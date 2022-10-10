Взрывы слышны в Киевской, Львовской и Житомирской областях, в Днепропетровске и Хмельницком

В результате взрывов в Киеве есть погибшие и раненые, произошли взрывы в Житомирской и Киевской областях, в Днепре и Хмельницком, Львовской области.

Агентство УНИАН в Telegram-канале сообщило о взрывах в Житомирской и Киевской области, там работает ПВО, передает РИА «Новости».

Мэр Днепра Борис Филатов призвал жителей спрятаться в укрытиях, он не исключил новых прилетов.

Как сообщает украинское издание Страна.ua, взрывы также раздаются в Хмельницком и в Тернополе.

Кроме того, в сообщении украинской «Телевизионной службы новостей» (ТСН) сообщается, что взрывы в Киеве продолжаются, также есть информация о взрывах во Львове.

По словам пресс-секретаря Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям Светланы Водолагы, есть травмированные и погибшие в результате нескольких взрывов в Киеве и разных местах, передает ТАСС.

Ранее власти Киева подтвердили информацию о взрывах в столице Украины, один из которых произошел на улице, где находится офис Зеленского и здание СБУ.