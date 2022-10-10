Ракетными атаками Россия отбивает у Киева охоту к терактам

Взгляд
10 октября, понедельник  |  Последнее обновление — 19:27  |  vz.ru
Разделы

Европейской экономике пророчат «возвращение в Средневековье»

Европейская экономика разлагается на наших глазах Thomas Trutschel/picture alliance/photothek/ТАСС
Экономисты Евросоюза бьют тревогу: зима еще не началась, а экономика континента уже трещит по швам. В Швейцарии на грани банкротства второй банк страны Credit Suisse, в Британии обрушился курс фунта стерлингов, во Франции из-за рекордного подорожания электроэнергии закрываются предприятия. А дальше будет, по словам специалистов, еще хуже. Насколько и почему?  Подробности...
Перейти в раздел…

Кто и как может улучшить снабжение армии

Общественники могут собрать средства на закупку армейских комплектов на сотни миллионов рублей Алексей Куденко/РИА Новости
Армейской службе тыла пригодятся современные методы логистики. Чтобы ускорить поставки оружия и амуниции на фронт, можно пригласить гражданских подрядчиков – например, команду специалистов из служб вроде Ozon и Wildberries. Такие идеи обсуждают военные аналитики. Поводом для дискуссии стал призыв депутатов Госдумы к Генпрокуратуре проверить готовность службы тыла после объявленной частичной мобилизации. Подробности...
Перейти в раздел…

Как власти регионов поддерживают мобилизованных земляков

В Калининграде выделили по 15 тыс. рублей каждому мобилизованному, который купил форму и снаряжение за свой счет gov39.ru
Частичная мобилизация поставила перед региональными властями две новые и серьезные задачи. С одной стороны, нужно оказать поддержку родственникам призванных – от детей-дошкольников до родителей-пенсионеров. При этом нужно помочь самим мобилизованным, снабдив их всем необходимым – от термобелья до приборов ночного видения. Газета ВЗГЛЯД выяснила, как губернаторы напрямую содействуют Вооруженным силам России. Подробности...
Перейти в раздел…

Украинские войска разрушает «Герань»

Такие обломки все чаще находят на Украине кадр из видео
На Украине все чаще заявляют о том, что против ВСУ применяется невиданное раньше оружие. Появляются фотографии обломков боеприпасов с надписями «Герань-2», найденных на месте ракетных ударов. Как устроена «Герань-2», что она собой представляет, из чего сделана – и при чем здесь Иран? Подробности...
Перейти в раздел…

Киевский режим стал источником государственного терроризма

Властям оперативно удалось ликвидировать пожар и приступить к оценкам восстановительных работ Крымского моста Елена Якимова/ТАСС
Нанесен удар по знаменитому Крымскому мосту, связывающему полуостров с основной территорией России. Это ЧП уже называют террористическим актом, а Украина фактически признала свою за него ответственность. Иначе говоря, Киев сам приравнял себя к террористам, подрывающим гражданскую инфраструктуру. Подробности...
Перейти в раздел…

Время быть жесткими

Сергей Миркин
Сергей Миркин, журналист, Донецк
Теракт на Крымском мосту и особенно расстрел в Купянске доказывают, что наше дело правое, и даже святое. Это война с беспредельщиками и нацистами майданной Украины. За совершенные деяния ее настигает и еще будет настигать возмездие – жестокое, но справедливое. Подробности...

Украина откатывается назад в каменный век

Общественное мнение
Общественное мнение, самые актуальные темы дня в блогосфере
Пользуясь средневековыми понятиями, закончилась «хорошая» и началась «плохая» война. Именно для Украины. Для жителей Донбасса эта война изначально была не то что плохой, а откровенно ужасной. Всё только начинается по-настоящему. Подробности...
Обсуждение: 18 комментариев

Куда дальше двигать границу России

Игорь Караулов
Игорь Караулов, поэт, публицист
Прежде чем проявиться на географической карте, новые границы страны должны были возникнуть на карте общественного сознания. Подробности...
Обсуждение: 5 комментариев
Перейти в раздел…

Возмездие за Крымский мост. Главное

Грузия и Казахстан. Когда рванет?

Юморист, который готов уничтожить мир

Обсуждение: 4 комментария
Перейти в раздел…

Россия нанесла массированный ракетный удар по инфраструктуре Украины

В понедельник стало известно о массированном ракетном ударе по военной и гражданской инфраструктуре Украины. Наибольшее число прилетов высокоточных снарядов пришлось по объектам на территории Киевщины и Львовщины. Минобороны России сообщило, что цель удара достигнута, все назначенные объекты поражены
Подробности...

Россиянка Анна Кикина отправилась к МКС на корабле Crew Dragon

В среду россиянка Анна Кикина в составе интернационального экипажа отправилась к Международной космической станции (МКС) на американском корабле Crew Dragon. Пуск произошел с космодрома на мысе Канаверал. Это второй полет в рамках соглашения Роскосмоса и НАСА
Подробности...

Оба газопровода «Северный поток» выведены из строя

На газопроводах «Северный поток» и «Северный поток – 2» обнаружены три утечки газа. Европейские чиновники считают диверсию одной из наиболее вероятных причин повреждения. В Швеции сообщили о двух мощных взрывах в районах ЧП
Подробности...
Перейти в раздел…
21:02
собственная новость

Центр реставрации книг решили создать в Кирове

Перспективы создания на базе библиотеки имени А. И. Герцена регионального центра реставрации книг обсудила министр культуры России Ольга Любимова с главой Кировской области Александром Соколовым.
Подробности...
20:39
собственная новость

В Тверской области запланировали торжества в честь 350-летия Петра I

Мероприятия в честь 350-летия со дня рождения Петра I в 2022 году вошли в перечень культурного развития Верхневолжья, сообщили в правительстве Тверской области, где рассмотрели реализацию национального проекта «Культура».
Подробности...
19:30
собственная новость

Названы сроки создания модельных библиотек в Ставрополье

Модельные библиотеки откроют в Благодарненском, Георгиевском и Левокумском округах Ставрополья в 2022 году по нацпроекту «Культура», сообщила министр культуры края Татьяна Лихачева.
Подробности...
Перейти в раздел…
Примет ли армия Белоруссии непосредственное участие в спецоперации на Украине?
  • Да

  • Нет

  • Затрудняюсь ответить
Стоит ли в ответ на запрет на Украине российской музыки ввести аналогичные меры против украинской музыки в России?
  • Да

  • Нет
Когда вы ожидаете завершения специальной военной операции на Украине?
  • До конца 2022 года

  • До лета 2023 года

  • До конца 2023 года

  • После 2023 года

  • Затрудняюсь ответить
    Перейти в раздел…
    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации
    НОВОСТЬ ЧАСА: Пушилин объявил о продвижении союзных сил на Угледарском и Марьинском направлениях
    На Украине сообщили о нарушении энергоснабжения по всей стране СК возбудил уголовное дело из-за расстрела Украиной мирных жителей в Купянске В Киеве при обстреле погиб глава киберполиции Украины Эксперт: Ракетные удары России – это ответ на наглость Зеленского
    Новый глава Запорожской АЭС приступил к работе на станции Украина объявила Медведева в розыск Глава офиса Зеленского удалил пост с угрозами Минску Алла Пугачева подтвердила отъезд в Израиль
    Bloomberg: Оружейные запасы Европы истощены из-за поставок Украине Мобилизованным бизнесменам дали время на передачу дел Немецкий депутат задал бывшему послу Украины неудобные вопросы про сына Умер клавишник группы «Ласковый май»

    опасное оружие


    Танкист: Старые Javelin отрывают головы украинским солдатам

    анализ повреждений


    Названы сроки устранения повреждений опор Крымского моста

    заслуженный тренер


    Футбольный клуб «Локомотив» решил вернуть Юрия Семина

    Видео

    дрон-камикадзе


    Украинские войска разрушает «Герань»

    бывший ссср


    Почему Киргизия отказалась от «Нерушимого братства» ОДКБ

    обзор прессы


    Мировые СМИ: Теракты на Крымском мосту и «Северных потоках» открывают «ящик Пандоры»

    на грани банкротства


    Европейской экономике пророчат «возвращение в Средневековье»

    настоящая история


    Как Россия сберегла свой ядерный щит

    национальный лидер


    Ирина Алкснис: Мы – вместе. И у нас все получится!

    сокращение квот


    Глеб Простаков: ОПЕК+ ставит на победу республиканцев в США

    коллапс системы


    Тимофей Бордачёв: Мир вполне созрел для борьбы с неоколониализмом

    на ваш взгляд


    Примет ли армия Белоруссии непосредственное участие в спецоперации на Украине?

    Ракетными атаками Россия отбивает у Киева охоту к терактам

    По территории Украины было выпущено более 80 ракет
    		   10 октября 2022, 18:21
    Фото: Press service of the State Emergency Service
    of Ukraine/REUTERS
    Текст: Рафаэль Фахрутдинов,
    Дарья Волкова,
    Михаил Мошкин

    Россия ответила на нападение на Крымский мост ударами по критически важным военным и энергетическим объектам по всей территории Украины. В результате многие крупные города страны остались без электричества, там наблюдаются проблемы со связью. Является ли эта ракетная атака началом нового этапа спецоперации, охладит ли она военный пыл Киева или потребуются новые удары по важным инфраструктурным объектам Украины?

    В понедельник около восьми утра Вооруженные силы России нанесли массированный удар по украинской территории высокоточным оружием большой дальности. Целью были объекты систем военного управления, связи и энергетики. К половине второго дня по московскому времени Минобороны констатировало: «Цель удара достигнута. Все назначенные объекты поражены».

    «По данным украинской стороны, к 12.00 мск по территории Украины было выпущено более 80 ракет, значительная часть из них пришлась на Киевщину. При этом ПВО ВСУ оказалась практически бессильна, поскольку львиная доля систем противовоздушной обороны перекинута из Киева к линии боевого соприкосновения на восток и на юг страны», – рассказал политолог, киевлянин Алексей Нечаев.

    Одними из основных объектов российских ракетных атак стала украинская энергосистема. Авторы Telegram-канала «Рыбарь», суммировав сообщения, приходившие в течение дня, сделали вывод: под удары попали три киевские теплоэнергоцентрали (ТЭЦ), а также ТЭЦ во Львове, тепловые электростанции (ТЭС) в Бурштыне на Западной Украине и в Кривом Роге (Криворожская ТЭС – одна из крупнейших на Украине). Выведены из строя электрические подстанции на западе страны – в Ровно, Хмельницком, Тернополе, в центре – Житомирская ПС, а также электроподстанция на северо-востоке Украины, в Конотопе Сумской области. Ряд крупных городских центров, в частности, Харьков, Одесса, Днепропетровск, Ровно, Луцк, полностью обесточены.

    Сообщается также о поражении в Киеве штаб-квартиры СБУ и головного офиса Консультативной миссии Евросоюза у парка Владимирская горка. При этом, как отмечают источники «Рыбаря», пока не нанесены удары по таким центрам принятия решений, как офис президента на Банковой улице, Минобороны Украины и Генштаб ВСУ, а также здания кабмина и Верховной рады.

     

    По заявлению украинской стороны, которое озвучил представитель командования ВВС ВСУ Юрий Игнат, Россия нанесла не менее ста ударов ракетами и беспилотниками по крупнейшим городам Украины и почти всем областным центрам. Сообщается, что для атаки использовались пять типов ракет: Х101, Х555, которые запускались со стратегических бомбардировщиков из Каспийского региона, «Калибры» из Черного моря, а также С-300 и «Торнадо». Глава кабмина Украины Денис Шмыгаль констатировал вывод из строя 11 важных объектов инфраструктуры в восьми регионах страны.

    Массированные ракетные удары по всей территории Украины были осуществлены чуть более чем через сутки после организованного киевским режимом нападения на Крымский мост. Президент Владимир Путин, выступая в понедельник на оперативном совещании Совбеза, упомянул оба события. Глава государства охарактеризовал нападение на Крымский мост как теракт. «Киевский режим своими действиями фактически поставил себя на одну доску с международными террористическими формированиями, с самыми одиозными группировками. Оставлять без ответа преступления подобного рода уже просто невозможно», – подчеркнул президент.

    Ответом стал массированный удар по украинским объектам военного управления, связи и энергетики. Президент подчеркнул: «В случае продолжения попыток проведения на нашей территории терактов ответы со стороны России будут жесткими и по своим масштабам будут соответствовать уровню угроз, создаваемых Российской Федерации». 

    Как отметил в комментарии газете ВЗГЛЯД военный эксперт Владислав Шурыгин,

    «произошедшее сегодня можно расценивать как демонстрационное наказание».

    «То есть Россия показала, что она будет делать, в случае если Украина продолжит эту политику, – отметил собеседник. – Вместе с тем остается открытым вопрос, сможет ли Украина это понять. Если же они попытаются атаковать очередной объект на нашей территории – наша реакция понятна».

    Если мы будем хотя бы еженедельно наносить такие удары, то от инфраструктуры Украины за месяц ничего не останется, добавил военный аналитик.

    «Я не думаю, что сегодняшние прилеты по Украине – это разовая акция, – в свою очередь отмечает член-корреспондент Академии военных наук Александр Бартош. Скорее, это логическое наращивание ударов по противнику, которое будет продолжаться. Когда украинские власти готовили теракт на Крымском мосту, они наверняка предполагали, что последует ответ России. Но они рассчитывали на удары невысокой интенсивности и по не самым значительным объектам».

    «Украинские военные от робких обстрелов российской территории постепенно перешли к регулярным, что фиксировала и сообщала ФСБ. После этого они обнаглели совсем и рассчитывали, что мы не будем ничего делать в ответ, в том числе когда заказывали теракт на Крымском мосту», – указал редактор журнала «Арсенал Отечества» Алексей Леонков.

    Теперь, когда Украина столкнулась с ответом России, последует ожидаемая и очевидная реакция западных хозяев киевского режима, добавляет Шурыгин. «Они впадут в истерику, поскольку прекрасно понимают, что восстанавливать и ремонтировать инфраструктуру Украины предстоит им за свой счет. А в преддверии отопительного сезона Украина, оставшаяся без электричества и тепла, – это камень на шее Запада», – рассуждает эксперт.

    «Нам сейчас важно не останавливаться и достигать поставленных целей. Очевидно, что вне зависимости от нашего ответа войну против России западные политики не прекратят, – сказал эксперт Центра военно-политической журналистики Борис Рожин. – В ближайшее время стоит ожидать обстрелов Донецка, Луганска и приграничных территорий России. Поэтому нам нужно продолжать подобные массированные удары, разрушая энергетическую инфраструктуру Украины». Военный аналитик Юрий Подоляка прогнозирует, что украинские власти способны относительно быстро восстановить разрушенные объекты. «Но если такие «прилеты» станут системой, инфраструктура городов просто не выдержит подобного натиска», – пояснил эксперт.

    Добавим, что глава комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Виктор Бондарев уверен: удар по Украине после взрыва на Крымском мосту свидетельствует о начале нового этапа российской спецоперации.

    Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
     
     
    © 2005 - 2021 ООО «Деловая газета Взгляд»
    E-mail: information@vz.ru
    ..............
    		В начало страницы  •
    На главную страницу  •