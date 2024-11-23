Трамп предложил Вонга на должность в нацбезопасности

Трамп выдвинул Алекса Вонга на должность зампомощника по национальной безопасности

Tекст: Денис Тельманов

Дональд Трамп предложил кандидатуру Алекса Вонга на должность первого заместителя своего помощника по национальной безопасности, пишет ТАСС. В заявлении, распространенном в пятницу его переходной командой.

«Я рад сообщить, что Алекс Вонг будет назначен на должность помощника президента и первого заместителя помощника президента по национальной безопасности», – говорится в заявлении.



Действующий помощник по этой должности в администрации Джо Байдена – Джонатан Файнер. Вонг ранее занимал должности заместителя специального представителя США по КНДР и заместителя помощника госсекретаря по делам Восточной Азии и Тихого океана.

Во время первого президентского срока Трампа Алекс Вонг участвовал в переговорах с Северной Кореей, помогая в организации встреч с Ким Чен Ыном, что подчеркивается в заявлении избранного президента.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Дональд Трамп выдвинул Скотта Бессента на пост министра финансов, отметив его вклад в экономическую политику.

Трамп также сообщил, что назначает бывшего прокурора штата Флорида Пэм Бонди на должность министра юстиции – генпрокурора США после самоотвода Мэтта Гетца.

Кроме того, Трамп планирует назначить Мэтью Уитэкера новым американским постоянным представителем при НАТО, как следует из заявления его переходной команды.