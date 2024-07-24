Сийярто заявил об отсутствии альтернативы поставкам российской нефти в Венгрию через Украину

Tекст: Александра Юдина

По его словам, чтобы покупать нефть или газ из разных источников, нужны трубы, развитая инфраструктура, и ее нет в Венгрии, передает ТАСС.

«По этой причине альтернативы поставкам Будапешту нефти из России через территорию Украины в настоящий момент нет», – указал Сийярто.

Ранее Еврокомиссия (ЕК) подтвердила получение совместного письма глав МИД Словакии и Венгрии по теме прекращения поставок российской нефти через украинскую территорию.