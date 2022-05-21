Финляндия пожертвовала своей промышленностью ради США
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21 мая 2022, 15:00
Фото: Кирилл Кухмарь/ТАСС
Текст: Андрей Резчиков
Газпром полностью прекратил поставки газа Финляндии, отказавшейся платить за него рублях. Иначе поступили Германия и Италия, пожалевшие собственную промышленность. Почему финны, которые после Второй мировой войны строили свое экономическое развитие за счет активного сотрудничества с Москвой, решили последовать примеру Польши и Болгарии, первыми пошедшими на конфликт с Газпромом?
В субботу утром Газпром полностью остановил поставки газа финской компании Gasum из-за отказа платить за него в рублях. Газотранспортное предприятие Gasgrid Finland подтвердило, что прекратило получать российское голубое топливо. Таким образом Финляндия стала третьей страной, отказавшейся от российского газа вопреки действующим контрактам.
В апреле Москва отключила от газоснабжения Болгарию и Польшу по аналогичным причинам. В Кремле дали понять, что бесплатно газ поставляться не будет.
Gasum назвала действия России «крайне прискорбными». «Однако мы тщательно готовились к этой ситуации и при условии, что не будет перебоев в газотранспортной сети, мы сможем обеспечить всех наших клиентов газом в ближайшие месяцы», – говорится в заявлении гендиректора Gasum Мики Вильянена.
В прошлом году Россия продала финнам 1,49 млрд кубометров газа – две трети от общего объема потребления. Но всего на долю голубого топлива приходится менее десятой части (около 5%) национального энергопотребления.
Напомним также, что на прошедшей неделе Хельсинки подал заявку на вступление в НАТО. В ответ Москва предупредила Финляндию, что членство в НАТО будет серьезной ошибкой с далеко идущими последствиями.
Осенью обещают закончить строительство СПГ-терминала, который может начать работу к предстоящей зиме. Финская Gasgrid Finland Oy и американская Excelerate Energy, Inc. в пятницу подписали 10-летний договор. Первые поставки газа по этому контракту начнутся с четвертого квартала этого года.
Со своей стороны Россия продолжает поставлять газ в страны Евросоюза. Но после того, как западные державы ввели свои санкции в связи с спецоперацией на Украине, в Кремле заявили, что «недружественные» государства должны платить за газ в российской валюте, что ЕС называл «шантажом». Несмотря на это, многие в Евпосоюзе согласились платить в рублях и открыли расчетные счета в российском Газпромбанке. Эксперты рассматриваюь это как одну из мер поддерки курса рубля.
Например, власти Германии и Италии уже разрешили местным компаниям открывать счета в российской валюте для покупки российского газа. По информации источников Reuters, Берлин и Рим действовали в тесной координации с ЕС, получив «разъяснения, как законно покупать российский газ». Подчеркивается, что это произошло до того, как итальянская компания Eni сообщила о начале процесса открытия счетов в Газпромбанке в рублях и евро.
Согласно инструкциям Брюсселя, с юридической точки зрения покупка газа за рубли остается непроясненной, одновременно официальные лица ЕС одновременно советовали не открывать рублевые счета в Газпромбанке. Некоторые дипломаты в Брюсселе из стран-членов ЕС предположили, что совет был намеренно расплывчатым, чтобы позволить странам все-таки открывать рублевые счета. При этом многие опасаются, что будет подорвано единство ЕС против России, если компании одних стран откроют счета в рублях, а в других – нет.
В то же время страны Евросоюза несут ответственность за соблюдение санкций ЕС, которые были одобрены всеми 27 государствами-членами. Брюссель может подать в суд на правительство конкретной страны за обход санкций.
Экономист Василий Колташов убежден, что вопрос оплаты российского газа в рублях превратился в тест самостоятельности государств, поэтому «в случае с Финляндией мы можем говорить о том, что так называемая нейтральность этой страны просто испарилась». «Те страны, которые фактически являются зависимыми от США, отказываются платить в рублях. Государства, которые имеют высокую степень автономии, уже начали платить в рублях. Финляндия стала разменной фигурой в руках Вашингтона», – говорит эксперт.
После подачи заявки на вступление в НАТО Финляндия превратилась в «очень опасного и политически несамостоятельного соседа России». «Если Вашингтон видит, что в какой-то стране его влияние может ослабнуть, то санкционируют покупку газа в рублях – просто потому, что отказ приведет к потере контроля над конкретной территорией. А Финляндия, отказавшись от оплаты газа в рублях, столкнется с серьезными экономическими проблемами. После Второй мировой войны экономическое развитие этой страны строилось на ее нейтральном статусе и активнейшем сотрудничестве с Москвой. Но теперь это сотрудничество уходит, и финская экономика начнет сильно проседать. Возможно, в не очень отдаленное время в Хельсинки вновь встанет вопрос о покупке российского газа за рубли», – прогнозирует Колташов.
Старший научный сотрудник Финансового университета при правительстве России и ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности Станислав Митрахович отмечает, что в случае отказа от российского газа можно найти альтернативные источники поставок, но главный вопрос в том, как пережить «текущую стрессовую ситуацию, не угробив собственную экономику».
«Сжиженный газ в принципе дороже, чем трубопроводный. Любые прерывания с поставками будут создавать дополнительный стресс на рынке. И без того дорогой газ будет еще дороже», – считает Митрахович.
Германия, по его словам, имеет большую промышленность и для нее намного труднее отказаться от поставок российского газа, чем Финляндии. Таким образом, равнять всех членов ЕС под одну гребенку было бы неправильно, «потому что страны разные экономически и идеологически, и конкретные руководители тоже разные».
«Идеологически Финляндия более проамериканская страна, чем Германия или Италия. Руководители Финляндии видят свое будущее в советах директоров американских инвестиционных фондов. У руководителей Германии и Италии больше мотивации быть внутри своей экономики», – пояснил Митрахович.