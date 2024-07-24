Насквозь прогнивший МОК максимально мерзопакостен, как и отношение комитета к российским и белорусским спортсменам. Особенно мерзок поиск «крамолы» в их социальных сетях – и отказ от участия в Играх на этом основании. Другое дело – позиция самой России по поводу участия в этой Олимпиаде. И здесь непонятно вообще ничего.6 комментариев
Сийярто заявил об отсутствии альтернативы поставкам российской нефти в Венгрию
Сийярто заявил об отсутствии альтернативы поставкам российской нефти в Венгрию через Украину
Альтернативы поставкам Будапешту российской нефти через территорию Украины нет, у венгерской стороны нет инфраструктуры для их замещения, заявил агентству Reuters глава МИД Венгрии Петер Сийярто.
По его словам, чтобы покупать нефть или газ из разных источников, нужны трубы, развитая инфраструктура, и ее нет в Венгрии, передает ТАСС.
«По этой причине альтернативы поставкам Будапешту нефти из России через территорию Украины в настоящий момент нет», – указал Сийярто.
Ранее Еврокомиссия (ЕК) подтвердила получение совместного письма глав МИД Словакии и Венгрии по теме прекращения поставок российской нефти через украинскую территорию.