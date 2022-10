Как власти регионов поддерживают мобилизованных земляков Ракетными атаками Россия отбивает у Киева охоту к терактам 10 октября 2022, 18:21

Фото: Press service of the State Emergency Service

of Ukraine/REUTERS

Текст: Рафаэль Фахрутдинов,

Дарья Волкова,

Михаил Мошкин

Россия ответила на нападение на Крымский мост ударами по критически важным военным и энергетическим объектам по всей территории Украины. В результате многие крупные города страны остались без электричества, там наблюдаются проблемы со связью. Является ли эта ракетная атака началом нового этапа спецоперации, охладит ли она военный пыл Киева или потребуются новые удары по важным инфраструктурным объектам Украины? В понедельник около восьми утра Вооруженные силы России нанесли массированный удар по украинской территории высокоточным оружием большой дальности. Целью были объекты систем военного управления, связи и энергетики. К половине второго дня по московскому времени Минобороны констатировало: «Цель удара достигнута. Все назначенные объекты поражены». «По данным украинской стороны, к 12.00 мск по территории Украины было выпущено более 80 ракет, значительная часть из них пришлась на Киевщину. При этом ПВО ВСУ оказалась практически бессильна, поскольку львиная доля систем противовоздушной обороны перекинута из Киева к линии боевого соприкосновения на восток и на юг страны», – рассказал политолог, киевлянин Алексей Нечаев. Одними из основных объектов российских ракетных атак стала украинская энергосистема. Авторы Telegram-канала «Рыбарь», суммировав сообщения, приходившие в течение дня, сделали вывод: под удары попали три киевские теплоэнергоцентрали (ТЭЦ), а также ТЭЦ во Львове, тепловые электростанции (ТЭС) в Бурштыне на Западной Украине и в Кривом Роге (Криворожская ТЭС – одна из крупнейших на Украине). Выведены из строя электрические подстанции на западе страны – в Ровно, Хмельницком, Тернополе, в центре – Житомирская ПС, а также электроподстанция на северо-востоке Украины, в Конотопе Сумской области. Ряд крупных городских центров, в частности, Харьков, Одесса, Днепропетровск, Ровно, Луцк, полностью обесточены. Сообщается также о поражении в Киеве штаб-квартиры СБУ и головного офиса Консультативной миссии Евросоюза у парка Владимирская горка. При этом, как отмечают источники «Рыбаря», пока не нанесены удары по таким центрам принятия решений, как офис президента на Банковой улице, Минобороны Украины и Генштаб ВСУ, а также здания кабмина и Верховной рады. По заявлению украинской стороны, которое озвучил представитель командования ВВС ВСУ Юрий Игнат, Россия нанесла не менее ста ударов ракетами и беспилотниками по крупнейшим городам Украины и почти всем областным центрам. Сообщается, что для атаки использовались пять типов ракет: Х101, Х555, которые запускались со стратегических бомбардировщиков из Каспийского региона, «Калибры» из Черного моря, а также С-300 и «Торнадо». Глава кабмина Украины Денис Шмыгаль констатировал вывод из строя 11 важных объектов инфраструктуры в восьми регионах страны. Массированные ракетные удары по всей территории Украины были осуществлены чуть более чем через сутки после организованного киевским режимом нападения на Крымский мост. Президент Владимир Путин, выступая в понедельник на оперативном совещании Совбеза, упомянул оба события. Глава государства охарактеризовал нападение на Крымский мост как теракт. «Киевский режим своими действиями фактически поставил себя на одну доску с международными террористическими формированиями, с самыми одиозными группировками. Оставлять без ответа преступления подобного рода уже просто невозможно», – подчеркнул президент. Ответом стал массированный удар по украинским объектам военного управления, связи и энергетики. Президент подчеркнул: «В случае продолжения попыток проведения на нашей территории терактов ответы со стороны России будут жесткими и по своим масштабам будут соответствовать уровню угроз, создаваемых Российской Федерации». Как отметил в комментарии газете ВЗГЛЯД военный эксперт Владислав Шурыгин, «произошедшее сегодня можно расценивать как демонстрационное наказание». «То есть Россия показала, что она будет делать, в случае если Украина продолжит эту политику, – отметил собеседник. – Вместе с тем остается открытым вопрос, сможет ли Украина это понять. Если же они попытаются атаковать очередной объект на нашей территории – наша реакция понятна». Если мы будем хотя бы еженедельно наносить такие удары, то от инфраструктуры Украины за месяц ничего не останется, добавил военный аналитик. «Я не думаю, что сегодняшние прилеты по Украине – это разовая акция, – в свою очередь отмечает член-корреспондент Академии военных наук Александр Бартош. Скорее, это логическое наращивание ударов по противнику, которое будет продолжаться. Когда украинские власти готовили теракт на Крымском мосту, они наверняка предполагали, что последует ответ России. Но они рассчитывали на удары невысокой интенсивности и по не самым значительным объектам». «Украинские военные от робких обстрелов российской территории постепенно перешли к регулярным, что фиксировала и сообщала ФСБ. После этого они обнаглели совсем и рассчитывали, что мы не будем ничего делать в ответ, в том числе когда заказывали теракт на Крымском мосту», – указал редактор журнала «Арсенал Отечества» Алексей Леонков. На эту тему Теперь, когда Украина столкнулась с ответом России, последует ожидаемая и очевидная реакция западных хозяев киевского режима, добавляет Шурыгин. «Они впадут в истерику, поскольку прекрасно понимают, что восстанавливать и ремонтировать инфраструктуру Украины предстоит им за свой счет. А в преддверии отопительного сезона Украина, оставшаяся без электричества и тепла, – это камень на шее Запада», – рассуждает эксперт. «Нам сейчас важно не останавливаться и достигать поставленных целей. Очевидно, что вне зависимости от нашего ответа войну против России западные политики не прекратят, – сказал эксперт Центра военно-политической журналистики Борис Рожин. – В ближайшее время стоит ожидать обстрелов Донецка, Луганска и приграничных территорий России. Поэтому нам нужно продолжать подобные массированные удары, разрушая энергетическую инфраструктуру Украины». Военный аналитик Юрий Подоляка прогнозирует, что украинские власти способны относительно быстро восстановить разрушенные объекты. «Но если такие «прилеты» станут системой, инфраструктура городов просто не выдержит подобного натиска», – пояснил эксперт. Добавим, что глава комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Виктор Бондарев уверен: удар по Украине после взрыва на Крымском мосту свидетельствует о начале нового этапа российской спецоперации.