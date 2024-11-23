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    Анна Долгарева Анна Долгарева Русские ведьмы и упыри способны оттеснить американские ужасы

    Хоррор на почве русского мифа мог бы стать одним из лучших в мировой литературе. Долгая история русских верований плотно связывает языческое начало с повседневным бытом русской деревни. Домовые, лешие, водяные, русалки так вплетались в ткань бытия человека на протяжении многих веков, что стали соседями...

    13 комментариев
    Геворг Мирзаян Геворг Мирзаян Дональд Трамп несет постсоветскому пространству мир и войну

    Конечно, Трамп не отдаст России Украину на блюде. Любой товар (даже киевский чемодан без ручки) для бизнесмена Трампа является именно товаром, который можно и нужно продать. Чем дороже – тем лучше.

    0 комментариев
    Александр Носович Александр Носович Украинское государство – это проект Восточной Украины

    Возможно, главная стратегическая ошибка российской экспертизы по Украине всех постсоветских десятилетий – это разделение ее на Восточную и Западную Украину как «нашу» и «не нашу». Нет у украинского проекта такого деления: две его части органично дополняют друг друга.

    18 комментариев
    23 ноября 2024, 05:12 • Новости дня

    Трамп предложил Вонга на должность в нацбезопасности

    Трамп выдвинул Алекса Вонга на должность зампомощника по национальной безопасности

    Tекст: Денис Тельманов

    Избранный президент США Дональд Трамп выдвинул кандидатуру Алекса Вонга на должность первого заместителя помощника по национальной безопасности, которую в настоящее время занимает Джонатан Файнер.

    Дональд Трамп предложил кандидатуру Алекса Вонга на должность первого заместителя своего помощника по национальной безопасности, пишет ТАСС. В заявлении, распространенном в пятницу его переходной командой.

    «Я рад сообщить, что Алекс Вонг будет назначен на должность помощника президента и первого заместителя помощника президента по национальной безопасности», – говорится в заявлении.

    Действующий помощник по этой должности в администрации Джо Байдена – Джонатан Файнер. Вонг ранее занимал должности заместителя специального представителя США по КНДР и заместителя помощника госсекретаря по делам Восточной Азии и Тихого океана.

    Во время первого президентского срока Трампа Алекс Вонг участвовал в переговорах с Северной Кореей, помогая в организации встреч с Ким Чен Ыном, что подчеркивается в заявлении избранного президента.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Дональд Трамп выдвинул Скотта Бессента на пост министра финансов, отметив его вклад в экономическую политику.

    Трамп также сообщил, что назначает бывшего прокурора штата Флорида Пэм Бонди на должность министра юстиции – генпрокурора США после самоотвода Мэтта Гетца.

    Кроме того, Трамп планирует назначить Мэтью Уитэкера новым американским постоянным представителем при НАТО, как следует из заявления его переходной команды.

    21 ноября 2024, 21:56 • Новости дня
    В команде Трампа прокомментировали обращение Путина

    Команда Трампа в ответ на обращение Путина: Избранный президент хочет восстановить мир во всем мире

    В команде Трампа прокомментировали обращение Путина
    @ Алексей Никольский/POOL/ТАСС

    Tекст: Дарья Григоренко

    Избранный президент США Дональд Трамп планирует восстановить мир во всем мире, делая акцент на американскую силу, заявила пресс-секретарь избирательного штаба Трампа Кэролайн Ливитт.

    Это заявление было сделано в ответ на просьбу дать комментарий к обращению президента России Владимира Путина, который предупредил западные страны об опасности эскалации на Украине, передает ТАСС.

    Ливитт подчеркнула, что американцы снова выбрали Трампа, потому что верят в его способность вести страну и восстановить мировую стабильность. «Когда он вернется в Белый дом, он предпримет необходимые шаги именно с этой целью», – заявила Ливитт, добавив, что она станет пресс-секретарем Белого дома при новой администрации.

    Напомним, в четверг президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия вправе применять оружие против военных объектов тех стран, которые используют свое оружие против российских объектов.

    Ранее Bloomberg сообщало, что Дональд Трамп вскоре может инициировать переговоры с президентом России Владимиром Путиным по вопросу урегулирования конфликта на Украине.

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    21 ноября 2024, 06:32 • Новости дня
    Зеленский предложил США разрабатывать ресурсы в зонах под контролем России

    Portal Obronny: Украина предложила США совместную разработку ресурсов на контролируемых Россией землях

    Зеленский предложил США разрабатывать ресурсы в зонах под контролем России
    @ Global Look Press/Keystone Press Agency

    Tекст: Максим Попов

    Президент Украины Владимир Зеленский предложил США совместно разработать природные ресурсы, включая месторождения на территориях, отошедших к России, сообщило Portal Obronny.

    По информации польского издания, в предложениях Владимира Зеленского о совместной с США разработке природных ресурсов фигурируют месторождения, находящиеся на территориях, уже перешедших под контроль России. Журналисты предполагают, что такие инициативы украинского президента могут быть связаны с попыткой расположить к себе нового президента США Дональда Трампа, передает «Газета.ru».

    Обозреватели подчеркнули, что минеральные ресурсы, оцениваемые в триллионы долларов, такие как титан, графит и литий, могли бы стать разменной монетой в переговорах с новой администрацией США. Как утверждает канадская консалтинговая фирма SecDev, в 2022 году около 7% мировых запасов титана, 20% запасов графита и 500 тыс. тонн лития находились на территории Украины. Однако сейчас часть этих запасов оказалась на землях, которые стали частью России, отмечается в материале.

    Ранее сообщалось, что Зеленский подготовил «план победы» для Трампа, который предполагает замену американских войск в Европе на украинские формирования, а также обмен природными ресурсами с западными государствами.

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    9 ноября 2024, 15:28 • Видео
    Кто больше всех выиграет от победы Трампа

    Лидеры Евросоюза поздравили Дональда Трампа с победой еще до того, как Камала Харрис признала свое поражение. Это своего рода предательство европейской бюрократии, для которой события в США стали тяжелым ударом. Впрочем, в Европе есть и человек, который теперь чуть ли не прыгает от счастья. Его успех важен и для России тоже.

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    21 ноября 2024, 01:37 • Новости дня
    В Конгрессе США ограничили трансгендерам пользование туалетами по выбору

    Спикер Палаты представителей США запретил трансгендерам использовать туалеты по гендерной идентичности

    В Конгрессе США ограничили трансгендерам пользование туалетами по выбору
    @ Alex Edelman/ZUMA Press/Global Look Press

    Tекст: Максим Попов

    Спикер Палаты представителей Майк Джонсон запретил в здании Палаты представителей трансгендерам пользоваться туалетами по выбору, в соответсвии с их гендерной идентичностью.

    Джонсон, представляющий Республиканскую партию от штата Луизиана, заявил о запрете трансгендерным людям пользоваться туалетами в здании Палаты представителей, которые не соответствуют их биологическому полу, сообщило Axion.

    Спикер Палаты представителей отметил, что все помещения для представителей одного пола будут предназначены исключительно для людей соответствующего биологического пола. Джонсон подчеркнул, что женские помещения только для женщин и что это правило теперь закреплено официально. Он так же добавил, что у каждого конгрессмена есть персональный туалет. «Мы не против кого-то. Мы за женщин. Я думаю, что для нас важно продолжать придерживаться этой политики», – указал спикер Палаты представителей.

    Данное решение было принято после избрания в Конгресс первого трансгендера, представителя Демократической партии Сары Макбрайд от штата Делавэр.


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    22 ноября 2024, 08:15 • Новости дня
    Маск прокомментировал «список задач» на обложке Time

    Маск заявил о непричастности к списку задач, опубликованному на обложке журнала Time

    Tекст: Мария Иванова

    Американский предприниматель Илон Маск прокомментировал появление на обложке журнала Time списка задач, якобы ему принадлежащего, отметив, что не давал СМИ интервью и не связан с этой информацией напрямую.

    Маск прокомментировал появление своей фотографии и списка задач на обложке журнала Time, сообщает РИА «Новости». Он отверг связь с этим списком, подчеркнув, что некоторые пункты действительно важны для его глобальной цели – заселения людьми других планет. Он отметил, что не давал интервью СМИ по этому вопросу.

    «Чтобы было ясно: я не давал СМИ никаких интервью, это, на самом деле, не мой список. Я пытаюсь сделать жизнь многопланетной, чтобы максимизировать вероятную продолжительность жизни разума. Некоторые из тех пунктов нужны для этого», – написал Маск в своей соцсети X (бывший Twitter, заблокирован в России).

    Журнал Time ранее включил в обложку декабрьского выпуска изображение Маска и список его задач, якобы значимых для предпринимателя после победы Дональда Трампа на президентских выборах. Среди них были указаны сокращение расходов госбюджета США на 2 трлн долларов и полет на Марс. Маск, поддерживавший Трампа, ранее заявлял о намерении снизить бюджетные затраты в случае его победы.

    На недавних выборах, прошедших 5 ноября, Дональд Трамп стал первым президентом США с XIX века, вернувшимся в Белый дом после перерыва. Все ведущие СМИ Америки подтвердили его победу. Камала Харрис признала поражение, а Джо Байден поздравил Трампа.

    Маск и Вивек Рамасвами назначены руководителями нового ведомства по госэффективности.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Маск и Рамасвами предложили обязать федеральных госслужащих США работать в офисах пять дней в неделю для повышения эффективности работы.

    Также сообщалось, что между Маском и Борисом Эпштейном произошел конфликт из-за назначения на государственные посты при новом президенте Дональде Трампе.

    Кроме того Маск заявил о намерении найти и уничтожить тех, кто инициировал расследование его связей с Россией.

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    22 ноября 2024, 10:52 • Новости дня
    СМИ сообщили о выборе Британии между Трампом и Европой

    NYT: Британия столкнулась с выбором между укреплением связей с Европой и США

    СМИ сообщили о выборе Британии между Трампом и Европой
    @ Tejas Sandhu/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Мария Иванова

    Победа Трампа на президентских выборах в США усложнила планы премьера Британии Кира Стармера по восстановлению связей с Европой, что ставит его перед выбором между США и ЕС, отмечает New York Times.

    Британия сталкивается с дилеммой выбора между сближением с Дональдом Трампом и восстановлением отношений с Европой, пишет New York Times.

    Визит премьер-министра Кира Стармера в Париж, где он вместе с президентом Франции Эммануэлем Макроном отмечал День перемирия, подчеркнул его стремление к сближению с Европой, но победа Трампа на президентских выборах в США усложняет ситуацию. Стармер стремится «перевернуть страницу Брекзита», но история антагонизма Трампа к Европейскому союзу может стать препятствием, отмечает издание.

    Трамп, поддерживающий Брекзит, может негативно отнестись к более тесным торговым связям Британии с Европой, предупреждают дипломаты. Стивен Мур, советник Трампа, отметил, что если Британия укрепит связи с ЕС, это уменьшит вероятность заключения торгового соглашения с США. Британские официальные лица, однако, отвергают такую дилемму, стремясь сохранить баланс между отношениями с США и Европой.

    Пока Стармер продолжает предпринимать дипломатические усилия как с Европой, так и с Трампом, экономисты считают, что Британия может вести переговоры по двум направлениям. Это может включать в себя более тесное согласование правил с ЕС и частичное торговое соглашение с США. Тем не менее при введении Трампом тарифов на торговых партнеров, включая ЕС и Британию, Стармеру, возможно, придется договариваться об исключениях, пишет NYT.

    Экономические отношения с Европой могут стать приоритетом для Британии, учитывая, что торговля через Ла-Манш более чем в два раза превышает объем торговли с США. Одновременно с этим Британия и Франция, обладая половиной военных мощностей Европы, могут усиливать сотрудничество, особенно на фоне скептицизма Трампа в отношении НАТО.

    Тем не менее сближение с Европой будет непростым шагом для Стармера. Противодействие может возникнуть как со стороны тори-ориентированной прессы, так и внутри Лейбористской партии, переживающей за поддержку избирателей в районах, поддержавших Брекзит. Тем не менее Стармеру, возможно, придется сделать выбор между двумя великими державами, если он не сможет продолжать удерживать баланс между ними, заключает газета.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил возросшую нервозность в Европе после избрания Дональда Трампа президентом США.

    Зампред Совета безопасности России Дмитрий Медведев выразил опасения по поводу обострения ситуации в Европе после победы Трампа, отметив возможную эскалацию конфликта с Россией.

    Бывший премьер Британии Борис Джонсон заявил, что Великобритания может направить свои войска на Украину, если Трамп сократит финансирование Киева после победы на выборах.

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    20 ноября 2024, 17:31 • Новости дня
    В США предположили скорые переговоры Путина и Трампа по Украине

    Bloomberg: Путин и Трамп могут вскоре начать переговоры по Украине

    Tекст: Валерия Городецкая

    Победивший на выборах президента США Дональд Трамп вскоре может инициировать переговоры с президентом России Владимиром Путиным по вопросу урегулирования конфликта на Украине, пишет Bloomberg.

    Автор колонки Bloomberg Андреас Клут предположил, что после разрешения Джо Байдена на удары дальнобойными американскими ракетами вглубь территории России Трамп может использовать этот шаг как дополнительное преимущество на переговорах, передает РИА «Новости».

    «Дональд Трамп скоро будет вести переговоры с Владимиром Путиным по Украине», – пишет Клут.

    Ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил о готовности президента Владимира Путина к переговорам по Украине, включая возможные контакты с избранным президентом США Дональдом Трампом.

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    20 ноября 2024, 19:59 • Новости дня
    Трамп назвал кандидатуру нового представителя США при НАТО

    Трамп выдвинул бывшего и. о. главы Минюста Уитэкера новым представителем США при НАТО

    Tекст: Валерия Городецкая

    Избранный президент США Дональд Трамп планирует назначить Мэтью Уитэкера новым американским постоянным представителем при НАТО, следует из заявления, распространенного его переходной командой.

    Ранее Мэтью Уитэкер занимал должность исполняющего обязанности министра юстиции и генерального прокурора США в первой администрации Трампа, передает ТАСС.

    Ранее Трамп предложил назначить американского миллиардера и инвестора Говарда Латника на пост министра торговли в своей администрации. Трамп также выбрал Кэролайн Ливитт на пост пресс-секретаря Белого дома, что делает ее самой молодой в этой должности в возрасте 27 лет.

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    22 ноября 2024, 02:57 • Новости дня
    Трамп предложил нового кандидата на пост генпрокурора США

    Трамп выдвинул экс-прокурора Флориды Бонди на пост министра юстиции США

    Трамп предложил нового кандидата на пост генпрокурора США
    @ Republican National Convention/CNP/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Избранный президент США Дональд Трамп сообщил, что выдвигает кандидатуру бывшего прокурора штата Флорида Пэм Бонди на должность министра юстиции – генпрокурора США после того, как конгрессмен Мэтт Гетц заявил о самоотводе.

    Трамп полагает, что Бонди заставит ведомство вернуться к «своему прямому назначению» – к противодействию преступности, чтобы «сделать Америку снова безопасной».

    Трамп в соцсети Truth Social отметил, что давно знаком с Бонди. «Она умна, тверда и отлично справится с работой генерального прокурора», – приводит его слова ТАСС.

    Напомним, Гетц отозвал свою кандидатуру на пост генпрокурора США. Он попал в скандал, связанный с сексуальными домогательствами, против него ведется расследование.

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    20 ноября 2024, 12:50 • Новости дня
    Песков заявил о готовности Путина к переговорам с Трампом по Украине

    Tекст: Александра Юдина

    Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков заявил о готовности президента Владимира Путина к переговорам по Украине, включая возможные контакты с избранным президентом США Дональдом Трампом.

    Представитель Кремля отметил, что «президент действительно неоднократно – а точнее, постоянно – заявляет о том, что он готов к контактам и переговорам», передает ТАСС.

    Песков также высказался о политике уходящей администрации США во главе с Джо Байденом. По словам представителя Кремля, администрация полностью привержена продолжению войны на Украине и делает для этого все возможное.

    Однако Песков отметил, что трудно сказать, насколько эта информация соответствует действительности. Он подчеркнул, что «если исходить в целом из тенденции, которую демонстрирует уходящая администрация США, они полностью привержены продолжению войны и делают для этого все возможное за оставшееся для них время».

    Ранее в Кремле рассказали, что горячая линия связи между Кремлем и Белым домом, созданная после Карибского кризиса, сейчас не используется, а контакты по специальной защищенной линии отсутствуют.

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    21 ноября 2024, 09:03 • Новости дня
    Маск и Рамасвами предложили вернуть госслужащих в офисы

    Илон Маск и Вивек Рамасвами предложили обязать госслужащих работать в офисе

    Tекст: Мария Иванова

    Илон Маск и Вивек Рамасвами предложили обязать федеральных госслужащих США работать в офисах пять дней в неделю, чтобы сократить бюрократию и повысить эффективность.

    Американские предприниматели Илон Маск и Вивек Рамасвами предложили обязать федеральных госслужащих США работать в офисах пять дней в неделю, передает РИА «Новости». Это предложение прозвучало в их совместной статье для газеты Wall Street Journal.

    По мнению Маска и Рамасвами, введение такого требования может привести к добровольным увольнениям, что, по их словам, станет плюсом: «Если федеральные служащие не хотят приходить на работу, американские налогоплательщики не должны платить им за привилегию времен COVID – сидеть дома».

    Авторы статьи отмечают, что закон позволяет президенту устанавливать правила, регулирующие работу конкурентной службы. Они считают, что Дональд Трамп, обладая соответствующими полномочиями, может ограничить разрастание административного аппарата и осуществить масштабные увольнения, а также перемещение федеральных служб за пределы Вашингтона.

    Ранее сообщалось, что департамент по достижению госэффективности (DOGE), который возглавят Маск и Рамасвами, уже начал искать сотрудников. Среди требований к кандидатам – сверхвысокий IQ и готовность работать более 80 часов в неделю.

    Название департамента связано с Dogecoin, криптовалютой, поддерживаемой Маском, названной в честь интернет-мема Doge.

    Ранее Вивек Рамасвами сообщил, что планирует закрыть ФБР и уволить 1,5 млн сотрудников в рамках нового распоряжения Дональда Трампа о сокращении госрасходов.

    Рамасвами считает, что создаваемый департамент по достижению госэффективности (DOGE) сравним по важности с «Проектом Манхэттен», подчеркивая его роль в борьбе с бюрократией.

    Между тем Илон Маск, также возглавивший новый департамент по достижению госэффективности США, анонсировал проведение еженедельных прямых трансляций с сообщениями о деятельности ведомства.

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    22 ноября 2024, 12:09 • Новости дня
    Орбан выразил надежду на участие Трампа в прекращении конфликта на Украине

    Виктор Орбан спрогнозировал изменения в политике США как ключ к урегулированию конфликта на Украине

    Tекст: Евгения Караваева

    Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан выразил надежду на урегулирование конфликта на Украине благодаря избранию Дональда Трампа президентом США.

    Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что весь мир переживает самое тревожное время из-за конфликта на Украине, однако надежда на его урегулирование связана с возможным вступлением в должность Дональда Трампа.

    Как передает ТАСС, Орбан, выступая на радиостанции Kossuth, отметил, что «сейчас наступил самый темный час, но перед рассветом всегда бывает темнее всего». Он выразил надежду, что возвращение Трампа в Белый дом поможет найти мирное решение конфликта.

    Орбан также подчеркнул, что в военном плане ситуация ясна: если Соединенные Штаты уйдут с Украины, Европа не сможет поддерживать ее самостоятельно. Он добавил, что ожидаемое изменение политики США повлияет на подход Западной Европы к украинскому конфликту. В пример Орбан привел дебаты в Германии о возможности поставок ракетного оружия на Украину, указав, что решение по этой проблеме во многом зависит от позиции США.

    Кроме того, Орбан обратил внимание на заявление президента России Владимира Путина от 21 ноября. Путин сообщил, что США и их союзники по НАТО приняли решение об использовании ракет большой дальности, что, по его мнению, ведет к эскалации конфликта. Российский лидер подчеркнул, что использование такого оружия без участия военных специалистов стран-производителей невозможно, что неоднократно подчеркивалось российской стороной.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Путин заявил, что Россия будет решительно и зеркально отвечать на эскалацию конфликта, применяя оружие против военных объектов стран, атаковавших российские объекты. Депутат Верховной рады Роман Костенко отметил, что Украина не в состоянии ответить на российскую ракету «Орешник», но не собирается менять свою тактику. Министерство иностранных дел Китая призвало стороны на Украине сохранять спокойствие и сдержанность после обмена ракетными ударами и обращения российского президента.

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    21 ноября 2024, 14:53 • Новости дня
    NBC News: Трамп намерен провести изменения в США с беспрецедентной скоростью

    Tекст: Александра Юдина

    Команда избранного президента Дональда Трампа обещает введение изменений с невиданной скоростью, сосредоточив усилия на миграционной политике в первый день после инаугурации, сообщили на канале NBC News.

    По данным телеканала, администрация нового президента США собирается проводить изменения с беспрецедентной скоростью, передает РИА «Новости».

    «Американцы увидят, что новая администрация Трампа будет проводить изменения в таком темпе, какого вы еще не видели в истории», – заявил один из членов штаба Трампа.

    Согласно материалу, в первый день после инаугурации Трамп планирует сосредоточиться на миграционной политике.

    Ожидается, что 20 января он подпишет не менее пяти указов, направленных на решение миграционных вопросов.

    NBC News полагает, что команда Трампа может закрыть две миграционные программы, введенные администрацией Джо Байдена, что может привести к тому, что более 1,3 млн легальных мигрантов будут вынуждены покинуть страну.

    Ранее команда Трампа заявила, что будет пересматривать почти все решения президента США Джо Байдена, включая вопрос о применении ракет ATACMS для ударов вглубь территории России.

    Сын избранного президента США Дональд Трамп – младший назвал «имбецилами» тех, кто стоит за решением позволить бить американскими ракетами ATACMS вглубь России.

    Политолог Федор Лукьянов считает, что Байден пытается повлиять на будущую политику администрации Трампа.

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    22 ноября 2024, 13:31 • Новости дня
    Боррель: Путин и Трамп обсудят ситуацию на Украине за столом переговоров

    Боррель предположил обсуждение Украины на переговорах Путина и Трампа

    Tекст: Евгения Караваева

    Предположение о возможных переговорах Путина и Трампа по Украине высказал глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель в интервью радиостанции Cadena SER. При этом политик отметил, что Зеленский не согласится на урегулирование без участия Киева.

    Ситуацию на Украине могут обсудить Владимир Путин и Дональд Трамп, такое мнение высказал глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель, передает ТАСС со ссылкой на радиостанцию Cadena SER. Боррель подчеркнул, что украинский президент Владимир Зеленский не примет решения без участия Украины.

    «Кажется, все указывает на то, что Трамп и Путин сядут за стол [переговоров] с Украиной в меню», – сказал Боррель. Он также высказал поддержку разрешению на использование Киевом оружия для атак на российскую территорию.

    Боррель также назвал «тревожным предупреждением» использование Россией новой баллистической ракеты «Орешник». Ранее президент Владимир Путин сообщил о комбинированном ударе по украинскому объекту «Южмаш», подчеркнув, что для ракеты «Орешник» нет средств противодействия, она способна атаковать со скоростью 2-3 км в секунду.

    Путин отметил, что применение западного вооружения большой дальности против России не изменит хода военной операции. Комментарии Путина были сделаны в ответ на удары американским и британским оружием по российской территории.

    Как писала газета ВЗГЛЯД в пятницу, генсек НАТО Марк Рютте планирует обсудить с избранным президентом США Дональдом Трампом стратегию мирных переговоров по Украине, акцентируя внимание на необходимости избегать уступок России. Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан выразил надежду на урегулирование конфликта на Украине благодаря избранию Трампа президентом США. Премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что решение США о применении ракет для ударов вглубь России ведет к мировой эскалации, что недопустимо в 2024 году.

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    21 ноября 2024, 10:31 • Новости дня
    Захарова назвала «план стойкости» Зеленского набором фантазий

    Tекст: Александра Юдина

    Новый «план стойкости» украинского президента Владимира Зеленского является очередной иллюзией для сохранения его власти, выразила мнение спикер МИД Мария Захарова.

    По ее словам, план, который Зеленский анонсировал в Раде 19 ноября, содержит десять пунктов и приложения, однако его основная цель – поддержка своей власти за счет необоснованных фантазий на фоне деморализации украинских сил и значительных потерь ВСУ, передает РИА «Новости».

    Дипломат подчеркнула: многие пока не понимают содержание плана, однако ясно, что он направлен на самосохранение власти Зеленского, чья легитимность, по ее словам, уже потеряна.

    Захарова также отметила, что украинские власти продолжают использовать различные прожекты как средство отвлечения внимания от реальных проблем в стране.

    Ранее сообщалось, что Зеленский подготовил «план победы» для избранного президента Дональда Трампа, который предполагает замену американских войск в Европе на украинские формирования, а также обмен природными ресурсами с западными государствами.

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    22 ноября 2024, 23:41 • Новости дня
    Медведев увидел в Трампе потенциал разрешить конфликт на Украине

    Медведев назвал Трампа прагматиком, способным разрешить украинский конфликт

    Tекст: Денис Тельманов

    Дмитрий Медведев отметил, что Москва считает Дональда Трампа прагматичной личностью, которая может помочь завершить конфликт на Украине.

    Зампред Совета безопасности России Дмитрий Медведев выразил мнение о возможности избранного президента США Дональда Трампа урегулировать конфликт на Украине, передает Al Arabiya. В своем интервью телеканалу Медведев подчеркнул, что Москва видит в Трампе прагматичный подход, который может положить конец противостоянию на Украине. «Все ключи в руках у Вашингтона», – заявил он.

    При этом Медведев отметил, что Россия не рассчитывает на помощь Трампа или других зарубежных лидеров. По его словам, Москва полагается только на свои силы и оборонительные возможности. «Мы победим в украинском конфликте», – подчеркнул зампред Совбеза.

    Медведев также выразил мнение, что действующий президент США Джо Байден оставит своему преемнику, Дональду Трампу, сложное наследие, связанное с текущей ситуацией вокруг Украины.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Дмитрий Медведев заявил, что руководство России не хочет применять ядерное оружие, и назвал его крайним вариантом. Медведев отметил, что использование ядерного арсенала рассматривается лишь как последний выход, и выразил надежду, что до этого никогда не дойдет.

    В то же время он считает, что российская баллистическая ракета «Орешник» может изменить ход конфликта на Украине. Зампред Совбеза РФ также подчеркнул, что из-за действий Запада может произойти любой вариант развития украинского конфликта.

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