ЕК получила претензии Венгрии и Словакии к Украине по нефти из России

Tекст: Валерия Городецкая

«Мы можем подтвердить, что вчера вице-председатель Еврокомиссии (Валдис) Домбровский получил совместное письмо от министров иностранных дел Венгрии и Словакии касательно влияния решения Украины прекратить поставки «Лукойла» по нефтепроводу «Дружба», – сообщил в ходе брифинга представитель ЕК Олоф Гилл, передает РИА «Новости».

Он также проинформировал, что Словакия и Венгрия запросили встречу комитета по торговой политике Евросоюза для оценки сложившейся ситуации.

Вместе с тем Гилл утверждает, что решение Киева запретить транзит российской нефти через территорию Украины никак не влияет на безопасность снабжения ЕС этим энергоносителем.

Накануне Будапешт и Братислава направили в Еврокомиссию (ЕК) запрос на проведение консультаций с украинской стороной по вопросу приостановки транзита нефти из России.