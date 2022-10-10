Власти Украины признали разрушение 11 важных инфраструктурных объектов

Премьер Украины Шмыгаль заявил о повреждении 11 инфраструктурных объектов в восьми регионах страны

Важные объекты инфраструктуры повреждены в восьми регионах Украины и Киеве, некоторые области обесточены, заявил украинский премьер Денис Шмыгаль.

Шмыгаль написал в своем Telegram-канале, что по состоянию на 11.00 (совпадает с мск) повреждены 11 важных инфраструктурных объектов в восьми регионах и городе Киеве. Он также заявил, что некоторые украинские области остались без света, и призвал быть готовыми к временным перебоям со светом, водоснабжением, связью, передает РИА «Новости».

Между тем мэр Харькова заявил, что подача электричества и воды нарушено во всех районах города.

«Нет электроэнергии – нет подачи воды», сказал он в эфире телеканала «Рада», передает ТАСС.

В то же время украинское издание «Страна.ua» сообщает, что удары по объектам инфраструктуры зафиксированы в Ивано-Франковской области.

Ранее сообщалось о работе ПВО в Одессе, также взрывами повредило крышу Центрального вокзала в Киеве.

Напомним, в понедельник были нанесены удары по критической инфраструктуре Киева и Киевской области, также взрывы произошли в Харькове, Одессе, Днепропетровске, Львове и Львовской области, Ивано-Франковске, Тернополе, Хмельницком, Конотопе, Ровенской и Полтавской областях.

После взрывов пропало электричество, нет света и воды во Львове, Киеве, Харькове и других городах.

В Киеве остановили движение поездов метро, все подземные станции работают как укрытия, поврежден стеклянный пешеходный мост.

Владимир Зеленский заявил, что воздушная тревога не затихает по всей Украине, есть попадания ракет. По его словам, в результате ударов есть погибшие и раненые. Количество пострадавших не называет.