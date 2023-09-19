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    19 сентября 2023, 14:26

    Разоблачение в США преступления ВСУ стало сигналом Зеленскому

    Разоблачением трагедии в Константиновке Вашингтон решил сбить спесь с Зеленского

    Разоблачение в США преступления ВСУ стало сигналом Зеленскому
    @ JIM LO SCALZO/EPA/ТАСС

    Tекст: Евгений Поздняков

    Американская пресса обвинила ВСУ в нанесении удара по мирным жителям на рынке в Константиновке. Россия не раз заявляла о причастности Украины к трагедии, унесшей жизни 16 человек, однако офис Зеленского упорно перекладывал ответственность на Москву. О чем свидетельствует данная публикация, какие сигналы были отправлены Киеву и почему заокеанские СМИ заговорили об этом именно в день визита Зеленского в Вашингтон?

    В США заявили о причастности ВСУ к нанесению удара по рынку в Константиновке. Об этом сообщается в расследовании издания The New York Times. Журналисты выяснили, что атака произошла со стороны, подконтрольной Украине. Примечательно, что публикация вышла именно в день приезда Владимира Зеленского в Штаты.

    В материале указано, что украинские власти пытались помешать проведению расследования, однако репортеры сумели добраться до места взрыва. Издание пишет, что размеры найденных отверстий и фрагментов соответствуют по форме и размеру снаряду 9М38, который запускается с ЗРК «Бук».

    Кроме того, на кадрах, заснятых камерой наблюдения, видно, что ракета влетела в Константиновку с подконтрольной Украине стороны. За несколько секунд до взрыва заметно отражение боеприпаса на припаркованном автомобиле, он двигался с северо-запада, что также доказал эксперт по взрывчатым веществам.

    По информации издания, за несколько минут до удара ВСУ выпустили две зенитные ракеты в сторону российской линии фронта из города Дружковки. Эти данные подтверждают и очевидцы, опрошенные журналистами газеты. В статье подчеркивается возможность того, что снаряд мог дать сбой в полете, из-за чего он и не достиг намеченной цели.

    Вместе с тем сразу после трагедии украинская сторона выступила с традиционным утверждением о том, что ни к чему не причастна. Владимир Зеленский в своем Telegram-канале возложил ответственность за нанесение удара на Москву. Он заявил о гибели 16 человек и заявил, что якобы «русское зло необходимо победить».

    Позднее в офисе Зеленского сообщили, что на Украине не считают необходимым проводить расследование событий в Константиновке, поскольку его результаты и так «являются очевидными».

    Однако российские эксперты еще до анализа американской прессы заметили доказательства вины ВСУ. Так, авторы отраслевого Telegram-канала «Военный осведомитель» писали, что в чатах местных жителей сообщали о пусках двумя самолетами ВСУ ракет над Дружковкой, после чего и произошел взрыв на рынке.

    О трагедии высказывался и постпред России при ООН Василий Небензя. По его словам, на видеоматериалах отчетливо видно, что снаряд прилетел именно с украинских позиций. Он также отметил, что в Организации Объединенных Наций о произошедшем быстро забудут, как это уже было в случае с ударом по Краматорску в 2022 году.

    В экспертном сообществе отмечают: американская пресса неспроста заговорила о причастности ВСУ к трагедии именно в день приезда Зеленского в Вашингтон. За последнее время украинские власти неоднократно критиковали действия Запада. И такой тон, по мнению экспертов, утомил Вашингтон. Теперь США посылают Зеленскому недвусмысленные сигналы.

    «Владимир Зеленский приезжает в США в состоянии эйфории. Но статья The New York Times, вышедшая в день его визита, призвана немного «попустить» забывшегося наглеца. Американцы не хотят, чтобы его заносило от ощущения собственной важности. Это своего рода намек: нам известен каждый твой шаг, каждое твое движение», – сказал украинский политолог Владимир Скачко.

    «Этот материал может стать первой ласточкой демонтажа образа Зеленского в качестве хорошего парня.

    Коней, конечно, на переправе не меняют, но, кажется, переправа уже оказалась позади. Судя по всему, США хотят перемирия, а уверенности в том, что действующая украинская власть сможет это обеспечить, нет», – отмечает эксперт.

    «В настоящий момент Зеленский устраивает Вашингтон, но у него есть некоторые минусы. И Штаты придерживаются своей давней тактики: на союзника нужно давить до тех пор, пока он не начнет мыслить в правильном направлении», – подчеркивает собеседник.

    «Уже сейчас мнимого «героя нации» пытаются «шугнуть» – то намекают на необходимость выборов, то угрожают контролем над переданными вооружениями. Статья с обвинениями ВСУ – логичный шаг на этом пути. Сейчас администрация Байдена посмотрит, насколько корректно Зеленский понял этот тонкий намек», – считает политолог.

    «Если будут положительные изменения, информационная кампания прекратится, в противном случае выпустят еще один материал, за ним другой. Приписать Украине можно многое. ВСУ далеко не «белые и пушистые». И если мы увидим новые статьи, это будет верным знаком того, что заигравшегося актера «сливают», – резюмирует Скачко.

    «Скорее всего, публикация The New York Times была согласована администрацией Джо Байдена. Ведь не просто так она увидела свет именно в день приезда Зеленского.

    Цель проста –Украине пытаются намекнуть на ее истинное место в диалоге с Вашингтоном», – сказал Владимир Васильев, главный научный сотрудник Института США и Канады РАН.

    «Белому дому необходимо продолжение контрнаступления ВСУ, причем осуществляться оно должно строго по сценарию, написанному в Штатах. Однако в последнее время мы слышали о существенных разногласиях сторон», – отмечает собеседник.

    «США пытаются намекнуть Украине, что подобное поведение неприемлемо. Статья буквально кричит о том, что за каждым шагом ВСУ ведется пристальное наблюдение. В целом материал может стать своеобразной «черной меткой», выданной американской прессой Владимиру Зеленскому», – подчеркивает эксперт.

    «Усугубляет ситуацию и то, что в Штатах сейчас наблюдается предвыборная неразбериха. Постепенно набирают обороты и споры по поводу распределения бюджета.

    Существует реальная вероятность того, что в следующем году Зеленский не получит необходимых средств, – отмечает американист. – Он это понимает и начинает маневрировать».

    «Однако в Белом доме подобную тактику Украины не оценили. Собственно, поэтому непокорных партнеров и пытаются приструнить, в том числе и за счет публикаций в прессе. Разоблачение трагедии в Константиновке может стать началом большой информационной кампании», – акцентирует эксперт.

    «Вашингтон может использовать и тот факт, что сам удар произошел аккурат в день визита Блинкена в Киев. Не исключаю, что в скором времени мы услышим слова, мол, Вашингтон оказывает Украине серьезную поддержку, присылает в столицу важных людей, а ВСУ отвечают на это взрывом рынка. Это хороший повод для сокращения выплат Зеленскому», – резюмирует Васильев.

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