приговорили к четырем месяцам лишения свободы условно. Правда, оба приговора пока находятся на стадии обжалования.

От яхт до мобильников

В финской таможне утверждают, что за последнее время изъяли значительное количество товаров, которые пытались вывезти в Россию. «Есть сотни случаев, когда изымались товары, которые, как подозревали, подпадают под санкции. В денежном эквиваленте речь идет как минимум о десятках миллионов евро», – говорит сотрудник таможни Сами Раксхит. Он добавляет, что его коллеги задерживали самые разные вещи. «Это и яхты, и предметы роскоши. Предметы информационных технологий: маршрутизаторы, компьютеры, оборудование для подводных исследований и, например, телефоны», – перечисляет Раксхит.

Правда, как он признал, большая часть изъятых товаров все же была возвращена владельцам – так что те отделываются скорее психологическим, а не материальным ущербом. «В ходе уголовного разбирательства принимается решение, подавать ли иск о конфискации в суд или нет», – поясняет Раксхит.

Решение о возврате еще не подразумевает, что человек сможет воспользоваться своей вещью так, как он предполагал изначально. Ведь иск о конфискации предполагает, что прокурор должен потребовать в суде изъять в пользу государства деньги, полученные при «совершении преступления», или «предметы, связанные с преступлением». Решение об удовлетворении ходатайства прокурора принимает суд. «Без такого требования таможня не будет конфисковывать товар, а передаст его во время процесса обратно владельцу. Владелец, в свою очередь, может вернуть товар в магазин или вывезти его в другую страну, но не в Россию. Прямой вывоз товара в Россию мы предотвратили, это и есть цель санкций», – объясняет Сами Раксхит.

Так, не столь уж давно уездный суд Кюменлааксо вынес решение о возврате владельцам двух дорогих автомашин, конфискованных 22 сентября на МАПП «Ваалимаа». Стоимость одной машины составляла 94 000 евро, а другая обошлась в 88 000 евро. Обвинение требовало условного тюремного срока для мужчин – за «вопиющее нарушение правил». По словам прокурора, «они пытались нарушить запрет на вывоз предметов роскоши в Россию для получения значительной финансовой выгоды». Однако в решении суда говорится, что двое мужчин «не нарушили запрет на экспорт предметов роскоши в РФ, поскольку они намеревались вывезти автомобили через российскую территорию в Казахстан».

Также в декабре финская таможня завершила расследование, касающееся конфискованных из-за антироссийских санкций яхт. Таможенники весной конфисковали 21 яхту и еще шесть летом.

И лишь только после этого приступили к выяснению того, находятся ли их владельцы под санкциями Евросоюза. По итогам этого процесса восемь судов были переданы в Управление по взысканию долгов, в отношении четырех яхт была проведена налоговая проверка, а в случае двух судов начато уголовное расследование. «В случае с семью яхтами наше расследование показало, что за ними могут стоять люди и организации, включенные в санкционные списки ЕС», – заявил Сами Раксхит.

Предупреждают сразу на входе в магазин

По словам Сами Раксхита, таможня при необходимости запрашивает у министерства иностранных дел разъяснения о том, подпадает ли тот или иной предмет под санкции ЕС. Таких запросов было отправлено почти 600 – и после разъяснений МИДа почти 200 товаров, которые везли граждане РФ, были квалифицированы как санкционные. Таможня начала почти 250 предварительных расследований в отношении товаров, подпадающих под санкции ЕС.

Кроме того, у граждан РФ находили и товары, которые могут применяться в военных целях. К ним относятся, например, средства навигации и беспилотники. Также у некоторых российских туристов были обнаружены «предметы роскоши», экспорт которых в РФ тоже был ограничен из-за санкций.

Дисциплинированные финские компании начали ограничивать продажу россиянам санкционных товаров. Например, фирмы Gigantti и Power, которые торгуют смартфонами, компьютерами и бытовой техникой, еще в августе сообщили, что прекратили беспошлинные продажи своих товаров, шедших в Россию. Причем зачастую финские предприниматели порываются бежать впереди паровоза. К примеру, компания Kymen seudun osuuskauppa, занимающаяся продажей разного рода бакалейных и бытовых товаров, сообщила, что ограничила беспошлинные продажи даже той продукции, которая не была включена в санкционный список.

В финском министерстве иностранных дел подчеркивают, что магазины должны отказать в продаже подсанкционного товара, если станет очевидно, что покупатель намерен ввезти его в РФ. В то же время в министерстве отмечают, что торговцу бывает трудно определить, отправляется ли товар в Россию или остается в Финляндии. Поэтому «при продаже продукции в каждом конкретном случае необходимо принимать решение индивидуально».

Профессор уголовного права Тату Хюттинен из университета Турку признает, что с выполнением этих инструкций могут быть связаны определенные проблемы.

«В некоторых ситуациях распоряжение может быть проблематичным с точки зрения равноправия и дискриминации. Постановление не меняет того факта, что товары, сбываемые широкой публике, нельзя отказаться продавать по национальному признаку без обоснованной причины», – отмечает Хюттинен. Финские компании выходят из этого положения, инструктируя своих продавцов сразу предупреждать всех русскоязычных клиентов о введенных ограничениях.

18 декабря финские таможенники сообщили, что девятый пакет санкций ЕС против России расширяет список запрещенных к ввозу в РФ товаров. «К новым товарам, подпадающим под санкции, относятся, например, двигатели для дронов, средства для разгона митингующих, большее число химических и биологических материалов, а также различные электронные компоненты», – говорится в заявлении ведомства. Также будут расширены ограничения на экспорт товаров аэрокосмической техники, авиации и нефтепродуктов.