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    3 комментария
    20 июля 2024, 20:11 • Новости дня

    CNN: В Демократической партии США усилилась поддержка Харрис

    Tекст: Вера Басилая

    В Демократической партии США усиливается поддержка вице-президента Камалы Харрис в качестве наиболее подходящей кандидатуры на замену Джо Байдену, сообщили источники в партии телеканалу CNN.

    Издание пишет, что никто не знает, каким будет процесс выбора нового кандидата в случае, если Байден снимется с предвыборной гонки, но с большей вероятностью им станет Камала Харрис, передает РИА «Новости».

    Отмечается, что речь идет не о внезапном решении демократов объединиться против Байдена, а, скорее о консенсусе по кандидатуре вице-президента из-за накопившейся усталости от неопределенности.

    Кроме того, сторонники идеи замены Байдена на Харрис считают, что серьезных конкурентов у Харрис нет.

    Газета ВЗГЛЯД выясняла, может ли другая кандидатура, кроме Байдена,  победить Дональда Трампа.

    18 июля 2024, 18:15 • Новости дня
    СМИ рассказали, когда Байден выйдет из президентской гонки

    Axios: Байдена убедят выйти из президентской гонки в ближайшие дни

    СМИ рассказали, когда Байден выйдет из президентской гонки
    @ Bonnie Cash/CNP/Consolidated News Photos

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Действующий президент США Джо Байден перестанет быть кандидатом от демократов, заявили анонимно несколько высокопоставленных членов Демократической партии.

    Растущее давление со стороны лидеров партии в Конгрессе и близких друзей убедит Байдена выйти из президентской гонки, сообщили собеседники Axios, передает РИА «Новости».

    По их мнению, политик объявит, что перестает претендовать на пост президента уже на этих выходных.

    Демократы переживают не только из-за низких шансов Байдена на победу, но и из-за того, что его неудачи могут привести к потере большинства в Сенате и не дадут «отбить» у республиканцев нижнюю палату в ноябре.

    Ранее Байден в интервью не смог вспомнить имя и фамилию министра обороны Ллойда Остина.

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    18 июля 2024, 14:54 • Новости дня
    Американист объяснил обнаружение ковида у Байдена

    Дробницкий: Ковид у Байдена нужен Демпартии для выработки нового плана

    Американист объяснил обнаружение ковида у Байдена
    @ Oliver Contreras/CNP/Global Look Press

    Tекст: Анастасия Куликова

    Джо Байден в любой момент может сказать, что он устал и уходит с поста президента. Другое дело, что это решение не поддержит его семья, особенно сейчас, когда внутри Демпартии начинается подковерная борьба, сказал газете ВЗГЛЯД американист Дмитрий Дробницкий. Напомним, лидер демократов в Cенате предложил Байдену отказаться от участия в выборах, а Белый дом объявил, что президент заразился коронавирусом.

    «Давление на Джо Байдена растет. Число представителей Демпартии, которые выступают за его отказ от участия в выборах, увеличивается. Так, Нэнси Пелоси, Адам Шифф, Чак Шумер уже обратились к нему с вежливой просьбой отойти в сторону. Хранят публичное молчание пока кланы Клинтонов и Обамы», – отметил политолог-американист Дмитрий Дробницкий.

    При этом сам Байден не готовит для себя «путей отхода», считает эксперт. «Либеральные журналисты постоянно задают политику один и тот же вопрос: не отдать ли бразды правления Камале Харрис или другому демократу. Байдену приходится на это реагировать. Один из его ответов был о том, что если здоровье не позволит исполнять обязанности президента, то он задумается о выходе из гонки. Но на мой взгляд, этой реплике не стоит придавать большого значения», – уточнил собеседник.

    По его мнению, Байден в любой момент может сказать, что устал и покидает пост президента. Другое дело, что это решение не поддержит его окружение и семья, особенно сейчас, когда в Демпартии начинается подковерная борьба.

    «Внутри Демпартии есть две группы. Первая – те, кто создает для Байдена «пузырь» – жена Джилл и люди вокруг нее, бюрократы, которые заботятся о своих рабочих местах, и власти. Вторая – это политическая сила, понимающая, что выборы они проигрывают, а потому требуют немедленно заменить Байдена. Но такой шаг потребует признания ошибок нынешней администрации и смены многих чиновников», – пояснил Дробницкий.

    Борьба между этими группами особенно обострится по завершении съезда Республиканской партии. «После покушения на Трампа и назначение Вэнса кандидатом в вице-президенты демократам нужно решить, что делать дальше. В такой ситуации отправлять Байдена в Неваду было бы странным», – указал политолог. Он напомнил, что в Лас-Вегасе у президента США должно было пройти открытое предвыборное мероприятие и совещание со спонсорами, но из-за ковида он их пропустит.

    «Да, иногда сигара – это просто сигара. Но больше верится в гипотезу о том, что окружение Байдена решило его спрятать, взять паузу, чтобы провести совещания, обдумать дальнейшие шаги», – допустил аналитик.  Эксперт не исключает, что спонсоры на встрече с Байденом могли попросить его покинуть президентскую гонку и пригрозить перенаправить средства, например, на демократов, которые переизбираются в Сенат.

    А поскольку в партии раскол, то это обязательно попало бы в прессу. «В такой ситуации американского президента нужно держать подальше от СМИ. Поэтому у него ковид, ему нужно попить чайку с лимоном», – сыронизировал спикер.  

    Однако пока Байден лечится, может пройти официальное голосование по его выдвижению на выборы. «21 июля состоится заседание Национального комитета Демократической партии. На нем будут подтверждены полномочия делегатов, избранных в ходе праймериз. Теоретически уже 22 июля Байдена могут выдвинуть кандидатом в президенты от партии, минуя сам съезд. Провернуть это удастся через виртуальную мини-конференцию и удаленное голосование. Причем, как говорят демократы, правила Национального комитета этого не запрещают», – детализировал американист.  

    Но до тех пор стоит ожидать подковерной борьбы. «Очень многое будет зависеть от того, чья возьмет. Если победит группа Байдена, то есть бюрократы, она должна будет предпринять усилия для того, чтобы усмирить фронт внутри Демократической партии. Если же верх возьмет другая политическая сила, то произойдет переформатирование либерального истеблишмента, а на это у них не так много времени», – заключил Дробницкий.

    Ранее лидер демократического большинства в Сенате США Чак Шумер призвал Джо Байдена выйти из президентской гонки, заявив, что так будет лучше «для страны и партии». Как сообщает ABC News, «откровенный разговор один на один» Шумера и Байдена состоялся в субботу в городе Рехобот-Бич штата Делавэр.

    По информации источников телеканала, Шумер также провел встречу с лидером меньшинства в Палате представителей Хакимом Джеффрисом, и оба они согласились призвать Национальный комитет Демократической партии отложить запланированное на этот месяц процесс номинации.

    Напомним, Байден заявил о своей готовности покинуть президентскую гонку в случае проблем со здоровьем. «Я думаю, то единственное, что приносит возраст, – это немного мудрости. Я уже продемонстрировал, что знаю, что делать с США. Но мне предстоит сделать еще многое, и я не хочу отказываться от президентской кампании», – уточнил он.

    Тем временем Белый дом объявил, что Байден заразился коронавирусом и уходит на самоизоляцию. Однако западная пресса и пользователи Сети подвергли сомнению правдивость диагноза. Так, издание Politico отмечает, что борьба Байдена с болезнью происходит на фоне того, что лидер страны противостоит широко распространенному среди коллег-демократов мнению, что у него нет сил баллотироваться на следующий срок.

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    19 июля 2024, 02:29 • Новости дня
    Newsmax заявил о согласии Байдена выйти из предвыборной гонки

    Обозреватель Халперин в эфире Newsmax заявил о решении Байдена выйти из предвыборной гонки

    Newsmax заявил о согласии Байдена выйти из предвыборной гонки
    @ Erin Schaff/Pool/CNP/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Президент США Джо Байден согласился выйти из предвыборной гонки за пост главы государства, для него уже составляют соответствующую речь, сообщил в эфире Newsmax политический обозреватель Марк Халперин со ссылкой на «многочисленные источники из числа демократов».

    Халперин заявил, что «это произойдет уже на нынешних выходных». При этом Байден не планирует уходить в отставку, а также поддерживать нынешнего вице-президента США Камалу Харрис «в качестве своей сменщицы» на выборах.

    В Демократической партии США рассчитывают, что Байден «поддержит открытый процесс, в рамках которого съезд будет открыт для вице-президента Харрис и нескольких других кандидатов в Чикаго», где и планируется утвердить кандидата в президенты от демократов, передает ТАСС со ссылкой на Newsmax.

    По версии Халперина, Байден отказался от участия в выборах в связи с тем, что серьезное давление на него оказали ведущие фигуры Демократической партии. Сообщается, что Харрис уже рассматривает возможных напарников по избирательной гонке.

    ABC News со ссылкой на высокопоставленного чиновника из Белого дома сообщил, что «президент стал более восприимчив к призывам выйти из гонки» и «поручил провести опрос, как бы справилась Камала Харрис». Однако ABC News отмечает отсутствие признаков, что Байден «изменит свое мнение» касательно участия в гонке за переизбрание, передает РИА «Новости».

    Как пишет Washington Post, ссылаясь на источники, экс-спикер палаты представителей США Нэнси Пелоси «сообщила нескольким демократам в Палате представителей, что считает, что президента Байдена можно довольно скоро убедить выйти из президентской гонки». Помощники Пелоси не стали комментировать ее разговоры и обвинили СМИ в том, что те «подогревают истерию».

    Напомним, по мнению сенатора-республиканца Марко Рубио, если Байден из-за проблем со здоровьем не сможет участвовать в выборах, то и действующим главой государства оставаться не должен.

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    19 июля 2024, 13:44 • Новости дня
    Американист оценил данные о намерении Байдена сняться с выборов

    Американист Дудаков: Байдена спрятали в бункере в надежде пересидеть бурю

    Американист оценил данные о намерении Байдена сняться с выборов
    @ Kyle Mazza/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Анастасия Куликова

    Замена демократами Джо Байдена на другого кандидата может создать огромное количество проблем юридического характера. Такое мнение в разговоре с газетой ВЗГЛЯД высказал американист Малек Дудаков. Ранее стало известно о призыве Барака Обамы к Байдену задуматься о «жизнеспособности» собственной кандидатуры. На этом фоне СМИ сообщили, что глава Белого дома намерен выйти из предвыборной гонки.

    «До сих пор Джо Байден и его семья, хотя и находились в определенной политической осаде, не намерены были сдаваться и отказываться от участия в выборах. При этом пресса на протяжении последних двух-трех недель прочит выход политика из гонки. Такой сценарий возможен, но пока сообщения СМИ выглядят как вброс, к ним стоит относиться с должной долей скепсиса», – считает американист Малек Дудаков.

    Он также указал на возросшее число демократов, которые выступают за то, чтобы заменить Байдена на другого кандидата. С таким призывом, напомнил собеседник, выступили такие видные деятели Демпартии, как Чак Шумер, Хаким Джеффрис, Нэнси Пелоси, а также Барак Обама.

    «Однако они все понимают, что менять Байдена сейчас уже очень поздно. Этот процесс может создать огромное количество проблем юридического характера, поскольку дедлайн для регистрации кандидатов заканчивается. Также непонятным остается то, кто будет контролировать предвыборный бюджет, если Байден все же выйдет из гонки», – уточнил политолог.

    Тем не менее в Штатах активно обсуждается замена Байдена на Камалу Харрис. «В случае реализации этого сценария, стоит ожидать длительных баталий внутри партии за позицию вице-президента. На текущий момент рассматриваются несколько кандидатур, включая сенатора от Аризоны и бывшего астронавта Марка Келли, губернатора Кентукки Энди Бешира, а также Джоша Шапиро из Пенсильвании», – отметил спикер.

    Пока же внутри Демпартии наблюдается очень сложная и неопределенная ситуация, добавил он. «С одной стороны, члены партии затягивают виртуальное голосование делегатов. С другой – Байдену играет на руку история с ковидом, потому что пока он болен и не участвует в предвыборных мероприятиях, в прессе не будут появляться новые ляпы и оговорки политика. Президента фактически спрятали в бункере. И сделали это члены команды, готовые идти до конца. Они надеются, что эту бурю удастся пересидеть», – заключил Дудаков.

    Ранее бывший президент США от Демократической партии Барак Обама счел, что его однопартийцу Джо Байдену нужно задуматься о том, насколько «жизнеспособна» будет его кандидатура на предстоящих выборах. Об этом сообщила газета The Washington Post со ссылкой на источники.

    Несмотря на то, что Обама публично вступился за Байдена после провала последнего на дебатах с республиканцем Дональдом Трампом, по данным издания, он беспокоится, что рейтинги действующего президента продолжают падать. Как отмечает WP, во время закулисных бесед экс-президент проявил глубокую вовлеченность в обсуждение будущей кампании Байдена и провел разговоры об этом со многими демократами.

    Внутри Демпартии все чаще звучат призывы выдвинуть другого кандидата вместо Байдена. По информации источников газеты The New York Times, лидер демократов в Сенате Чак Шумер и лидер демократического меньшинства в Палате представителей Хаким Джеффрис на минувшей неделе в частном порядке сказали президенту США о глубокой обеспокоенности его шансами на выборах в ноябре. Шумер и Джеффрис убедили партийных чиновников отложить процесс выдвижения Байдена на неделю, «продлив дебаты о жизнеспособности его кандидатуры».

    По словам представителя Белого дома Эндрю Бейтса, тогда Байден ответил обоим лидерам, что он планирует победить. При этом отмечено, что в последние дни политик стал более восприимчивым к аргументам о том, почему ему следует отказаться от участия в выборах. На этом фоне в СМИ появились сообщения о том, что Байден может объявить о выходе из президентской гонки уже на этих выходных.

    Как уточнили источники Newsmax, политик не станет поддерживать Камалу Харрис, а позволит выбрать себе замену съезду Демократической партии. Сообщается, что Харрис уже рассматривает возможных напарников по избирательной гонке. При этом получить номинацию от демократов на пост президента также могут губернатор Калифорнии Гэвин Ньюсом и губернатор Мичигана Гретхен Уитмер.

    Напомним, Байден заявил о своей готовности покинуть президентскую гонку в случае проблем со здоровьем. «Я думаю, то единственное, что приносит возраст, – это немного мудрости. Я уже продемонстрировал, что знаю, что делать с США. Но мне предстоит сделать еще многое, и я не хочу отказываться от президентской кампании», – уточнил он.

    Тем временем Белый дом объявил, что Байден заразился коронавирусом и уходит на самоизоляцию. Однако западная пресса и пользователи Сети подвергли сомнению правдивость диагноза. Политолог-американист Дмитрий Дробницкий в разговоре с газетой ВЗГЛЯД предположил, что ковид у Байдена нужен Демпартии для выработки нового плана.

    Коментарии (5)
    20 июля 2024, 02:33 • Новости дня
    Трамп обсудил с Зеленским конфликт на Украине
    Трамп обсудил с Зеленским конфликт на Украине
    @ Sarsenov Daniiar/Keystone Press Agency,White House/Global Look Press

    Tекст: Максим Попов

    Экс-президент США Дональд Трамп провел телефонные переговоры с президентом Украины Владимиром Зеленским.

    «Сегодня у нас с президентом Украины Зеленским состоялся очень хороший телефонный разговор», – приводит ТАСС цитату Трампа.

    По словам Трампа, если его изберут следующим президентом США, он сможет собрать все стороны конфликта на Украине вместе за одним столом для переговоров, чтобы они смогли достичь соглашения и положить конец насилию.

    В свою очередь Зеленский заявил, что договорился о личной встрече с Трампом и будет обсуждать с ним шаги, которые помогут установить прочный и справедливый мир на Украине.

    Также Зеленский поздравил Трампа с выдвижением его кандидатуры на пост президента США от Республиканской партии. Он выразил осуждение в связи с покушением, которое было совершено на американского лидера.

    Напомним, по словам госсекретаря Энтони Блинкена, США не гарантируют поддержку Украине в случае победы Трампа.


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    19 июля 2024, 20:32 • Новости дня
    Байден заявил о планах возобновить избирательную кампанию
    Байден заявил о планах возобновить избирательную кампанию
    @ CNP/Global Look Press

    Tекст: Кристина Цыцура

    Президент США Джо Байден сообщил, что планирует возобновить свою избирательную кампанию в борьбе за переизбрание на пост президента на следующей неделе, согласно его заявлению, опубликованному в пятницу.

    «Я надеюсь начать свою кампанию на следующей неделе», – сказал Байден, передает РИА «Новости».

    Сейчас президент США находится на самоизоляции в своей резиденции в Делавэре после того, как у него был выявлен коронавирус.

    Кроме того, он прокомментировал полуторачасовое выступление Дональда Трампа, заявив, что «это тот же самый Трамп, которого американский народ отверг четыре года назад». 

    Ранее издание NBC заявляло, что семья Байдена начала обсуждать его выход из президентской гонки.

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    18 июля 2024, 08:18 • Новости дня
    CBS: Снайпер видел стрелка за пару минут до покушения на Трампа
    CBS: Снайпер видел стрелка за пару минут до покушения на Трампа
    @ REUTERS

    Tекст: Александра Юдина

    Снайпер успел сфотографировать стрелка, увидев как тот прицеливается, за пару минут до покушения на кандидата в президенты США Дональда Трампа, сообщает CBS News.

    Уточняется, что тактическая группа состояла из трех снайперов, которые находились внутри здания, которое стрелок использовал при нападении, передает телеканал 360.

    Затем в командный пункт передали информацию о том, что 20-летний Томас Мэттью Крукс смотрит в прицел. Также снайпер сделал фотографию стрелка и вызвал подкрепление.

    Позднее двое сотрудников местной полиции стали забираться на крышу, на одного из них Крукс направил винтовку, после чего начал стрелять по участникам митинга.

    Ранее экс-президент США Дональд Трамп признался, что покушение на его жизнь сказалось на нем.

    Напомним, 13 июля в городе Батлер, штат Пенсильвания, во время предвыборного митинга произошло покушение на Дональда Трампа. Пуля задела ухо бывшего президента, но его жизни ничего не угрожает. В результате стрельбы погиб один из его сторонников. Нападавшим оказался 20-летний Томас Крукс. Он был убит сотрудниками Секретной службы США. Мотивы молодого человека пока остаются неизвестными. Трамп назвал чудом свое спасение при покушении.

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    18 июля 2024, 08:32 • Новости дня
    Байден заявил об усталости от Маска

    Джо Байден заявил, что устал от Илона Маска и его «богатых друзей»

    Байден заявил об усталости от Маска
    @ imago-images/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Президент США Джо Байден раскритиковал миллиардера Илона Маска и его богатых дружков, которые хотят «купить выборы», и призвал поддержать демократов.

    Байден написал об усталости от Маска и его богатых дружков, которые «пытаются купить выборы», в личном аккаунте в соцсети X (бывший Twitter, заблокирован в России). Кроме того, президент США прикрепил ссылку на сайт для пожертвований Демократической партии. Она проиллюстрирована фото Трампа и Маска, там же размещен призыв победить бывшего президента США, передает РИА «Новости».

    Издание The Wall Street Journal сообщило, что Илон Маск планирует выделять 45 млн долларов в месяц в поддержку предвыборной кампании Трампа. Сам бизнесмен опроверг эту информацию.

    Ранее Маск сравнил Трампа с Рузвельтом по «крутости» и заявил, что полностью его поддерживает и надеется на его быстрое выздоровление после покушения.

    Коментарии (6)
    19 июля 2024, 06:25 • Новости дня
    Трамп пообещал США «эпоху мира и процветания»

    Трамп согласился баллотироваться на пост президента США от Республиканской партии «ради всей Америки»

    Трамп пообещал США «эпоху мира и процветания»
    @ Ron Sachs/CNP/NY Post/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Бывший президент США Дональд Трамп на съезде республиканцев в Милуоки заявил, что с гордостью принимает номинацию в качестве кандидата на пост главы государства от Республиканской партии.

    «Я баллотируюсь на пост президента ради всей Америки, не половины Америки. Потому что нет победы в том, чтобы выиграть для половины Америки», – приводит его слова ТАСС.

    Трамп выразил уверенность, что через четыре месяца республиканцев ждет «невероятная победа, которая ознаменует собой начало величайших четырех лет в истории» США. Он обещал, что в случае его победы на выборах, США ждет «эпоха мира и процветания», передает РИА «Новости».

    Трамп рассказал о покушении на него: «Повсюду (по моему лицу) лилась кровь, и все же в каком-то смысле я чувствовал себя в полной безопасности, потому что Бог был на моей стороне». По его словам, как только он услышал «громкий свистящий звук» и почувствовал, как что-то ударило его по уху, то сразу понял – «это может быть только пуля». «Я сразу понял, что на нас напали, и одним движением бросился на землю», – сказал он.

    Как заявил Трамп, «пули продолжали свистеть, когда очень храбрые агенты секретной службы бросились на сцену».

    Трамп считает, что «выборы должны быть посвящены проблемам», которые стоят перед США, а также «тому, как снова сделать Америку успешной, безопасной, свободной и великой».

    Он призвал не «криминализировать инакомыслие» и не «демонизировать политические разногласия». Сейчас такие действия распространены в США «на невиданном ранее уровне», сказал Трамп, призвав Демократическую партию перестать «навешивать ярлыки на своих политических оппонентов как врагов демократии». «Тем более, что это неправда», – заявил Трамп.

    Он обещал, что «США вновь вернут себе уважение» и что «ни одна страна не поставит под сомнение мощь» США, границы станут «полностью безопасными», а экономика «будет процветать». Для этого, по его словам, страну необходимо избавить от «провального и некомпетентного руководства».

    Напомним, накануне Джеймс Дэвид Вэнс официально сообщил, что согласен баллотироваться на пост вице-президента США в команде с Дональдом Трампом.

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    18 июля 2024, 02:55 • Новости дня
    Лидер демократов в Сенате США призвал Байдена выйти из президентской гонки

    Reuters сообщило о призыве лидера демократов в Сенате США Шумера к Байдену выйти из президентской гонки

    Лидер демократов в Сенате США призвал Байдена выйти из президентской гонки
    @ Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Лидер демократов в Сенате США Чак Шумер заявил президенту страны Джо Байдену, что тому следует отказаться от борьбы за пост главы американского государства, сообщает Reuters.

    По данным Reuters, Шумер заявил Байдену, что так будет лучше «для страны и Демократической партии». ABC News сообщил, что встреча состоялась в субботу в городе Рехобот-Бич штата Делавэр. Шумер назвал ее «хорошей». Телеканал заявил, что после встречи Шумер и лидер демократического меньшинства в Палате представителей Хаким Джеффрис призвали Демократическую партию перенести процесс номинации, передает РИА «Новости».

    Напомним, Байден заявил о своей готовности покинуть президентскую гонку в случае проблем со здоровьем. Позднее Белый дом объявил, что Байден заразился коронавирусом и уходит на самоизоляцию.

    Коментарии (6)
    18 июля 2024, 06:40 • Новости дня
    Вэнс официально согласился участвовать в выборах в США вместе с Трампом

    Вэнс официально дал согласие баллотироваться на пост вице-президента США

    Вэнс официально согласился участвовать в выборах в США вместе с Трампом
    @ Annabelle Gordon/CNP/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Джеймс Дэвид Вэнс официально сообщил, что согласен баллотироваться на пост вице-президента США в команде с Дональдом Трампом, который претендует на должность главы американского государства.

    Вэнс заявил на национальном съезде республиканцев в Милуоки (штат Висконсин), что «польщен» предложением баллотироваться от Республиканской партии и с благодарностью принимает это предложение, передает ТАСС.

    Он прокомментировал покушение на Трампа: «Хотел бы, чтобы все американцы посмотрели видео того, как четверть дюйма отделила убийцу от того, чтобы забрать его жизнь».

    Как заявил Вэнс, противники Трампа утверждали, что тот «тиран», которого необходимо «остановить любой ценой», но Трамп «ответил тем, что призвал к национальному единству и спокойствию прямо сразу после того, как убийце почти удалось лишить его жизни».

    Вэнс призвал «подумать о всей той лжи», которую распространяли про Трампа, а затем «взглянуть на фото, где он, непокорно вскидывая кулак, поднимается на ноги в Пенсильвании, и вся Америка была рядом с ним».

    По мнению Вэнса, действующий президент США Джо Байден, будучи «карьерным политиком», поддержал в разные годы невыгодные торговые соглашения с Мексикой и Китаем, которые лишили американцев «бесчисленного числа» рабочих мест. США оказались заполнены «дешевыми китайскими товарами, дешевой иностранной рабочей силой», а также «смертельным фентанилом из Китая».

    Вэнс подчеркнул проблему наркозависимости в США и заявил, что ответственность за нее несет «американский правящий класс».

    Кроме того, Байден «поддержал разрушительное вторжение в Ирак», заявил Вэнс. Он заверил, что Трамп в случае победы на выборах станет применять военную силу за рубежом лишь в том случае, когда не окажется другого выхода.

    По его словам, «Байден облажался, и обществу пришлось за это платить».

    Вэнс заявил, что США «нужен такой лидер, который не пляшет под дудку крупного бизнеса, а отвечает перед рабочими, теми, кто является членами профсоюза, и теми, кто не является». «Лидер, который не продается транснациональным корпорациям, а будет защищать американские компании и американскую промышленность», – заявил Вэнс, отметив, что прежде власти США «раз за разом подводили» свой народ.

    Союзники США сами будут нести ответственность за обеспечение своей безопасности и поддержание мира, заверил он.

    Напомним, Трамп стал официальным кандидатом в президенты от Республиканской партии США, съезд которой проходит в штате Висконсин. При этом кандидатом в вице-президенты выбран Вэнс – сенатор от штата Огайо, которого действующий президент Джо Байден уже назвал «клоном Трампа во всех вопросах».

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    18 июля 2024, 23:52 • Новости дня
    В Сенате США призвали к отставке Байдена в случае отказа от участия в выборах

    Американский сенатор Рубио призвал к отставке Байдена в случае отказа от участия в выборах из-за проблем со здоровьем

    В Сенате США призвали к отставке Байдена в случае отказа от участия в выборах
    @ Bonnie Cash/Pool/CNP/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Если президент США Джо Байден из-за проблем со здоровьем не сможет участвовать в выборах, то и действующим главой государства оставаться не должен, заявил сенатор-республиканец Марко Рубио.

    Рубио задался вопросом: если с Байденом «что-то не в порядке» настолько, что мешает участвовать в выборах главы государства, то как он «может оставаться президентом». По мнению Рубио, если Байдена хотят «снять с поста кандидата», то его нужно снимать и «с поста президента», передает РИА «Новости».

    Напомним, Байден заявил о готовности покинуть президентскую гонку в случае проблем со здоровьем. Позднее Белый дом объявил, что Байден заразился коронавирусом и уходит на самоизоляцию.

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    19 июля 2024, 06:57 • Новости дня
    Трамп заявил о намерении урегулировать конфликт на Украине

    Трамп пообещал завершить конфликт на Украине и остальные «созданные» администрацией Байдена международные кризисы

    Трамп заявил о намерении урегулировать конфликт на Украине
    @ J. Scott Applewhite/AP/ТАСС

    Tекст: Антон Антонов

    Дональд Трамп, который согласился баллотироваться на пост президента США от Республиканской партии, заявил, что завершит все международные кризисы, «созданные» нынешней администрацией США, включая конфликт на Украине.

    Трамп выразил уверенность, что сможет «закончить каждый международный кризис, который создала нынешняя администрация», в том числе конфликт на Украине. По словам Трампа, вооруженного конфликта между Россией и Украиной «никогда бы не произошло», будь он главой американского государства, передает РИА «Новости».

    Деятельность администрации Джо Байдена Трамп назвал «позорной», а нанесенный США ущерб – «немыслимым». «Вместе мы восстановим наше общее видение, мощь, компетенции и здравый смысл», – сказал он, отметив, что Байден вошел в «десятку худших президентов» США.

    Трамп заверил, что в случае победы на выборах начнет сокращать государственный долг страны, снизит инфляцию и налоги, увеличит объемы добычи энергоносителей, передает ТАСС.

    Трамп пообещал, что США «будут доминировать в энергетике» и обеспечивать энергоресурсами не только себя, но и весь мир. Он заявил, что в период его президентства США «были энергетически независимыми». Трамп заверил, что «скоро будет еще лучше, чем было тогда».

    Напомним, Трамп на съезде республиканцев в Милуоки заявил, что с гордостью принимает номинацию в качестве кандидата на пост главы государства от Республиканской партии.

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    19 июля 2024, 05:11 • Новости дня
    В Конгрессе США усомнились в возможности законно заменить Байдена на выборах

    Спикер Палаты представителей США Джонсон усомнился в возможности снятия Байдена с выборов без нарушения закона

    Tекст: Антон Антонов

    Если Демократическая партия на выборах президента решит заменить Джо Байдена на другого кандидата, она нарушит традиции США и, вероятно, законы некоторых штатов, заявил спикер Палаты представителей республиканец Майк Джонсон.

    Джонсон отметил, что такой шаг «перечеркнул бы работу» 14 месяцев. Он указал, что Байден – «законный кандидат на переизбрание на президентских выборах», передает ТАСС со ссылкой на Politico.

    Спикер Палаты представителей отметил, что не понимает, как демократы собираются «просто по взмаху волшебной палочки» заменить кандидата, «не нарушив великих традиций и, вероятно, законов по меньшей мере в некоторых штатах».

    При этом Джонсон выразил уверенность, что Байден «не подходит для работы» главой американского государства.

    Напомним, политический обозреватель Марк Халперин со ссылкой на «многочисленные источники из числа демократов» заявил, что Байден согласился выйти из предвыборной гонки за пост главы государства, для него уже составляют соответствующую речь.


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    19 июля 2024, 04:44 • Новости дня
    NYT сообщила о переносе выдвижения кандидатуры Байдена на выборах

    NYT сообщила о решении Демпартии США перенести начало процедуры выдвижения кандидатуры Байдена на выборах

    NYT сообщила о переносе выдвижения кандидатуры Байдена на выборах
    @ Samuel Corum/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Лидер демократов в Сенате США Чак Шумер и лидер демократического меньшинства в Палате представителей Хаким Джеффрис убедили Демократическую партию перенести онлайн-голосование по вопросу о выдвижении кандидатуры Джо Байдена на выборах президента, сообщила New York Times.

    По данным New York Times, Шумер и Джеффрис «в частном порядке» смогли уговорить руководство Демократической партии «отложить начало выдвижения» Байдена кандидатом в президенты, передает РИА «Новости».

    Соответствующее онлайн-голосование решено отложить «на неделю», то есть на начало августа, чтобы продолжить «дебаты о жизнеспособности его кандидатуры». Как пишет издание, Байден стал более восприимчив к аргументам в пользу отказа от предвыборной гонки после того, как лидеры демократов в Конгрессе США частным образом выразили обеспокоенность его перспективами. Однако, как сообщают демократы, пока Байден не демонстрировал намерения отказаться от участия в выборах.

    Напомним, по данным СМИ, Шумер заявил Байдену, что тому следует отказаться от борьбы за пост главы американского государства. Шумер и Джеффрис призвали Демократическую партию перенести процесс номинации.


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