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Харрис решила добиться выдвижения кандидатом в президенты США
Харрис объявила о намерении добиваться выдвижения кандидатом в президенты США от Демократической партии
Действующий вице-президент США Камала Харрис заявила, что собирается «заработать» право участвовать в выборах и стать кандидатом в президенты США от Демократической партии.
«Для меня честь получить поддержку со стороны президента», – говорится в заявлении Харрис, которое представила пресс-служба предвыборного штаба действующего американского лидера Джо Байдена.
Харрис заверила, что предпримет все усилия для объединения демократов и страны в целом ради победы над Дональдом Трампом. Как подчеркнула вице-президент, выборы нового главы государства состоятся через «107 дней». «Вместе мы будем бороться и победим», – приводит ее слова ТАСС.
CNN со ссылкой на источники сообщал, что Харрис не будет выступать на публике, пока Байден не обратится к нации. При этом, по словам источника, других претендентов на высший государственный пост из числа демократов пока нет.
В Федеральную избирательную комиссию США поступило уведомление о выдвижении Харрис на пост главы государства, передает РИА «Новости».
Напомним, Байден, отказавшийся от участия в выборах, сообщил, что поддерживает кандидатуру Харрис.