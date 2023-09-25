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    25 сентября 2023, 22:00

    Американские Abrams станут дорогой обузой ВСУ

    Американские Abrams станут дорогой обузой ВСУ
    @ Sgt. Joshua Wooten/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Рафаэль Фахрутдинов

    ВСУ получили от США первые танки Abrams. Число машин не уточняется, однако в Киеве уже заявили, что использовать их на передовой не получится, так как техника долго не проживет. Вместе с тем эксперты замечают, что есть еще ряд причин, почему Abrams станут для ВСУ еще одной головной болью.

    Первые танки Abrams американского производства были доставлены на Украину, заявил в понедельник Владимир Зеленский. «Abrams готовятся к усилению наших бригад», – уточнил он, выразив «благодарность союзникам». Число поставленных машин не разглашается, однако газета New York Times  со ссылкой на двух представителей министерства обороны США пишет, что это первая партия из обещанных 31 танка.

    Примечательно, что начальник главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов в минувшую субботу предупреждал, что американские машины должны применяться в достаточно специфических операциях, так как их использование на передовой в боевых условиях ни к чему не приведет – они долго не проживут.

    При этом сами Abrams ранее критиковали в Пентагоне. В частности, там сообщили, что отказываются от планов по поверхностной доработке ныне имеющихся и начинают работы по повышению мобильности и живучести машин на поле боя, пишет Defense News. В танке будут модернизированы системы наведения, броня и многое другое. «Abrams больше не может наращивать возможности без увеличения веса, и нам необходимо уменьшить его логистическое воздействие», – заявил Глен Дин, исполнительный директор армейской программы США по наземным боевым системам.

    Как отмечают в экспертном сообществе, поставленные ВСУ американские танки ситуацию на поле боя не изменят. Однако могут создать трудности для самих украинских военных. «Если говорить с позиции ВСУ, то лучше бы они получили пару сотен советских танков, условных Т-72, чем по несколько десятков машин из разных стран. Такой разносорт в одной армии – это крайне плохо сразу с нескольких точек зрения», – сказал военный аналитик Михаил Онуфриенко.

    «Во-первых, это многократно усложняет обучение экипажей. Во-вторых, возможности по проведению тренировок на территории, контролируемой Киевом, весьма ограничены. Кстати, методики обучения по каждому танку тоже различаются, а автоматически с одного типа машин на другой ты не пересядешь», – объяснил он.

    «Помимо этого, у каждой модели свои характеристики: маневренность, проходимость, дальность выстрела, вес, калибр снарядов. Поэтому для подготовки соединений к бою нужна уже серьезная работа над квалификацией даже не столько экипажей, сколько командиров подразделений», – добавил спикер.

    Также собеседник указывает на то, что на Украине нет технической возможности ремонтировать натовские танки. «Если надо просто переставить двигатель, то с этим ВСУ еще справятся. Но если речь пойдет о какой-то конкретной детали – сомневаюсь. Для этого машину придется везти в другое государство. Это, в свою очередь, приведет к нагрузке на логистику», – рассуждает Онуфриенко.

    «Сейчас у Украины уже есть: американский Abrams, немецкий Leopard, британский Challenger, а также советские модернизированные Т-55, Т-64, Т-72 и Т-80, которые им поставляли США, ФРГ, Британия, Польша, Словения и другие страны. И, как я уже отметил, у каждого типа своя специфика», – указывает аналитик.

    «Хочу напомнить, что у Украины нет своего производства танков. ВСУ берут их у всех стран, которые дают. Это неудобно для абсолютно любой армии мира, украинская – не исключение.

    Каждый вид танка требует обслуживания, – сказал военный эксперт Владислав Шурыгин, – у каждой машины свои запчасти, свои регламенты, свои масла, а зачастую и свое топливо».

    «Так что при помощи Abrams ВСУ, скорее всего, будут затыкать дыры, где смогут. Это своего рода небольшая, но замена тем машинам, которые были уничтожены в последнее время российскими войсками в ходе СВО. Думаю, они пойдут на пополнение одной из танковых бригад», – указал собеседник.

    «Конечно, Пентагон не позволит украинцам использовать Abrams по своему усмотрению, а скажет беречь и задействовать только в операциях, что называется, «наверняка». Но если деваться ВСУ будет некуда, то они бросят американские машины в открытый бой. В любом случае, как только они выйдут на фронт, мы увидим горящие Abrams, как видели ранее горящие Leopard», – уточнил собеседник.

    «К тому же Abrams – это очень тяжелая техника, которую можно использовать только в хорошую погоду. Когда начнутся дожди и снега, машины, вероятно, будут отогнаны в резерв как минимум на несколько месяцев. Плюс некоторое их количество перевезут на полигоны для обучения экипажей ВСУ», – указал он.

    «Если полученные ВСУ Abrams попадут в зону действия наших авиационных или наземных противотанковых комплексов или даже столкнутся с российскими танками – участь их незавидна.

    Поэтому их, вероятнее всего, будут применять для ведения снайперского огня с закрытых огневых позиций на максимально доступном удалении от цели», – пояснил военный эксперт Алексей Леонков.

    «Также, вероятно, танками Abrams заткнут дыры во втором эшелоне сил прорыва линии боевого соприкосновения на Запорожском направлении. По задумке противника, советская техника ВСУ будет прорывать линию, нести потери, а следом будут идти «победоносные» Abrams, которые поддержат первый эшелон дальними выстрелами по огневым точкам, танкам, БТР, позициям артиллерии», – считает аналитик.

    «Но не вижу причин, по которым бы Abrams не повторили судьбу Challenger.  Мы их так же найдем и уничтожим. Нужно еще понимать, что Abrams – не быстрый и не юркий танк. Если его заметит наша разведка, то он никуда уже не уйдет. К тому же, раз они появились и все это знают, за ними будет вестись охота. Кстати, у этих машин репутация так себе – их жгли в боях на Ближнем Востоке. А потом местные воины с радостью фотографировались на фоне металлолома», – резюмировал Леонков.

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