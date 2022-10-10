Минобороны заявило о поражении всех целей массированного удара по Украине

10 октября российскими ВС по объектам систем управления, связи и энергетики Украины был нанесен массированный удар высокоточным оружием большой дальности, сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Минобороны России сообщило, что цель удара достигнута, все назначенные объекты поражены, отмечается в Telegram-канале Минобороны России.

Российские военные сообщили что на Купянском направлении силами четырех ротных тактических групп украинские ВС предприняли неудачные попытки наступления в направлении населенных пунктов Табаевка, Кисловка и Куземовка Харьковской области.

Произведенные атаки подразделений ВСУ были отражены. В итоге потери ВСУ составили более 40 человек, пять танков и четыре боевые бронемашины.

«На Краснолиманском направлении подразделения ВСУ безуспешно пытались форсировать реку Жеребец в районах населенных пунктов Макеевка и Райгородка Луганской народной республики (ЛНР)», – отчитались в Минобороны. Попытки ВСУ навести переправы сорваны огнем ракетных войск и артиллерии.

Кроме того, на Николаево-Криворожском направлении – в направлениях населенных пунктов Безыменное, Садок, Брускинское и Суханово Херсонской области – ВСУ предприняли попытку наступательных действий, задействовав до трех батальонных тактических групп, а также подразделения иностранных наемников. Однако противник отброшен на исходные позиции. На этом направлении потери ВСУ за сутки составили более 60 украинских военнослужащих, девять танков, 16 бронемашин.

«Ударами оперативно-тактической и армейской авиации, ракетных войск и артиллерии поражено шесть пунктов управления ВСУ в районах населенных пунктов Верхнекаменское, Бахмутское, Артемовск и Угледар Донецкой народной республики (ДНР), Павловка Запорожской области и Благодаровка Николаевской области», – перечислили в Минобороны.

Также уничтожены пять складов боеприпасов и ракетно-артиллерийского вооружения в районах пунктов Авдеевка, Северск и Шевченко ДНР, Березнеговатое Николаевской области и Новоалександровка Запорожской области.

Истребительной авиацией ВКС России в районе населенного пункта Белая Криница Херсонской области сбит МиГ-29 воздушных сил Украины, сообщил Конашенков.

«Cбиты в воздухе шесть снарядов американской реактивной системы залпового огня HIMARS в районах населенных пунктов Казацкое, Отрадокаменка, Червоное Подолье и Новая Каховка Херсонской области, а также три противорадиолокационных ракеты HARM в районе населенного пункта Антоновка Херсонской области.

Кроме того, над населенным пунктом Высокое Херсонской области сбита баллистическая ракета «Точка-У», отчитались в Минобороны.

Ранее министр обороны России Сергей Шойгу доложил президенту Владимиру Путину и членам Совета безопасности России о результатах утреннего удара по объектам военного управления, связи и энергетики на Украине.

Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД