Киев и Берлин разошлись в оценке состояния танков Leopard 1A5

Tекст: Евгений Поздняков

Рафаэль Фахрутдинов

Украина отказалась принять партию из 10 танков Leopard 1A5, отправленную Германией через Польшу, заявив, что машинам нужен ремонт, который украинские военные не в состоянии выполнить, сообщило немецкое новостное издание Spiegel. Германия направила экспертов в Польшу для проверки Leopard. Согласно их заключению, танки были сильно изношены во время обучения украинских солдат в Германии.

«Германия передает танки Украине в боеспособном состоянии», – прокомментировала ситуацию Кристина Рутси, официальный представитель министерства обороны Германии. Она уточнила, что Leopard 1A5 используются для «интенсивных учений» с украинскими танковыми бригадами на территории Германии, после чего их нередко приходится ремонтировать еще до передачи Киеву и, соответственно, пересечения немецкой границы, передает РИА «Новости».

В начале нынешнего месяца сообщалось, что Дания взяла из музея шесть танков Leopard 1A5 для обучения украинских военных. 100 танков, которые хранятся на складах в Дании, находятся в худшем состоянии, чем музейные экспонаты. Дания вывела их из эксплуатации в 2005 году.

Месяцем ранее сообщалось, что немецкий оружейный концерн Rheinmetall готовит 50 Leopard 1 для передачи Украине, которые компания приобрела у бельгийской OIP Land Systems на деньги правительства ФРГ. Танки восстанавливаются и переоснащаются на заводах Rheinmetall в Германии. В конечном счете из 50 машин, которые частично находятся в плохом состоянии и служат только поставщиками запчастей, около 30 должны быть доставлены Киеву, сообщало немецкое издание Bild.

При этом глава Немецкого военно-политического общества Ральф Тиле заявлял, что поставляемые в ВСУ старые танки Leopard 1 по сути являются металлоломом. Тиле в комментарии телеканалу SRF заявил, что восстановление боеготовности данных танков может занять до девяти месяцев. Эксперт объяснил это отсутствием производственных цепочек. По его словам, для этой работы над Leopard 1 не имеется ни запасных частей, ни рабочей силы, ни подготовленных площадок.

При этом ранее и сам Владимир Зеленский, и в целом украинские власти призывали Запад давать Киеву любое оружие, даже самое старое. «Главное, что мы благодарны итальянскому правительству за оказанную Украине техническую и военную помощь», – так советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк отреагировал на поступившую партию вышедших из строя американских самоходных артиллерийских установок M109L со сломанными шарнирами.

«Понятно, что в идеале было бы получить готовое к использованию оружие, но мы реалисты, мы всегда готовы его отремонтировать», – отмечал он в интервью итальянской газете Corriere della Sera.

«Скорее всего, танки дошли до Украины в неудобоваримом состоянии из-за ненадлежащих мер хранения на немецких складах. В Западной Германии до сих пор находятся машины, которые давно пришли в состояние негодности. В принципе, отсылать подобные модели – нормальная практика для союзников ВСУ», – сказал Александр Артамонов, военный эксперт, специалист по вооружениям НАТО.

«Зачастую украинские военные получают танки, в которых выдохся инертный газ, необходимый для поддержания головки самонаведения.

Известны и другие неполадки, с которыми неожиданно сталкивались местные солдаты. Могли заржаветь и ходовые части орудия, механизмы люка. К тому же Leopard – очень капризная машина по части программного обеспечения.

Если специалисты не отслеживали состояние систем наведения, то они вполне могли прийти в негодность», – подчеркивает собеседник.

«При этом не стоит демонизировать население Германии. Рабочие, которые занимаются проверкой состояния танков, боятся даже косвенного участия Берлина в конфликте на Украине. Они понимают, что в случае, если ФРГ ввяжется в прямое столкновение с Россией, на фронт придется идти непосредственно им, а не политикам из Бундестага», – отмечает эксперт.

«К тому же в этой сфере задействовано много мигрантов, которые, откровенно говоря, проявляют особые симпатии к России. Поэтому особого рвения при подготовке машин к отправке ВСУ они не испытывают. Не думаю, что они досконально осматривали каждый танк, готовящийся для Украины», – считает Артамонов.

«Теоретически при транспортировке у танка можно повредить торсионы, однако вероятность этого крайне мала. Обычно машины спускаются с платформы собственным ходом. Кранами их никто не поднимает, поэтому возможность поломки в течение перевозки или непосредственно при разгрузке кажется мне призрачной», – подчеркивает собеседник.

«Тем не менее в случае негабаритной транспортировки танк вполне мог получить легкие повреждения. Железные дороги в Польше и Германии не создавались под перегонку столь тяжелых орудий, как военные машины. В Восточной Европе линии создавались с учетом веса советских моделей, которые легче натовских аналогов на 20 тонн», – акцентирует эксперт.

«Поэтому при прохождении тоннелей или во время резких поворотов некоторые части танка вполне могли поломаться. Возможно, что эти повреждения прибавились к тем, которые образовались в результате неправильного хранения на складах. Однако, на мой взгляд, главная причина плохого состояния Leopard скрывается именно в ФРГ», – резюмирует Артамонов.

«Всему миру становится ясно, что Украина не способна победить Россию на поле боя. ВСУ не помогает ничего – даже западное оружие не может спасти ситуацию. Разумеется, все это приводит офис Зеленского в бешенство. Им необходимо показывать западным странам конкретные результаты, но пока явных успехов достигнуть не получается», – сказал германский политолог Рар.

«В связи с этим Украина пытается переложить вину с себя на других. Руководство страны не может выступить с заявлением, что происходящее – вина их собственных ошибок либо недобросовестной службы местных солдат. Это необходимо ВСУ для обоснования Вашингтону и Брюсселю продолжения дальнейшей поддержки», – отмечает эксперт.

«Таким образом, офис Зеленского надеется на то, что западные страны попытаются прислать им более современное вооружение.

Конечно, Германии не нравится то, что ее выставляют крайней. Раздраженность Украиной нарастает во всех западных странах.

Многие люди говорят о том, что ВСУ должны более бережно относиться к поставляемой технике», – акцентирует собеседник.

«Однако, в отличие от Польши и США, в Берлине еще сохраняется энтузиазм по отношению к поддержке офиса Зеленского. Тем не менее определенный уровень усталости чувствуется и здесь. Имеется общее разочарование от отсутствия успехов в текущем конфликте, и оно постепенно продолжает расти», – резюмирует Рар.