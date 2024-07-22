Влиятельные демократы не поддержали кандидатуру Харрис

NYT: Влиятельные демократы отказались поддержать выдвижение кандидатуры Харрис

Tекст: Вера Басилая

Издание пишет, что ряд влиятельных демократов считает, что Харрис пойдет на пользу, если у нее будут конкуренты при определении кандидата от партии. Кроме того, альтернативные кандидаты развеять впечатление, что решение за страну принималось кулуарно, передает ТАСС.

По информации газеты Politico, ряд американских чиновников и спонсоров демократов призывают независимого сенатора Джо Манчина вернуться в партию и выдвигаться кандидатом.

В то же время телекомпания CNN сообщила, что Камала Харрис потратила более десяти часов на телефонные разговоры с различными политиками после того, как Байден снялся с предвыборной гонки.

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По его информации, Харрис несколько раз позвонила самому Байдену еще до официального объявления о его решении, а позже в разговорах с лидерами партий, конгрессменами, губернаторами штатов и другими политиками она заявила, что планирует «упорно работать», чтобы самостоятельно заслужить одобрение своей кандидатуры со стороны однопартийцев на съезде Демпартии в августе.

Между тем, NBC сообщил об отказе Барака Обамы поддерживать Харрис в борьбе за место кандидата в президенты США от Демократической партии.

Ранее сообщалось, что более половины сенаторов от Демократической партии США уже поддержали кандидатуру Харрис на пост президента на ноябрьских выборах.

Президент США Джо Байден после объявления о выходе из президентской гонки заявил, что полностью поддерживает кандидатуру Харрис.



Харрис подтвердила намерение добиваться выдвижения кандидатом в президенты США от Демократической партии.