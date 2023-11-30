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    30 ноября 2023, 21:30

    Прозрачное поле боя ослабило танки

    СВО продемонстрировала уязвимость танков в современном бою

    Прозрачное поле боя ослабило танки
    @ @boris_rozhin

    Tекст: Андрей Резчиков

    Российские военные впервые уничтожили танк Leopard 1A5 за счет тактического мастерства и адаптации к меняющимся условиям боя. Произошедшее стало новым поводом заявить о том, что танк больше не способен прорывать оборону противника. Однако в экспертной среде призывают не списывать танки со счетов, потому что этот вид машин продолжает развиваться.

    На этой неделе стало известно о том, что российские военные впервые подбили немецкий 40-тонный танк Leopard 1A5 вооруженных сил Украины (ВСУ). Это произошло всего через несколько недель после того, как эти танки начали применять в боях. Сначала сообщалось, что инцидент произошел в Харьковской области, однако позже появились версии о том, что танк был уничтожен в Андреевке Луганской народной республики.

    По сообщениям украинских СМИ, несколько тяжелых высокоскоростных осколков 152-мм снарядов могли поразить бортовые бронелисты корпуса или оказать критическое броневое воздействие на экипаж машины. Танк, вероятно, принадлежал 44-й механизированной бригаде ВСУ. Эта бригада получила около дивизиона Leopard 1A5.

    Танки Leopard 1A5, переданные Украине в сентябре Германией и Данией, считаются более старыми моделями, чем ранее поставлявшиеся танки Leopard 2 (об уничтожении этих машин ранее сообщалось неоднократно). Танки Leopard 1 были созданы в 1961 году и с тех пор постоянно подвергались модернизации.

    Наблюдатели сходятся во мнении, что российские военные продемонстрировали тактическое мастерство и доказали способность адаптироваться к меняющимся условиям боя. Уничтожение танка было достигнуто за счет стратегического позиционирования и эффективного использования оптико-электронной разведки. Танк заметили на марше при обстреле российских позиций и оперативно обезвредили.

    Как пишет обозреватель журнала Forbes Дэвид Экс, на глазах у российского беспилотника танк, рассчитанный на четырех человек, выехал на поле, где стал легкой мишенью для артиллерийских ударов. Возможно, что первый удар нанесла заглубленная мина, которая повредила левую гусеницу и обездвижила машину. Экс задается вопросом, почему танк двигался по открытому полю средь бела дня – и этот вопрос, возможно, ключевой в данной истории.

    Как пишет Telegram-канал «Взгляд человека в лампасах», сегодня поле боя принципиально и навсегда изменилось, поэтому танк не может исполнять прорыв обороны противника и обеспечение действий пехоты так, как это задумывалось. «Для современного (прозрачного) поля боя танк слишком медлителен (тяжел), слишком заметен, слишком слеп и слишком беззащитен в верхней полусфере. Противотанковые средства несравнимо дешевле и проще. Динамическая защита показала низкую эффективность», – говорится в посте.

    «На первый взгляд кажется странным, что в данном случае «Леопард» действовал в одиночку. Но на самом деле он потому так и действовал, что это был его единственный шанс остаться незамеченным. Танк, обнаруженный в зоне досягаемости «Ланцетов» и артиллерии, обречен», – говорят аналитики.

    «Есть ли у этой проблемы выход, кроме отказа от танков или принципиальных изменений в их конструкции? Возможно. Например, применение ударного танкового кулака в сотни машин единовременно на относительно узком участке фронта. Если получится, опять же, скрыть от противника концентрацию этих машин», – допускают авторы канала.

    Иной точки зрения придерживается военный эксперт Владислав Шурыгин. «Мы видим применение одиночного танка, что не соответствует уставам. Применение танков – это военное искусство. Необходимо создавать правильное окно прорыва, для чего должна быть полностью подавлена система обороны, нанесены удары вглубь. Когда вы просто посылаете один танк на поле боя, то он становится уязвимой целью, по которой бьют все», – считает эксперт.

    По мнению Шурыгина, говорить о кризисе применения танков можно. «Но это не значит, что танки не должны развиваться. Танк должен иметь свои средства РЭБ, возможности проведения разведки, например, свои коптеры, которые будут базироваться на нем. По сути, нынешний конфликт двигает вперед военное дело», – поясняет эксперт.

    Более того, динамическая защита танка все же доказала свою эффективность, раз его экипаж спасся. «У нас есть танки, которые получили по восемь-девять попаданий различных средств, но они уцелели за счет динамической защиты. Конечно, абсолютной защиты нет, ее не было и быть не может. Но она выполняет свою роль в том спектре, в котором ее используют», – указал Шурыгин.

    «Ранее Илон Маск сказал, что танк умер, но мы видим, что обе стороны наращивают танковые соединения и активно эксплуатируют их.

    Да, танк становится более уязвимым, требует прикрытия. В современной войне оборона и защита должны быть комплексными. Разведывательная информация должна быстро передаваться танкистам. И если военная единица не прикрыта и не мобильна – она быстро становится мишенью», – считает Вадим Козюлин, военный эксперт, заведующий центром ИАМП Дипломатической академии МИД РФ.

    Эксперт подчеркивает: когда сверху висят разведывательные спутники и дроны, «танк становится мишенью, но не перестает быть средством прорыва обороны – и значение его сохраняется». «Теперь танки нужно эксплуатировать по-другому, сегодня молниеносных военных прорывов не получится», – добавляет специалист.

    По его словам, массовые танковые сражения времен Курской битвы ушли в прошлое, при нынешних возможностях разведки создание ударного танкового кулака на узком участке фронта невозможно.

    «Современное поле боя станет еще более прозрачным.

    Формирование танкового кулака возможно против слабого противника, у которого нет средств разведки, но это редкий случай», – подчеркивает эксперт. Шурыгин, наоборот, убежден, что концентрация танков на узком участке фронта возможна. «Для этого есть средства РЭБ, системы маскировки, маневрирование. Все это можно сделать, если поставить такую задачу», – указал специалист.

    Козюлин согласен с тем, что роль танков возрастет в случае появления массового средства для прикрытия от разведки и ударов. «В целом этот конфликт дал много новой информации об уязвимости предыдущих поколений вооружений. Появились новые вооружения, изменилась тактика. Есть понимание, что необходимо новое средство защиты от дронов. Наверняка мы скоро увидим эти средства», – добавляет спикер.

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