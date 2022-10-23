Финляндия расплачивается за энергоразрыв с Россией

Финляндия, которая десятилетиями была образцом нейтралитета, пошла на самые радикальные меры по разрыву торговых отношений с Россией. Прекратились закупки газа, леса и электроэнергии. Последствия не заставили себя долго ждать - инфляция разогналась, а жителей предупреждают о возможных отключениях электричества в их домах.

Сельхозпроизводители и предприятия пищевой промышленности Финляндии требуют от правительства срочно выделить им пакет финансовой помощи в размере сотен миллионов евро. По их мнению, повышение цен на электричество поставит будущей зимой «стратегические запасы страны» под угрозу.

Раздаются жалобы, что рост цен на электроэнергию создает для крупных ее потребителей огромные проблемы. Например, тепличные хозяйства вынуждены сокращать деятельность – что приведет к снижению объемов производства помидоров, огурцов и салата в зимний период.

По информации портала Yle, правительство Финляндиии «внимательно следит за ситуацией». Ранее на днях сообщалось, что к правительству за экстренной финансовой помощью обратились также и судоверфи. Верфь в Турку ведет переговоры о финансировании на сумму 200 миллионов евро. Убыток же компании за последний финансовый год составил около 17 миллионов евро. Предприятие считается важным для государства – на верфи в Турку работает 2000 человек, но с учетом субподрядчиков верфь обеспечивает работой 9500 сотрудников. Судоверфи в Раума правительство уже поддержало предоставление компании кредита в размере 40 млн евро – но этого оказалось недостаточно.

«Злостных неплательщиков» все больше

Страдают не только крупные предприятия, но и частные лица. Многие семьи с детьми теперь готовы отказаться от больших квартир, которые требуют больших расходов на отопление. Люди из-за невозможности оплатить счета за электричество все чаще оказываются в списках «злостных неплательщиков» (maksuhäiriömerkintä). В этом году уведомления о неоплате счетов за электроэнергию получили 4 000 финнов. Также было получено 6 000 уведомлений о неисполнении обязательств по оплате счетов за электроэнергию.

Согласно данным реестра, число финнов, имеющих в кредитной истории отметку о неуплате долгов из-за просроченных счетов за электричество, выросло в этом году на 18 %. Всего таких людей сейчас насчитывается в Финляндии 386 500 человек (около семи процентов от всего населения страны). Специалисты считают, что эта цифра будет расти – вместе с ценами на электроэнергию. Из опроса, предпринятого властями в сентябре, выяснилось, что более половины жителей Финляндии обеспокоены ростом цен на электричество и энергоносители.

Ситуация неутешительная

По данным финского Статистического центра, общее потребление энергии в стране снизилось по сравнению с ситуацией годом ранее на 10%. Уменьшилось потребление как разных видов автомобильного топлива, так и природного газа и древесины для отопления. Бензина было потрачено на 7%, а дизеля – на 4% меньше, чем годом ранее. Сильнее всего (на 46%) снизилось потребление газа.

Использование древесины для отопления, уменьшилось, как считают специалисты, отчасти и из-за наложенного Москвой запрета на поставки российского биотоплива. Зато, как утешают экологи, все вместе это положительно отразилось на уровне вредных выбросов в атмосферу: так, выбросы углеводорода снизились по сравнению с ситуацией годом ранее на 9%.

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Однако радоваться экологам рано. Финский экономический институт Pellervo (PTT) прогнозирует, что в следующем году в стране обязательно вырастет спрос на древесину – и поэтому увеличатся объемы вырубки лесов. Это, опять же, связано с прекращением импорта леса из России.

По сравнению с прошлым годом, финны израсходовали на 5% меньше электричества. Импорт электроэнергии из России в Финляндию полностью прекратился в мае. По сравнению с 2021-м общие объемы импорта электричества упали на 19%. Вместо этого финны стали производить больше электричества самостоятельно. В частности, выработка ветровой электроэнергии увеличилась на 52%. Производство на АЭС сначала выросло на 7% – в основном за счет запуска в испытательном режиме реактора «Олкилуото-3». В целом на три реактора АЭС «Олкилуото» придется около 40 % производимой в Финляндии электроэнергии.

Однако при вводе в строй «Олкилуото-3» произошло ЧП – кстати, далеко не первое. 19 октября в ходе работ по техобслуживанию были выявлены повреждения внутренних частей питательных насосов, расположенных в машинном зале энергоблока.

Первоначально проект предполагал пуск энергоблока в 2009 г. и ввод в промышленную эксплуатацию в 2010 г., однако впоследствии даты запуска многократно переносились. По факту энергоблок был подключен к национальной сети лишь 12 марта 2022 г. 29 сентября «Олкилуото-3» впервые вышел на полную мощность, ожидалось, что испытания энергоблока завершатся в декабре, после чего он будет введен в промышленную эксплуатацию. Однако теперь не исключено, что дату придется вновь отложить.

По мнению финского правительства, лучший способ обеспечить наличие дешевого электричества – это инвестиции в возобновляемую энергию. Таким оказался ответ Кабмина на требование оппозиционных партий найти какие-то пути решения энергетического кризиса. «Истинные финны», «Христианские демократы» и «Движение "Сейчас"» потребовали от правительства предпринять меры для снижения цен на электричество и назвали предыдущие шаги недостаточными.

Лидер «Истинных финнов» Риикка Пурра даже потребовала выйти из общего энергорынка Европы. Но премьер-министр Санна Марин назвала это предложение неэффективным способом снизить цены – поскольку, по ее словам, «ценовой рост вызван не климатическими мерами, а объявленной Россией энергетической войной».

В зданиях государственных учреждений начали воплощать «программу энергосбережения». В ее рамках произведено снижение температуры в помещениях в среднем до 20,5 градусов и регулировка инженерных систем и освещения зданий. Цель программы заключается в том, чтобы сэкономить от 50 до 75 гигаватт-часов энергии и до 10 миллионов евро затрат на электричество. Эта экономия, как обещают, окажется эквивалентна годовому потреблению примерно 3 750 отдельно стоящих домов с электрическим отоплением.

«Будем проводить в душе не более пяти минут!»

Рост стоимости энергии оказывает негативное влияние и на линейку потребительских товаров. Годовое изменение потребительских цен, рассчитанное финским Статистическим центром, в сентябре составило 8,1% – что оказалось на полпроцента выше, чем в августе. В числе причин роста инфляции называют подорожание электроэнергии и повышение средней процентной ставки по ипотечным кредитам.

Из-за инфляции реальные доходы наемных работников также упали до самого низкого уровня с 2014 года. Хотя в период с июля по сентябрь заработная плата в стране несколько выросла, потребительские цены росли значительно быстрее, чем заработная плата. При этом цены на продукты выросли, если сравнивать с аналогичным периодом прошлого года, на 14,5%. В первый месяц осени больше всего подорожали мука, яйца и масло. Изменение ценников в основном объясняется подорожанием удобрений и, опять же, энергии.

А недавно компания Fingrid, управляющая финскими электросетями, известила, что в случае дефицита электроэнергии власти могут прибегнуть к веерным отключениям – в качестве крайней меры. Продолжительность такого отключения, как предполагается – два часа.

10 октября в стране стартовала общественная компания под названием «Сохранить энергию, природу и собственные деньги». Разработавшая ее директор по коммуникациям госагентства по устойчивому развитию Motiva Кати Лааксо сообщила, что власти хотят призвать финнов делать «маленькие повседневные шаги», которые могут оказать большое влияние на энергопотребление.

В частности, граждан призывают снизить температуру в квартирах, экономить воду и не гонять лишний раз на автомобиле. «Будем проводить в душе не более пяти минут!», – призвал финнов эксперт по энергоэффективности Пяйви Суур-Уски. Также он указал, что в Финляндии полно отапливаемых помещений, таких как гаражи и склады, которые на самом деле вполне можно не отапливать.

Глава Энергетического ведомства Финляндии Хейкки Вяйсянен предупредил, что «цена на электроэнергию будет высокой». Он, правда, постарался успокоить людей – мол, перебои с электричеством возможны лишь в «худшем сценарии», которого нужно стараться избежать. «Мы можем повлиять на ситуацию, предприняв все возможные меры по экономии. Мы можем влиять на цены и в особенности на то, что энергоснабжение будет бесперебойным», – уверен Вяйсянен. Что ж, предстоящая зима покажет цену этим обещаниям…