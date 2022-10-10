Эксперт спрогнозировал реакцию Запада на ракетные удары России по Украине

Военный эксперт Бартош: В ответ на удары по Украине Запад усилит действия Киева на фронте

Власти Украины не рассчитывали, что наш ответ на теракт на Крымском мосту будет таким интенсивным. Они как обычно воплощали в жизнь пожелания Вашингтона и Лондона, а теперь им и простым украинцам приходится расплачиваться. Об этом газете ВЗГЛЯД рассказал военный эксперт Александр Бартош.

«Я не думаю, что сегодняшние прилеты по Украине – это разовая акция. Скорее это логическое наращивание ударов по противнику, которое будет продолжаться. Когда украинские власти готовили теракт на Крымском мосту, они наверняка предполагали, что последует ответ России. Но они рассчитывали на удары невысокой интенсивности и по не самым значительным объектам», – рассказал член-корреспондент Академии военных наук Александр Бартош.

«Вместе с тем, вся операция по Крымскому мосту готовилась не по инициативе Зеленского, а была подсказана ему из Вашингтона и Лондона. В ответ на сегодняшние прилеты Запад и украинские власти безусловно продолжат продвигать антироссийскую пропаганду, попытаются усилить военные действия на фронте. Кроме того, нет сомнений, они будут наращивать обстрелы новых регионов России», – отметил собеседник.

«Мы, в свою очередь, должны всеми силами защищать свои территории, в том числе те, которые совсем недавно вошли в состав России. Наша принципиальны задача – принимать самые решительные меры, чтобы отбросить противника на расстояние, не позволяющее ему наносить удары не по одной из этих территорий. Кроме того, мы должны обездвижить противника, в том числе путем уничтожения энергетической инфраструктуры», – убежден эксперт.

В понедельник утром были нанесены удары по критической инфраструктуре Киева и Киевской области, также взрывы произошли в Харькове, Одессе, Днепропетровске, Львове и Львовской области, Ивано-Франковске, Тернополе, Хмельницком, Конотопе, Ровенской и Полтавской областях.

«Украинские железные дороги» предупредили о возможной задержке поездов западного направления из-за повреждений контактной сети. Также сообщалось, что взрывами повреждена крыша центрального вокзала в Киеве.

После взрывов пропало электричество, нет света и воды во Львове, Киеве, Харькове и других городах.

В Киеве остановили движение поездов метро, все подземные станции работают как укрытия, поврежден стеклянный пешеходный мост.

Владимир Зеленский заявил, что воздушная тревога не затихает по всей Украине, есть попадания ракет. По его словам, в результате ударов есть погибшие и раненые. Количество пострадавших не называет.

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