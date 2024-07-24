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    24 июля 2024, 22:10 • Политика

    Европа предает своих ради интересов киевского режима

    Европа предает своих ради интересов киевского режима
    @ REUTERS/Yves Herman

    Tекст: Анастасия Куликова,
    Евгений Поздняков

    «Это атака на весь Евросоюз». Такими словами политологи описывают то, что в Киеве называют «местью» Будапешту – блокировку поставок российской нефти в Венгрию и Словакию. Чем закончится это противостояние и кто на самом деле за ним стоит?

    Советник главы офиса Владимира Зеленского Михаил Подоляк назвал остановку транзита российской нефти через Украину «местью» Будапешту. В ответ глава МИД Венгрии Петер Сийярто сообщил о намерении заблокировать выделение более 6 млрд евро из Европейского фонда мира, передает ATV.

    Дипломат также указал, что Будапешт пригрозил офису Зеленского судом в ЕС из-за нарушения соглашения об ассоциации, согласно которому Киев не может прерывать транзит энергоносителей в государства Евросоюза. По мнению Сийярто, в настоящий момент у республики отсутствуют альтернативы поставкам российской нефти через территорию Украины.

    Вместе с тем он отметил, что со стороны Болгарии уже поступило предложение о помощи в обеспечении энергетической безопасности страны, пишет «Коммерсант». В свою очередь президент Словакии Петер Пеллегрини также пригрозил Киеву ответными мерами в случае усугубления сложившейся ситуации.

    Напомним, Украина остановила поставки нефти по трубопроводу «Дружба» в Словакию и Венгрию, хотя еще в 2022 году страна пыталась отвоевать у ЕК право на импорт сырья из России. Государства связывают это с расширением санкций против компаний Москвы. В Кремле решение Киева назвали «политическим».

    После блокировки украинской стороной транзита нефти Венгрия и Словакия запросили консультации с Украиной при посредничестве Еврокомиссии, однако они не дали результата. Также Сийярто утверждал, что обсуждал проблему с Дмитрием Кулебой. «По его словам, они не запрещали транзит нефти, но это неправда», – добавил министр. Будапешт считает решение Киева об остановке транзита враждебным, особенно с учетом импорта Украиной электроэнергии из Венгрии, о чем подробно писала газета ВЗГЛЯД.

    «Отрезание юго-восточных стран Европы от поставок нефти – это атака на весь Евросоюз. По правилам ЕС, Брюссель должен сразу поставить Украину на место. Однако в союзе оказались такие страны, как Польша и Румыния, которые готовы обменять «пророссийских» венгров и словаков на украинцев. Посмотрим, что в защиту республик скажет Евросоюз», – сказал германский политолог Александр Рар.

    По его мнению, Брюссель встанет на сторону Киева. «В объединении готовы классифицировать поведение Украины как правильное. Согласно информации из кругов ЕС, действия украинской стороны рассматриваются как «законные», поскольку Киев исходит якобы из «вопросов безопасности». При этом в данном случае венграм просто некуда деваться – не пойдут же они в ЕАЭС», – уточнил политолог.

    «Между тем Украина играет ва-банк. Страна фактически начала дисциплинировать Евросоюз и командовать организацией. Причем Киев использует энергетику как оружие, а ведь в этом Брюссель раньше обвинял Россию. Но украинской стороне, видимо, это сойдет с рук», – отмечает Рар.

    Схожей точки зрения придерживается и украинский политолог Владимир Скачко. Он указал на «двойные стандарты, цинизм и подлость» Запада, который ранее «громогласно обвинял Россию в том, что она якобы пользуется энергетикой как оружием», а в случае с Украиной – «поджал хвост».

    Впрочем, такое отношение ЕС к действиям офиса Зеленского объяснимо.

    По мнению Скачко, Киев – лишь «дубинка» в руках европейских чиновников, недовольных политикой Виктора Орбана. «Главным игроком в противостоянии с Венгрией и Словакией является не Украина, а Евросоюз. Речь идет о борьбе глобалистов и изоляционистов: тех, кто выступает за монополярный мир во главе с США, против политиков, отстаивающих национальные интересы и суверенитет», – детализировал политолог.

    Будапешт и Братислава выделяются в ЕС, они выступают против «общей линии партии», а потому им, по мнению глобалистов, следует преподать урок, добавил эксперт. «Поскольку уязвимостью Венгрии и Словакии является импорт нефти, то и инструментом против этих стран стала Украина, которая на фоне риска дефолта и зависимости от Запада готова выполнить любой поступающий приказ», – уточнил Скачко.

    Говорить о том, чья возьмет в «нефтяном» споре, пока трудно, считает собеседник. «Венгрия ответила на остановку транзита блокировкой средств из Европейского фонда мира. Пока счет 1:1. Далее, скорее всего, стороны попытаются договориться. Вместе с тем я допускаю, что Будапешт могут сломить, потому что у ЕС есть дополнительные рычаги давления», – убежден Скачко.

    Также Украина ценна для западных стран тем, что ей нечего терять,

    добавляет экономист Иван Лизан. «Фактически рычагов давления на офис Зеленского у Венгрии очень мало. Главным инструментом в руках Будапешта могут стать поставки электричества, однако на подконтрольных Киеву территориях и так наблюдаются колоссальные проблемы со светом», – сказал он.

    «Сейчас на Украине большинство атомных энергоблоков находятся на ремонте. К октябрю начнутся проблемы с отоплением. Большая часть жилплощади, находящаяся выше пятого этажа, рискует стать непригодной для быта. Не будут работать лифты, возникнут трудности даже с приготовлением пищи, в квартирах будет очень холодно», – прогнозирует он.

    «То есть особо Венгрии ситуацию не усугубить. С другой стороны, если конфликт с Украиной останется актуальным вплоть до начала осени, то в этом случае Будапешт может сообщить об условной аварии на электростанции, расположенной вблизи границы. Тогда у офиса Зеленского действительно прибавится головной боли», – уточняет собеседник.

    «Еще одним направлением давления могут стать голосования ЕС по принципиальным для Киева вопросам. В частности, речь может идти о проблемах интеграции Украины в европейские институты. Однако в денежном отношении способности Будапешта также ограничены. Большинство траншей уже согласованы – отменить их или скорректировать едва ли получится», – считает Лизан.

    Кроме того, заявления Киева показывают, что Украина намеренно бьет по экономике Венгрии и Словакии,

    уверен Игорь Юшков, эксперт Финансового университета при правительстве РФ и Фонда национальной энергетической безопасности. «Офис Зеленского пытается показать странам Центральной Европы, что в будущем он может полностью перекрыть поставки российской нефти», – добавляет он.

    «Если трубопровод «Дружба» прекратит свою работу, пострадать могут в том числе и Чехия с Сербией. В этом случае придется искать альтернативные источники сырья, а затем доставлять его по морю в прибрежные государства, откуда нефть в дальнейшем и будет закачиваться», – акцентирует собеседник.

    «Но в этом случае пропускных способностей трубопроводов может не хватить. Цены на данный ресурс значительно увеличатся, а местные НПЗ будут ощущать острую нехватку сырья. На сегодняшний день «Дружба» остается самым эффективным способом доставки нефти, заменить который будет крайне проблематично», – заключил Юшков.

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