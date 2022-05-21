Финляндия пожертвовала своей промышленностью ради США

Газпром полностью прекратил поставки газа Финляндии, отказавшейся платить за него рублях. Иначе поступили Германия и Италия, пожалевшие собственную промышленность. Почему финны, которые после Второй мировой войны строили свое экономическое развитие за счет активного сотрудничества с Москвой, решили последовать примеру Польши и Болгарии, первыми пошедшими на конфликт с Газпромом?

В субботу утром Газпром полностью остановил поставки газа финской компании Gasum из-за отказа платить за него в рублях. Газотранспортное предприятие Gasgrid Finland подтвердило, что прекратило получать российское голубое топливо. Таким образом Финляндия стала третьей страной, отказавшейся от российского газа вопреки действующим контрактам.

В апреле Москва отключила от газоснабжения Болгарию и Польшу по аналогичным причинам. В Кремле дали понять, что бесплатно газ поставляться не будет.

Gasum назвала действия России «крайне прискорбными». «Однако мы тщательно готовились к этой ситуации и при условии, что не будет перебоев в газотранспортной сети, мы сможем обеспечить всех наших клиентов газом в ближайшие месяцы», – говорится в заявлении гендиректора Gasum Мики Вильянена.

В прошлом году Россия продала финнам 1,49 млрд кубометров газа – две трети от общего объема потребления. Но всего на долю голубого топлива приходится менее десятой части (около 5%) национального энергопотребления.

Напомним также, что на прошедшей неделе Хельсинки подал заявку на вступление в НАТО. В ответ Москва предупредила Финляндию, что членство в НАТО будет серьезной ошибкой с далеко идущими последствиями.

В Финляндии намерены судиться поводу долгосрочного контракта «Газпром экспорта» и заверяют, что потребности общественных служб и домохозяйств будут удовлетворены в любой ситуации. Но «положение промышленных предприятий, использующих газ, будет различным». Так, «некоторые из них уже перешли на другое топливо, некоторые переходят на газ из стран Балтии по трубопроводу Balticconnector». Кроме того, в Финляндию будет поставляться американский сжижений природный газ (СПГ).

Осенью обещают закончить строительство СПГ-терминала, который может начать работу к предстоящей зиме. Финская Gasgrid Finland Oy и американская Excelerate Energy, Inc. в пятницу подписали 10-летний договор. Первые поставки газа по этому контракту начнутся с четвертого квартала этого года.

Со своей стороны Россия продолжает поставлять газ в страны Евросоюза. Но после того, как западные державы ввели свои санкции в связи с спецоперацией на Украине, в Кремле заявили, что «недружественные» государства должны платить за газ в российской валюте, что ЕС называл «шантажом». Несмотря на это, многие в Евпосоюзе согласились платить в рублях и открыли расчетные счета в российском Газпромбанке. Эксперты рассматриваюь это как одну из мер поддерки курса рубля.

Например, власти Германии и Италии уже разрешили местным компаниям открывать счета в российской валюте для покупки российского газа. По информации источников Reuters, Берлин и Рим действовали в тесной координации с ЕС, получив «разъяснения, как законно покупать российский газ». Подчеркивается, что это произошло до того, как итальянская компания Eni сообщила о начале процесса открытия счетов в Газпромбанке в рублях и евро.

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Согласно инструкциям Брюсселя, с юридической точки зрения покупка газа за рубли остается непроясненной, одновременно официальные лица ЕС одновременно советовали не открывать рублевые счета в Газпромбанке. Некоторые дипломаты в Брюсселе из стран-членов ЕС предположили, что совет был намеренно расплывчатым, чтобы позволить странам все-таки открывать рублевые счета. При этом многие опасаются, что будет подорвано единство ЕС против России, если компании одних стран откроют счета в рублях, а в других – нет.

В то же время страны Евросоюза несут ответственность за соблюдение санкций ЕС, которые были одобрены всеми 27 государствами-членами. Брюссель может подать в суд на правительство конкретной страны за обход санкций.

Экономист Василий Колташов убежден, что вопрос оплаты российского газа в рублях превратился в тест самостоятельности государств, поэтому «в случае с Финляндией мы можем говорить о том, что так называемая нейтральность этой страны просто испарилась». «Те страны, которые фактически являются зависимыми от США, отказываются платить в рублях. Государства, которые имеют высокую степень автономии, уже начали платить в рублях. Финляндия стала разменной фигурой в руках Вашингтона», – говорит эксперт.

После подачи заявки на вступление в НАТО Финляндия превратилась в «очень опасного и политически несамостоятельного соседа России». «Если Вашингтон видит, что в какой-то стране его влияние может ослабнуть, то санкционируют покупку газа в рублях – просто потому, что отказ приведет к потере контроля над конкретной территорией. А Финляндия, отказавшись от оплаты газа в рублях, столкнется с серьезными экономическими проблемами. После Второй мировой войны экономическое развитие этой страны строилось на ее нейтральном статусе и активнейшем сотрудничестве с Москвой. Но теперь это сотрудничество уходит, и финская экономика начнет сильно проседать. Возможно, в не очень отдаленное время в Хельсинки вновь встанет вопрос о покупке российского газа за рубли», – прогнозирует Колташов.

Старший научный сотрудник Финансового университета при правительстве России и ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности Станислав Митрахович отмечает, что в случае отказа от российского газа можно найти альтернативные источники поставок, но главный вопрос в том, как пережить «текущую стрессовую ситуацию, не угробив собственную экономику».

«Сжиженный газ в принципе дороже, чем трубопроводный. Любые прерывания с поставками будут создавать дополнительный стресс на рынке. И без того дорогой газ будет еще дороже», – считает Митрахович.

Германия, по его словам, имеет большую промышленность и для нее намного труднее отказаться от поставок российского газа, чем Финляндии. Таким образом, равнять всех членов ЕС под одну гребенку было бы неправильно, «потому что страны разные экономически и идеологически, и конкретные руководители тоже разные».

«Идеологически Финляндия более проамериканская страна, чем Германия или Италия. Руководители Финляндии видят свое будущее в советах директоров американских инвестиционных фондов. У руководителей Германии и Италии больше мотивации быть внутри своей экономики», – пояснил Митрахович.

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