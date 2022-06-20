Разрыв с Россией душит финские амбиции в энергетике

Финляндия показательно уничтожила все энергетические отношения с Россией – страна больше не закупает ни российский газ, ни электричество, разорван контракт на строительство российской АЭС. В такой ситуации атомная энергия становится критически важной для финской энергетики, и Хельсинки ищет того, кто построит АЭС вместо России. Кто это может быть и получится ли в итоге найти?

Финляндия показательно отказалась иметь дело с Газпромом, не пожелав расплачиваться за его продукцию по новой схеме – рублями. Сразу же после этого перед финнами встал вопрос: где найти альтернативные источники поставок? Частично финны хотят покрыть свои потребности за счет доставляемого танкерами по морю сжиженного природного газа (СПГ) из США, Катара и той же России (за последнее время финны приняли несколько крупных грузов от российской компании «Новатэк»).

Но реальным спасением для финнов могла бы стать атомная энергетика. На данный момент Финляндия располагает АЭС, производящими 35% электроэнергии в стране. Речь идет об АЭС «Ловииса» и «Олкилуото», каждая из них имеет по два промышленных реактора. Ведется строительство еще одного реактора на АЭС «Олкилуото» – однако процесс проходит отнюдь не гладко.

Трагикомическая эпопея сроком в семнадцать лет

Изначально «Олкилуото-3» должен был продемонстрировать, как заявлялось, новейшие франко-­германские ноу-хау атомного строительства – самые мощные реакторы при лучшей системе безопасности. Однако в итоге проект столкнулся с техническими, финансовыми, организационными проблемами и с громадным перерасходом средств.

Финская энергетическая компания Teollisuuden Voima Oyj подала заявку на строительство атомного энергоблока еще в 2000 году, спустя два года парламент ее одобрил. Ожидалось, что новый энергоблок обойдется в 1,5-2,5 млрд евро и прослужит 60 лет. Финансирование строительства TVO планировала обеспечить самостоятельно. 18 декабря 2003 года TVO подписала с консорциумом компаний Areva и Siemens контракт на строительство под ключ третьего энергоблока АЭС «Олкилуото» по фиксированной цене в 3,2 млрд евро.

Проблемы начались практически сразу. «Контроль выявил низкое качество бетона плиты фундамента, которая должна была выдержать вес всей конструкции. Бетон содержал слишком много воды, иначе говоря, был недопустимо пористым.

Уже в декабре 2005 года Areva объявила о шестимесячном отставании от графика. Затем выявились проблемы в изготовлении стальной облицовки для защиты активной зоны от внешних факторов, содержащей опасные вещества. В 2006 году число неурядиц перешло за грань добра и зла. С начала строительства минуло чуть больше года, когда регулятор обнаружил в процедурах, оборудовании и комплектующих более 700 несоответствий требованиям безопасности и проектной документации!» – пишет журналист Екатерина Данилова, детально изучившая историю этого злосчастного проекта.

Огромные перерасходы и нарушения графика сопровождали весь процесс строительства. Лишь в 2016 году на «Олкилуото-3» начались испытания технологических систем и завершился монтаж основного электромеханического оборудования, включая прокладку трубопроводов. Заказчик и производитель проекта люто перессорились – и в течение многих лет выясняли отношения в судах. Спустя семнадцать лет после начала строительства третьего блока АЭС «Олкилуото» процесс вышел на финальную линию. Выяснилась и конечная стоимость – 12,7 млрд евро, почти вчетверо больше изначальной сметы.

Однако это был еще не конец. В отладочном режиме энергоблок планировали запустить в январе этого года, а перейти на промышленное производство электроэнергии – в июле, когда, как ожидалось, «Олкилуото-3» начнет покрывать около 14% общего потребления электроэнергии в Финляндии. Но в апреле объявили, что этот срок переносится на сентябрь – не по плану пошли наладочные работы в системе охлаждения реактора.

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В компании Teollisuuden voima, чьи специалисты занимаются этой работой, не скрыли, что имел место незапланированный самозапуск насосов для подачи раствора борной кислоты. А 15 июня и вовсе стало известно, что регулярное производство электроэнергии на АЭС «Олкилуото-3» отложено до декабря.

В пресс-релизе Teollisuuden voima говорится, что в мае в промежуточном распределительном устройстве одной из турбин были обнаружены незакрепленные детали, которые требуют проверки и ремонта. Ремонтные работы продлятся до конца июля. Программа испытаний установки может быть возобновлена только после окончания этих работ. Все причастные искренне надеются, что хотя бы к концу текущего года «проклятый реактор» войдет в режим плановой эксплуатации. Но стопроцентной уверенности в этом нет.

Случай самострела

Одним из результатов нынешней порчи отношений России и Суоми стало то, что в начале мая Хельсинки демонстративно разорвал контракт с Росатомом на строительство АЭС «Ханхикиви-1» Соответствующий контракт был подписан в 2013 году – финны учли свои прошлые ошибки и отказались заключать новую сделку с совершенно дискредитировавшей себя Areva. Проект предполагал сооружение одноблочной атомной электростанции на основе реактора российской конструкции ВВЭР-1200 поколения 3+, мощностью 1200 мегаватт.

Церемония закладки котлована под новую АЭС состоялась 22 января 2016 года. В последующие годы шла подготовка площадки, а начать воздвижение непосредственно самой АЭС планировали в 2023 году, с вводом станции в эксплуатацию – в 2029-м. Разорвав контракт, финны фактически отправили проект в мусорный ящик.

Кстати, гендиректор Росатома Анатолий Лихачев считает, что у корпорации есть хорошие шансы вернуть деньги, потраченные на «Ханхикиви-1».

Он отмечает: «Конструкция отказа абсолютно уязвима юридически. Эта конструкция не выдерживает никакой критики с точки зрения управленческих решений, экономической целесообразности, абсолютно политизирована». По словам Лихачева, для успешного возврата денег «придется пройти определенный юридический путь» – но у российской госкомпании, как уверяет ее глава, есть успешный опыт аналогичной работы. «В счет будут выставлены все деньги, которые были затрачены нами в Финляндии», – посулил Лихачев.

Глава Росатома подчеркивает, что в Хельсинки приняли решение, крайне «некомфортное для финского бизнеса». Причем сделано это было весьма неблаговидным образом: власти переложили ответственность за разрыв контракта на проектную компанию Fennovoima Oy, треть акций которой принадлежала самому Росатому. Лихачев в связи с этим отмечает: «Парадокс состоит в том, что нам направлено заключение о расторжении контракта от имени совета директоров компании, где у нас 34 процента. Нас даже не позвали на это заседание».

Впрочем, сейчас это уже проблемы финнов, а не Росатома. И главная из этих проблем – сумеет ли Хельсинки найти нового подрядчика, который выстроит для Финляндии запланированную уже атомную электростанцию?

Эксперт по энергетике Борис Марцинкевич сказал газете ВЗГЛЯД, что если Хельсинки желает возможно быстрее возобновить работу над «Ханхикиви-1», то для этого есть единственный вариант: идти на поклон к французам из Areva (с 2018 года эта компания получила новое название Orano).

«Но захотят ли они вновь к ним обращаться – с учетом имеющегося печального опыта? В свое время французы обязались ввести «Олкилуото-3» в эксплуатацию еще в 2009 году – и просрочили договор аж на тринадцать лет, ушедшие на постоянные доделки и переделки. Так что далеко не факт, что финны согласятся нырнуть во все это снова. С другой стороны, выбор у них небогат. Все что у них есть на данный момент – разорванный контракт с Росатомом и отрицательный опыт взаимодействия с Areva-Orano», – размышляет специалист.

Марцинкевич не исключает, что финны могли бы попытаться найти нового подрядчика – например, в Китае. «Но тут снова не просто.

В таком случае придется проходить процесс утверждения проекта, представленного новым игроком, в регулирующем учреждении. А финское Управление по ядерной безопасности (STUK) – очень жесткий регулятор, и цикл получения лицензии может растянуться на много лет. Так что не исключен и тот вариант, что после разрыва с Росатомом финны новой АЭС не получат вовсе», – предполагает специалист. Что ставит под угрозу все планы финской «энергетической безопасности».

Политолог Максим Рева в беседе с газетой ВЗГЛЯД и вовсе не исключил, что предстоящий отопительный сезон охладит «горячих финских парней» до такой степени, что они пойдут на попятную. «Газ мы им уже отключили, от сотрудничества с Росатомом финны отказались по собственной инициативе – посмотрим теперь, как они будут налаживать альтернативное энергоснабжение и во сколько это им обойдется… Совершенно не исключаю, что финская делегация еще приедет в 2023 году на Петербургский международный экономический форум и будет извиняться: простите, мол, клоун попутал…» – полагает Рева.