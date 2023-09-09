Зеленский мешает крысам бежать с корабля

Сергей Худиев
Деколонизация как прикрытие колонизации
В условиях острого конфликта между Россией и Западом желание вызвать в России внутреннюю смуту совершенно понятно – как понятно и то, что людей, которые над этим работают, совершенно не интересует ни история, ни культура, ни благополучие народов, которые они хотят «деколонизировать».
Александр Ходаковский
Что мы назовем победой
Когда наступит перелом? Наступит ли? Наступит. К сожалению, вот так красиво, чтобы наше национальное самолюбие взыграло, не будет. Будет «не мытьем, так катаньем».
Геворг Мирзаян
России не нужна переговорная форточка с Украиной
Запад будет сейчас убеждать Россию начать переговоры с Киевом. Однако России эти переговоры не нужны – для них еще не созрели ни территориальные, ни политические условия.