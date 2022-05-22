В Германии напомнили о более сильной зависимости от России, чем нефть и газ

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22 мая, воскресенье | Последнее обновление — 09:37 | vz.ru
НОВОСТЬ ЧАСА: В Пентагоне заявили о росте вероятности конфликта с Россией
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В патриотическом воспитании детей, помимо семьи, должны участвовать школа, вуз, телевидение, политики, общественные движения, НКО. Только так можно воспитать человека, который любит свою страну, заявила газете ВЗГЛЯД депутат Госдумы Ольга Занко, комментируя решение Минпросвещения, согласно которому с 1 сентября в каждой школе в начале учебной недели будет исполняться гимн. Подробности...
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|Сергей Бобылев/ТАСС
Чтобы удержать симпатии большей части мира, нам нужно просто выиграть сражение за Украину. А тут все решают не пресс-релизы и душещипательные ролики, а «котлы», артиллерийские дуэли, бомбово-штурмовые удары и танковые прорывы. С этим мы справляемся гораздо лучше.
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Я эту легкомысленность по поводу жизни в чужой стране замечаю уже давно, задолго до спецоперации – кто-то вдолбил огромной части русской аудитории, что где-то в Европе сплошные сады и земля обетованная.
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Если наша культура хочет вернуть себе саму себя, если она не хочет далее длить этот постмодернистский день сурка, ей придется заново учиться думать, чувствовать, страдать, верить в человека и собственную Родину.
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Перспективный космический корабль Starliner компании Boeing в рамках второго тестового полета стартовал к Международной космической станции (МКС) в беспилотном режиме. На первой ступени ракеты-носителя Atlas V использовался российский двигатель РД-180, произведенный НПО «Энергомаш»
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256 украинских боевиков сдались в плен на мариупольском заводе «Азовсталь». Среди пленных число раненых составляет 51 человек. Большую часть раненых под конвоем отвезли в больницу города Новоазовска. При этом на заводе все еще остается около двух тысяч боевиков
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Мэр Москвы Сергей Собянин принял решение перевести московский завод «Рено» на баланс города и возобновить производство автомобилей под брендом «Москвич». Газета ВЗГЛЯД вспомнила, какую продукцию выпускал завод в советские времена, а какие идеи инженеров так и остались в макетах...
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19:59
собственная новость
В Ярославскую область в рамках национального проекта «Культура» приедут 1300 школьников, победители олимпиад, учащиеся школ искусств и кадетских корпусов со всей России. Посещение городов Переславля-Залесского, Ярославля, Ростова предусмотрено маршрутом «Золотое кольцо. Александр Невский».
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В Йошкар-Оле прошло торжественное открытие нового здания Марийской государственной филармонии имени Якова Эшпая, до этого работники филармонии 39 лет располагались в пристрое.
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В Оренбурге на музейную вахту после полной реставрации вернулась легендарная БМ-13, которую в годы войны солдаты прозвали «Катюшей». Вместе с другими экспонатами боевая машина была полностью отреставрирована.
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В Германии напомнили о более сильной зависимости от России, чем нефть и газ
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В Европе много говорят про эмбарго на российские нефть и газ, но умалчивают о более сильной зависимости от России, сообщает германский телеканал N-TV. В материале телеканала поясняется, что перекрытие «уранового крана» грозит подорвать электроснабжение в целых странах.
«По забывчивости или намеренно европейские политики умалчивают о поставках другого российского сырья, а именно обогащенного урана, который на фоне всех последних обсуждений оказался в своеобразной «слепой зоне». При этом ЕС зависит от него гораздо сильнее, чем от природного газа, ведь, по данным Европейского сообщества по атомной энергии, закупает в России и «близком к Кремлю» Казахстане около 40% обогащенного урана, необходимого для работы атомных электростанций», – передает RT текст статьи, опубликованный на сайте германского телеканала.
Как отмечает N-TV, Европейский союз приобретает у Москвы не только сырье, но и технологии. За прошедшие годы, продолжает автор публикации, «Кремль инвестировал миллиарды в совершенствование технологического процесса обогащения урана и смог добиться успеха: российские установки считаются одними из лучших в мире». К тому же, по данным канала, в ЕС есть 18 стран, где находятся российские ядерные реакторы: два в Болгарии, шесть в Чехии, два в Финляндии, четыре в Венгрии и четыре в Словакии.
В Европейском сообществе по атомной энергии подчеркивают, что в этой сфере Европа очень зависима от России и «крайне уязвима». Ведь реакторы с водой под давлением нужно регулярно заменять. При этом работают они только на шестигранных стержнях российского производства. У западных производителей практически нет опыта работы с этими тепловыделяющими элементами, в связи с чем операторы европейских АЭС не могут снизить свою зависимость от России без серьезного ущерба для производства, констатирует автор публикации.
По его мнению, российская стратегия заключалась в том, чтобы начать снабжать Запад дешевым ураном и ядерными технологиями, и она сработала, ведь, несмотря на ситуацию на Украине, сотрудничество в этой сфере продолжается. Более того, отмечает N-TV, на фоне событий на Украине цена на уран на мировом рынке выросла на 30%, достигнув самого высокого значения за последние 11 лет.
Многие операторы АЭС «боятся, что российский президент перекроет им «урановый кран», констатирует автор публикации. «Это будет иметь катастрофические последствия для Запада, предостерегают эксперты, ведь за все это время там не приняли никаких мер для диверсификации поставок в этой сфере. Продавцов этого сырья очень мало, а сроки поставок очень большие. Прекращение продаж обогащенного урана серьезно навредит работе АЭС и подорвет электроснабжение целых стран, к примеру Словакии и Венгрии, которые получают половину своей электроэнергии за счет мирного атома», – говорится в статье.
Между тем ранее портал Politico со ссылкой на дипломатов в Евросоюзе сообщил, что Германия выступила с поддержкой инициативы о введении эмбарго на поставки урана из России.
Газета ВЗГЛЯД разбирала, что произойдет, если Запад откажется от поставок из России еще одного вида топлива – ядерного.
Венгрия предложила эмбарго на морские поставки российской нефти
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Будапешт предлагает эмбарго на морские поставки российской нефти вместо наземных, чтобы экономики стран ЕС «продолжали работать», сообщил глава МИД Венгрии Петер Сийярто.
Как заявил Сийярто, если ЕС хочет «наказать Россию в вопросе нефти, то необходимо ввести эмбарго на морские поставки нефти, потому что они составляют наибольшую долю поставок российской нефти в Европу, в то время как трубопроводные поставки составляют меньшинство». По его словам, если государства ЕС решат сделать исключение в вопросе санкций для поставок по трубопроводам, то экономики стран сообщества «продолжат работать». «Кроме того, тогда и ЕС достигнет своей цели», – приводит его слова РИА «Новости» со ссылкой на Fox News.
Сийярто подчеркнул, что экономика Венгрии «будет уничтожена без российского газа», а для «технологического преобразования предприятий» Венгрии «в целях переработки других видов нефти и газа, помимо российских, потребуются дополнительные инвестиции в размере 550 млн евро». Общий объем необходимых инвестиций может составить около 1 млрд евро. По его словам, при отсутствии доступа к нефти из России Венгрии будет «физически невозможно» импортировать данный ресурс в достаточных объемах из других источников.
18 мая еврокомиссар по экономике Паоло Джентилони сообщил, что обсуждаемый шестой пакет антироссийских санкций ЕС заблокирован. Шестой пакет санкций против России включает проект отложенного нефтяного эмбарго. Еврокомиссия обещает Венгрии компенсацию за отказ от российской нефти, однако республика при поддержке ряда других стран продолжает настаивать, что ущерб от этой меры станет катастрофическим для Европы.
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G7 пригрозила изолировать Россию от мировой экономики
Группа семи (G7) пообещала продолжать изолировать Россию и Белоруссию от мировой экономики, говорится в коммюнике министров финансов неформального объединения Великобритании, Германии, Италии, Канады, США, Франции и Японии.
«Мы подчеркиваем совместную приверженность нашему непреклонному и координированному санкционному ответу» на действия России. Мы продолжаем быть приверженными делу полного применения и соблюдения наших экономических и финансовых санкций и продолжаем внимательно следить, чтобы не допустить уклонения, обхода и замещения [введенных санкций]», – отметили министры финансов G7, передает ТАСС.
Они добавили, что будут повышать для Москвы цену проведения ее военной операции на Украине путем «изоляции России и Белоруссии от глобальной экономики».
Ранее глава комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев заявил, что страны Группы семи (G7) усиливают прямое вмешательство во внутренние дела России, что подтверждает необходимость совершенствования законодательства по защите суверенитета России.
До этого главы МИД стран G7 – Британия, Германия, Италия, Канада, США, Франция и Япония – пообещали поставлять оружие Украине «до тех пор, пока это будет необходимо». В прошлое воскресенье страны G7 взяли на себя обязательство постепенно «прекратить импорт российской нефти и снизить зависимость от российских энергоносителей».
Р оссийский постпред при ООН Василий Небензя обвинил Запад в прокси-войне против РФ на Украине. В апреле посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов предупредил об опасности действий стран Запада во время спецоперации РФ на Украине и возможности прямого военного противостояния России. Глава ДНР Денис Пушилин в свою очередь заявил о противостоянии России в Донбассе целому конгломерату стран. Официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова констатировала, что НАТО фактически давно воюет против России на Украине.
В Германии сравнили заявления Бербок о России с «языком нацистов»
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Бывший председатель Социал-демократической партии Германии Оскар Лафонтен сравнил слова главы МИД Анналены Бербок о России с «языком нацистов», пишет Saarbrucker Zeitung.
«Заявления Бербок о «разрушении» России похожи на язык нацистской Германии, потому что такие слова вполне могли бы понравиться лидерам Третьего рейха», – приводит его слова РИА «Новости».
Также политик высмеял заявление Бербок о том, что Германия намерена стать полностью независимой от российских энергоносителей.
«Зеленые делают все, чтобы немецкая экономика становилась менее конкурентоспособной, а канцлер Германии Шольц и министр финансов Лиднер просто наблюдают со стороны», – возмутился Лафонтен.
Кроме того, бывший председатель СДПГ назвал Бербок «оливково-зеленым» министром иностранных дел Германии, заявил, что глупее ее политиков нет, и обрадовался, что срок полномочий невежественного дипломата, скорее всего, будет ограничен.
Покинув ряды Левой партии в 2022 году, 78-летний Лафонтен не занимает никаких политических постов.
Бербок регулярно выступает с заявлениями, направленными против России. Так, она призывает Евросоюз отказаться от российской нефти, а также утверждает, что цены на продовольствие в Европе растут якобы из-за России. При этом в Москве подчеркивали, что цены на продукты растут из-за антироссийских санкций, сторонницей которых и является Бербок.
В Грузии предложили национализировать российский «Боржоми»
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Санкции против России создали идеальную атмосферу для национализации «Боржоми», заявил авторитетный грузинский эксперт Александр Твалчрелидзе. Об этом сообщает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.
В интервью грузинскому информационному агентству «Интерпрессньюс» он назвал санкции, которые коснулись и владельца бренда – российскую «Альфа-Групп», «идеальной возможностью банкротства компании и императивного назначения в нее государственного управляющего».
«За этим должны последовать национализация «боржоми» и такое оперирование, чтобы государство еще раз не упустило управление этим национальным богатством», – отметил он.
Накануне премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили поручил в кратчайшие сроки завершить процесс безвозмездной передачи государству доли акций компании IDS Borjomi International, которая принадлежит «Альфа-Групп». О принятом решении станет известно на ближайшем заседании правительства. Традиционно заседания грузинского кабмина проводятся по понедельникам.
В конце апреля оба завода по розливу минеральной воды «Боржоми» остановили работу в Грузии в пятницу в связи с событиями вокруг Украины, сообщала компания «IDS Боржоми Грузия». После 24 февраля компания оказалась в тяжелом положении из-за «сложной ситуации на основных рынках реализации», затем к этому добавились «ограничения на доступ к банковским счетам» и «закрытие валютных поступлений». По данным грузинского интернет-портала bm.ge, с 2013 года 60% акций данной компании принадлежит российскому холдингу «Альфа». До того момента контрольный пакет акций принадлежал семье скончавшегося в 2008 году грузинского бизнесмена Аркадия (Бадри) Патаркацишвили. Акции были проданы за 460 млн долларов, сообщает портал.
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Стал известен покупатель ресторанов McDonald's в России
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McDonald's продаст свой российский бизнес своему лицензиату Александру Говору, который будет управлять ресторанами под новым брендом, заявили в компании.
«После объявления об уходе с российского рынка и начале процесса продажи своего российского бизнеса корпорация McDonald's объявила о заключении договора купли-продажи со своим нынешним лицензиатом Александром Говором», – приводит РИА «Новости» сообщение компании.
Уточняется, что в соответствии с этим соглашением Говор будет управлять ресторанами под новым брендом.
Говор – владелец компании «Ги» Он управляет 25 ресторанами McDonald's в Сибири: в Новосибирске, Бердске, Томске, Кемерове, Новокузнецке, Барнауле и Красноярске.
Ранее источник в компании заявил, что McDonald's планирует возобновить работу в России под новым брендом в середине июня, сохранив рабочие места, большинство поставщиков, сеть ресторанов и меню.
Также в компании сообщили, что McDonald's принял решение уйти с российского рынка и начал продажу российского бизнеса.
Напомним, McDonald's объявил о приостановке работы своих 850 ресторанов в России из-за российской специальной операции на Украине.
Сообщалось, что потери McDonald's Corp от временной приостановки работы российских ресторанов компании составят 50 млн долларов в месяц.
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В США признали провал попытки поставить российскую экономику на колени
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Западным санкциям не удалось поставить российскую экономику на колени из-за ее уникального положения в мире, написал в статье для американского портала OilPrice аналитик Джош Оуэнс. Он отметил, что российские энергоресурсы и продовольствие крайне важны для глобальной стабильности.
«Удивительно, что в глобализованном мире, который уже страдает от проблем с цепочками поставок, дефицита энергии и экономической стагнации, санкции не смогли поставить российскую экономику на колени», – передает РИА «Новости» содержание публикации.
По словам аналитика, экспорт нефти и газа по рекордным ценам позволяет Москве добиться внушительного положительного сальдо торгового баланса.
«Первый и самый важный момент состоит в том, что Россия занимает уникальное положение в качестве чистого экспортера и энергоресурсов и важнейшего продовольствия, и это позволяет ей оставаться на плаву», – уточнил аналитик.
Оуэнс также пояснил, что прочные торговые отношения с Китаем и Индией обеспечивают Россию мощным притоком иностранной валюты и снимают все опасения по поводу платежеспособности страны.
После начала российской спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины Запад усилил санкционное давление на Москву. Многие страны объявили о заморозке российских активов, стали громче звучать призывы отказаться от энергоносителей. В Кремле эти ограничения назвали экономической войной, но отметили готовность к такому развитию событий. Банк России принимает меры для стабилизации ситуации на валютном рынке; расчеты за поставки газа недружественным странам перевели на рубли. Также правительство подготовило план по противодействию ограничительным мерам, включающий около сотни инициатив. Объем его финансирования составит порядка 1 трлн рублей.
При этом введенные против России санкции обернулись проблемами для США и Европы, спровоцировав рост цен на топливо и продукты. Президент России Владимир Путин подчеркивал, что непродуманная политика Запада является основной причиной проблем в мировой энергетике. Глава государства подчеркивал, что Россия успешно справляется с санкциями.
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Польша подала новый иск против Газпрома
Польская PGNiG потребовала от ПАО «Газпром» и ООО «Газпром экспорт» выплаты процентов из-за переплаты суммой в 1,5 млрд долларов за поставки в 2014–2020 годах.
«31 марта 2022 года PGNiG S.A. направила Газпрому запрос о возбуждении арбитражного разбирательства в связи с ее требованием о выплате процентов по сумме, переплаченной PGNiG S.A. за природный газ, поставленный в период с ноября 2014 года по февраль 2020 года. PGNiG ожидает ответа Газпрома на обращение в арбитраж», – цитирует «Интерфакс» отчет польской госкомпании.
Ранее эксперт в сфере энергетики Игорь Юшков заявил, что ЕС пытается заставить операторов закачать топливо в хранилища по той причине, что, когда Европа «начнет замерзать», российский газ «просто конфискуют».
До этого канцлер Австрии Карл Нехаммер пригрозил отобрать у компании «Газпром» крупнейшее в республике подземное хранилище газа «Хайдах», если оно не будет заполняться голубым топливом, и передать его другому поставщику.
В интервью газете «Кронен цайтунг» Нехаммер, говоря о дееспособности своего правительства, объяснил важность обеспечения безопасности энергоснабжения на примере создания в республике стратегического резерва газа.
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Лавров раскритиковал реакцию Запада из-за обращения Мали за помощью к России
Недовольство Запада по поводу обращения Мали к России за помощью отдает колониальным мышлением, заявил глава МИД Сергей Лавров.
«Их недовольство (Франции) настроем малийского руководства обратиться за помощью к внешним структурам, которые обеспечивают защиту и безопасность, есть не что иное, как рецидив колониального мышления, от которого европейцам пора бы давно избавиться», – передает РИА «Новости» слова министра на пресс-конференции по итогам переговоров с малийским коллегой в Москве.
По его словам, Россия будет оказывать поддержку Мали в повышении боеспособности военных сил страны.
«Мы подтвердили готовность России как постоянного члена Совета безопасности ООН и далее вносить свой вклад в нормализацию обстановки в Мали, оказывать комплексную поддержку Бамако на двусторонней основе, в том числе в деле повышения боеспособности малийских вооруженных сил, подготовке военнослужащих и сотрудников правоохранительных структуры», – сказал Лавров.
Глава внешнеполитического ведомства заявил также, что обсудил с главой МИД Мали Абдулаем Диопом поставки Бамако зерна, удобрений и нефтепродуктов.
«Особое внимание уделили практическим аспектам организации поставок из России столь необходимых малийцам в условиях западных нелегитимных санкций пшеницы, минеральных удобрений и нефтепродуктов», – сказал Лавров по итогам переговоров с Диопом.
Министр добавил, что в ходе встречи была отмечена «хорошая динамика военных и военно-технических связей».
Ранее министерство территориального управления и децентрализации страны заявило, что в Мали произошла попытка госпереворота, ее совершили «поддерживаемые Западом» офицеры.
Напомним, правительство Мали решило денонсировать соглашение с Францией о сотрудничестве в сфере обороны от 16 июля 2014 года ввиду «вопиющего нарушения» национального суверенитета республики французскими военными. В конце декабря 2021 года несколько стран Запада резко раскритиковали размещение бойцов российской частной военной компании Вагнера в Мали.
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Названы страны Европы с рекордной инфляцией из-за зависимости от России
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Наибольший рост потребительских цен в Европейском союзе наблюдается в странах Балтии и Восточной Европе из-за их энергетической зависимости от России, пишет газета Financial Times.
Авторы публикации отметили, что с двузначной инфляцией столкнулась треть стран-членов Евросоюза. Больше всех страдает Эстония, где за год потребительские цены выросли почти на 19%. В Литве этот показатель достиг 16,8%, в Болгарии – 14,4%, в Чехии – 14,2%, в Румынии – 13,8%, в Латвии – 13%, в Польше – 12,4%, передает РИА «Новости».
«Для многих европейцев работает следующий принцип: чем ближе они к России, тем быстрее растет их стоимость жизни», – говорится в статье.
Как отметила экономист Анна Титарева, падение доходов в еврозоне связано с резким ростом цен на энергоносители. «Однако их высокая инфляция также отражает недавний более динамичный экономический рост и сжатые рынки труда», – пишет FT.
При этом наибольший уровень инфляции в Европе наблюдается в Турции на уровне 70% из-за обвала курса лиры.
По прогнозу Bloomberg, экономика Евросоюза оказалась под угрозой рецессии на фоне кризиса на Украине и связанных с ним антироссийских санкций.
Европейские страны столкнулись с ростом цен на энергоресурсы и всплеском инфляции из-за введения санкций против России после начала военной спецоперации на Украине. В Кремле эти ограничения назвали экономической войной, но отметили готовность к такому развитию событий. Банк России принимает меры для стабилизации ситуации на валютном рынке; расчеты за поставки газа недружественным странам перевели на рубли. Также правительство подготовило план по противодействию ограничительным мерам, включающий около сотни инициатив. Объем его финансирования составит порядка триллиона рублей.
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Россия решила перевести выплаты по решениям ЕСПЧ в рубли
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Выплаты по решениям Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ) будут проводиться только в рублях, сообщил глава Конституционного комитета Совфеда Андрей Клишас. Соответствующие поправки будут подготовлены ко второму чтению законопроекта о «разводе» с ЕСПЧ.
«Договорились с коллегами в Госдуме о внесении поправки в наш законопроект о «разводе» с ЕСПЧ, что по решениям, которые уже вынесены в отношении России (на дату выхода из Совета Европы), выплаты будут производится только в рублях, при этом будет запрещено производить выплаты на счета в недружественных странах», – написал сенатор в своем Telegram-канале.
Москва 15 марта официально уведомила нотой о выходе из Совета Европы и Европейской конвенции по правам человека, заявив, что будет выполнять решения ЕСПЧ, если они будут соответствовать Конституции России. Позднее в тот же день ПАСЕ единогласно приняла резолюцию, в которой указала уставному органу Совета – Комитету министров – на то, что Москва не может быть членом Совета. На следующий день Комитет министров принял решение, что Россия перестает быть членом организации с 16 марта. После выхода России из СЕ Европейский суд по правам человека решил приостановить рассмотрение всех жалоб против нашей страны.
Госдума на пленарном заседании в среду, 18 мая, приняла в первом чтении пакет из двух законопроектов, предусматривающих, что постановления ЕСПЧ, вынесенные после 16 марта, не будут исполняться в России и перестанут быть основанием для пересмотра решений российских судов.
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Лондон объявил о поставках Киеву дальнобойной артиллерии и беспилотников
Новый британский пакет военной помощи Украине будет включать дальнобойную артиллерию, противокорабельные ракеты и беспилотники, говорится в сообщении, опубликованном канцелярией британского премьер-министра Бориса Джонсона по итогам состоявшегося у него в четверг разговора с президентом Украины Владимиром Зеленским.
«Обратив внимание на недавнее заявление о выделении Украине дополнительной военной помощи со стороны Соединенного Королевства на 1,3 млрд фунтов, премьер-министр рассказал, что для оказания Украине поддержки в обеспечении обороны среди прочего будет поступать дальнобойная артиллерия, ракеты класса «берег – корабль», а также беспилотные летательные аппараты», – передает со ссылкой на документ ТАСС.
Ранее сообщалось, что власти США не хотят поставлять на Украину высокоточные реактивные системы залпового огня (РСЗО) M270 американского производства.
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Берлускони призвал Европу убедить Киев «принять вопросы Путина»
Европе необходимо убедить Украину «принять вопросы Путина», чтобы «как можно скорее достичь мира», заявил лидер партии «Вперед, Италия» Сильвио Берлускони.
Берлускони призвал Европу «объединить усилия, чтобы выдвинуть мирное предложение для Путина и украинцев». По его мнению, Европа должна попытаться «убедить украинцев принять вопросы Путина».
Кроме того, он критически оценил заявления Великобритании и НАТО, не способствующие достижению мира, передает ТАСС со ссылкой на ANSA.
По словам Берлускони, отправка вооружений на Украину делает Италию соучастницей конфликта. «Если мы должны посылать оружие, то лучше бы это так не афишировать», – приводит его слова РИА «Новости» со ссылкой на askanews.
Ряд крупных итальянских профсоюзов в пятницу устроили забастовку и шествия по городам, протестуя против правительственной политики по Украине и вовлечения страны в конфликт. Участники акций выступили «против отправки оружия на Украину и увеличения военных расходов».
Напомним, Берлускони считает, что ни у Европы, ни у мира нет лидеров, которые могли бы вести с президентом России Владимиром Путиным переговоры по ситуации вокруг Украины. Берлускони, который является евродепутатом, недавно голосовал за резолюцию Европарламента, осуждающую Россию за военную операцию на Украине и призывающую европейские правительства прекратить закупки российских энергоносителей.
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Грузинский эксперт оценил идею «отдельного ЕС» для Грузии, Молдавии и Украины
Предложение главы Евросовета Шарля Мишеля создать отдельный Евросоюз для Украины, Грузии, Молдавии и Балканских стран является «зондированием почвы», – заявил газете ВЗГЛЯД грузинский эксперт по международным отношениям Сосо Цинцадзе.
«ЕС столкнулся сейчас со многими проблемами непосредственно внутри организации. Поэтому на данном этапе предложение Шарля Мишеля – это только идея. Сложно сказать, во что она может вылиться. Пока четких очертаний нет», – сказал аналитик газете ВЗГЛЯД.
«Принимать бедные страны в ЕС никто не хочет, это дорогое удовольствие. Но и отталкивать нельзя, это исключено», – считает он.
По мнению Сосо Цинцадзе, скорее всего, взаимоотношения ЕС с потенциальными новыми членами будут складываться по формуле, согласно которой «процесс пути в организацию, подразумевающий реформы, не менее важен, чем само членство».
«А это – многолетний процесс. Даже статус кандидата в члены Евросоюза – это только скромный шажок», – отметил он.
«Сейчас ЕС будет концентрироваться на уговоры Венгрии. НАТО занята разрешением противоречий между Турцией и подавшими заявками Швецией и Финляндией. Все это создает много головной боли, а в Европе ее не хотят», - сказал аналитик.
Ранее глава Евросовета Шарль Мишель высказал мнение, что для Украины, Грузии и Молдавии нужно создать отдельный Евросоюз и в этот же формат нужно включить Турцию и Западные Балканы.
Из-за роста цен финны стали чаще воровать бензин
Жители Финляндии начали чаще красть бензин и дизельное топливо из-за высоких цен, пишет издание YLE со ссылкой на полицию Юго-восточной части страны.
По данным правоохранителей, финны похищают топливо с крупных строительных площадок, а также в сельских и лесных хозяйствах. Регистрировались и случаи краж из грузовиков и топливных баков холодильных установок. Во время одного инцидента воры сломали замки топливных баков, после чего просверлили в них отверстия и слили бензин, сообщает «Рен-ТВ».
По предположениям полиции, после краж злоумышленники продают полученное топливо.
Между тем в субботу утром финская газотранспортная компания Gasgrid Finland сообщила, что Финляндия, которая отказалась оплачивать газ в рублях, прекратила получать голубое топливо из России.
Стоимость бензина и дизельного топлива бьет исторические рекорды в США и европейских странах, в частности, в Британии. При этом в России бензин Аи-92 и Аи-95 начал дешеветь на неделе с 4 по 11 марта. Цены на эти марки еженедельно снижаются больше двух месяцев подряд.
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Путин поручил оценить принятые против России меры стран ВТО
Президент России Владимир Путин поручил проанализировать меры, которые страны, входящие во Всемирную торговую организацию (ВТО), приняли против России в нынешнем году и подготовить меры по их обжалованию, сообщается на сайте Кремля.
«Правительству РФ провести комплексную оценку принятых в 2022 году государствами-членами Всемирной торговой организации мер по ограничению торговли с РФ на предмет их соответствия правилам и принципам этой организации», – сообщается в перечне поручений на сайте Кремля.
Кроме того, кабмину необходимо «представить предложения по обжалованию РФ таких мер в рамках организации, а также по актуализации стратегии участия России во Всемирной торговой организации».
Ранее Путин поручил создать новую стратегию взаимодействия России с ВТО из-за санкций.
Также президент России Владимир Путин назвал незаконными санкции, идущие вразрез с ВТО.
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