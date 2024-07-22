Кремль попросили оценить кандидатуру Харрис на пост президента США

Российские политики и блогеры отреагировали на снятие Байдена с выборов в США

Tекст: Вера Басилая

«Сегодня в схватке за место президента Трамп досрочно победил Байдена. Байден ушел не сам по себе. Его вынудили уйти его коллеги-демократы, потому что он уже проиграл президентскую гонку Трампу. Сняв свою кандидатуру с выборов, Байден признал свое поражение», – к такому выводу пришел сенатор Алексей Пушков в своем Telegram-канале.

Официальный представитель МИД Мария Захарова напомнила, как Байден требовал отставки сирийского лидера Башара Асада. В своем Telegram-канале она написала: «He must go (он должен уйти – прим. ВЗГЛЯД)», – подумал президент Асад, почитав утром американские газеты, и выпил чашку кофе за 80-летие российско-сирийских отношений».

Зампредседателя Совбеза Дмитрий Медведев был краток: «Байден все… Желаем ему здоровья. Цели СВО будут достигнуты».

«Самая забавная часть сегодняшней сенсации состоит в том, что кандидат в президенты от правящей партии будет не избран, а назначен руководством партии», – пишет блогер Виктор Марахов. По его словам, «вся демократия с 14 млн голосов, поданных на них за Байдена, и прочим театром» полетела прочь, и «насажена новая, ужасно независимая и самостоятельная, политическая фигура».

На ваш взгляд Снятие Джо Байдена с выборов в США — это: хорошо для России

плохо для России

не значимо для России

Голосовать Результаты

«Байден лично приложил руку к украинскому сюжету – как никто другой, еще с начала прошлого десятилетия. Так что никаких оснований сокрушаться по его поводу у нас нет», – пишет «Россия в глобальной политике».

«Однако, справедливости ради, стоит заметить, что в качестве визави в жесткой конфронтации Байден – не худший вариант. Весьма опытный, довольно осторожный, относительно рациональный – до тех пор, пока Байден сам определял политический курс (тут, конечно, интересно, когда это перестало иметь место), его можно было просчитывать. Те, кто идет ему на смену, перечисленными качествами обладать не будут, так что качели станут раскачиваться намного интенсивнее», – следует из комментария в блоге.

«Будет забавно, если окажется, что заявление Байдена об отставке – это фальшивка, которую твитнул какой-то стажер, но никто не знает пароля, чтобы удалить его», – процитировал британского сатирика Карла Шарро политический обозреватель «Россия сегодня» Владимир Корнилов.

«И в самом деле, никто ведь не видел еще Байдена, сообщающего об этом. А если окажется, что его взяли в заложники?» – предположил политолог.

«Не мог до самого утра отделаться от одной мысли: «А Байден-то сам знает, что он с выборов снялся?» Нет, не от этой, хотя и эта мысль, увы, совершенно не шутка. Несчастный старик, которым манипулировали и за счет которого жили родственники и политцыгане Клинтоны. Сплошь и рядом такое», – считает Дмитрий Евстафьев.

«Камала Харрис. Шансов у нее меньше, чем у Байдена – посредственная харизма, отсутствие успехов на посту, плюс она женщина, чернокожая американка с южноазиатскими корнями. Не выдвинуть ее было, в общем, нельзя: чернокожие избиратели бы не поняли, а их поддержка демократам критически важна», – оценил шансы Харрис американист Алексей Наумов.

Военкор «Комсомольской правды» Александр Коц пошутил: «Байден снялся с президентской гонки и уступил место своему вице-президенту Камале Харрис. Еще один западный лидер пал жертвой проклятия рукопожатия Зеленского. А если бы ручкался в перчатке, или сразу бы отсек себе кисть… Аминь дедушке».

Телеведущий Владимир Соловьев опубликовал картинку с балетом «Лебединого озера» и подписал: «Эфир CNN прямо сейчас!»

Газета ВЗГЛЯД писала, что ждет США и весь мир после выхода Байдена из предвыборной гонки.