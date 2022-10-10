Сенатор Бондарев заявил о начале нового этапа спецоперации

Глава комитета Совфеда по обороне Бондарев заявил о начале нового этапа спецоперации на Украине

Удар по Украине после взрыва на Крымском мосту свидетельствует о начале нового этапа российской спецоперации, считает глава комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Виктор Бондарев.

В своем Telegram-канале он написал, что, «несомненно, с сегодняшнего дня Россия приступила к новому этапу специальной военной операции. И действовать мы будем еще более решительно».

По словам Бондарева, нанесение удара по критической инфраструктуре Украины ускорит окончание спецоперации. Массированный удар он назвал вынужденным шагом «на который Россия пошла, отчаявшись докричаться до разума украинского руководства».

«Украине много адресовалось предупреждений, увещеваний, предложений о прекращении огня и начале мирных переговоров. Но «незалежная» оказалась глуха к призывам. Лишившись энергоресурсов – отопления, света, воды – и связи, украинское руководство, возможно, тысячу раз подумает, прежде чем осуществлять террористические акты, сродни тому, который был произведен в отношении Крымского моста», – написал он.

Бондарев заключил, что «после сегодняшних действий России враг, если бы ему не диктовали каждый шаг из-за рубежа, возможно, вскоре сложил бы оружие, что позволило бы минимизировать фронтовые и тыловые потери». Он отметил, что все равно решает не Украина, а страны запада.

Министр обороны России Сергей Шойгу доложил президенту Владимиру Путину и членам Совета Безопасности России о результатах утреннего удара по объектам военного управления, связи и энергетики на Украине.

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил о повреждении 11 инфраструктурных объектов в восьми регионах страны, в том числе в Киеве и Киевской области.

Напомним, в понедельник были нанесены удары по критической инфраструктуре Киева и Киевской области, также взрывы произошли в Харькове, Одессе, Днепропетровске, Львове и Львовской области, Ивано-Франковске, Тернополе, Хмельницком, Конотопе, Ровенской и Полтавской областях.

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