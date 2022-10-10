Шойгу доложил Путину и Совбезу о результатах массированного удара по Украине

Министр обороны России Сергей Шойгу доложил президенту Владимиру Путину и членам Совета безопасности России о результатах утреннего удара по объектам военного управления, связи и энергетики на Украине.

На совещании Совбеза глава государства заявил о нанесении массированного удара по объектам на территории Украины в ответ на преступления киевского режима и приказал министру обороны России Сергею Шойгу доложить о результатах ракетных ударов, передает ТАСС.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что нанесен массированный удар по объектам инфраструктуры Украины.

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил о повреждении 11 инфраструктурных объектов в восьми регионах страны, в том числе в Киеве и Киевской области.

Напомним, в понедельник были нанесены удары по критической инфраструктуре Киева и Киевской области, также взрывы произошли в Харькове, Одессе, Днепропетровске, Львове и Львовской области, Ивано-Франковске, Тернополе, Хмельницком, Конотопе, Ровенской и Полтавской областях.

После взрывов пропало электричество, нет света и воды во Львове, Киеве, Харькове и других городах.

В Киеве остановили движение поездов метро, все подземные станции работают как укрытия, поврежден стеклянный пешеходный мост.

Владимир Зеленский заявил, что воздушная тревога не затихает по всей Украине, есть попадания ракет. По его словам, в результате ударов есть погибшие и раненые. Количество пострадавших не называет.

Зеленский договорился с канцлером ФРГ Олафом Шольцем о срочной встрече G7, рассчитывает выступить на ней, чтобы усилить давление на РФ и оказание помощи в восстановлении поврежденной инфраструктуры.