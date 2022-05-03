Газпром терпит хамство Молдавии по двум причинам

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3 мая, вторник  |  Последнее обновление — 18:31  |  vz.ru
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Финляндия делает подарок Росатому отказом строить АЭС

Финляндия отказалась от строительства российской АЭС Антон Ваганов/ТАСС
Финляндия разорвала контракт с Росатомом на строительство атомной электростанции. Однако для России такой исход можно считать удачным. Почему Росатом ранее вписался в этот проект и каких экономических выгод лишает себя Финляндия? Подробности...
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Англосаксы делают разрыв Запада с Россией необратимым

Страны англосаксонского мира переводят экономическую войну с Россией в режим войны без правил Clodagh Kilcoyne/REUTERS
США, Канада и другие страны «англосаксонского мира» планируют отменить последние правила в ведущейся сейчас экономической войне. А именно – потратить связанные с российскими бизнесменами активы на военную помощь Украине. Практика показывает, что подобные шаги способны зацементировать антагонизм между странами на несколько поколений вперед. Подробности...
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Почему России удалось обменять летчика Ярошенко

Ярошенко работал в Африке, где был арестован и экстрадирован по запросу США Валерий Матыцин/ТАСС
Россия вернула на родину летчика Константина Ярошенко, который больше десяти лет провел в американской тюрьме и мог отбыть там еще почти столько же. Россиянина обменяли на бывшего американского морпеха Тревора Рида. Москва многие годы добивалась освобождения Ярошенко. Как при нынешних отношениях с США удалось добиться этого? И есть ли надежда обменять еще одного американского пленника – Виктора Бута? Подробности...
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Кто ответит за трагедию в одесском Доме профсоюзов

По вине украинских националистов в Доме профсоюзов заживо сгорели более 40 человек Боровский Андрей/ТАСС
Точно известны имена тех, кто организовывал расправу над активистами одесского Антимайдана, и прямо участвовал в сожжении людей в Доме профсоюзов 2 мая 2014-го. На это указывает и российское руководство, и активисты одесского сопротивления. Теперь, когда российские войска освобождают Причерноморье, перспектива справедливого правосудия становится реальной. Кто может оказаться на скамье подсудимых? Подробности...
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Киев встретил главу Еврокомиссии ударом «Точкой-У» по Краматорску

В ДНР связали удар ВСУ «Точкой-У» по Краматорску с визитом делегации ЕС в Киев кадр из видео
По вокзалу Краматорска нанесен ракетный удар «Точкой-У», в результате которого есть погибшие и раненые. Украинская сторона поспешила обвинить Москву в атаке с помощью комплекса «Искандер», однако Минобороны РФ опровергло подобные обвинения. Что на самом деле убило людей в Краматорске, кто стоит за атакой и в каких целях она может быть использована киевским режимом? Подробности...
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Не уезжайте – и не прогоняйте

Сергей Худиев
Сергей Худиев, публицист, богослов
Есть что-то в принципе неправильное в том, чтобы побуждать человека покинуть родную страну – если мы признаем, что мы не «граждане мира» и понятие Родины имеет для нас смысл. Не нужно разбрасываться согражданами, их у нас не особенно много. Подробности...
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Противостояние не только Востока и Запада, но Севера и Юга

Евгений Фатеев
Евгений Фатеев, Руководитель Екатеринбургского отделения Русского художественного Союза
Наши мысли текут по руслам доставшихся нам рек. На Север. Мы умеем созидать тепло. Наши траты обильны. Наши приобретения огромны. Наше будущее чревато вызовами, но мы победим. Подробности...
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Восточная Европа должна ответить за войну с памятниками

Вадим Трухачёв
Вадим Трухачёв, политолог, кандидат исторических наук, доцент РГГУ
Ожидать, что бывшие соцстраны будут разделять нашу память о Второй мировой, не приходится. Тем не менее обязательства поддерживать воинские захоронения в надлежащем виде у этих государств есть. И если они их нарушают – Россия должна отвечать предельно жестко. Подробности...
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Самая жуткая страна в мире

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    Газпром терпит хамство Молдавии по двум причинам

    Молдавия решила дождаться реакции Газпрома на просрочку долга за газ
    		   3 мая 2022, 17:35
    Фото: Вениамин Демидецкий/ТАСС
    Текст: Алёна Задорожная

    Молдавия решила дождаться заявления Газпрома по поводу просрочки республикой долговых обязательств по газу. При этом сам Газпром продолжает поставлять топливо в страну. Почему российская компания до сих пор не прекратила энергоснабжение республики и как принудить Кишинев к соблюдению условий контрактов?

    Власти Молдавии ждут реакции Газпрома на просрочку республикой обязательства согласовать погашение долга за газ до 1 мая. Об этом сообщил вице-премьер, министр инфраструктуры и регионального развития республики Андрей Спыну. «Мы не получили официального ответа от «Газпрома» и не знаем мотивов продолжения поставок российского газа в Молдавию», – приводит слова Спыну ТАСС.

    Молдавский министр также заверил, что у страны достаточно запасов газа, чтобы продержаться какое-то время в случае остановки поставок из России. «Молдавия готова и имеет достаточно резервов, чтобы выстоять, если Газпром решит прервать поставки. У нас в хранилищах есть около 24 млн кубометров газа, которых хватило бы на месяц летнего потребления», – цитирует премьер-министра РИА «Новости».

    «Согласно протоколу, мы должны были провести аудит до мая, но началась война на Украине, компании просто отказывались участвовать в тендере. Мы могли обсудить вопрос продления срока проведения аудита на заседании межправительственной комиссии, но она не состоялась по тем же причинам», – добавил Спыну.

    В воскресенье газораспределительная компания «Молдовагаз» проинформировала, что поставки газа идут в штатном режиме, согласно условиям контракта. Ранее Спыну допустил, что Газпром может прекратить подачу газа в республику после 1 мая, так как Молдавия отказалась выполнять договоренности о возврате долга за потребленное топливо.

    Напомним, 15 апреля власти Молдавии отказались признавать долг Газпрому без проведения независимого аудита. Тогда Спыну заявил, что Кишинев не намерен подписывать «никаких соглашений об урегулировании задолженности». «Аудит должен показать, какой долг. Из анализа некоторых экспертов я знаю, что его можно существенно снизить или отменить совсем. Но некорректно говорить об этом сейчас. Аудит должен все показать», – передает ТАСС его слова.

    Так, одними из главных условий, на которых руководство российской компании согласилось тогда продлить контракт на поставку газа в Молдавию на следующие пять лет, было погашение долга за топливо и своевременные платежи. Республика обязалась привлечь зарубежного аудитора до 1 мая, однако этого не произошло. В апреле газораспределительная компания «Молдовагаз» попросила Газпром предоставить больше времени для урегулирования вопроса погашения долга за газ.

    По мнению экспертов, исчерпание Молдавией накопленных ресурсов неизбежно, а значит, Кишиневу в любом случае придется решать вопросы с Газпромом. К тому же практика несвоевременной оплаты долгов давно используется молдавской стороной.  

    «Молдавия откровенно издевается над Газпромом, коммерческими договорами и в целом над экономической логикой.

    Когда осенью 2020 года был заключен контракт, они в первый же месяц просрочили оплату. Тогда Газпром дал им три дня. И деньги нашлись. Эта история повторялась несколько раз», – заявил газете ВЗГЛЯД эксперт Финансового университета при правительстве РФ и Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков. «Кишинев, похоже, пришел к выводу, что если раньше ему не перекрывали газовую трубу, то и теперь этого не будет, поэтому можно по-хамски не платить за топливо», – рассуждает эксперт.

    При этом Молдавия не входит в список недружественных государств, поэтому ей не приходится переходить на новую схему оплаты газа. «Большая проблема в том, что почти все постсоветские страны расцениваются нами как близкие. Поэтому Газпром до сих пор и не оставил Кишинев без тепла. Хотя, на мой взгляд, так и надо было бы сделать. Тогда нашлись бы деньги и на полное погашение прошлого долга, и на оплату новых контрактов», – уверен Юшков.

    Эксперт настаивает на том, что тема аудита «была придумана неспроста». «Разговор о том, что никто не пришел участвовать в тендере на проведение аудита – пустые отговорки. Если бы действительно было желание его провести, то проблем бы не было. Газпром рассматривает аудит как возможность еще раз объяснить, откуда взялся долг, Молдавия же рассчитывает таким образом скостить себе часть долга», – добавил Юшков.

    «В данном случае речь может идти либо о профнепригодности молдавских властей, либо о намеренном саботаже», – полагает Алексей Гривач, заместитель генерального директора по газовым проблемам Фонда национальной энергетической безопасности (ФНЭБ). «Учитывая наличие замороженного конфликта в Молдавии, европейскую ориентацию молдавских властей и эскалацию конфронтации между Россией и Европой – это вполне может быть сознательной политикой», – отмечает эксперт.

    «Это явное пренебрежение интересами собственного населения и безопасностью государства. Дело в том, что накопленного Кишиневом газа хватит буквально на месяц. Так как Молдавия получает большую часть электроэнергии от расположенной в Приднестровье Молдавской ГРЭС, которая работает на российском газе, сбой контракта приведет к масштабному энергетическому кризису в стране», – пояснил Гривач.

    Ввиду этого Молдавии сейчас гораздо выгоднее договориться с Газпромом, уверен эксперт российского ФНЭБ Станислав Митрахович. «Кишинев, конечно, может начать закупать газ у соседей, однако им это обойдется значительно дороже», – рассуждает собеседник.

    Причины, по которым Газпром до сих пор продолжает поставлять голубое топливо в страну, также ясны. Во-первых, это лояльное отношение к бывшим союзным республикам. А во-вторых – нежелание эскалации кризиса в Бессарабии. «Ходят слухи, что Киев намерен развернуть еще один конфликт в Приднестровье. Россия заинтересована в том, чтобы Молдавия не поддержала Украину. Именно поэтому Газпром до сих пор продолжает поставлять газ в республику», – резюмировал Митрахович.  

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