Эксперт Леонков: Ракетные удары России – это ответ на наглость Зеленского

Возможно, окружение президента Украины Владимира Зеленского думало, что мы с ними в игры играем, но нет, в «поддавки» мы играть не собираемся. Об этом газете ВЗГЛЯД заявил военный эксперт Алексей Леонков, комментируя массовые ракетные удары по Киеву, Львову и другим регионам Украины.

«Сегодняшние удары по инфраструктурным объектам Украины – это своего рода «ответка» за Крымский мост. Мы дали четкую характеристику этому теракту, организованному Службой безопасности Украины при поддержке американских и британских структур. Он был проведен на объекте критически важной инфраструктуры Российской Федерации», – говорит редактор журнала «Арсенал Отечества» Алексей Леонков.

«Украинские власти наглели с каждым шагом. То есть, они с робких обстрелов российской территории перешли к регулярным, что фиксировало и сообщало ФСБ. Они обнаглели совсем и рассчитывали, что мы не будем ничего делать в ответ, в том числе, когда заказывали теракт на Крымском мосту. Но они в очередной раз просчитались», – уверен эксперт.

Кроме того, он подчеркивает, что решения о нанесении удара в какую-либо точку России президент Украины Владимир Зеленский «принимает не сам». «Все решения принимают за него и направлены они, как правило, на то, чтобы узнать, насколько жестко Россия может реагировать на те или иные последствия. Сейчас риторика дошла до того, что в зарубежных СМИ на полном серьезе обсуждают применение Россией тактического ядерного оружия в ответ на действия Украины. Они считали, что российская армия уже не может действовать обычным вооружением, но это не так», – считает собеседник.

По словам Леонкова, у России есть и другое оружие – высокоточное и достаточно разрушительное, которое страна и применила в ответ на теракт. «Западные страны и Киев как всегда будут осуждать действия России и «обвинять во всех тяжких». Но это будет реакция испуганных. Окружение Зеленского думало, что мы с ними в игры играем, в «поддавки». Нет, в «поддавки» мы не играем», – заключил собеседник.

В понедельник утром были нанесены удары по критической инфраструктуре Киева и Киевской области, также взрывы произошли в Харькове, Одессе, Днепропетровске, Львове и Львовской области, Ивано-Франковске, Тернополе, Хмельницком, Конотопе, Ровенской и Полтавской областях.

После взрывов в украинских городах пропало электричество, нет света и воды во Львове, Киеве, Харькове и других городах.

«Украинские железные дороги» предупредили о возможной задержке поездов западного направления из-за повреждений контактной сети. Также сообщалось, что взрывами повреждена крыша центрального вокзала в Киеве.

В Киеве остановили движение поездов метро, все подземные станции работают как укрытия, поврежден стеклянный пешеходный мост.

Двумя днями ранее, в субботу, на автомобильной части Крымского моста со стороны Таманского полуострова произошел взрыв грузового автомобиля, который привел к возгоранию семи топливных цистерн железнодорожного состава, следовавшего в направлении Крымского полуострова. В результате частично обрушились два пролета автомобильного моста. Президент России Владимир Путин назвал подрыв Крымского моста терактом, направленным на разрушение критически важной инфраструктуры России, который организовали спецслужбы Украины.

Как сообщил газете ВЗГЛЯД киевлянин Алексей Нечаев, ракетные удары в районах Киева продолжались более пяти часов. К обеду достоверно известно о том, что несколько ударов пришлось на ТЭЦ-3 и ТЭЦ-5 столицы, которые расположены на правом берегу Днепра. При этом доказательств поражения зданий СБУ и ГУР Минобороны Украины пока нет.

«При этом настроения среди киевлян самые разные. Большинство понимают, что сегодняшние удары – это ответ за Крымский мост. Мэрия города уже призвала местных жителей запастись едой, зарядить мобильные телефоны и собрать теплые вещи. Они не исключают повторения ударов. Ну а пресса и телевидение рассказывают о том, как Зеленский получает поддержку Запада и в скором времени выступит на саммите «Большой семерки». Других проблем у офиса президента Украины, видимо, нет», – отметил киевлянин.

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