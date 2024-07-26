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    26 июля 2024, 20:01 • В мире

    Трампу предложили невозможный способ поддержки Украины

    Эксперты: США неспособны одобрить ленд-лиз на 500 млрд долларов для Украины

    Трампу предложили невозможный способ поддержки Украины
    @ Yuri Gripas/Consolidated News Photos

    Tекст: Рафаэль Фахрутдинов

    На Западе появляется все больше «мирных планов» по Украине, которые Дональд Трамп может реализовать в случае своей победы на выборах. Самый свежий из них подразумевает ленд-лиз для ВСУ на 500 млрд долларов, а России предлагается «откатиться» на границы 2022 года. Однако США не потянут реализацию этого плана не только политически, но даже экономически.

    Бывший госсекретарь США и директор ЦРУ Майк Помпео предложил Дональду Трампу крайне агрессивный вариант урегулирования украинского конфликта. Его план предусматривает вступление Украины в НАТО и Евросоюз и организацию ленд-лиза для киевского режима на 500 млрд долларов.

    «Вместо того чтобы обременять налогоплательщиков США новыми счетами, позвольте Украине занять столько, сколько ей нужно, чтобы купить американское оружие для победы над Россией», – написал Помпео в колонке для The Wall Street Journal. Также он предложил Трампу снять все ограничения на типы оружия, которые Украина может использовать.

    Кроме того, Помпео предлагает ввести «реальные санкции» против России. Это, по его мнению, позволит определить условия для будущей сделки с Москвой: боевые действия прекращаются, Украина наращивает силы обороны, а присоединение к России Донбасса и Крыма на Западе никто не признает.

    «Точно так же, как мы никогда не признавали присоединение Прибалтики к СССР и не признавали ГДР до 1974 года», – пояснил Помпео. Украина же, согласно его плану, должна восстанавливаться за счет «репараций» из замороженных активов ЦБ России. Ну а санкции с России снимут в случае вступления Киева в НАТО и ЕС.

    «Для тех, кто сомневается: последнее, чего хочет Трамп во время второго срока, – это провала во внешней политике, который отвлечет его от внутренней повестки дня и по сравнению с которым неудачный вывод войск Байдена из Афганистана покажется успехом», – заключает бывший госсекретарь.

    Отметим, что это не первый подобный план, появившийся за последний месяц. Так, в конце июня советники Трампа Кит Келлог и Фред Флейтц предложили вооружать Украину лишь в обмен на ее согласие начать мирные переговоры. Если от переговоров откажется Москва, тогда Киев получит необходимые вооружения.  

    Кроме того, свой план Трампу озвучил и экс-премьер Британии Борис Джонсон, который два года назад сорвал переговоры в Стамбуле. В частности, он предложил разрешить ВСУ использовать дальнобойное оружие для любых ударов по России, вынудить Москву вернуться к границам на момент начала СВО, Украину принять в НАТО, а часть Донбасса и Крым оставить за Россией.

    Что касается самого Трампа, то в недавнем разговоре с Владимиром Зеленским он напомнил, что «Россия победила Гитлера и Наполеона».

    «Перед вами военная машина. Вы столкнулись с ней. У русских миллионы мин и тысячи армейских танков. Я сказал, что надо покончить с этой войной. Этого не должно было случиться», – сказал кандидат в президенты США.  

    В Кремле же к позиции Трампа и планам, которые ему предлагают, относятся прохладно. Как отметил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, в Москве «никогда не носили и не носят розовые очки», имея в виду отношения с США. Он напомнил, что Трамп является представителем политической элиты США, которая «вся страдает русофобией».

    Песков отметил, что именно во время президентства Трампа США начали «санкционную гонку». «Во время Трампа было введено огромное количество санкций против нашей страны, и в этом плане он мало чем отличается для нас от всех остальных. Ну, может быть, он чуть-чуть больше проявляет политической мудрости в плане поддержания каналов диалога», – добавил Песков.

    По мнению политолога Алексея Чеснакова, «план Помпео» является всего лишь частью информационной манипуляции американской стороны по повышению ставок в «большой игре» с Россией. «Кремль пытаются задолго до начала переговоров попугать более масштабной поддержкой Украины в случае сохранения выдвинутых Путиным условий», – полагает эксперт.  

    Такую тактику он счел «банальной игрой в доброго и злого следователей»: «Сначала Трамп рассказывает Зеленскому о русских, победивших Наполеона и Гитлера. И тут же его бывший госсекретарь рационализирует плохой сценарий. Наивно», – добавил Чеснаков. По его словам, «у Штатов нет заявленных Помпео возможностей и инструментов». «Какие 500 миллиардов для Украины? Где в Вашингтоне их возьмут? Сплошной торг и блеф», – заключил Чеснаков.

    Схожей точки зрения придерживается и военных эксперт Илья Крамник. Он отметил, что идея Помпео «дать Украине ленд-лиз на 500 млрд долларов» имеет ряд существенных ограничений. «Во-первых, западная промышленность дает сегодня Украине столько, сколько дает, не потому, что ей денег не хватает, а потому что таковы производственные возможности, и на их наращивание потребуется несколько лет как минимум в силу структуры этой промышленности и экономик Запада в целом (включая демографию)», – пояснил Крамник.

    «Трудно развивать оружейный бум в условиях ликвидации сталелитейной промышленности,

    например, в Британии, да и в Штатах производство ВиВТ сухопутных войск процветало в ту пору, когда «ржавый пояс» не был ржавым, а был работающим индустриальным кластером. Украине нужно, например, несколько десятков батарей Patriot, но на их производство потребуется несколько лет, и к моменту, когда будут поставлены последние, если война будет продолжаться, первые давно будут «израсходованы», – считает эксперт.

    Второе существенное ограничение – возможности самой Украины, в том числе по подготовке, например, летного и технического персонала. Он напомнил, что авиация – это единственная сфера, где потребное количество техники Запад может дать немедленно, но воевать эта техника сможет только при условии, если ее дадут вместе с персоналом – но не «отпускниками».

    «В общей сложности это потребует участия личного состава по численности соответствующего ВВС немаленькой европейской страны, причем уже обученного взаимодействовать друг с другом в рамках единых схем и процедур, которые в разных странах различаются даже на едином типе машин (например, F-16). Решить этот вопрос радикально и быстро можно только прямым участием ВВС США, но на это Штаты не готовы по понятным причинам», – напомнил аналитик.

    «Вопрос, что останется от украинской энергетики и прочей инфраструктуры за время реализации этого плана, никто себе предпочитает не задавать. Остальные пункты, типа «мир по линии боевого соприкосновения, границы не признаются, над санкциями подумаем», не стоят даже обсуждения. Никакие вопросы безопасности таким путем не решаются», – подчеркнул Крамник.

    «Схема Помпео напоминает старый анекдот: «Абрам, ты где деньги берешь? – У Сары. – А Сара? – В тумбочке. А в тумбочку я их кладу».

    То есть Помпео мыслит давно неактуальными категориями времен Рузвельта, когда было открыто новое свойство денег и затем Бреттон-Вудской системы. Эти экономические форматы безвозвратно ушли в прошлое», – пояснил американист Дмитрий Дробницкий.

    «Даже если Трамп и рискнул бы второй раз связаться с Помпео, то все равно этот план был бы несбыточным. Хотя бы потому, что в Вашингтоне никак не разберутся, кто у них власть. Клинтон и Харрис – это одна Америка, Трамп – другая. И никто подобных масштабных решений не примет. Впрочем, и самого Помпео больше никто никуда не подпустит», – полагает он.

    «Сам Помпео – один из тех, кого имели в виду, когда говорили о серьезных кадровых проблемах Трампа. Со стороны это виделось хаосом, когда Трамп менял на постах людей, которые не соглашались с ним ни по экономике, ни по миграции, но по внешней политике. Теперь же вице-президентом в команде Трампа стала не Никки Хейли и не Марко Рубио, а Джеймс Ди Вэнс. Трамп усвоил уроки первого срока», – отметил аналитик.

    «Тем не менее Помпео сидит и рассказывает о несуществующих миллиардах, вероятно, еще и для того, чтобы продлить свое время в руководстве украинской компании «Киевстар». Он в свое время был одним из тех, кто обеспечивал Киеву политическую крышу, поэтому успел на раздачу местных активов. Но к реальности его план не имеет никакого отношения», – резюмировал Дробницкий.

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