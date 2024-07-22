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    22 июля 2024, 15:00 • Политика

    «Знает ли сам Байден о том, что он снялся с гонки?»

    Эксперты оценили «предельно непрозрачное» снятие Байдена с выборов президента США

    «Знает ли сам Байден о том, что он снялся с гонки?»
    @ Chris Kleponis/CNP/Global Look Press

    Tекст: Анастасия Куликова,
    Евгений Поздняков

    Президент США Джо Байден вышел из президентской гонки, о чем объявил в своих социальных сетях. В заявлении Байден поддержал кандидатуру вице-президента Камалы Харрис, которая, впрочем, не пользуется особой популярностью ни в кругу демократов, ни среди американцев в целом. Эксперты спорят, сможет ли она составить конкуренцию Дональду Трампу, и в то же время сходятся в том, что решение Байдена лишь усилит раскол внутри американского общества.

    Джо Байден заявил, что не будет добиваться переизбрания на пост главы США. Об этом он сообщил в письме, размещенном в его социальных сетях. Вместе с тем глава Белого дома намерен продолжить исполнять обязанности президента вплоть до окончания своего текущего срока. Американский лидер также указал, что поддерживает кандидатуру вице-президента Камалы Харрис.

    Сама она уже заявила, что собирается «заработать» право участвовать в выборах и стать кандидатом в президенты США от Демократической партии. Миллиардеры Соросы идею Харрис поддержали, отметив, что «настало время объединиться вокруг Камалы Харрис и победить Дональда Трампа». А вот лидерам демократов в Сенате и Палате представителей Чаку Шумеру и Хакиму Джеффрису, а также Нэнси Пелоси не понравилась такая перспектива.

    Тем временем многие американцы оказались возмущены тем, что Байден ограничился лишь письменным уведомлением. Даже по прошествии нескольких часов после обнародования столь резонансной новости действующий глава Белого дома не появился на публике.

    Миллиардер Дэвид Сакс вспомнил, что в 1968 году, когда Линдон Джонсон также снял собственную кандидатуру с выборов, он почтил жителей страны 40-минутной речью. В свою очередь Дональд Трамп назвал Байдена худшим американским лидером и заявил, что вашингтонская элита, испытывающие ненависть к США СМИ и «коррумпированное глубинное государство» предприняли все возможные усилия, пытаясь «защитить Байдена», но тот «с полным позором вышел из гонки». При этом, комментируя возможное участие вице-президента Штатов Камалы Харрис в выборах, он заметил, что одолеть ее будет гораздо легче, чем самого Байдена.

    Любопытно, что за сутки до обнародования своего резонансного решения президент уверял, что планирует возобновить избирательную кампанию. В тот момент он находился на самоизоляции в своей резиденции в Делавэре. Соответствующие меры по охране здоровья стали необходимы после того, как у него был выявлен коронавирус.

    Решение главы Белого дома вызвало бурную международную реакцию. Так, чешский премьер Петр Фиала сказал, что «держит кулаки за США и надеется, что в результате демократического соревнования двух сильных и равных кандидатов появится хороший президент», пишет The New York Times.

    По словам канцлера Германии Олафа Шольца, именно благодаря нынешнему главе Белого дома «трансатлантическое сотрудничество тесно, НАТО сильно, а США являются хорошим и надежным партнером ФРГ». В то же время Владимир Зеленский заявил, что уважает «жесткое, но сильное» решение Байдена, поблагодарив его за «непоколебимую поддержку Украины».

    Японский премьер-министр Фумио Кисида не стал комментировать внутриполитическую ситуацию в США. Он отметил, что глава Штатов попытался принять лучшее решение, и выразил надежду, что альянс Вашингтона и Токио, являющийся «осью безопасности» для азиатского государства, продолжит развиваться.

    В свою очередь издание Politico предложило разделить реакции европейских политиков на три группы. Первая – хвалит Джо Байдена за его смелое решение, вторая – пользуется моментом, чтобы выразить поддержку Дональду Трампу, а третья – просто «наслаждается пребыванием в Сети в столь важное время».

    К числу тех, кто хвалит Байдена, присоединился премьер-министр Польши Дональд Туск, который заявил, что действия президента США якобы превратили мир в более безопасное место, а также усилили демократию. Кроме того, он назвал решение о выходе из президентской гонки «вероятно, самым сложным» в жизни Байдена.

    К «ненавистникам» действующего президента США газета отнесла лидера британской партии «Реформировать Соединенное Королевство» Найджела Фараджа. Он напомнил, что предсказывал подобный исход еще в 2023 году, и отметил, что вне зависимости от личности будущего кандидата от демократов, в ноябре все равно победит Трамп.

    Решение Джо Байдена вызвало резонанс и в России: многие политики встретили эту новость шутками. «He must go (он должен уйти – прим. ВЗГЛЯД)», – подумал президент Асад, почитав утром американские газеты, и выпил чашку кофе за 80-летие российско-сирийских отношений», – написала в своем Telegram-канале официальный представитель МИД Мария Захарова, напоминая, как глава Белого дома требовал отставки лидера Сирии.

    Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков указал, что Москва не может «оценивать как-то потенциальную кандидатуру госпожи Харрис с точки зрения наших двусторонних отношений, ибо до сих пор какого-то ее вклада в наши отношения замечено не было». Вместе с тем он напомнил, что со стороны Харрис были некоторые заявления, которые изобиловали недружественной к России риторикой.

    По словам германского политолога Александра Рара, «европейские либералы рукоплещут, на лицах европейских политиков – радость и облегчение». Эксперт убежден: «западные элиты сделают все, чтобы Харрис не проиграла выборы». «Для них она – «реинкарнация» прежнего президента и любимца либерального Запада, а именно – Барака Обамы», – считает аналитик.

    Он также указал, что особенно «торжествуют» СМИ, которые «во многом причастны к снятию Байдена». «Медиа активно качали кампанию за его отстранение. Сейчас же они почувствовали силу и возьмутся за агитацию в пользу Харрис. На этом фоне критика и обвинения в адрес Трампа будут только усиливаться», – убежден политолог. Между тем сама Харрис пока не будет обращать внимание на Европу, добавляет эксперт.

    «У нее остались считанные месяцы на то, чтобы завоевать доверие американцев, а местный избиратель хочет знать, как она будет решать внутренние проблемы Америки,

    среди которых миграция, социальные вопросы и экономика. Поэтому ждать больших заявлений по внешней политике не стоит», – рассуждает Рар. «По всей видимости, дела у Джо Байдена и его семьи совсем плохи», – отметил американист Дмитрий Дробницкий. По его мнению, на решение кандидата от демократов выйти из президентской гонки повлияло несколько факторов. Первый из них – здоровье. «В последнее время скрывать состояние Байдена было невозможным ни от демократов, ни от электората в целом», – уточнил собеседник. Вторым решающим фактором могло стать давление внутри Демпартии. «Основные лидеры демократов указывали на то, что президенту нужно сняться с гонки», – напомнил спикер.

    Кроме того, определенное влияние могли оказать спонсоры. «Кампания президента США оказалась в не очень хорошем положении с точки зрения финансов», – пояснил аналитик. При этом то, что не было видеообращения Байдена к нации, выглядит подозрительным. «Да, он приболел, у него ковид, поэтому администрация анонсировала выступление президента на предстоящей неделе. Тем не менее вся эта история предельно непрозрачная и вызывает целый ряд вопросов: в каком составе и как принималось решение? Знает ли сам Байден о том, что он снялся с гонки? Что произошло в воскресную ночь?» – указал политолог.

    Дробницкий подчеркивает: для Америки это нехарактерная ситуация. «Там всегда старались максимально быстро открываться, а сейчас мы читаем только посты в соцсетях и заявления на сайте Белого дома. Все это производит неприятное ощущение обрушения. В этом смысле попытка быстрого переключения на Камалу Харрис призвана отвлечь американцев от упомянутых мной вопросов», – считает он.

    Более того, в США сейчас фактически нет президента.

    «Кто рулит внешней политикой? Блинкен? Это смешно. Причем это смех сквозь леденящий ужас, потому что если эти люди управляют ядерной долларовой сверхдержавой, то становится страшновато», – заметил спикер. Тем временем на Украине возникает серьезный повод для беспокойства. «В Киеве должны дрожать. Но это ушлые ребята. Зеленский уже заявил, что попробует поработать с Трампом, хотя это, по его словам, и будет непросто. Иными словами, «подкрасться и лизнуть» они тоже попытаются. Это выльется перед мировым сообществом во всем блеске. Порядок, основанный на правилах, засияет всеми гранями», – сыронизировал Дробницкий.

    По мнению американиста Малека Дудакова, в какой-то момент до Байдена донесли мысль о том, что он не сможет выиграть на предстоящих выборах. Однако действующую каденцию президент «досидит до конца». «Снять его, конечно, можно, но тогда его полномочия отойдут Камале Харрис. А в Белом доме опасаются, что она наломает дров за оставшиеся несколько месяцев», – объясняет эксперт.

    «Что касается выбора Камалы Харрис, он был очевиден. Это второй человек в команде Байдена, плюс темнокожая женщина. Любое другое решение сразу встретило бы обвинение в сексизме и расизме. При этом нужно понимать, что, конечно, у Харрис позиции тоже не очень сильные в рамках этой предвыборной кампании, рейтинги у нее низкие, и с высокой долей вероятности она Трампу проиграет», – убежден Дудаков.

    Несколько иной точки зрения придерживается Борис Межуев, американист, доцент философского факультета МГУ. Он положительно оценивает перспективы Харрис в предвыборной гонке и указывает – при выборе ей сильного вице-президента, команда составит серьезную конкуренцию Трампу.

    «Будущая кампания может строиться на том, что в случае победы она станет первой женщиной – главой Белого дома.

    В ее пользу играет и относительно молодой возраст», – подчеркивает собеседник. «К тому же за ее плечами остаются четыре года на посту вице-президента США. Отвергать такую кандидатуру было бы неразумно. Конечно, распространено мнение, что она не отличается блестящим интеллектом. Однако это в большей степени вопрос публичного имиджа, над которым за четыре месяца можно достаточно неплохо поработать», – добавляет он.

    «Важно понимать, что недостатки Харрис демократы попытаются оттенить за счет претендента на пост вице-президента. Кто именно займет это место – большая интрига. Однако шансы на превращение Харрис в самостоятельную фигуру крайне малы», – акцентирует собеседник.

    «Из нее постараются вылепить вторую Хилари Клинтон. Скорее всего, вокруг нее сплотится все антироссийское лобби США. В этом плане для Москвы на текущий момент более предпочтительным выглядит ноябрьский триумф Трампа. Но важно напомнить, что делать ставку на какого-либо кандидата, исходя из наших национальных интересов, все же не стоит», – заключил Межуев.

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