Современный атлантистский Запад превратился в огромную квазирелигиозную секту, которая мечтает додавить своих внутренних несогласных, а потом подмять под себя весь мир. Беседовать с его представителями о том, что у других стран и цивилизаций могут быть свои ценности и интересы, все равно что толковать о красоте старой московской церквушки с кришнаитами или свидетелями Иеговы.2 комментария
ЕК получила претензии Венгрии и Словакии к Украине по нефти из России
Еврокомиссия (ЕК) подтвердила получение совместного письма глав МИД Словакии и Венгрии по теме прекращения поставок российской нефти через украинскую территорию.
«Мы можем подтвердить, что вчера вице-председатель Еврокомиссии (Валдис) Домбровский получил совместное письмо от министров иностранных дел Венгрии и Словакии касательно влияния решения Украины прекратить поставки «Лукойла» по нефтепроводу «Дружба», – сообщил в ходе брифинга представитель ЕК Олоф Гилл, передает РИА «Новости».
Он также проинформировал, что Словакия и Венгрия запросили встречу комитета по торговой политике Евросоюза для оценки сложившейся ситуации.
Вместе с тем Гилл утверждает, что решение Киева запретить транзит российской нефти через территорию Украины никак не влияет на безопасность снабжения ЕС этим энергоносителем.
Накануне Будапешт и Братислава направили в Еврокомиссию (ЕК) запрос на проведение консультаций с украинской стороной по вопросу приостановки транзита нефти из России.