Эксперты объяснили заявления Блинкена о мирных переговорах по Украине

Tекст: Евгений Поздняков,

Илья Абрамов

Госсекретарь США Энтони Блинкен озвучил «справедливое условие» завершения конфликта на Украине. В интервью для ABC News он отметил, что мирное соглашение должно быть основано на устойчивых положениях, предполагающих суверенитет и территориальную целостность страны.

По его мнению, в настоящее время «нет признаков» заинтересованности России в «значимой дипломатии». Блинкен подчеркнул, что если Москва предпримет шаги на данном направлении, то украинцы якобы «будут первыми, кто подключится» к диалогу, а США начнут свое участие в процессе «сразу за ними».

При этом он заявил, что именно жителям Украины «предстоит решать, как именно все это закончится, где будут проходить линии». Однако, говоря о перспективе переговоров, госсекретарь отметил, что «для танго нужны двое».

На фоне подобных заявлений Владимир Зеленский высказал сомнение в искренности некоторых западных партнеров, которые обещают «всегда» поддерживать Украину. «Я вижу, что он или она не здесь, не с нами», – пишет о его впечатлениях издание The Economist.

Также украинцам необходимо объяснить перспективы «полностью милитаризованной экономики», которая станет реальностью в том случае, если конфликт будет вестись до истощения одной из сторон. Зеленский готов к этой трансформации, однако обсуждать столь радикальные шаги с населением можно будет лишь в том случае, если слабость Украины в глазах западных государств станет «тенденцией».

В то же время пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков подчеркнул, что необходимость продолжения СВО диктуется необходимостью купировать проблему террористических актов, предпринимаемых ВСУ. Кроме того, он отметил, что считает корректным ужесточение правил в информационной сфере в период конфликта, поскольку Россия живет в условиях гибридной войны.

Напомним, Владимир Путин подчеркивал, что именно западные страны отказываются от обсуждения конфликта с Москвой. В то же время РФ не раз заявляла о готовности к началу диалога. Как ранее уточнял Песков, Москва до сих пор сохраняет открытость к урегулированию ситуации на Украине. По его словам, именно офис Зеленского отклоняет любую возможность стабилизации текущего положения.

«Подобные заявления демонстрируют тупик, в котором оказалась американская внешняя политика. При этом США самостоятельно загнали себя в это состояние. Череда переворотов на Украине, которые организовывались Вашингтоном и другими участниками НАТО, привели к фактическому развалу государства», – сказала официальный представитель МИД Мария Захарова.

«Создание Западом антироссийского плацдарма заложило долгосрочную мину под будущее Украины. Уверенность Штатов в возможности проведения руками офиса Зеленского блицкрига против Москвы сыграла злую шутку со всеми западниками. Вместо поддержки демократии на Украине они занимаются спонсорством терроризма», – отмечает собеседница:

«Однако вместо признания собственных ошибок, Белый дом начинается извиваться не как уж, но словно ядовитая змея на сковородке. Выглядит все это крайне трагикомично».

С этим мнением согласен и сенатор Константин Долгов. По его словам, Вашингтон делает все возможное, чтобы не допустить никаких мирных переговоров по Украине. Более того, Украина сама себе запретила их вести с Россией законодательно. «Администрация Байдена стремится максимально затянуть конфликт в попытке ослабить Россию. Поэтому США саботировали договоренности в Стамбуле и надоумили Зеленского на законодательном уровне запретить переговоры с Москвой», – сказал он.

«Заявление Блинкена о том, что Россия якобы не заинтересована в мирных переговорах – это демагогия и игра на публику. Белый дом пытается выставить ситуацию так, будто наша страна сама не хочет договариваться. Но это далеко от истины. Например, Путин во время встречи со своим турецким коллегой Эрдоганом прямо заявил, что мы открыты для диалога», – отмечает сенатор.

«Однако переговоры невозможны без учета интересов России. Мы должны решить все вопросы, связанные с безопасностью нашей страны. Если бы американцы действительно хотели мира на Украине, они бы учли требования Москвы. Пока такой готовности со стороны Вашингтона не видно», – подчеркивает собеседник.

«Что касается территориальной целостности Украины как условия «справедливого» мира, это также не способствует урегулированию конфликта. Западные политики могут мечтать о чем угодно, но их грезам не суждено воплотиться в реальность. Новые регионы уже стали частью России, их статус даже не обсуждается, аналогично и с Крымом»,

– уточняет Долгов. В экспертном сообществе также считают, что заявления Энтони Блинкена вызваны желанием США зарекомендовать себя в качестве миротворца. При этом в общении офиса Зеленского с Брюсселем и Вашингтоном не может быть искренности, поскольку эти акторы пытаются решить собственные проблемы в отношениях с Россией руками ВСУ.

«В настоящий момент обе стороны придерживаются диаметрально противоположных взглядов по поводу методов урегулирования конфликта. Западные страны настаивают на выводе российских войск с территорий, принадлежавших Украине на момент 1991 года. В то же время Москва настаивает на защите интересов четырех новых регионов, которые должны быть официально признанными частью РФ», – сказал Федор Лукьянов, главный редактор журнала «Россия в глобальной политике», научный директор МДК «Валдай».

«Озвученные позиции отрицают саму возможность компромисса. Тем не менее уже сейчас заметны определенные сигналы, которые говорят о приближении переговоров. Так, в западной прессе сменилась тональность о происходящих событиях. В частности, ряд изданий подчеркивает, что вскоре конфликт может быть заморожен», – отмечает политолог.

«Кроме того, недавно на страницах мировых изданий писали о возможности обмена потерянных Украиной территорий на статус полноценного члена НАТО. Подобные предложения, конечно, носят весьма условный, даже кулуарный характер, однако тенденция определенно вырисовывается», – считает собеседник.

«Однако слова Блинкена можно назвать в большей степени бессодержательными.

США пытаются поддерживать образ миротворца. Открыто говорить о том, что Штаты выступают за продолжение боевых действий, нельзя – мировая общественность неправильно поймет. Поэтому местному руководству и приходится высказываться в пользу дипломатии», – акцентирует Лукьянов.

Проблему искренности в диалоге Украины с западными странами затрагивает и политолог Владимир Скачко. «Все так называемые партнеры офиса Зеленского решают свои проблемы и задачи. Британия пытается вернуть свое влияние на мировой арене, США хотят еще больше увеличить зависимость европейских государств от себя, а ЕС поступает так, как ему укажут в Вашингтоне», – отмечает он.

«Но главная цель западных государств – это создание из Украины «Антироссии», которая должна победить в бою против нас или сгореть. Счастье простых жителей страны Зеленского и его покровителей не волнует», – подчеркивает собеседник.

«Заявления Зеленского о неискренности стран Запада – это его личная инициатива. Он боится того, что покровители вынудят его пойти на перемирие. В таком случае политик сразу лишится власти, так как ему придется отвечать за все проблемы своего государства, снять военное положение и провести выборы. Поэтому он пытается вести свою игру, но получается не очень хорошо», – отмечает он.

«Также не очень понятно, что Зеленский имел в виду под полностью милитаризированной экономикой. Все предприятия страны уже сейчас работают на военную отрасль. Даже доходы с сельского хозяйства сейчас идут на нужды армии», – резюмировал Скачко.