Экономист: Россия сломала Украине план стать пауэрбанком Евросоюза

Экономист Лизан: Россия сломала Украине план стать пауэрбанком Евросоюза

Вывод из строя ряда ТЭЦ и ТЭС Украины серьезно усугубляет ее экономическое и энергетическое положение. А возможности «запитаться» от Европы не смогут покрыть потребление страны. Об этом в разговоре с газетой ВЗГЛЯД заявил экономист Иван Лизан, комментируя российские ракетные удары по объектам инфраструктуры Украины.

«Украина сейчас находится на аппарате искусственного жизнеобеспечения, который уже начинает давать сбои. Инфляция бьет все рекорды. Если летом десяток яиц можно было купить за 35 гривен, то сейчас они уже стоят под 60 гривен. Экономисты говорят, что к зиме цена вырастет до 100 гривен, это примерно 170 рублей», – сказал экономист и политолог Иван Лизан.

«Летом на Украине вернули таможенные пошлины на импорт, ввели акцизы на топливо, по зерновому коридору везут значительно меньше зерна, чем планировалось, его с натяжкой хватит на внутренний рынок. Потеря контроля над Запорожской АЭС ударит по карману страны еще на 70 млн гривен в год. Если говорить об экспорте стали, то в прошлом году Украина получила 14 млрд долларов, а к сентябрю этого – не более 3 млрд долларов», – рассказал о положении страны собеседник.

К середине лета одной из основных экспортных статей государства стала электроэнергия, продолжает эксперт. «Однако сейчас Киев лишен и ее. А ведь по этому каналу они получали порядка 10 млн евро в сутки, с декабря планировалось увеличить эти перетоки», – пояснил он.

«То есть Украина хотела стать поуэрбанком для ЕС, а теперь им самим в срочном порядке нужна подпитка. Перетоки оттуда пойдут по европейским ценам, которые в разы выше украинских. К слову, они сейчас синхронизированы с европейской энергосистемой, это было сделано еще в середине февраля. При этом они могут получать перетоки в районе 300кВ, но буквально накануне «дыра» в энергобалансе была в три раза больше», – замечает Лизан.

«При этом восстановить поврежденную инфраструктуру Киев может довольно быстро. Но при условии, что атаки с нашей стороны прекратятся. Пока же удары продолжаются, масштабы разрушений понять сложно, потому что Украина скрывает эти данные», – акцентирует собеседник.

«Мы все еще играем в гуманизм, в противном случае уже были бы разрушены линии на 750кВ. Это привело бы к тотальному блэкауту, из которого самостоятельно выбраться уже не получилось бы. В идеале для восстановления таких подстанций Украине придется «прикуриться», причем от России или Белоруссии, а не от Европы», – продолжает экономист.

«Если мы ударим чуть сильнее, то страну можно вогнать буквально в каменный век, да еще и накануне холодов. Более того, разрушение, например, подземных хранилищ газа и вовсе превратило бы Украину в один сплошной Алчевск, который замерзал в начале 2000-х годов. Это была известная история, которая гремела на всю страну», – описывает перспективы эксперт.

При этом не стоит переоценивать наши локальные достижения, предостерегает он. «Мы видим, что сейчас Украине еще удается восстанавливаться», – заключил Лизан.

В свою очередь экономист Алексей Анпилогов в разговоре с газетой ВЗГЛЯД отмечал, что подстанции на 750кВ – это очень удобные цели, расположенные на открытых площадках размером 500 на 500 метров, где установлены трансформаторы. По его словам, в каждом из них содержится с десяток тонн легко воспламеняющегося и очень горючего трансформаторного масла.

Во вторник утром глава Винницкой области Сергей Борзов сообщил, что дроны-камикадзе атаковали Ладыжинскую ТЭС. По его словам, все службы пока работают. Вместе с тем после ракетных ударов России по энергетической инфраструктуре, которые состоялись накануне, страна заявила о намерении приостановить экспорт электроэнергии. Это необходимо для стабилизации собственной энергосистемы, заверили в министерстве энергетики Украины.

Кроме того, компания олигарха Ахметова ДТЭК ввела график отключения электроэнергии в Киеве. В частности, подача электричества будет недоступной для жителей столицы утром с 08:00 до 12:00 и вечером с 20:00 до полуночи. По всей территории Украины обесточенным остается 301 населенный пункт, сообщает местная ГС ЧС. Речь идет о городах в Киевской, Тернопольской, Львовской, Хмельницкой и Сумской областях.

Напомним, 10 октября по территории Украины прогремели серии взрывов. Они фиксировались как в столице, так и в других городах и районах, включая Одессу и Харьков. Министр обороны России Сергей Шойгу доложил российскому президенту Владимиру Путину о последствиях удара по объектам военного управления, связи и энергетики на Украине.

Президент Владимир Путин, выступая в понедельник на оперативном совещании Совбеза, подчеркнул, что «в случае продолжения попыток проведения на нашей территории терактов ответы со стороны России будут жесткими и по своим масштабам будут соответствовать уровню угроз, создаваемых Российской Федерации». Газета ВЗГЛЯД ранее писала о том, как Москва отбивает у Киева желание и дальше совершать теракты на территории нашей страны.

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