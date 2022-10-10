|
|
Сенатор Бондарев заявил о начале нового этапа спецоперации
Глава комитета Совфеда по обороне Бондарев заявил о начале нового этапа спецоперации на Украине
|
|
Подписывайтесь на ВЗГЛЯД в
Удар по Украине после взрыва на Крымском мосту свидетельствует о начале нового этапа российской спецоперации, считает глава комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Виктор Бондарев.
В своем Telegram-канале он написал, что, «несомненно, с сегодняшнего дня Россия приступила к новому этапу специальной военной операции. И действовать мы будем еще более решительно».
По словам Бондарева, нанесение удара по критической инфраструктуре Украины ускорит окончание спецоперации. Массированный удар он назвал вынужденным шагом «на который Россия пошла, отчаявшись докричаться до разума украинского руководства».
«Украине много адресовалось предупреждений, увещеваний, предложений о прекращении огня и начале мирных переговоров. Но «незалежная» оказалась глуха к призывам. Лишившись энергоресурсов – отопления, света, воды – и связи, украинское руководство, возможно, тысячу раз подумает, прежде чем осуществлять террористические акты, сродни тому, который был произведен в отношении Крымского моста», – написал он.
Бондарев заключил, что «после сегодняшних действий России враг, если бы ему не диктовали каждый шаг из-за рубежа, возможно, вскоре сложил бы оружие, что позволило бы минимизировать фронтовые и тыловые потери». Он отметил, что все равно решает не Украина, а страны запада.
Министр обороны России Сергей Шойгу доложил президенту Владимиру Путину и членам Совета Безопасности России о результатах утреннего удара по объектам военного управления, связи и энергетики на Украине.
Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил о повреждении 11 инфраструктурных объектов в восьми регионах страны, в том числе в Киеве и Киевской области.
Напомним, в понедельник были нанесены удары по критической инфраструктуре Киева и Киевской области, также взрывы произошли в Харькове, Одессе, Днепропетровске, Львове и Львовской области, Ивано-Франковске, Тернополе, Хмельницком, Конотопе, Ровенской и Полтавской областях.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
Взрывы слышны в Киевской, Львовской и Житомирской областях, в Днепропетровске и Хмельницком
|
|
В результате взрывов в Киеве есть погибшие и раненые, произошли взрывы в Житомирской и Киевской областях, в Днепре и Хмельницком, Львовской области.
Агентство УНИАН в Telegram-канале сообщило о взрывах в Житомирской и Киевской области, там работает ПВО, передает РИА «Новости».
Мэр Днепра Борис Филатов призвал жителей спрятаться в укрытиях, он не исключил новых прилетов.
Как сообщает украинское издание Страна.ua, взрывы также раздаются в Хмельницком и в Тернополе.
Кроме того, в сообщении украинской «Телевизионной службы новостей» (ТСН) сообщается, что взрывы в Киеве продолжаются, также есть информация о взрывах во Львове.
По словам пресс-секретаря Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям Светланы Водолаги, есть травмированные и погибшие в результате нескольких взрывов в Киеве и разных местах, передает ТАСС.
Ранее власти Киева подтвердили информацию о взрывах в столице Украины, один из которых произошел на улице, где находится офис Зеленского и здание СБУ.
Ракетные удары нанесены по целям на Западной Украине
Крыминформ: Удары нанесены по целям на Западной Украине, пропали свет и интернет
Очевидцы сообщают об ударах по целям на Западной Украине. Сообщается об отключении интернета и электричества.
Очевидцы сообщили об ударе по Львову, Виннице, Житомиру, Тернополю, Хмельницкому. Свет пропал в некоторых районах Хмельницкого и Львова , в Житомире электричество отсутствует во всем городе, передает «Крыминформ».
Кроме того, сообщается о второй волне ударов по Киеву и Днепропетровску. Военкор Александр Коц в своем Teleram-канале сообщил об ударах по железнодорожным объектам вдоль Днепра.
О ракетных ударах также рассказали в Киевской области.
Ранее местные СМИ рассказали, что в столице Украиныбыли слышны несколько взрывов, информацию о них в центре города подтвердили мэр украинской столицы Виталий Кличко, а также советник главы МВД Украины Антон Геращенко.
Власти Украины признали разрушение 11 важных инфраструктурных объектов
Премьер Украины Шмыгаль заявил о повреждении 11 инфраструктурных объектов в восьми регионах страны
|
|
Важные объекты инфраструктуры повреждены в восьми регионах Украины и Киеве, некоторые области обесточены, заявил украинский премьер Денис Шмыгаль.
Шмыгаль написал в своем Telegram-канале, что по состоянию на 11.00 (совпадает с мск) повреждены 11 важных инфраструктурных объектов в восьми регионах и городе Киеве. Он также заявил, что некоторые украинские области остались без света, и призвал быть готовыми к временным перебоям со светом, водоснабжением, связью, передает РИА «Новости».
Между тем мэр Харькова заявил, что подача электричества и воды нарушено во всех районах города.
«Нет электроэнергии – нет подачи воды», сказал он в эфире телеканала «Рада», передает ТАСС.
В то же время украинское издание «Страна.ua» сообщает, что удары по объектам инфраструктуры зафиксированы в Ивано-Франковской области.
Ранее сообщалось о работе ПВО в Одессе, также взрывами повредило крышу Центрального вокзала в Киеве.
Напомним, в понедельник были нанесены удары по критической инфраструктуре Киева и Киевской области, также взрывы произошли в Харькове, Одессе, Днепропетровске, Львове и Львовской области, Ивано-Франковске, Тернополе, Хмельницком, Конотопе, Ровенской и Полтавской областях.
После взрывов пропало электричество, нет света и воды во Львове, Киеве, Харькове и других городах.
В Киеве остановили движение поездов метро, все подземные станции работают как укрытия, поврежден стеклянный пешеходный мост.
Владимир Зеленский заявил, что воздушная тревога не затихает по всей Украине, есть попадания ракет. По его словам, в результате ударов есть погибшие и раненые. Количество пострадавших не называет.
Минобороны заявило о поражении всех целей массированного удара по Украине
|
|
10 октября российскими ВС по объектам систем управления, связи и энергетики Украины был нанесен массированный удар высокоточным оружием большой дальности, сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.
Минобороны России сообщило, что цель удара достигнута, все назначенные объекты поражены, отмечается в Telegram-канале Минобороны России.
Российские военные сообщили что на Купянском направлении силами четырех ротных тактических групп украинские ВС предприняли неудачные попытки наступления в направлении населенных пунктов Табаевка, Кисловка и Куземовка Харьковской области.
Произведенные атаки подразделений ВСУ были отражены. В итоге потери ВСУ составили более 40 человек, пять танков и четыре боевые бронемашины.
«На Краснолиманском направлении подразделения ВСУ безуспешно пытались форсировать реку Жеребец в районах населенных пунктов Макеевка и Райгородка Луганской народной республики (ЛНР)», – отчитались в Минобороны. Попытки ВСУ навести переправы сорваны огнем ракетных войск и артиллерии.
Кроме того, на Николаево-Криворожском направлении – в направлениях населенных пунктов Безыменное, Садок, Брускинское и Суханово Херсонской области – ВСУ предприняли попытку наступательных действий, задействовав до трех батальонных тактических групп, а также подразделения иностранных наемников. Однако противник отброшен на исходные позиции. На этом направлении потери ВСУ за сутки составили более 60 украинских военнослужащих, девять танков, 16 бронемашин.
«Ударами оперативно-тактической и армейской авиации, ракетных войск и артиллерии поражено шесть пунктов управления ВСУ в районах населенных пунктов Верхнекаменское, Бахмутское, Артемовск и Угледар Донецкой народной республики (ДНР), Павловка Запорожской области и Благодаровка Николаевской области», – перечислили в Минобороны.
Также уничтожены пять складов боеприпасов и ракетно-артиллерийского вооружения в районах пунктов Авдеевка, Северск и Шевченко ДНР, Березнеговатое Николаевской области и Новоалександровка Запорожской области.
Истребительной авиацией ВКС России в районе населенного пункта Белая Криница Херсонской области сбит МиГ-29 воздушных сил Украины, сообщил Конашенков.
«Cбиты в воздухе шесть снарядов американской реактивной системы залпового огня HIMARS в районах населенных пунктов Казацкое, Отрадокаменка, Червоное Подолье и Новая Каховка Херсонской области, а также три противорадиолокационных ракеты HARM в районе населенного пункта Антоновка Херсонской области.
Кроме того, над населенным пунктом Высокое Херсонской области сбита баллистическая ракета «Точка-У», отчитались в Минобороны.
Ранее министр обороны России Сергей Шойгу доложил президенту Владимиру Путину и членам Совета безопасности России о результатах утреннего удара по объектам военного управления, связи и энергетики на Украине.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
ВСУ назвали число нанесенных в понедельник по Украине ударов
Командование ВСУ заявило о не менее ста ударах ракетами и беспилотниками по городам Украины
|
|
Россия нанесла не менее ста ударов ракетами и беспилотниками по крупнейшим городам Украины и почти всем областным центрам, заявил представитель командования воздушных сил Вооруженных сил Украины Юрий Игнат.
По словам Игната, удары наносились пятью типами ракет: Х101, Х555, которые запускались со стратегических бомбардировщиков из Каспийского региона, «Калибры» из Черного моря, а также С-300 и «Торнадо». Всего было нанесено не менее 100 ударов, в том числе беспилотниками, передает ТАСС.
Между тем национальная полиция Украины в своем Telegram-канале сообщила о 10 погибших и 60 пострадавших в результате ракетных ударов
Как сообщают в ведомстве, на местах работают полицейские, они помогают людям и фиксируют последствия обстрелов. Также нацполиция призвала население Украины в случае воздушной тревоги спускаться в укрытия.
Министр обороны России Сергей Шойгу доложил президенту Владимиру Путину и членам Совета безопасности России о результатах утреннего удара по объектам военного управления, связи и энергетики на Украине.
Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил о повреждении 11 инфраструктурных объектов в восьми регионах страны, в том числе в Киеве и Киевской области.
Напомним, в понедельник были нанесены удары по критической инфраструктуре Киева и Киевской области, также взрывы произошли в Харькове, Одессе, Днепропетровске, Львове и Львовской области, Ивано-Франковске, Тернополе, Хмельницком, Конотопе, Ровенской и Полтавской областях.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
Российская артиллерия ударила по скоплению украинских войск у Кременной
Вооруженные силы России ударили при помощи артиллерии по скоплению украинских войск в районе подконтрольного Луганской Народной Республике города Кременная, передает корреспондент РИА «Новости».
Сообщается, что журналисты были свидетелем работы разведки группировки «О» («Отважные»). При помощи тепловизионного прибора группировка сумела выявить скопление ВСУ, сообщает РИА «Новости».
Удары по украинским войскам были нанесены из РСЗО «Град». Эти действия привели к повреждению нескольких машин ВСУ, а также к тому, что личный состав понес потери убитыми и ранеными.
Как рассказал российский разведчик журналистам, ВСУ пытаются накапливаться для удара по Кременной. Действуют малыми группами, прощупывают оборону. За последние дни удалось сорвать несколько попыток наступления.
Ранее сообщалось, что украинские военные обстреляли город Кременная в ЛНР противотанковыми минами, произведенными в Германии.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
Посла России срочно вызвали в МИД Молдавии из-за пуска крылатых ракет
МИД Молдавии вызвал посла России из-за полета российских крылатых ракет
|
|
Посол России в Молдавии Олег Васнецов вызван в МИД Молдавии, в Кишиневе утверждают, что российские ракеты якобы нарушили национальное воздушное пространство.
В МИД Молдавии заявили, что посла Российской Федерации в Кишиневе Олега Васнецова вызвали для получения объяснений с российской стороны в связи с якобы состоявшимся пуском трех крылатых ракет с российских военных кораблей, расположенных в Черном море, проследовавших транзитом через территорию страны в районе села Колбасна и города Сороки, передает РИА «Новости».
Власти Молдавии считают, что этот инцидент «чрезвычайно серьезным и прискорбным», поскольку он вызывает дополнительную напряженность.
В свою очередь минобороны Молдавии заявило, что специализированные структуры ведомства идентифицировали в понедельник три воздушные цели, пролетевшие утром над республикой.
«Появление ракет подтверждено и компетентными ведомствами Румынии и Украины», – утверждается в официальном пресс-релизе оборонного ведомства.
В минобороны отметили, что ракеты представляли опасность для гражданского воздушного сообщения над Молдавией, но пострадавших нет.
Ранее премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил о повреждении 11 инфраструктурных объектов в восьми регионах страны, в том числе в Киеве и Киевской области.
Военный эксперт Александр Бартош спрогнозировал реакцию Запада на ракетные удары России по Украине.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
Минобороны показало уничтоженную российскими десантниками колонну бронетехники ВСУ
Военнослужащие Воздушно-десантных войск с помощью БПЛА обнаружили колонну бронетехники ВСУ и нанесли удар артиллерией и противотанковыми ракетными комплексами, уничтожив шесть танков и иностранную технику.
Минобороны опубликовало в Telegram-канале видео уничтожения российскими десантниками колонны бронетехники. Сообщается, что колонна бронетехники ВСУ была обнаружена при помощи БПЛА, после чего была уничтожена артиллерией и противотанковыми ракетными комплексами. В результате удара были уничтожены шесть танков и более 10 единиц другой бронированной и автомобильной техники, в том числе иностранного производства.
Ранее российские военные уничтожили склад украинских войск под населенным пунктом Березнеговатое Николаевской области, где хранилось более 200 ракет для РСЗО HIMARS и «Ураган».
Зеленский обратился к жителям Украины спустя два с половиной часа после взрывов
Президент Украины Зеленский спустя два с половиной часа записал видеообращение в Киеве
Президент Украины Владимир Зеленский записал видеообращение из двора своего офиса в Киеве спустя два с половиной часа после начала ударов по Украине.
Видеообращение он опубликовал в своем Telegram-канале. Записано оно во дворе офиса Зеленского на улице Банковой. Зеленский заявил, что утро выдалось тяжелым, и десятки ракет, а также иранские «шахиды» уничтожают энергообъекты по всей стране.
«Они стремятся к панике и хаосу, хотят уничтожить нашу энергосистему», – сказал Зеленский в своем видеообращении, передает РИА «Новости».
Между тем украинский «5 канал» сообщил о взрывах в родном городе Зеленского – Кривом Роге.
По данным специализированного украинского портала «Укррудпром», в Киеве также повреждено здание бизнес-центра 101 Tower, где расположен офис группы ДТЭК Ахметова, на нескольких этажах здания выбито остекление, передает ТАСС.
Бизнес-центр занимает площадь более 61 тыс. кв. метров, введен в эксплуатацию в конце 2011 года.
Ранее премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил о повреждении 11 инфраструктурных объектов в восьми регионах страны, в том числе в Киеве и Киевской области.
Напомним, в понедельник были нанесены удары по критической инфраструктуре Киева и Киевской области, также взрывы произошли в Харькове, Одессе, Днепропетровске, Львове и Львовской области, Ивано-Франковске, Тернополе, Хмельницком, Конотопе, Ровенской и Полтавской областях.
После взрывов пропало электричество, нет света и воды во Львове, Киеве, Харькове и других городах.
В Киеве остановили движение поездов метро, все подземные станции работают как укрытия, поврежден стеклянный пешеходный мост.
Владимир Зеленский заявил, что воздушная тревога не затихает по всей Украине, есть попадания ракет. По его словам, в результате ударов есть погибшие и раненые. Количество пострадавших не называет.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
Офицеры военной разведки Украины взяты в плен в Херсонской области
Замглавы администрации Херсонской области Стремоусов: Взяты в плен два офицера военной разведки Украины
На андреевском направлении Херсонской области взяты в плен два офицера Главного управления разведки Министерства обороны Украины (ГУР), сообщил замглавы администрации региона Кирилл Стремоусов.
Как сообщил Стремоусов в своем Telegram-канале, на андреевском направлении Херсонской области были взяты в плен два офицера ГУР Министерства обороны Украины. «Видео с допроса ожидается», – добавил замглавы администрации региона.
Кроме того, по имеющимся у Стремоусова данным, была сорвана попытка украинских военных атаковать в направлении села Борозенского, в результате противник получил отпор и отступил на исходные позиции, потеряв три танка и пять БМП.
Напомним, в начале октября руководитель Главного управления разведки (ГУР) МО Украины Кирилл Буданов заявил о работе спецслужб страны в стиле израильского «Моссада». В конце сентября задержанные украинские диверсанты признались в подготовке убийства главы региона Владимира Сальдо и его заместителя Кирилла Стремоусова.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
Глава Крыма указал на изменившиеся подходы к спецоперации на Украине
Глава Крыма Сергей Аксенов: Надеюсь, что теперь темпы операции сбавляться не будут
Глава Крыма Сергей Аксенов рассказал об изменении подходов к спецоперации на Украине.
По словам Аксенова, подходы к проведению специальной военной операции изменены. В сообщении в Telegram-канале Аксенов добавил, что если бы действия по уничтожению инфраструктуры Украины предпринимались каждый день, то уже в мае спецоперация закончилась бы и режим Зеленского был бы разгромлен.
Аксенов выразил надежду, что теперь темпы операции сбавляться не будут.
Ранее в администрации Киева подтвердили информацию о взрывах в столице Украины, один из которых произошел на улице, где находится офис президента Зеленского и здание СБУ.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
Зеленский сообщил о воздушной тревоге по всей Украине
Президент Украины Зеленский сообщил о воздушной тревоге по всей стране
Президент Украины Владимир Зеленский сообщил о воздушной тревоге по всей стране, а также о погибших и раненых в результате взрывов.
В Telegram-канале Зеленский написал, что воздушная тревога не утихает по всей Украине, в результате попадания ракет есть погибшие и раненые, передает ТАСС.
Ранее пресс-секретарь Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям Светлана Водолага заявила, что есть травмированные и погибшие в результате нескольких взрывов в Киеве и разных местах.
Напомним, взрывы произошли в Киеве и в крупных городах Украины.
В Одессе прогремели взрывы
Украинские СМИ сообщают о работе ПВО в Одессе и взрывах
Украинские СМИ сообщают о работе ПВО в Одессе, в городе слышны взрывы, также взрывами повредило крышу центрального вокзала в Киеве.
Как передает агентство УНИАН, в Одессе слышны взрывы, работает система ПВО, передает РИА «Новости».
Между тем «Украинские железные дороги» предупредили о возможной задержке поездов западного направления из-за повреждений контактной сети. Также сообщалось, что взрывами повреждена крыша центрального вокзала в Киеве.
Напомним, в понедельник были нанесены удары по критической инфраструктуре Киева и Киевской области, также взрывы произошли в Харькове, Одессе, Днепропетровске, Львове и Львовской области, Ивано-Франковске, Тернополе, Хмельницком, Конотопе, Ровенской и Полтавской областях.
После взрывов пропало электричество, нет света и воды во Львове, Киеве, Харькове и других городах.
В Киеве остановили движение поездов метро, все подземные станции работают как укрытия, поврежден стеклянный пешеходный мост.
Владимир Зеленский заявил, что воздушная тревога не затихает по всей Украине, есть попадания ракет. По его словам, в результате ударов есть погибшие и раненые. Количество пострадавших не называет.
Шойгу доложил Путину и Совбезу о результатах массированного удара по Украине
Министр обороны России Сергей Шойгу доложил президенту Владимиру Путину и членам Совета безопасности России о результатах утреннего удара по объектам военного управления, связи и энергетики на Украине.
На совещании Совбеза глава государства заявил о нанесении массированного удара по объектам на территории Украины в ответ на преступления киевского режима и приказал министру обороны России Сергею Шойгу доложить о результатах ракетных ударов, передает ТАСС.
Ранее президент России Владимир Путин заявил, что нанесен массированный удар по объектам инфраструктуры Украины.
Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил о повреждении 11 инфраструктурных объектов в восьми регионах страны, в том числе в Киеве и Киевской области.
Напомним, в понедельник были нанесены удары по критической инфраструктуре Киева и Киевской области, также взрывы произошли в Харькове, Одессе, Днепропетровске, Львове и Львовской области, Ивано-Франковске, Тернополе, Хмельницком, Конотопе, Ровенской и Полтавской областях.
После взрывов пропало электричество, нет света и воды во Львове, Киеве, Харькове и других городах.
В Киеве остановили движение поездов метро, все подземные станции работают как укрытия, поврежден стеклянный пешеходный мост.
Владимир Зеленский заявил, что воздушная тревога не затихает по всей Украине, есть попадания ракет. По его словам, в результате ударов есть погибшие и раненые. Количество пострадавших не называет.
Зеленский договорился с канцлером ФРГ Олафом Шольцем о срочной встрече G7, рассчитывает выступить на ней, чтобы усилить давление на РФ и оказание помощи в восстановлении поврежденной инфраструктуры.
Медведев призвал к полноценному демонтажу режима Украины
Зампредседателя Совбеза Медведев призвал демонтировать политический режим Украины
Целью будущих действий России должен стать полноценный демонтаж политического режима Украины, заявил заместитель председателя Совета безопасности Дмитрий Медведев.
Медведев заявил в своем Telegram-канале, что утренние массированные удары по объектам Украины являются лишь первым эпизодом, за ним будут и другие.
Также он высказал личное мнение, что украинское государство в нынешней конфигурации с нацистским политическим режимом будет представлять постоянную, прямую и явную угрозу России. Медведев считает, что помимо защиты наших людей и охраны границ страны, целью будущих действий России, на его взгляд, должен стать полноценный демонтаж политического режима Украины.
Напомним, Дмитрий Медведев в июле на встрече с ветеранами в Волгограде заявил, что если Украина нападет на Крым, то для Киева наступит судный день.
Ранее Путин проинформировал Совбез о расследовании ЧП на Крымском мосту, назвав его терактом.
Министр обороны России Сергей Шойгу доложил президенту Владимиру Путину и членам Совета безопасности России о результатах утреннего удара по объектам военного управления, связи и энергетики на Украине.