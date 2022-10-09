Путин назвал заказчиков и исполнителей теракта на Крымском мосту

Путин назвал спецслужбы Украины заказчиками и исполнителями теракта на Крымском мосту

Президент России Владимир Путин проводит встречу с главой Следственного комитета России Александром Бастрыкиным, на встрече он заявил, что авторами подрыва Крымского моста являются спецслужбы ВСУ.

«Александр Иванович, знаю, что следователи Следственного комитета уже более суток работают над расследованием события, которое произошло вчера рано утром на Крымском мосту. Есть уже предварительные данные расследования, и просил бы Вас доложить о результатах», – приводит слова Путина РИА «Новости».

Как заявил Путин на встрече с Бастрыкиным, авторы, исполнители и заказчики подрыва Крымского моста – спецслужбы Украины. Также он заявил, что подрыв Крымского моста является терактом, направленным на разрушение критически важной инфраструктуры, России.

В свою очередь Бастрыкин заявил, что дело о взрыве завели по статье «Терроризм». Он добавил, что уже удалось установить подозреваемых, которые готовили теракт.

Он уточнил, что авторами взрыва являются спецслужбы Украины и граждане России и зарубежных государств, которые помогали в подготовке этого теракта.

«Нами уже установлен маршрут движения грузовика, где произошел подрыв. Это Болгария, это Грузия, это Армения, Северная Осетия, Краснодар... Установлены перевозчики. С помощью оперативных сотрудников ФСБ удалось установить подозреваемых из числа тех, кто мог готовить теракт», – сказал Бастрыкин.

Напомним, в субботу на автомобильной части Крымского моста со стороны Таманского полуострова произошел взрыв грузового автомобиля, который привел к возгоранию семи топливных цистерн железнодорожного состава, следовавшего в направлении Крымского полуострова. В результате частично обрушились два пролета автомобильного моста.