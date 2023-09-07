Спецоперация дала новую жизнь оружию советского времени

В зону спецоперации отправлены новейшие БМП-2М с модулем «Бережок»

Tекст: Геннадий Нечаев

Российские Вооруженные силы получили партию модернизированных БМП-2М, оснащенных боевым модулем «Бережок». Установка нового модуля позволяет увеличить огневую мощь БМП в 3,2 раза по сравнению с исходным образцом и вдвое снизить расход боеприпасов при поражении типовых целей, сообщает Ростех. БМП-2М, оснащенные УБМ «Бережок», используются в зоне СВО и заслужили высокие оценки со стороны российских военных. Всего МО РФ располагает парком из более 3 000 машин этого типа.

История создания

Универсальный боевой модуль (УБМ) «Бережок» производства Тульского КБП им. академика А.Г. Шипунова давно не является новинкой российского ВПК. Заказ на модернизацию БМП советского производства с одной из африканских стран был заключен в далеком 2005 году. Предсказуемо, этой страной оказался Алжир – крупнейший на Черном континенте пользователь боевых машин пехоты российского производства. На сегодняшний день по стандарту БМП-2М Бережок переоборудовали не менее 400 машин. Алжирским военным так понравился российский модуль, что принято решение о модернизации 360 оставшихся БМП-2. Поэтому некоторые СМИ называют БМП-2М «алжирской».

Первый контракт на модернизацию 540 российских БМП-2 и БМД-2 новым модулем был заключен в 2017 году, а уже в следующем началась опытно-войсковая эксплуатация. Приказ о принятии на вооружение БМП-2М Бережок был подписан министром обороны 1 декабря 2019 года.

До начала СВО промышленность поставляла новые машины в количествах до двух батальонных комплектов (по 40 машин) в год. В зоне СВО обновленная техника была замечена впервые в мае 2022 года, БМП-2М задействовали во время одного из боевых выходов казачьего отряда «Дон». Есть основания полагать, что в ближайшее время темпы поставок будут увеличены.

Лучший вариант модернизации

Собственно УБМ «Березок» представляет собой двухместную обитаемую башню, выполненную в габаритах башни классического БМП. Основное вооружение представлено хорошо зарекомендовавшей себя 30 мм автоматической пушкой 2А42 и спаренным с ней пулеметом ПКТМ калибра 7,62 мм. Дополнительным вооружением служит 30 мм автоматический гранатомет АГ-30М (боекомплект 300 гранат), установленный в задней части башни и снабженный дистанционным приводом вертикального наведения (горизонтальное осуществляется поворотом башни). Подобную модернизацию с автоматическим гранатометом пытались внедрить еще в позднем СССР, но модернизационных комплектов было выпущено мало и в войска они практически не попали. Между тем, хоть АГС оружие далеко не снайперское, но исключительно полезное при стрельбе по неукрытой пехоте и площадным целям.

На первый взгляд, ничего нового нет – однако, пушка и пулемет снабжены двухплоскостным гироскопическим стабилизатором, значительно увеличивающим точность огня, особенно при стрельбе сходу. В опубликованном в сети фрагменте отчета об испытаниях отмечается: «При атаке опорного пункта с усилением роты БМП применение в движении вооружения по противнику привело к снижению коэффициента потерь в более чем два раза, затраты (меньший расход боеприпасов) на ее выполнение уменьшили почти в 2 раза».





«Длинной рукой» новой башни являются 4 контейнера с готовыми к пуску противотанковыми ракетами «Корнет» с управлением по лазерному лучу. По некоторым сведениям, российские машины будут оснащаться снарядами модификации «Корнет-Д» с повышенными характеристиками бронепробиваемости – до 1300 мм гомогенной брони за динамической защитой. Немногие танки западного производства могут похвастаться такими характеристиками брони.

Не менее важно, этой ракете по зубам и трехметровый слой литого бетона. Для особо важных и защищенных целей существует режим пуска двух снарядов с задержкой старта второго: оба прилетают в одно и то же место. К плюсам лазерной системы наведения следует отнести возможность стрельбы с превышением над линией визирования: это снижает шансы на определение противником точки запуска. Российские и советские ПТРК предыдущих поколений с управлением по проводам такой возможности не имели.

Вишенка на торте – возможность атаковать «Корнетом» цели, движущиеся со скоростью до 900 км/ч.

Правда, для этого требуется автомат сопровождения цели, и пока до конца не ясно, входит ли он в состав СУО российской версии «Бережка». То есть, любой вертолет, дрон или дозвуковой штурмовик при определенных условиях (все-таки речь идет не о ЗУР) может стать жертвой этого ПТРК. И, по мнению некоторых источников, в последних модификациях «Корнета» был реализован принцип «выстрелил-забыл».

Но мало нашпиговать боевой модуль разнообразным вооружением. Основой СУО модуля служит совершенно новый прицел наводчика, объединяющий в себе визирно-оптический, тепловизионный, лазерный наведения и канал управления ракетами. Панорамный прицел командира включает оптический, телевизионный и дальномерный каналы, наличие тепловизионного канала не декларируется, но возможно. Такие «глаза» вкупе со множеством современных датчиков иных типов выводят машины, оснащенные «Бережком», на уровень самых современных БМП западного производства. По крайней мере по параметрам вооружения.

Многие околовоенные СМИ довольно единодушно полагают такой вариант модернизации БМП-2 лучшим из возможных. Конечно, возросший вес модуля влечет за собой необходимость усиления подвески. Но в этом случае объем необходимых доработок ходовой меньше, чем при оснащении УБМ «Бахча-У» со 100 мм пушкой, такая башня применяется на БМП-3. Такие мероприятия реализованы на модернизированных машинах, как алжирских, так и российских.

Как устаревшее сделать новым

Безусловно, на место БМП советской разработки должны прийти машины нового поколения, более тяжелые и лучше защищенные. Но пока БМП такого класса (например, БМП Т-15 на платформе «Армата») существуют лишь в виде опытных образцов.

Надо сказать, что проблема утилизации многих тысяч боевых бронированных машин, построенных и накопленных за годы Холодной войны, стоит перед многими странами. Просто порезать танк или самоходку на металл не всегда представляется возможным. Во-первых, это ручная работа: бронекорпус танка просто так не смять прессом, как автомобиль. А плавильных печей, куда можно «кидать танк целиком» пока не придумали. Во-вторых, далеко не все материалы, использующиеся в производстве военной техники, могут найти применение в гражданской сфере. Например – броневые стали не подходят для цивильных нужд ни по свойствам, ни по составу. В третьих, некоторые вещества и соединения представляют опасность для человека и окружающей среды.

Вариантов может быть несколько. В некоторых случаях старую военную технику просто топят в океане, как в США.

Или закапывают в пустыне – как в Австралии. Кое-что можно сплавить или продать союзникам по принципу «на те, убоже, что нам негоже» - что мы видим на примере Украины. Самый утопический вариант – конверсировать военную технику в гражданскую:в новейшее время это еще не удавалось никому, исключение составляют разве что военные автомобили и кое-какая инженерная техника. Наиболее привлекательным вариантом выглядит именно модернизация, особенно в случае АБТТ.

Действительно, срок службы бронекорпуса (идет ли речь о танке или другой бронетехнике) составляет от 30 лет до полувека. Чисто теоретически, корпус можно начинить вполне современными системами, оснастить новым двигатели и т.п. Правда, только в том случае, если в исходный образец заложен резерв для модернизации, а таких образцов немало. Даже вечный ящик на гусеницах, разработанный в конце 1950 годов – БТР М113 только в США прошел три программы модернизации, последнюю – в 1987 году, и до сих пор несет службу в 44 странах мира (включая собственно США). Количество боевых машин различного назначения на его основе, созданных в разных странах, нереально даже перечислить. Советская техника, надежность и долговечность которой давно стали легендарными, имеет не меньший потенциал.

Например, в том же Алжире модули «Бережок» установили на танки Т-62, перед тем откапиталив шасси. Таким образом, была получена боевая машина, приближающаяся по характеристикам к российскому «Терминатору» - малой кровью и задешево.

Возможно, и российским военным стоило бы обратить внимание на такой вариант модернизации морально устаревших танков, которые сегодня используются в зоне СВО в качестве высокозащищенных САУ. По крайней мере этот вариант кажется гораздо более привлекательным, чем установка «Бережка» (какой бы он не был совершенный) на корпус БМП-3 вместо заведомо более мощного модуля «Бахча».

То же касается и перспективного тяжелого БТР «Курганец-25» и колесного «Бумеранга». Обе машины изначально оснащены необитаемыми боевыми модулями, прежде всего ради увеличения объемов десантного отделения. В случае оснащения их «Бережком» численность десанта неизбежно сократится. По крайней мере до тех пор, пока не будет развернуто крупносерийное производство «Терминаторов», использование БМПТ на шасси ОБТ прошлых поколений, оснащенных «Бережком», представляется разумным решением.