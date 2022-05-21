Финляндия пожертвовала своей промышленностью ради США

Взгляд
21 мая, суббота  |  Последнее обновление — 15:17  |  vz.ru
Разделы

Как Донбасс поможет развитию России

Мариупольский порт был крупнейшими торговыми воротами Приазовья @marport.offpage
Мариупольский порт – транспортные ворота Приазовья – возобновит отгрузки в ближайшие дни. Шахты и металлургические заводы ДНР и ЛНР не останавливались даже в разгар боев. Теперь потребность в донецком металле лишь вырастет – нужно восстанавливать инфраструктуру освобожденных районов. Но главное – Россия в условиях санкций все более заинтересована в развитии внутреннего рынка, и здесь Донбасс может стать подспорьем. Подробности...
Перейти в раздел…

«Патриотизм можно только воспитать»

Воспитание патриотизма должно быть осознанным Сергей Бобылев/ТАСС
В патриотическом воспитании детей, помимо семьи, должны участвовать школа, вуз, телевидение, политики, общественные движения, НКО. Только так можно воспитать человека, который любит свою страну, заявила газете ВЗГЛЯД депутат Госдумы Ольга Занко, комментируя решение Минпросвещения, согласно которому с 1 сентября в каждой школе в начале учебной недели будет исполняться гимн. Подробности...
Перейти в раздел…

Максим Григорьев: Главный военный преступник – это Зеленский

Украинцы прямо говорят, что Зеленский и военное руководство являются преступниками в равной степени Ukrainian Presidential Press Service/REUTERS
«Люди рассказывают, как на их глазах боевики «Азова» убивали мирных жителей, их детей, родственников. Это делалось по прямому указанию военно-политического руководства Украины», – сказал в интервью газете ВЗГЛЯД общественник Максим Григорьев. Он убежден, что под готовящийся трибунал для украинских преступников должны пойти причастные любого ранга, начиная с президента Зеленского. Подробности...
Перейти в раздел…

Украина оттачивает военную мощь России

БМПТ «Терминатор» получила на Украине боевое крещение Виктор Антонюк/РИА Новости
Специальная военная операция стала гигантским испытательным полигоном для новейших образцов российских вооружений. Очередным примером тому стали сообщения о начале применения на Украине истребителей Су-57. Какое именно оружие впервые начало применяться во время спецоперации и какие результаты оно показало? Подробности...
Перейти в раздел…

Киев встретил главу Еврокомиссии ударом «Точкой-У» по Краматорску

В ДНР связали удар ВСУ «Точкой-У» по Краматорску с визитом делегации ЕС в Киев кадр из видео
По вокзалу Краматорска нанесен ракетный удар «Точкой-У», в результате которого есть погибшие и раненые. Украинская сторона поспешила обвинить Москву в атаке с помощью комплекса «Искандер», однако Минобороны РФ опровергло подобные обвинения. Что на самом деле убило людей в Краматорске, кто стоит за атакой и в каких целях она может быть использована киевским режимом? Подробности...
Перейти в раздел…

В информационной войне Россия играет вдолгую

Дмитрий Грунюшкин
Дмитрий Грунюшкин, писатель
Чтобы удержать симпатии большей части мира, нам нужно просто выиграть сражение за Украину. А тут все решают не пресс-релизы и душещипательные ролики, а «котлы», артиллерийские дуэли, бомбово-штурмовые удары и танковые прорывы. С этим мы справляемся гораздо лучше. Подробности...

Поколенческой трагедии не случилось, случился тихий фарс

Игорь Мальцев
Игорь Мальцев, писатель, журналист, публицист
Я эту легкомысленность по поводу жизни в чужой стране замечаю уже давно, задолго до спецоперации – кто-то вдолбил огромной части русской аудитории, что где-то в Европе сплошные сады и земля обетованная. Подробности...
Обсуждение: 19 комментариев

Впервые за 30 лет у русской культуры все самое важное не в прошлом, а впереди

Ольга Андреева
Ольга Андреева, Журналист
Если наша культура хочет вернуть себе саму себя, если она не хочет далее длить этот постмодернистский день сурка, ей придется заново учиться думать, чувствовать, страдать, верить в человека и собственную Родину. Подробности...
Обсуждение: 24 комментария
Перейти в раздел…

Война Маска и Байдена

Идеи Греты Тунберг уничтожили целую страну

Зачем ВСУ кошмарят российские деревни

Перейти в раздел…

Корабль Starliner компании Boeing стартовал к МКС

Перспективный космический корабль Starliner компании Boeing в рамках второго тестового полета стартовал к Международной космической станции (МКС) в беспилотном режиме. На первой ступени ракеты-носителя Atlas V использовался российский двигатель РД-180, произведенный НПО «Энергомаш»
Подробности...

Боевики «Азова» начали сдаваться в плен

256 украинских боевиков сдались в плен на мариупольском заводе «Азовсталь». Среди пленных число раненых составляет 51 человек. Большую часть раненых под конвоем отвезли в больницу города Новоазовска. При этом на заводе все еще остается около двух тысяч боевиков
Подробности...

«Москвичи» – какими они были и могли быть

Мэр Москвы Сергей Собянин принял решение перевести московский завод «Рено» на баланс города и возобновить производство автомобилей под брендом «Москвич». Газета ВЗГЛЯД вспомнила, какую продукцию выпускал завод в советские времена, а какие идеи инженеров так и остались в макетах...
Подробности...
Перейти в раздел…
19:59
собственная новость

Российским школьникам покажут маршрут «Золотое кольцо» по Ярославской области

В Ярославскую область в рамках национального проекта «Культура» приедут 1300 школьников, победители олимпиад, учащиеся школ искусств и кадетских корпусов со всей России. Посещение городов Переславля-Залесского, Ярославля, Ростова предусмотрено маршрутом «Золотое кольцо. Александр Невский».
Подробности...
20:27

В Марий Эл открыли новое здание государственной филармонии

В Йошкар-Оле прошло торжественное открытие нового здания Марийской государственной филармонии имени Якова Эшпая, до этого работники филармонии 39 лет располагались в пристрое.
Подробности...
21:12

В Оренбурге легендарная «Катюша» вернулась в парк «Салют, Победа!»

В Оренбурге на музейную вахту после полной реставрации вернулась легендарная БМ-13, которую в годы войны солдаты прозвали «Катюшей». Вместе с другими экспонатами боевая машина была полностью отреставрирована.
Подробности...
Перейти в раздел…
Ваше отношение к идее создания всероссийской детской организации?
  • Поддерживаю

  • Не поддерживаю

  • Затрудняюсь ответить
Как возрождать автомобильный бренд «Москвич»?
  • Собственными силами

  • В партнерстве с иностранными автопроизводителями

  • Не надо возрождать
Должна ли Россия в ответ на санкции прекратить поставки энергоносителей в Европу?
  • Да

  • Нет

  • Затрудняюсь ответить
    Перейти в раздел…
    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации
    НОВОСТЬ ЧАСА: Россия ввела санкции против вице-президента США Камалы Харрис
    СК установил личности двух офицеров ВСУ, отдававших приказы об обстреле Донбасса Зеленский назвал численность украинских войск В США назвали «секретное оружие» России внутри НАТО Аксенов сказал, что делать с пленными украинскими националистами
    В Германии указали на истинного виновника конфликта на Украине Российские военные уничтожили под Житомиром партию оружия из США и Европы Клишас назвал условия для реального укрепления рубля В Грузии предложили национализировать российский «Боржоми»
    Жительница Херсона рассказала, как ее завербовала СБУ Курский губернатор сообщил о новом обстреле села со стороны Украины Додон предупредил о последствиях «помощи» Молдавии от НАТО Жена Зеленского рассказала, кто пишет тексты президенту Украины

    «понравилось бы лидерам рейха»


    В Германии сравнили заявления Бербок о России с «языком нацистов»

    «много людей погибло»


    Зеленский рассказал о провале украинской авиации

    21 судно


    СМИ: Украина использует корабли Турции в качестве живого щита в порту Одессы

    Видео

    новейшее вооружение


    Украина оттачивает военную мощь России

    экономический рывок


    Как Донбасс поможет развитию России

    истребитель четвертого поколения


    Как Су-27 спас российскую авиацию

    Цены на пшеницу


    Кто придумал миф об угрозе глобального голода

    спецоперация на украине


    Как российская артиллерия проламывает украинскую оборону

    конец постмодерна


    Ольга Андреева: Впервые за 30 лет у русской культуры все самое важное не в прошлом, а впереди

    поколенческий разлом


    Игорь Мальцев: Поколенческой трагедии не случилось, случился тихий фарс

    Хвост виляет собакой


    Ирина Алкснис: Украинцев используют как подопытных кроликов

    на ваш взгляд


    Ваше отношение к идее создания всероссийской детской организации?

    Финляндия пожертвовала своей промышленностью ради США

    В будущем российский газ еще может вернуться в Финляндию, полагают эксперты
    		   21 мая 2022, 15:00
    Фото: Кирилл Кухмарь/ТАСС
    Текст: Андрей Резчиков

    Газпром полностью прекратил поставки газа Финляндии, отказавшейся платить за него рублях. Иначе поступили Германия и Италия, пожалевшие собственную промышленность. Почему финны, которые после Второй мировой войны строили свое экономическое развитие за счет активного сотрудничества с Москвой, решили последовать примеру Польши и Болгарии, первыми пошедшими на конфликт с Газпромом?

    В субботу утром Газпром полностью остановил поставки газа финской компании Gasum из-за отказа платить за него в рублях. Газотранспортное предприятие Gasgrid Finland подтвердило, что прекратило получать российское голубое топливо. Таким образом Финляндия стала третьей страной, отказавшейся от российского газа вопреки действующим контрактам.

    В апреле Москва отключила от газоснабжения Болгарию и Польшу по аналогичным причинам. В Кремле дали понять, что бесплатно газ поставляться не будет.

    Gasum назвала действия России «крайне прискорбными». «Однако мы тщательно готовились к этой ситуации и при условии, что не будет перебоев в газотранспортной сети, мы сможем обеспечить всех наших клиентов газом в ближайшие месяцы», – говорится в заявлении гендиректора Gasum Мики Вильянена.

    В прошлом году Россия продала финнам 1,49 млрд кубометров газа – две трети от общего объема потребления. Но всего на долю голубого топлива приходится менее десятой части (около 5%) национального энергопотребления.

    Напомним также, что на прошедшей неделе Хельсинки подал заявку на вступление в НАТО. В ответ Москва предупредила Финляндию, что членство в НАТО будет серьезной ошибкой с далеко идущими последствиями.

    В Финляндии намерены судиться поводу долгосрочного контракта «Газпром экспорта» и заверяют, что потребности общественных служб и домохозяйств будут удовлетворены в любой ситуации. Но «положение промышленных предприятий, использующих газ, будет различным». Так, «некоторые из них уже перешли на другое топливо, некоторые переходят на газ из стран Балтии по трубопроводу Balticconnector». Кроме того, в Финляндию будет поставляться американский сжижений природный газ (СПГ).

    Осенью обещают закончить строительство СПГ-терминала, который может начать работу к предстоящей зиме. Финская Gasgrid Finland Oy и американская Excelerate Energy, Inc. в пятницу подписали 10-летний договор. Первые поставки газа по этому контракту начнутся с четвертого квартала этого года.

    Со своей стороны Россия продолжает поставлять газ в страны Евросоюза. Но после того, как западные державы ввели свои санкции в связи с спецоперацией на Украине, в Кремле заявили, что «недружественные» государства должны платить за газ в российской валюте, что ЕС называл «шантажом». Несмотря на это, многие в Евпосоюзе согласились платить в рублях и открыли расчетные счета в российском Газпромбанке. Эксперты рассматриваюь это как одну из мер поддерки курса рубля.

    Например, власти Германии и Италии уже разрешили местным компаниям открывать счета в российской валюте для покупки российского газа. По информации источников Reuters, Берлин и Рим действовали в тесной координации с ЕС, получив «разъяснения, как законно покупать российский газ». Подчеркивается, что это произошло до того, как итальянская компания Eni сообщила о начале процесса открытия счетов в Газпромбанке в рублях и евро.

    Согласно инструкциям Брюсселя, с юридической точки зрения покупка газа за рубли остается непроясненной, одновременно официальные лица ЕС одновременно советовали не открывать рублевые счета в Газпромбанке. Некоторые дипломаты в Брюсселе из стран-членов ЕС предположили, что совет был намеренно расплывчатым, чтобы позволить странам все-таки открывать рублевые счета. При этом многие опасаются, что будет подорвано единство ЕС против России, если компании одних стран откроют счета в рублях, а в других – нет.

    В то же время страны Евросоюза несут ответственность за соблюдение санкций ЕС, которые были одобрены всеми 27 государствами-членами. Брюссель может подать в суд на правительство конкретной страны за обход санкций. 

    Экономист Василий Колташов убежден, что вопрос оплаты российского газа в рублях превратился в тест самостоятельности государств, поэтому «в случае с Финляндией мы можем говорить о том, что так называемая нейтральность этой страны просто испарилась». «Те страны, которые фактически являются зависимыми от США, отказываются платить в рублях. Государства, которые имеют высокую степень автономии, уже начали платить в рублях. Финляндия стала разменной фигурой в руках Вашингтона», – говорит эксперт.

    После подачи заявки на вступление в НАТО Финляндия превратилась в «очень опасного и политически несамостоятельного соседа России». «Если Вашингтон видит, что в какой-то стране его влияние может ослабнуть, то санкционируют покупку газа в рублях – просто потому, что отказ приведет к потере контроля над конкретной территорией. А Финляндия, отказавшись от оплаты газа в рублях, столкнется с серьезными экономическими проблемами. После Второй мировой войны экономическое развитие этой страны строилось на ее нейтральном статусе и активнейшем сотрудничестве с Москвой. Но теперь это сотрудничество уходит, и финская экономика начнет сильно проседать. Возможно, в не очень отдаленное время в Хельсинки вновь встанет вопрос о покупке российского газа за рубли», – прогнозирует Колташов.

    Старший научный сотрудник Финансового университета при правительстве России и ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности Станислав Митрахович отмечает, что в случае отказа от российского газа можно найти альтернативные источники поставок, но главный вопрос в том, как пережить «текущую стрессовую ситуацию, не угробив собственную экономику».

    «Сжиженный газ в принципе дороже, чем трубопроводный. Любые прерывания с поставками будут создавать дополнительный стресс на рынке. И без того дорогой газ будет еще дороже», – считает Митрахович.

    Германия, по его словам, имеет большую промышленность и для нее намного труднее отказаться от поставок российского газа, чем Финляндии. Таким образом, равнять всех членов ЕС под одну гребенку было бы неправильно, «потому что страны разные экономически и идеологически, и конкретные руководители тоже разные».

    «Идеологически Финляндия более проамериканская страна, чем Германия или Италия. Руководители Финляндии видят свое будущее в советах директоров американских инвестиционных фондов. У руководителей Германии и Италии больше мотивации быть внутри своей экономики», – пояснил Митрахович. 

    Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
     
     
    © 2005 - 2021 ООО «Деловая газета Взгляд»
    E-mail: information@vz.ru
    ..............
    		В начало страницы  •
    На главную страницу  •