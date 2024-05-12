Президент Чехии предсказал превращение конфронтации с Россией в повседневность

Президент Чехии Павел выразил уверенность в дальнейшем противостоянии России и Запада

Tекст: Антон Антонов

Павел подчеркнул, что конфронтация не обязательно должна оказаться военной. Он заявил, что Россия якобы стремится вернуть «имперское величие» СССР, передает РИА «Новости» со ссылкой на die Presse.

При этом Павел заявил, что Европа всегда должна вести себя конструктивно по отношению к России, если та «поступает таким же образом», но в случаях, когда Москва «действует против интересов» Запада, Европа «должна противостоять ей». В противном случае возникнет угроза для «образа жизни и ценностей» Европы, сказал он.

Комментируя возможную победу Дональда Трампа на президентских выборах в США, Павел заявил, что Европа прежде вела себя как «избалованный ребенок», ей нужно принять больше ответственности в сфере безопасности.

Напомним, при этом он не исключил, что отказ Украины от вступления в состав НАТО можно было бы обменять на гарантии безопасности для Киева в ходе переговоров.