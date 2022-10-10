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Глава Крыма указал на изменившиеся подходы к спецоперации на Украине
Глава Крыма Сергей Аксенов: Надеюсь, что теперь темпы операции сбавляться не будут
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Глава Крыма Сергей Аксенов рассказал об изменении подходов к спецоперации на Украине.
По словам Аксенова, подходы к проведению специальной военной операции изменены. В сообщении в Telegram-канале Аксенов добавил, что если бы действия по уничтожению инфраструктуры Украины предпринимались каждый день, то уже в мае спецоперация закончилась бы и режим Зеленского был бы разгромлен.
Аксенов выразил надежду, что теперь темпы операции сбавляться не будут.
Ранее в администрации Киева подтвердили информацию о взрывах в столице Украины, один из которых произошел на улице, где находится офис президента Зеленского и здание СБУ.
Взрывы слышны в Киевской, Львовской и Житомирской областях, в Днепропетровске и Хмельницком
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В результате взрывов в Киеве есть погибшие и раненые, произошли взрывы в Житомирской и Киевской областях, в Днепре и Хмельницком, Львовской области.
Агентство УНИАН в Telegram-канале сообщило о взрывах в Житомирской и Киевской области, там работает ПВО, передает РИА «Новости».
Мэр Днепра Борис Филатов призвал жителей спрятаться в укрытиях, он не исключил новых прилетов.
Как сообщает украинское издание Страна.ua, взрывы также раздаются в Хмельницком и в Тернополе.
Кроме того, в сообщении украинской «Телевизионной службы новостей» (ТСН) сообщается, что взрывы в Киеве продолжаются, также есть информация о взрывах во Львове.
По словам пресс-секретаря Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям Светланы Водолаги, есть травмированные и погибшие в результате нескольких взрывов в Киеве и разных местах, передает ТАСС.
Ранее власти Киева подтвердили информацию о взрывах в столице Украины, один из которых произошел на улице, где находится офис Зеленского и здание СБУ.
Ракетные удары нанесены по целям на Западной Украине
Крыминформ: Удары нанесены по целям на Западной Украине, пропали свет и интернет
Очевидцы сообщают об ударах по целям на Западной Украине. Сообщается об отключении интернета и электричества.
Очевидцы сообщили об ударе по Львову, Виннице, Житомиру, Тернополю, Хмельницкому. Свет пропал в некоторых районах Хмельницкого и Львова , в Житомире электричество отсутствует во всем городе, передает «Крыминформ».
Кроме того, сообщается о второй волне ударов по Киеву и Днепропетровску. Военкор Александр Коц в своем Teleram-канале сообщил об ударах по железнодорожным объектам вдоль Днепра.
О ракетных ударах также рассказали в Киевской области.
Ранее местные СМИ рассказали, что в столице Украиныбыли слышны несколько взрывов, информацию о них в центре города подтвердили мэр украинской столицы Виталий Кличко, а также советник главы МВД Украины Антон Геращенко.
Власти Украины признали разрушение 11 важных инфраструктурных объектов
Премьер Украины Шмыгаль заявил о повреждении 11 инфраструктурных объектов в восьми регионах страны
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Важные объекты инфраструктуры повреждены в восьми регионах Украины и Киеве, некоторые области обесточены, заявил украинский премьер Денис Шмыгаль.
Шмыгаль написал в своем Telegram-канале, что по состоянию на 11.00 (совпадает с мск) повреждены 11 важных инфраструктурных объектов в восьми регионах и городе Киеве. Он также заявил, что некоторые украинские области остались без света, и призвал быть готовыми к временным перебоям со светом, водоснабжением, связью, передает РИА «Новости».
Между тем мэр Харькова заявил, что подача электричества и воды нарушено во всех районах города.
«Нет электроэнергии – нет подачи воды», сказал он в эфире телеканала «Рада», передает ТАСС.
В то же время украинское издание «Страна.ua» сообщает, что удары по объектам инфраструктуры зафиксированы в Ивано-Франковской области.
Ранее сообщалось о работе ПВО в Одессе, также взрывами повредило крышу Центрального вокзала в Киеве.
Напомним, в понедельник были нанесены удары по критической инфраструктуре Киева и Киевской области, также взрывы произошли в Харькове, Одессе, Днепропетровске, Львове и Львовской области, Ивано-Франковске, Тернополе, Хмельницком, Конотопе, Ровенской и Полтавской областях.
После взрывов пропало электричество, нет света и воды во Львове, Киеве, Харькове и других городах.
В Киеве остановили движение поездов метро, все подземные станции работают как укрытия, поврежден стеклянный пешеходный мост.
Владимир Зеленский заявил, что воздушная тревога не затихает по всей Украине, есть попадания ракет. По его словам, в результате ударов есть погибшие и раненые. Количество пострадавших не называет.
Минобороны сообщило об отражении атак ВСУ по всей линии фронта
Минобороны: Отражены атаки ВСУ на Купянском, Луганском, Запорожском и Андреевском направлениях
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Российские военные отразили все атаки Вооруженных сил Украины на Купянском, Луганском, Запорожском и Андреевском направлениях, на Краснолиманском и Николаево-Криворожском направлениях в результате понесенных потерь противник наступательных действий не предпринимал, заявили в Минобороны.
В Telegram-канале Минобороны говорится, что на Купянском направлении противник силами двух батальонов 14-й и 92-й механизированных бригад войск Украины, усиленных иностранными наемниками, предпринимал безуспешные попытки прорыва обороны войск РФ в направлении населенных пунктов Кисловка Харьковской области и Куземовка Луганской народной республики.
Отмечается, что все атаки противника отражены. Уничтожено более 50 украинских военнослужащих, один танк и девять боевых бронированных машин.
В ведомстве добавили, что в результате огневого поражения выдвигавшихся резервов 92-й механизированной бригады ВСУ в районе населенного пункта Загоруйковка Харьковской области российскими войсками уничтожено около 60 украинских военнослужащих, два танка и три бронеавтомобиля.
Кроме того, на Краснолиманском направлении ВСУ вели разведку переднего края обороны российских войск и активных наступательных действий не предпринимали, указали в Минобороны.
В сообщении говорится, что в районах населенных пунктов Нововодяное, Кармазиновка и Макеевка Луганской народной республики обнаружены и огнем артиллерии уничтожены четыре украинские диверсионно-разведывательные группы. Ликвидировано 17 боевиков, два пикапа с крупнокалиберными пулеметами и один автомобиль.
В Минобороны подчеркнули, что на Луганском направлении отбиты атаки противника в районах населенных пунктов Верхнекаменка и Белогоровка Луганской народной республики, Спорное, Берестовое, Яковлевка, Соледар, Артемовск и Зайцево Донецкой народной республики. Уничтожено свыше 120 украинских военнослужащих, три танка, семь боевых бронированных машин и 11 автомобилей.
На Запорожском направлении противник предпринимал безуспешные попытки наступления на позиции российских войск в районах населенных пунктов Октябрьское, Нескучное и Егоровка Донецкой народной республики. Все атаки подразделениями российских войск отражены. Уничтожено около 100 военнослужащих ВСУ, два танка, пять боевых бронированных машин и шесть автомобилей.
Кроме того, указали в ведомстве, высокоточным оружием ВКС России нанесены удары по пунктам временной дислокации подразделений иностранных наемников «Иностранный легион» на острове Хортица и бригады специального назначения «Барс» МВД Украины в районе города Запорожье.
Отмечается, что на Николаево-Криворожском направлении в результате понесенных значительных потерь в живой силе и технике противник масштабных наступательных действий не предпринимал. По уточненным данным, только безвозвратные потери личного состава 96-го и 98-го батальонов 60-й пехотной бригады ВСУ и 128-й горно-штурмовой бригады ВСУ, действовавших на Криворожском направлении, превысили 30 процентов списочной численности.
«В районе населенного пункта Новая Каменка Херсонской области в результате сосредоточенных ударов российской артиллерии по выдвигавшейся колонне 128-й горно-штурмовой бригады ВСУ сорвана попытка сосредоточения войск противника. Также нанесено поражение пяти колоннам, живой силе, военной технике и артиллерии украинских войск на огневых позициях в районах населенных пунктов Червоное, Нововоскресенское и Петропавловка Херсонской области», – говорится в сообщении.
В Минобороны сообщили, что потери ВСУ на данном направлении составили более 80 украинских военнослужащих убитыми, два танка, 22 боевые бронированные машины, семь боевых машин пехоты. Уничтожена польская самоходная артиллерийская установка «Краб», две американских гаубицы М777 и четыре автомобиля.
В пресс-службе добавили, что на Андреевском направлении российскими войсками отражены атаки двух мотопехотных рот ВСУ из районов населенных пунктов Белогорка и Давыдов Брод Херсонской области. Уничтожено до 90 украинских военнослужащих, один танк, 12 боевых бронированных машин и три автомобиля.
Накануне в Минобороны сообщили, что ударом ВКС уничтожен штаб иностранных наемников в Запорожье.
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Российская артиллерия ударила по скоплению украинских войск у Кременной
Вооруженные силы России ударили при помощи артиллерии по скоплению украинских войск в районе подконтрольного Луганской Народной Республике города Кременная, передает корреспондент РИА «Новости».
Сообщается, что журналисты были свидетелем работы разведки группировки «О» («Отважные»). При помощи тепловизионного прибора группировка сумела выявить скопление ВСУ, сообщает РИА «Новости».
Удары по украинским войскам были нанесены из РСЗО «Град». Эти действия привели к повреждению нескольких машин ВСУ, а также к тому, что личный состав понес потери убитыми и ранеными.
Как рассказал российский разведчик журналистам, ВСУ пытаются накапливаться для удара по Кременной. Действуют малыми группами, прощупывают оборону. За последние дни удалось сорвать несколько попыток наступления.
Ранее сообщалось, что украинские военные обстреляли город Кременная в ЛНР противотанковыми минами, произведенными в Германии.
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Минобороны показало уничтоженную российскими десантниками колонну бронетехники ВСУ
Военнослужащие Воздушно-десантных войск с помощью БПЛА обнаружили колонну бронетехники ВСУ и нанесли удар артиллерией и противотанковыми ракетными комплексами, уничтожив шесть танков и иностранную технику.
Минобороны опубликовало в Telegram-канале видео уничтожения российскими десантниками колонны бронетехники. Сообщается, что колонна бронетехники ВСУ была обнаружена при помощи БПЛА, после чего была уничтожена артиллерией и противотанковыми ракетными комплексами. В результате удара были уничтожены шесть танков и более 10 единиц другой бронированной и автомобильной техники, в том числе иностранного производства.
Ранее российские военные уничтожили склад украинских войск под населенным пунктом Березнеговатое Николаевской области, где хранилось более 200 ракет для РСЗО HIMARS и «Ураган».
Офицеры военной разведки Украины взяты в плен в Херсонской области
Замглавы администрации Херсонской области Стремоусов: Взяты в плен два офицера военной разведки Украины
На андреевском направлении Херсонской области взяты в плен два офицера Главного управления разведки Министерства обороны Украины (ГУР), сообщил замглавы администрации региона Кирилл Стремоусов.
Как сообщил Стремоусов в своем Telegram-канале, на андреевском направлении Херсонской области были взяты в плен два офицера ГУР Министерства обороны Украины. «Видео с допроса ожидается», – добавил замглавы администрации региона.
Кроме того, по имеющимся у Стремоусова данным, была сорвана попытка украинских военных атаковать в направлении села Борозенского, в результате противник получил отпор и отступил на исходные позиции, потеряв три танка и пять БМП.
Напомним, в начале октября руководитель Главного управления разведки (ГУР) МО Украины Кирилл Буданов заявил о работе спецслужб страны в стиле израильского «Моссада». В конце сентября задержанные украинские диверсанты признались в подготовке убийства главы региона Владимира Сальдо и его заместителя Кирилла Стремоусова.
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ВКС России уничтожили в Николаевской области склад с 200 ракетами РСЗО HIMARS и «Ураган»
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Российские военные уничтожили склад украинских войск под населенным пунктом Березнеговатое Николаевской области, где хранилось более 200 ракет для РСЗО HIMARS и «Ураган», заявили в Минобороны
В Telegram-канале Минобороны говорится, что в результате высокоточного удара ВКС России в районе Березнеговатое Николаевской области уничтожен склад боеприпасов 61-й пехотной бригады ВСУ, на котором хранилось более двухсот ракет к американским реактивным системам залпового огня HIMARS, а также «Ураган».
Отмечается, что всего за сутки на Николаево-Криворожском направлении потери ВСУ составили свыше 200 украинских военнослужащих, три танка, 41 боевую бронированную машину, три орудия и семь автомобилей.
В Минобороны добавили, что ударами оперативно-тактической и армейской авиации, ракетных войск и артиллерии поражены пункты управления 14-й механизированной, 81-й аэромобильной бригад ВСУ и 9-го полка национальной гвардии Украины в районах населенных пунктов Редкодуб Харьковской области, Дробышево Донецкой народной республики и Зализничное Запорожской области, а также 47 артиллерийских подразделений на огневых позициях, живая сила и военная техника в 163 районах.
Уничтожены четыре склада боеприпасов и ракетно-артиллерийского вооружения в районах населенных пунктов Новоалександровка Херсонской области, Вольное Поле Донецкой народной республики, Зализничное Запорожской области и на восточной окраине города Запорожья, указали в ведомстве.
В пресс-службе заявили, что в районах населенных пунктов Кирово и Дробышево Донецкой народной республики уничтожены две американские радиолокационные станции контрбатарейной борьбы (AN/TPQ-37).
«Истребительной авиацией ВКС России сбит самолет Су-24 воздушных сил Украины в районе населенного пункта Доброе Николаевской области и ударный украинский вертолет Ми-24 в районе населенного пункта Миролюбовка Херсонской области. Средствами противовоздушной обороны за сутки уничтожены шесть беспилотных летательных аппаратов, в том числе один «Байрактар-ТБ2», в районах населенных пунктов Снегиревка Николаевской области, Новомихайловка, Новомайорское и Благовещенка Донецкой народной республики и Устиновка Харьковской области», – говорится в сообщении.
Также сбиты четыре снаряда американской реактивной системы залпового огня HIMARS в районе населенного пункта Новая Каховка Херсонской области и пять снарядов РСЗО «Ураган» и «Ольха» в районах населенных пунктов Ольховатка Харьковской области и города Донецка.
Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожено: 317 самолетов, 159 вертолетов, 2182 беспилотных летательных аппарата, 379 зенитных ракетных комплексов, 5570 танков и других боевых бронированных машин, 866 боевых машин реактивной системы залпового огня, 3460 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 6431 единица специальной военной автомобильной техники.
Ранее в Минобороны заявили, что российские военные отразили все атаки Вооруженных сил Украины на Купянском, Луганском, Запорожском и Андреевском направлениях, на Краснолиманском и Николаево-Криворожском направлениях в результате понесенных потерь противник наступательных действий не предпринимал.
Зеленский сообщил о воздушной тревоге по всей Украине
Президент Украины Зеленский сообщил о воздушной тревоге по всей стране
Президент Украины Владимир Зеленский сообщил о воздушной тревоге по всей стране, а также о погибших и раненых в результате взрывов.
В Telegram-канале Зеленский написал, что воздушная тревога не утихает по всей Украине, в результате попадания ракет есть погибшие и раненые, передает ТАСС.
Ранее пресс-секретарь Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям Светлана Водолага заявила, что есть травмированные и погибшие в результате нескольких взрывов в Киеве и разных местах.
Напомним, взрывы произошли в Киеве и в крупных городах Украины.
В Одессе прогремели взрывы
Украинские СМИ сообщают о работе ПВО в Одессе и взрывах
Украинские СМИ сообщают о работе ПВО в Одессе, в городе слышны взрывы, также взрывами повредило крышу центрального вокзала в Киеве.
Как передает агентство УНИАН, в Одессе слышны взрывы, работает система ПВО, передает РИА «Новости».
Между тем «Украинские железные дороги» предупредили о возможной задержке поездов западного направления из-за повреждений контактной сети. Также сообщалось, что взрывами повреждена крыша центрального вокзала в Киеве.
Напомним, в понедельник были нанесены удары по критической инфраструктуре Киева и Киевской области, также взрывы произошли в Харькове, Одессе, Днепропетровске, Львове и Львовской области, Ивано-Франковске, Тернополе, Хмельницком, Конотопе, Ровенской и Полтавской областях.
После взрывов пропало электричество, нет света и воды во Львове, Киеве, Харькове и других городах.
В Киеве остановили движение поездов метро, все подземные станции работают как укрытия, поврежден стеклянный пешеходный мост.
Владимир Зеленский заявил, что воздушная тревога не затихает по всей Украине, есть попадания ракет. По его словам, в результате ударов есть погибшие и раненые. Количество пострадавших не называет.
Зеленский обратился к жителям Украины спустя два с половиной часа после взрывов
Президент Украины Зеленский спустя два с половиной часа записал видеообращение в Киеве
Президент Украины Владимир Зеленский записал видеообращение из двора своего офиса в Киеве спустя два с половиной часа после начала ударов по Украине.
Видеообращение он опубликовал в своем Telegram-канале. Записано оно во дворе офиса Зеленского на улице Банковой. Зеленский заявил, что утро выдалось тяжелым, и десятки ракет, а также иранские «шахиды» уничтожают энергообъекты по всей стране.
«Они стремятся к панике и хаосу, хотят уничтожить нашу энергосистему», – сказал Зеленский в своем видеообращении, передает РИА «Новости».
Между тем украинский «5 канал» сообщил о взрывах в родном городе Зеленского – Кривом Роге.
По данным специализированного украинского портала «Укррудпром», в Киеве также повреждено здание бизнес-центра 101 Tower, где расположен офис группы ДТЭК Ахметова, на нескольких этажах здания выбито остекление, передает ТАСС.
Бизнес-центр занимает площадь более 61 тыс. кв. метров, введен в эксплуатацию в конце 2011 года.
Ранее премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил о повреждении 11 инфраструктурных объектов в восьми регионах страны, в том числе в Киеве и Киевской области.
Напомним, в понедельник были нанесены удары по критической инфраструктуре Киева и Киевской области, также взрывы произошли в Харькове, Одессе, Днепропетровске, Львове и Львовской области, Ивано-Франковске, Тернополе, Хмельницком, Конотопе, Ровенской и Полтавской областях.
После взрывов пропало электричество, нет света и воды во Львове, Киеве, Харькове и других городах.
В Киеве остановили движение поездов метро, все подземные станции работают как укрытия, поврежден стеклянный пешеходный мост.
Владимир Зеленский заявил, что воздушная тревога не затихает по всей Украине, есть попадания ракет. По его словам, в результате ударов есть погибшие и раненые. Количество пострадавших не называет.
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Харьков остался без света и воды
Мэр Харькова сообщил об ударах по объекту энергетической инфраструктуры
Удар был нанесен по объекту энергетической инфраструктуры, в некоторых районах города пропал свет, отсутствует водоснабжение, заявил мэр Харькова Игорь Терехов.
По словам Терехова, город остался без воды и света после попадания ракет по энергетической инфраструктуре, передает РИА «Новости».
Также о попадании по объектам критической инфраструктуры Киева заявил мэр города Виталий Кличко. По его словам, есть пострадавшие в городе, все службы работают в прежнем режиме.
Ранее взрыв произошел на объекте инфраструктуры во Львове, из-за отсутствия электроэнергии приостановлена работа ТЭЦ, город остался без горячей воды.
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что воздушная тревога не затихает по всей Украине, есть попадания ракет.
Сообщалось о взрывах в Киеве, Днепре, Львове, Харькове и других городах.
После взрыва часть Львова осталась без света и горячей воды
Мэр Львова сообщил о взрыве на объекте критической инфраструктуры и остановке работы ТЭЦ
Взрыв произошел на объекте инфраструктуры во Львове, из-за отсутствия электроэнергии приостановлена работа ТЭЦ, сообщил мэр Львова Андрей Садовой.
По словам Садового, удар пришелся на критическую инфраструктуру во Львове, из-за отсутствия электроэнергии временно приостановлена работа городских ТЭЦ, поэтому город остался без горячей воды, передает РИА «Новости».
Также мэр города заявил, что запущены резервные электрогенераторы на нескольких насосных станциях, чтобы восстановить водоснабжение.
По его словам, часть города осталась без света, треть светофоров не работает.
Ранее из-за перебоев электроэнергии перестало работать метро в Киеве, теперь оно служит бомбоубежищем.
Очевидцы сообщили об ударах по целям на Западной Украине. Сообщается об отключении интернета и электричества.
Напомним, взрывы произошли в Киеве и в крупных городах Украины.
В США обвинили Саудовскую Аравию в помощи России с проведением СВО
The Washington Post: Саудовская Аравия помогает России в проведении спецоперации на Украине сокращением добычи нефти
Американское издание The Washington Post выступило с утверждением, что решение Саудовской Аравии сократить добычу нефти в рамках сделки ОПЕК+ помогает России продолжить специальную военную операцию на Украине.
По версии американского издания, участие Саудовской Аравии и стран Персидского залива в соглашении ОПЕК+ о сокращении добычи нефти играет на руку России, заинтересованной в высоких ценах на энергоресурсы, передает РИА «Новости».
Как считает автор материала, политика Саудовской Аравии и стран Персидского залива не только создаст экономические риски для США и Европы, но также затруднит им введение потолка цен на экспорт российской нефти в декабре. Как утверждается в публикации, все это может лишь помочь России продолжить специальную военную операцию на Украине.
Авторы материла считают, что решение членов ОПЕК+ говорит об их уклоне в сторону Москвы. В то же время, по их мнению, президент США Джо Байден потерпел поражение, так и не сумев убедить наследного принца Мухаммеда ибн Сальмана Аль Сауда начать добывать больше нефти на фоне растущих цен на топливо.
«Это (соглашение) провал внешней политики президента Байдена и нанесло удар по Соединенным Штатам и их союзникам сразу на нескольких фронтах», – считает автор статьи.
Накануне американское издание The Washington Times сообщило, что Белый дом придумал способ отомстить Саудовской Аравии за решение ОПЕК+. По сведениям издания, в Палате представителей Конгресса США предложили вывести из Саудовской Аравии и ОАЭ военные базы Соединенных Штатов, а также системы противовоздушной обороны.
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Рогов предупредил о подготовке наступления ВСУ на Запорожскую область
Киев готовится к наступлению на регион, провокации могут начаться уже в ближайшее время, сообщил председатель движения «Мы вместе с Россией», член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов.
По словам Рогова, помимо стягивания войск к линии фронта, сейчас массово снимаются ролики для западного потребителя с рассказами, что такое Запорожская область, как и почему она должна быть «освобождена», передает РИА «Новости».
По его словам, это явно делается для того, чтобы выпросить еще больше оружия под свои преступные замыслы, киевские власти могут решиться на провокацию или активизацию боевых действий в ближайшее время, максимум в течение двух недель.
Ранее председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов заявил, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) под руководством западных кураторов готовят провокации на Кременчугской, Среднеднепровской и Днепровской ГЭС и будут пытаться использовать сухую погоду для активных действий.