Киевлянин: Российские ракеты ударили по энергосистемам столицы Украины

Ракетные удары в районах Киева продолжались более пяти часов. К обеду достоверно известно о том, что несколько ударов пришлось на ТЭЦ-3 и ТЭЦ-5 столицы, которые расположены на правом берегу Днепра. При этом доказательств поражения зданий СБУ и ГУР Минобороны Украины пока нет, заявил газете ВЗГЛЯД киевлянин Алексей Нечаев.

«Массированная ракетная атака, очевидно, стала ответом Москвы на субботний теракт на Крымском мосту. Похоже, ни Запад, ни Зеленский не ожидали столь мощного ответа на свои действия. По данным украинской стороны, к 12.00 мск по территории Украины было выпущено более 80 ракет, значительная часть из них пришлась на Киевщину. При этом ПВО ВСУ оказалась практически бессильна, поскольку львиная доля систем противовоздушной обороны перекинута из Киева к линии боевого соприкосновения на восток и на юг страны», – рассказал политолог, киевлянин Алексей Нечаев.

«Если говорить о конкретных ударах по центру столицы, то мы видели разрушения на улице Владимирской. Именно там расположен комплекс зданий СБУ. Однако пока нельзя с точностью сказать об их поражении. Украинские медиа, учитывая строгую военную цензуру, публикуют кадры разрушений в южной части улицы, откуда до центрального офиса СБУ примерно 500-700 метров. Здесь стоит дождаться более подробной информации», – отметил собеседник.

«Также вызывает сомнения природа разрушений пешеходного моста – он же «Мост Кличко» – вблизи Киевской филармонии и арки «Дружба народов». Есть подозрение, что он был поврежден в результате действий остатков украинских систем ПВО. Схожего мнения придерживаются и военные эксперты, которые подробно изучили видео «прилета» с разных ракурсов», – добавил киевлянин.

«Из того, что можно точно подтвердить – это «прилеты» по ТЭЦ-3 и ТЭЦ-5. Первая расположена на пересечении улиц Жилянской и Льва Толстого в 500 метрах от Центрального железнодорожного вокзала. Вторая ТЭЦ расположена в южной части правого берега Киева. Есть неподтвержденные данные, что Дарницкая ТЭЦ на левом берегу столицы и Трипольская ТЭС под Киевом также пострадали. Кроме того, на некоторое время была приостановлена работа метрополитена», – отмечает собеседник.

«При этом настроения среди киевлян самые разные. Большинство понимают, что сегодняшние удары – это ответ за Крымский мост. Мэрия города уже призвала местных жителей запастись едой, зарядить мобильные телефоны и собрать теплые вещи. Они не исключают повторения ударов. Ну а пресса и телевидение рассказывают о том, как Зеленский получает поддержку Запада и в скором времени выступит на саммите «Большой семерки». Других проблем у офиса президента Украины, видимо, нет», – заключил киевлянин.

Напомним, в понедельник были нанесены удары по критической инфраструктуре Киева и Киевской области, также взрывы произошли в Харькове, Одессе, Днепропетровске, Львове и Львовской области, Ивано-Франковске, Тернополе, Хмельницком, Конотопе, Ровенской и Полтавской областях.

После взрывов пропало электричество, нет света и воды во Львове, Киеве, Харькове и других городах.

В Киеве остановили движение поездов метро, все подземные станции работают как укрытия, поврежден стеклянный пешеходный мост.

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