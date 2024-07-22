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    22 июля 2024, 18:10 • Политика

    У Трампа появился новый рычаг давления на Зеленского

    Эксперты оценили последствия выхода Байдена из президентской гонки для Украины

    У Трампа появился новый рычаг давления на Зеленского
    @ REUTERS/Jonathan Ernst

    Tекст: Евгений Поздняков,
    Алёна Задорожная

    Выход Джо Байдена из президентской гонки поставил перед властями Украины дилемму: продолжать сотрудничество с Демпартией США или же попытаться наладить диалог с республиканцами во главе с Дональдом Трампом. По мнению экспертов, шансы на успешную реализацию второго сценария невелики, ведь в свое время Трамп чуть не лишился должности из-за Зеленского.

    Владимир Зеленский поблагодарил президента США Джо Байдена за его «непоколебимую поддержку Украины» и заявил, что уважает это «жесткое, но сильное решение» выйти из предвыборной гонки. При этом ранее Зеленский утверждал, что в случае победы Дональда Трампа он готов с ним работать, «хотя это будет нелегко». Также они недавно провели короткий телефонный разговор.

    Напомним, история отношений между Трампом и Зеленским крайне противоречива. Так, попытка импичмента Трампу в 2019-2020 годах была инициирована после их телефонного разговора. Тогда Трамп якобы дал понять, что заблокирует согласование военной помощи, если Банковая откажется проводить расследование против Джо Байдена и его сына Хантера.

    Эксперты полагают, что Трамп не забыл прошлые обиды и может серьезно усложнить положение дел Зеленского. По словам украинского политолога Владимира Скачко, «95% так называемой украинской политической элиты сегодня ориентированы на демократов». «Это и не удивительно, учитывая, сколько денег и военной помощи Киев получил от Вашингтона. Но у остальных 5% политиков «перевернулся грузовик с конфетками», – добавил он.

    «Скорее всего, они замерли в ожидании и надеются, что смогут отомстить своим оппонентам. Впрочем, я не уверен, что политика США в отношении Украины резко поменяется: максимум поддержка станет менее активной. Ведь Трампу тоже надо иметь какой-то инструмент давления на Россию», – полагает эксперт.

    А вот что изменится, так это поведение украинских политиков. По мнению Скачко, многие из тех, кто сейчас поддерживает Байдена, «перестроятся и пойдут к Трампу». «Украинским политикам все равно, кто им платит», – подчеркнул аналитик.

    Он также спрогнозировал «выигрыш» тех политиков, которые входили в так называемую группу Деркача, то есть экс-депутата Рады Андрея Деркача, который стоял у истоков расследования коррупционных скандалов с участием семьи Байдена на Украине. Позже эти данные получили частичное подтверждение со стороны СК России.

    «Проскочить между «каплями дождя» попытается и мэр Киева Виталий Кличко. А вот для Порошенко и Зеленского – это однозначное поражение», – детализирует политолог. «Если Трамп не растеряет свой потенциал и победит – он просто съест всех, кто был причастен к попытке его импичмента и создавал другие проблемы, причем не только в 2020-м, но и в 2016 году», – продолжает Скачко.

    Между тем Зеленский может вновь попытаться доказать администрации США, что он им нужен. «Ему не привыкать. Каждый раз мы видим демонстрацию нужности и попытки объяснить, почему окончание президентского срока – не повод для замены. К слову, зашуганный и на все готовый Зеленский может быть выгоден Трампу. Это хороший рычаг», – указывает эксперт.

    В целом демократы исторически были более вовлеченными в дела Украины, нежели республиканцы, напоминает американист Малек Дудаков. «История берет начало еще в период правления Билла Клинтона. Украинские олигархи активно наводили мосты с демократами – например, Виктор Пинчук заносил огромные деньги в Atlantic Council и в фонд Клинтонов. Он даже давал свой частный самолет в аренду Хиллари в 2015-2016 годах», – вспоминает аналитик.

    «Но и с республиканцами у Киева всегда были контакты. «Не зря в свое время Руди Джулиани, неофициальный эмиссар Трампа, неоднократно приезжал на Украину и пытался там найти компромат на Байденов. Мы помним, как велась работа с Джоном Маккейном, ястребом-неоконом в стане республиканцев. С некоторыми другими республиканскими ястребами, в общем-то, контакты сохраняются до сих пор. Например, у клана Кличко», – убежден спикер.

    «Другое дело, что Петр Порошенко всегда опирался на демократов, а Зеленский продолжил эту стратегию. Сейчас действительно украинские лоббисты опасаются, что в США к власти придут республиканцы, причем изоляционисты, сторонники Трампа, которые сократят военные транши и потребуют от Украины сесть за стол переговоров», – добавляет Дудаков.

    В связи с этим часть украинских политиков пытается найти запасные варианты и выходы из складывающейся ситуации.

    «Тот же Андрей Ермак пишет статьи в западной и американской прессе с упором на евангелистов. Мы помним, как они ввозили на Украину Майка Пенса, а Майк Помпео оказался в Совете директоров «Киевстара». Он, к слову, скорее всего, вернется в будущую администрацию Трампа», – перечислил американист.

    Вместе с тем даже при наличии контактов с республиканцами Киеву будет довольно непросто. «В рядах республиканского электората США ощущается усталость от конфликта. И Трамп в любом случае должен будет подстраиваться под желания своих избирателей. А это приведет к додавливанию Украины и украинских лоббистов», – заключил Дудаков.

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