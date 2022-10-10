Эксперт оценил значимость ракетных ударов по территории Украины

Военный эксперт Рожин: Запад и Зеленский не предполагали столь жесткого ответа за теракт на Крымском мосту

Ракетные удары по украинским объектам инфраструктуры должны стать системными. Для этого у нас есть все необходимое. Об этом в разговоре с газетой ВЗГЛЯД заявил военный эксперт Борис Рожин, комментируя ракетные утренние удары по территории Украины.

«Пока не очень понятно, как долго продолжатся массированные удары. Но совершенно ясно, что с военной точки зрения это хороший знак», – сказал эксперт Центра военно-политической журналистики Борис Рожин.

По словам собеседника, «США и Великобритания не стали считаться с потенциальными разрушениями на Украине после теракта на Крымском мосту, Зеленский и подавно с ними не считается». «Даже если они и предполагали, что наш ответ будет жестким, им было всё равно, насколько жестким он будет», – пояснил он.

«Нам сейчас важно не останавливаться и достигать поставленных целей. Очевидно, что вне зависимости от нашего ответа войну против России западные политики не прекратят. В ближайшее время стоит ожидать обстрелов Донецка, Луганска и приграничных территорий России», – предполагает эксперт.

«Поэтому нам нужно продолжать подобные массированные удары, разрушая энергетическую инфраструктуру Украины. Настало время снять перчатки и просто бить по врагу. Разговоры закончились. Мы в силах и дальше наносить как подобные удары, так и значительно сильнее», – заключил Рожин.

В понедельник были нанесены ракетные удары по ряду украинских городов. Президент Украины Владимир Зеленский сообщил о воздушной тревоге по всей стране, а также о погибших и раненых в результате взрывов.

Так, очевидцы сообщили об ударе по Львову, Виннице, Житомиру, Тернополю, Хмельницкому. Свет пропал в некоторых районах Хмельницкого, в Житомире электричество отсутствует во всем городе, передает «Крыминформ».

Мэр Львова Андрей Садовой сообщил, что удар был нанесен по критической инфраструктуре. В результате была временно приостановлена работа городских ТЭЦ.

Он также заявил, что запущены резервные электрогенераторы на нескольких насосных станциях, чтобы восстановить водоснабжение. Пока часть города осталась без света, треть светофоров попросту не работают.

Кроме того, сообщается об очередной волне ударов по Киеву и Днепропетровску. Военкор Александр Коц в своем Teleram-канале сообщил об ударах по железнодорожным объектам вдоль Днепра.

О ракетных ударах также рассказали в Киеве. Мэр города Виталий Кличко, заявил, что взрывы были слышны в центре города – в Шевченковском районе. Он отметил, что все службы следуют на место, детали пообещал позже.

Советник главы МВД Украины Антон Геращенко написал в Twitter, что одна из ракет в Киеве упала в районе памятника Грушевскому на улице Владимирской. На этой улице находится офис Службы безопасности Украины, неподалеку расположен офис Зеленского.

На фоне ударов движение поездов на всех линиях метрополитена в Киеве приостановлено, подземные станции работают как укрытие, сообщили в пресс-службе метрополитена.

Жителей города призвали не пренебрегать сигналами воздушной тревоги, станции метро в Киеве будут работать как укрытие.

Кроме того, советник главы МВД Украины Антон Геращенко сообщил, что в Киевской области наблюдаются резкие перепады напряжения в электросети.

По словам главкома ВСУ Залужного, по Украине запущено в общей сложности 75 ракет. При этом данные по «прилетам» продолжают поступать. По состоянию на 11.35 мск в украинских СМИ сообщалось о 83 ракетных ударах. Официального подтверждения этой информации пока нет.

Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД