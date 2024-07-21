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    9 комментариев
    21 июля 2024, 21:36 • Новости дня

    Байден поддержал кандидатуру Харрис на предстоящих выборах

    Tекст: Ольга Иванова

    Президент США Джо Байден после объявления о выходе из президентской гонки заявил, что полностью поддерживает кандидатуру вице-президента Камалы Харрис, об этом говорится в обнародованном в воскресенье заявлении главы государства.

    Он поддержал Харрис, а также призвал демократов объединиться и победить Дональда Трампа, передает РИА «Новости».

    Байден подчеркнул, что выбрать Харрис в качестве вице-президента в 2020 году «стало его лучшим решением».

    Ранее Байден заявил, что не будет добиваться переизбрания на пост президента США.

    Напомним, стало известно, что в Демократической партии США усиливается поддержка вице-президента Камалы Харрис в качестве наиболее подходящей кандидатуры на замену Джо Байдену.

    20 июля 2024, 21:15 • Новости дня
    Байден и фон дер Ляйен обсудили меры по «призыву России к ответу»
    Байден и фон дер Ляйен обсудили меры по «призыву России к ответу»
    @ IMAGO/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Президент США Джо Байден обсудил по телефону с главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен помощь Украине и усилия по призыву России к ответу, сообщили в Белом доме.

    Байден поздравил фон дер Ляйен с переизбранием на пост главы ЕК, оба подтвердили приверженность по совместному решению крупнейших мировых проблем, а также обсудили поддержку Украины и меры по противостоянию России, передает ТАСС.

    Ранее фон дер Ляйен была избрана на пост председателя Еврокомиссии на второй срок.

    Она пообещала превратить ЕС в оборонный союз.

    Коментарии (35)
    19 июля 2024, 02:29 • Новости дня
    Newsmax заявил о согласии Байдена выйти из предвыборной гонки

    Обозреватель Халперин в эфире Newsmax заявил о решении Байдена выйти из предвыборной гонки

    Newsmax заявил о согласии Байдена выйти из предвыборной гонки
    @ Erin Schaff/Pool/CNP/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Президент США Джо Байден согласился выйти из предвыборной гонки за пост главы государства, для него уже составляют соответствующую речь, сообщил в эфире Newsmax политический обозреватель Марк Халперин со ссылкой на «многочисленные источники из числа демократов».

    Халперин заявил, что «это произойдет уже на нынешних выходных». При этом Байден не планирует уходить в отставку, а также поддерживать нынешнего вице-президента США Камалу Харрис «в качестве своей сменщицы» на выборах.

    В Демократической партии США рассчитывают, что Байден «поддержит открытый процесс, в рамках которого съезд будет открыт для вице-президента Харрис и нескольких других кандидатов в Чикаго», где и планируется утвердить кандидата в президенты от демократов, передает ТАСС со ссылкой на Newsmax.

    По версии Халперина, Байден отказался от участия в выборах в связи с тем, что серьезное давление на него оказали ведущие фигуры Демократической партии. Сообщается, что Харрис уже рассматривает возможных напарников по избирательной гонке.

    ABC News со ссылкой на высокопоставленного чиновника из Белого дома сообщил, что «президент стал более восприимчив к призывам выйти из гонки» и «поручил провести опрос, как бы справилась Камала Харрис». Однако ABC News отмечает отсутствие признаков, что Байден «изменит свое мнение» касательно участия в гонке за переизбрание, передает РИА «Новости».

    Как пишет Washington Post, ссылаясь на источники, экс-спикер палаты представителей США Нэнси Пелоси «сообщила нескольким демократам в Палате представителей, что считает, что президента Байдена можно довольно скоро убедить выйти из президентской гонки». Помощники Пелоси не стали комментировать ее разговоры и обвинили СМИ в том, что те «подогревают истерию».

    Напомним, по мнению сенатора-республиканца Марко Рубио, если Байден из-за проблем со здоровьем не сможет участвовать в выборах, то и действующим главой государства оставаться не должен.

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    19 июля 2024, 13:44 • Новости дня
    Американист оценил данные о намерении Байдена сняться с выборов

    Американист Дудаков: Байдена спрятали в бункере в надежде пересидеть бурю

    Американист оценил данные о намерении Байдена сняться с выборов
    @ Kyle Mazza/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Анастасия Куликова

    Замена демократами Джо Байдена на другого кандидата может создать огромное количество проблем юридического характера. Такое мнение в разговоре с газетой ВЗГЛЯД высказал американист Малек Дудаков. Ранее стало известно о призыве Барака Обамы к Байдену задуматься о «жизнеспособности» собственной кандидатуры. На этом фоне СМИ сообщили, что глава Белого дома намерен выйти из предвыборной гонки.

    «До сих пор Джо Байден и его семья, хотя и находились в определенной политической осаде, не намерены были сдаваться и отказываться от участия в выборах. При этом пресса на протяжении последних двух-трех недель прочит выход политика из гонки. Такой сценарий возможен, но пока сообщения СМИ выглядят как вброс, к ним стоит относиться с должной долей скепсиса», – считает американист Малек Дудаков.

    Он также указал на возросшее число демократов, которые выступают за то, чтобы заменить Байдена на другого кандидата. С таким призывом, напомнил собеседник, выступили такие видные деятели Демпартии, как Чак Шумер, Хаким Джеффрис, Нэнси Пелоси, а также Барак Обама.

    «Однако они все понимают, что менять Байдена сейчас уже очень поздно. Этот процесс может создать огромное количество проблем юридического характера, поскольку дедлайн для регистрации кандидатов заканчивается. Также непонятным остается то, кто будет контролировать предвыборный бюджет, если Байден все же выйдет из гонки», – уточнил политолог.

    Тем не менее в Штатах активно обсуждается замена Байдена на Камалу Харрис. «В случае реализации этого сценария, стоит ожидать длительных баталий внутри партии за позицию вице-президента. На текущий момент рассматриваются несколько кандидатур, включая сенатора от Аризоны и бывшего астронавта Марка Келли, губернатора Кентукки Энди Бешира, а также Джоша Шапиро из Пенсильвании», – отметил спикер.

    Пока же внутри Демпартии наблюдается очень сложная и неопределенная ситуация, добавил он. «С одной стороны, члены партии затягивают виртуальное голосование делегатов. С другой – Байдену играет на руку история с ковидом, потому что пока он болен и не участвует в предвыборных мероприятиях, в прессе не будут появляться новые ляпы и оговорки политика. Президента фактически спрятали в бункере. И сделали это члены команды, готовые идти до конца. Они надеются, что эту бурю удастся пересидеть», – заключил Дудаков.

    Ранее бывший президент США от Демократической партии Барак Обама счел, что его однопартийцу Джо Байдену нужно задуматься о том, насколько «жизнеспособна» будет его кандидатура на предстоящих выборах. Об этом сообщила газета The Washington Post со ссылкой на источники.

    Несмотря на то, что Обама публично вступился за Байдена после провала последнего на дебатах с республиканцем Дональдом Трампом, по данным издания, он беспокоится, что рейтинги действующего президента продолжают падать. Как отмечает WP, во время закулисных бесед экс-президент проявил глубокую вовлеченность в обсуждение будущей кампании Байдена и провел разговоры об этом со многими демократами.

    Внутри Демпартии все чаще звучат призывы выдвинуть другого кандидата вместо Байдена. По информации источников газеты The New York Times, лидер демократов в Сенате Чак Шумер и лидер демократического меньшинства в Палате представителей Хаким Джеффрис на минувшей неделе в частном порядке сказали президенту США о глубокой обеспокоенности его шансами на выборах в ноябре. Шумер и Джеффрис убедили партийных чиновников отложить процесс выдвижения Байдена на неделю, «продлив дебаты о жизнеспособности его кандидатуры».

    По словам представителя Белого дома Эндрю Бейтса, тогда Байден ответил обоим лидерам, что он планирует победить. При этом отмечено, что в последние дни политик стал более восприимчивым к аргументам о том, почему ему следует отказаться от участия в выборах. На этом фоне в СМИ появились сообщения о том, что Байден может объявить о выходе из президентской гонки уже на этих выходных.

    Как уточнили источники Newsmax, политик не станет поддерживать Камалу Харрис, а позволит выбрать себе замену съезду Демократической партии. Сообщается, что Харрис уже рассматривает возможных напарников по избирательной гонке. При этом получить номинацию от демократов на пост президента также могут губернатор Калифорнии Гэвин Ньюсом и губернатор Мичигана Гретхен Уитмер.

    Напомним, Байден заявил о своей готовности покинуть президентскую гонку в случае проблем со здоровьем. «Я думаю, то единственное, что приносит возраст, – это немного мудрости. Я уже продемонстрировал, что знаю, что делать с США. Но мне предстоит сделать еще многое, и я не хочу отказываться от президентской кампании», – уточнил он.

    Тем временем Белый дом объявил, что Байден заразился коронавирусом и уходит на самоизоляцию. Однако западная пресса и пользователи Сети подвергли сомнению правдивость диагноза. Политолог-американист Дмитрий Дробницкий в разговоре с газетой ВЗГЛЯД предположил, что ковид у Байдена нужен Демпартии для выработки нового плана.

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    19 июля 2024, 20:32 • Новости дня
    Байден заявил о планах возобновить избирательную кампанию
    Байден заявил о планах возобновить избирательную кампанию
    @ CNP/Global Look Press

    Tекст: Кристина Цыцура

    Президент США Джо Байден сообщил, что планирует возобновить свою избирательную кампанию в борьбе за переизбрание на пост президента на следующей неделе, согласно его заявлению, опубликованному в пятницу.

    «Я надеюсь начать свою кампанию на следующей неделе», – сказал Байден, передает РИА «Новости».

    Сейчас президент США находится на самоизоляции в своей резиденции в Делавэре после того, как у него был выявлен коронавирус.

    Кроме того, он прокомментировал полуторачасовое выступление Дональда Трампа, заявив, что «это тот же самый Трамп, которого американский народ отверг четыре года назад». 

    Ранее издание NBC заявляло, что семья Байдена начала обсуждать его выход из президентской гонки.

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    21 июля 2024, 20:59 • Новости дня
    Байден заявил о выходе из президентской гонки
    Байден заявил о выходе из президентской гонки
    @ Artem Priakhin/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Ольга Иванова

    Президент США Джо Байден в официальном письме, размещенном в его соцсетях в воскресенье, заявил, что не будет добиваться переизбрания на пост главы государства. Вместе с тем Байден пообещал исполнять свои обязанности до конца положенного срока.

    Байден отметил, что останется президентом до конца своего срока, передает РИА «Новости».

    «Я думаю, что в лучших интересах моей партии и страны будет, если я снимусь и сосредоточусь на исполнении моих обязанностей как президента до конца своего срока», – написал Байден. Он также пообещал, что подробнее расскажет о своем решении в обращении к нации позднее на этой неделе.

    Ранее американский журналист Сеймур Херш заявил, что представители демократической партии хотят, чтобы Джо Байден оставался президентом до конца своего текущего срока, который истекает 20 января 2025 года.

    Еще в пятницу Байден сообщил, что планирует возобновить свою избирательную кампанию в борьбе за переизбрание на пост президента на следующей неделе.

    Напомним, стало известно, что в Демократической партии США усиливается поддержка вице-президента Камалы Харрис в качестве наиболее подходящей кандидатуры на замену Джо Байдену.

    Американская пресса сочла неудачным выступление действующего главы Белгого дома Джо Байдена на первых дебатах с республиканцем Дональдом Трампом. Они проходили в ночь на 28 июня. Байден делал частые остановки, туманно выражался, после дебатов на видео сняли, как его супруга Джилл помогала ему сойти с лестницы.

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    20 июля 2024, 09:43 • Новости дня
    Главный спонсор демократов Мориц призвал Байдена уйти в отставку

    New York Times: Главный спонсор демократов Мориц призвал Байдена уйти в отставку

    Главный спонсор демократов Мориц призвал Байдена уйти в отставку
    @ Jim LoScalzo/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Александра Юдина

    Спонсор Демократической партии миллиардер Майкл Мориц призвал действующего американского президента Джо Байдена покинуть пост, указано в его письме газете The New York Times.

    По данным издания, у Байдена остался выбор – либо он может обречь Штаты на темные и жестокие времена, либо прислушаться «к голосу Отца Времени», передает Ura.ru.

    «Время главенства Байдена истекло», – подчеркнул в письме Мориц.

    Кроме того, миллиардер пригрозил приостановлением пожертвований на кампанию Байдена.

    Ранее издание NBC заявляло, что семья Байдена начала обсуждать его выход из президентской гонки.

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    18 июля 2024, 23:52 • Новости дня
    В Сенате США призвали к отставке Байдена в случае отказа от участия в выборах

    Американский сенатор Рубио призвал к отставке Байдена в случае отказа от участия в выборах из-за проблем со здоровьем

    В Сенате США призвали к отставке Байдена в случае отказа от участия в выборах
    @ Bonnie Cash/Pool/CNP/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Если президент США Джо Байден из-за проблем со здоровьем не сможет участвовать в выборах, то и действующим главой государства оставаться не должен, заявил сенатор-республиканец Марко Рубио.

    Рубио задался вопросом: если с Байденом «что-то не в порядке» настолько, что мешает участвовать в выборах главы государства, то как он «может оставаться президентом». По мнению Рубио, если Байдена хотят «снять с поста кандидата», то его нужно снимать и «с поста президента», передает РИА «Новости».

    Напомним, Байден заявил о готовности покинуть президентскую гонку в случае проблем со здоровьем. Позднее Белый дом объявил, что Байден заразился коронавирусом и уходит на самоизоляцию.

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    19 июля 2024, 06:57 • Новости дня
    Трамп заявил о намерении урегулировать конфликт на Украине

    Трамп пообещал завершить конфликт на Украине и остальные «созданные» администрацией Байдена международные кризисы

    Трамп заявил о намерении урегулировать конфликт на Украине
    @ J. Scott Applewhite/AP/ТАСС

    Tекст: Антон Антонов

    Дональд Трамп, который согласился баллотироваться на пост президента США от Республиканской партии, заявил, что завершит все международные кризисы, «созданные» нынешней администрацией США, включая конфликт на Украине.

    Трамп выразил уверенность, что сможет «закончить каждый международный кризис, который создала нынешняя администрация», в том числе конфликт на Украине. По словам Трампа, вооруженного конфликта между Россией и Украиной «никогда бы не произошло», будь он главой американского государства, передает РИА «Новости».

    Деятельность администрации Джо Байдена Трамп назвал «позорной», а нанесенный США ущерб – «немыслимым». «Вместе мы восстановим наше общее видение, мощь, компетенции и здравый смысл», – сказал он, отметив, что Байден вошел в «десятку худших президентов» США.

    Трамп заверил, что в случае победы на выборах начнет сокращать государственный долг страны, снизит инфляцию и налоги, увеличит объемы добычи энергоносителей, передает ТАСС.

    Трамп пообещал, что США «будут доминировать в энергетике» и обеспечивать энергоресурсами не только себя, но и весь мир. Он заявил, что в период его президентства США «были энергетически независимыми». Трамп заверил, что «скоро будет еще лучше, чем было тогда».

    Напомним, Трамп на съезде республиканцев в Милуоки заявил, что с гордостью принимает номинацию в качестве кандидата на пост главы государства от Республиканской партии.

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    19 июля 2024, 19:36 • Новости дня
    Байден решил добиваться освобождения осужденного в России Гершковича

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Американский президент Джо Байден заявил, что намерен добиться освобождения своего соотечественника и журналиста Wall Street Journal Эвана Гершковича, которого ранее в пятницу осудили за шпионаж в России.

    «Мы упорно добиваемся освобождения Эвана и продолжим это делать», – сказал Байден, передает РИА «Новости» со ссылкой на заявление Белого дома.

    Он добавил, что возвращение Гершковича – первоочередной приоритет для действующего руководства страны, и отметил, что вместе с супругой молится за его семью.

    В пятницу журналист Гершкович был признан виновным в шпионаже и приговорен к 16 годам заключения. Генпрокуратура России пояснила, что американец по заданию ЦРУ собирал секретную информацию о работе Уралвагонзавода, это имеет документальные подтверждения.

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    19 июля 2024, 05:11 • Новости дня
    В Конгрессе США усомнились в возможности законно заменить Байдена на выборах

    Спикер Палаты представителей США Джонсон усомнился в возможности снятия Байдена с выборов без нарушения закона

    Tекст: Антон Антонов

    Если Демократическая партия на выборах президента решит заменить Джо Байдена на другого кандидата, она нарушит традиции США и, вероятно, законы некоторых штатов, заявил спикер Палаты представителей республиканец Майк Джонсон.

    Джонсон отметил, что такой шаг «перечеркнул бы работу» 14 месяцев. Он указал, что Байден – «законный кандидат на переизбрание на президентских выборах», передает ТАСС со ссылкой на Politico.

    Спикер Палаты представителей отметил, что не понимает, как демократы собираются «просто по взмаху волшебной палочки» заменить кандидата, «не нарушив великих традиций и, вероятно, законов по меньшей мере в некоторых штатах».

    При этом Джонсон выразил уверенность, что Байден «не подходит для работы» главой американского государства.

    Напомним, политический обозреватель Марк Халперин со ссылкой на «многочисленные источники из числа демократов» заявил, что Байден согласился выйти из предвыборной гонки за пост главы государства, для него уже составляют соответствующую речь.


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    19 июля 2024, 04:44 • Новости дня
    NYT сообщила о переносе выдвижения кандидатуры Байдена на выборах

    NYT сообщила о решении Демпартии США перенести начало процедуры выдвижения кандидатуры Байдена на выборах

    NYT сообщила о переносе выдвижения кандидатуры Байдена на выборах
    @ Samuel Corum/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Лидер демократов в Сенате США Чак Шумер и лидер демократического меньшинства в Палате представителей Хаким Джеффрис убедили Демократическую партию перенести онлайн-голосование по вопросу о выдвижении кандидатуры Джо Байдена на выборах президента, сообщила New York Times.

    По данным New York Times, Шумер и Джеффрис «в частном порядке» смогли уговорить руководство Демократической партии «отложить начало выдвижения» Байдена кандидатом в президенты, передает РИА «Новости».

    Соответствующее онлайн-голосование решено отложить «на неделю», то есть на начало августа, чтобы продолжить «дебаты о жизнеспособности его кандидатуры». Как пишет издание, Байден стал более восприимчив к аргументам в пользу отказа от предвыборной гонки после того, как лидеры демократов в Конгрессе США частным образом выразили обеспокоенность его перспективами. Однако, как сообщают демократы, пока Байден не демонстрировал намерения отказаться от участия в выборах.

    Напомним, по данным СМИ, Шумер заявил Байдену, что тому следует отказаться от борьбы за пост главы американского государства. Шумер и Джеффрис призвали Демократическую партию перенести процесс номинации.


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    20 июля 2024, 21:29 • Новости дня
    Байден разочаровался в отвернувшихся от него союзниках

    ABC News: Байден разочарован друзьями, которые не верят в его победу над Трампом

    Tекст: Вера Басилая

    Президент США Джо Байден разочарован своими ближайшими и союзниками и друзьями, которые отвернулись от него из-за того, что не верят в его победу над республиканцем Дональдом Трампом, сообщил телеканал ABC News.

    Журналист издания из состава пула журналистов Белого дома написал, что Байден разочаровался в своих бывших союзниках, передает РИА «Новости».

    Среди 37 демократов, отвернувшихся от Байдена, бывшая спикер палаты представителей Нэнси Пелоси. По данным ABC News, она ждет, что он скоро снимется с гонки.

    Кроме того, у избирательного штаба Байдена уже заканчиваются деньги на продолжение кампании. Отмечается, что вице-президент США Канала Харрис в пятницу созвонилась с главными донорами демократов, но они были в ярости, настаивая на выходе главы Белого дома из избирательной кампании.

    Ранее стало известно, что в Демократической партии США усиливается поддержка вице-президента Камалы Харрис в качестве наиболее подходящей кандидатуры на замену Джо Байдену.

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    21 июля 2024, 21:24 • Новости дня
    Захарова: Байден не уточнил, «куда именно» вышел из президентской гонки

    Tекст: Ольга Иванова

    Действующий президент США Джо Байден заявил о выходе из президентской гонки, но не добавил, «куда именно» он выходит, написала официальный представитель МИД России Мария Захарова.

    В своем Telegram-канале она указал, что «Джозеф Байден заявил, что выходит из президентской гонки. Но не добавил, куда именно».

    Также она добавила, что расследование сговора СМИ и политиков США, которые скрывали правду о ментальном состоянии президента Соединенных Штатов Джо Байдена, должно стать следующим шагом после его отказа участвовать в президентской гонке.

    Ранее Байден заявил, что не будет добиваться переизбрания на пост президента США.

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    20 июля 2024, 22:31 • Новости дня
    Херш сообщил о планах удержать Байдена на посту президента США до конца срока

    Tекст: Максим Попов

    Представители демократической партии хотят, чтобы Джо Байден оставался президентом до конца своего текущего срока, который истекает 20 января 2025 года, сообщил американский журналист Сеймур Херш.

    По словам журналиста, если Байден решит не участвовать в выборах, республиканцы непременно воспользуются этим и будут утверждать, что человек, не способный участвовать в предвыборной гонке, не может быть президентом. «Основная задача сейчас – убедиться, что Байден не уйдет со своего поста раньше времени и не передаст его Харрис», – приводит ТАСС слова Херша.

    Однако достижению этой цели могут помешать не только силы, которых не хватает Байдену, чтобы продержаться еще шесть месяцев, но и то, что Камала Харрис, вице-президент США, считает себя серьезным кандидатом на президентских выборах, отметил Херш.

    По его словам,  есть много свидетельств того, что это не так. Например, у Харрис очень низкие рейтинги среди избирателей, и только треть из них верит в ее победу на выборах.

    Напомним, в субботу американские СМИ сообщили, что Байден разочарован друзьями, которые не верят в его победу над Трампом.


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    20 июля 2024, 17:35 • Новости дня
    Жена Байдена организует в Париже мероприятие по сбору средств для кампании мужа

    Tекст: Кристина Цыцура

    Первая леди США Джилл Байден организует в Париже мероприятие по сбору средств для избирательной кампании своего супруга, сообщает CNN, ссылаясь на предвыборный штаб Джо Байдена.

    Пожертвования на избирательные кампании в США могут делать только граждане страны, поэтому для участия в мероприятии потребуется предъявить копию страницы паспорта с фотографией, чтобы соблюсти федеральный закон о выборах. Стоимость билетов варьируется от 500 до 25 тыс. долларов, сообщает телеканал, передает «Интерфакс».

    Сбор средств запланирован «в условиях неопределенности для предвыборной кампании Байдена, когда пожертвования начинают иссякать», и все больше демократов призывают президента отказаться от участия в гонке.

    Телеканал отмечает, что первая леди «остается ближайшим советником и активным защитником президента, обладая значительным влиянием в Белом доме».

    Как ранее информировала пресс-служба Белого дома, Джилл Байден возглавит делегацию США на церемонии открытия Олимпийских игр в Париже 26 июля.


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    Российскую авиацию закроют от западных ракет

    В Минобороны анонсировали строительство защитных ангаров для боевой авиации России. Причиной стал тот факт, что самолеты оказались уязвимы для высокоточных западных ракет с кассетной начинкой. По мнению спикеров, такие гаражи всерьез помогут обезопасить машины, а в качестве ориентира стоит рассмотреть советский опыт. Подробности

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    Болгария душит симпатии к России насилием и арестами

    На уходящей неделе МИД РФ выступил в защиту одного из болгарских политиков, активиста местного движения «Русофилы» Златомира Девленского. Политик подвергся силовому преследованию по надуманным обвинениям. Реальными причинами давления на болгарских русофилов является рост симпатий к России среди болгар. Подробности

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    Напавшие на Дагестан террористы били по единству России

    В воскресенье в Республике Дагестан произошла серия терактов. Целями боевиков стали православные храмы, синагога и пункт ДПС. Эксперты считают, что след организаторов преступления может вести в западные страны, а главной задачей кураторов злоумышленников стало расшатывание межнациональной и религиозной стабильности России. Что необходимо предпринять перед лицом организуемой извне террористической угрозы? Подробности

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    • Зеленский имитирует желание мира

      Владимир Зеленский планирует провести до ноября новый «саммит мира» и утвердить на нем «план достижения мира». Ради этого приглашение на саммит получит и Москва, чему в Киеве ранее сопротивлялись. Что изменилось теперь? И почему Зеленский так спешит?

    • Джей Ди Вэнс – будущий президент США

      Выбрав в качестве напарника и кандидата в вице-президенты США сенатора от штата Огайо Джея Ди Вэнса, Дональд Трамп обозначил своего преемника. Вэнс – лучший кандидат с точки зрения интересов России и худший для Украины, а также по-настоящему уникальный политик и вероятный будущий президент.

    • План Трампа – раздел Украины на автономии

      Помощник Дональда Трампа и наиболее вероятный следующий госсекретарь США Ричард Гренелл предложил не брать Украину в НАТО и разделить ее на «автономные регионы» ради достижения мира. Таким образом, США хотят вернуть повестку в 2014 год. Но с тех пор цена мира на Украине сильно возросла.

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    • Как растет доступ россиян к газоснабжению

      Доступность газоснабжения российских регионов растет – и делается это в том числе на полностью бесплатной для граждан основе. О том, сколько населенных пунктов газифицируется ежегодно и как растет потребление газомоторного топлива – в нашей инфографике.

    • Какие высокоскоростные магистрали строит Россия

      В ближайшие годы в России должны быть проложены тысячи километров высокоскоростных железных дорог. По каким маршрутам пройдут эти магистрали и какие параметры в них заложены – в нашей инфографике.

    • Как возрождаются новые регионы России

      Десятки тысяч людей со всей страны восстанавливают и обустраивают новые регионы России. О результатах восстановительных работ за 2023 год – в нашей инфографике.

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    • Судьба дальнейшей карьеры Байдена зависит от его жены

      Если верить утечкам в американских СМИ, единственный человек, который может убедить Джо Байдена снять свою кандидатуру с выборов президента США, – его жена Джилл. Таким образом, от ее влияния на мужа зависит судьба всей идущей в стране предвыборной кампании – и личная судьба Байдена.

    • Под Байденом зашаталась собственная партия

      После провальных дебатов Байдена с Трампом Демпартия США начала обсуждать новых кандидатов на пост президента США. О том же задумываются и спонсоры партии. Сам Байден снимать свою кандидатуру отказывается, но не исключено, что в итоге он будет удален с дистанции принудительно.

    • Украинцы бегут от мобилизации любыми путями и способами

      Жители Украины придумывают все более изощренные способы для того, чтобы покинуть страну, опасаясь мобилизации. К традиционному форсированию рек, подделке документов, переодеванию в костюмы диких зверей недавно добавились массовые отказы украинских дальнобойщиков возвращаться из стран ЕС на родину.

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